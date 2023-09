The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

19 Bailey Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $200,000

Buyer: Jennifer L. Crabbe

Seller: E. M. Davis

Date: 08/16/23

199-J Stonewall Dr.

Ashfield, MA 01330

Amount: $715,000

Buyer: David Falk

Seller: Scott B. Johnson

Date: 08/11/23

BERNARDSTON

315 Martindale Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $410,000

Buyer: Ryan Maxfield

Seller: William E. Meese

Date: 08/08/23

BUCKLAND

120 Bray Road

Buckland, MA 01370

Amount: $275,000

Buyer: William Jacobson

Seller: Sarah Davenport

Date: 08/16/23

30 School St.

Buckland, MA 01370

Amount: $600,000

Buyer: Anne-Liesl H. Swogger

Seller: Alexander D. Meade

Date: 08/18/23

49 School St.

Buckland, MA 01370

Amount: $315,000

Buyer: Bettie L. Nolan

Seller: Edward A. Reagey

Date: 08/10/23

CHARLEMONT

91 East Hawley Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $285,000

Buyer: Kenan T. Lavelle

Seller: James P. Whitney

Date: 08/16/23

447 Legate Hill Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $390,000

Buyer: Brian P. Anton

Seller: Sally B. Sampley

Date: 08/07/23

CONWAY

583 Williamsburg Road

Conway, MA 01096

Amount: $425,000

Buyer: Brianna McMillan

Seller: Spencer FT

Date: 08/16/23

ERVING

17 Central St.

Erving, MA 01344

Amount: $203,500

Buyer: Chelsea Diaz

Seller: Broughan, Sharon K. (Estate)

Date: 08/14/23

GREENFIELD

603 Barton Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $320,000

Buyer: Ann Bronner

Seller: Douglas J. Depault

Date: 08/18/23

382 Deerfield St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $400,000

Buyer: Jimbob Realty LLC

Seller: Greenfield & Montague

Date: 08/17/23

131 Verde Dr.

Greenfield, MA 01301

Amount: $574,500

Buyer: Jason Kopec

Seller: Greenfield KMW LLC

Date: 08/16/23

LEVERETT

258 Pratt Corner Road

Leverett, MA 01054

Amount: $585,000

Buyer: Ryan Gwyther

Seller: Chelsea S. Voake

Date: 08/10/23

MONTAGUE

84 2nd St.

Montague, MA 01376

Amount: $302,500

Buyer: Tatjana Diaz

Seller: Michael L. Dibari

Date: 08/11/23

96 3rd St.

Montague, MA 01376

Amount: $140,000

Buyer: Alycar Investments LLC

Seller: James L. Mayrand

Date: 08/16/23

88 South Prospect St.

Montague, MA 01349

Amount: $269,900

Buyer: Kenneth J. Kuklewicz

Seller: Robert J. Croteau

Date: 08/16/23

ORANGE

212 Holtshire Road

Orange, MA 01364

Amount: $230,000

Buyer: Virginia Realty Inc.

Seller: Jonathan P. Gleason

Date: 08/16/23

178 North Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $225,000

Buyer: Robert Ellin

Seller: Ryan Smith

Date: 08/18/23

41 Putnam St.

Orange, MA 01364

Amount: $150,000

Buyer: Crystal Harvey

Seller: Bonnie C. Frank

Date: 08/16/23

SHUTESBURY

244 Baker Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $350,000

Buyer: Branden Eugenio

Seller: Ethan Todras-Whitehill

Date: 08/15/23

218 Baker Road

Shutesbury, MA 01002

Amount: $696,900

Buyer: Janet N. Hampton

Seller: Ethan Todras-Whitehill

Date: 08/10/23

SUNDERLAND

230 Plumtree Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $630,000

Buyer: Adam J. Dahl

Seller: Alyssa E. Crockett

Date: 08/18/23

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

17 Cambridge St.

Agawam, MA 01030

Amount: $350,000

Buyer: James C. Carr

Seller: Douglas Dichard

Date: 08/15/23

22 Hunting Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $300,000

Buyer: Youssef Abdelhalim

Seller: Lessard, Kenneth E. (Estate)

Date: 08/11/23

34 James St.

Agawam, MA 01030

Amount: $390,000

Buyer: Adam J. Shea

Seller: Mark E. Morris

Date: 08/10/23

35 Lealand Ave.

Agawam, MA 01001

Amount: $309,500

Buyer: Andrew J. Colson

Seller: Dola T. Tayeh

Date: 08/15/23

1108 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $310,000

Buyer: James Thompson

Seller: Dorothea M. Aull

Date: 08/10/23

34 Mooreland St.

Agawam, MA 01030

Amount: $330,000

Buyer: JLX 2 Properties LLC

Seller: Chenevert Properties LLC

Date: 08/16/23

523 North Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $345,000

Buyer: Brian Holmes

Seller: Susan M. Smith-Malecky

Date: 08/17/23

627 North Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $392,000

Buyer: Laure Moyse

Seller: Kathleen Devins

Date: 08/11/23

120 Oak Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $200,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Wisen, Linda A. (Estate)

Date: 08/10/23

11 Pleasant Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $299,900

Buyer: Christopher A. Jamgochian

Seller: Heather M. Taupier

Date: 08/11/23

101 Ramah Circle, South

Agawam, MA 01001

Amount: $350,000

Buyer: Matthew Desrosiers

Seller: Gary E. Moren

Date: 08/10/23

248 River Road

Agawam, MA 01001

Amount: $190,000

Buyer: Larisa Nakhabenko

Seller: Kusmierz, Robert F. (Estate)

Date: 08/10/23

47-49 Royal St.

Agawam, MA 01001

Amount: $370,000

Buyer: Ferris R. Fleming

Seller: Silver Snake Properties LLC

Date: 08/07/23

240 South St.

Agawam, MA 01001

Amount: $325,000

Buyer: Lucas Giusto

Seller: Robert A. Frasco

Date: 08/14/23

130 South Park Ter.

Agawam, MA 01001

Amount: $360,000

Buyer: Maria Rodrigues

Seller: Vitaliy Dzhenzherukha

Date: 08/08/23

497 South Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $2,200,000

Buyer: Bretta Construction LLC

Seller: Ralph Depalma

Date: 08/08/23

138 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $360,000

Buyer: Monique L. Malvezzi

Seller: Jared M. Hamre

Date: 08/18/23

BLANDFORD

41 North Blandford Road

Blandford, MA 01008

Amount: $485,000

Buyer: Chris Anciello

Seller: Eric B. McVey

Date: 08/11/23

BRIMFIELD

5 Sutcliffe Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $312,000

Buyer: Kristopher Bishop

Seller: Peter D. Puzio

Date: 08/07/23

144 Washington Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $200,000

Buyer: Sandy L. Wrona

Seller: North, Kent D. (Estate)

Date: 08/07/23

124 Washington Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $252,000

Buyer: Tony R. Roberts

Seller: Roberts FT

Date: 08/17/23

CHESTER

601 East River Road

Chester, MA 01050

Amount: $790,000

Buyer: 601 East River Road RT

Seller: John M. McGinn

Date: 08/18/23

171 Route 20

Chester, MA 01011

Amount: $255,000

Buyer: Andrea J. Plankey

Seller: Terry L. Murphy RET

Date: 08/16/23

523 Skyline Trail

Chester, MA 01011

Amount: $225,000

Buyer: Donna L. Sweetman

Seller: Joyce A. Maruca-Kantor

Date: 08/10/23

CHICOPEE

85 Barbara St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $180,000

Buyer: David A. Carlos

Seller: Matthew J. Blanchard

Date: 08/09/23

127 Blanan Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $315,000

Buyer: Axelice G. Vazquez

Seller: Ian K. Handfield

Date: 08/10/23

664 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $140,000

Buyer: Eduardo Quinteros

Seller: Robert N. Rouleau

Date: 08/18/23

98 Clairmont Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $286,000

Buyer: Lisa A. Mindell

Seller: Mary E. Goulette

Date: 08/17/23

15 Conrad St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Kelly Mortimer

Seller: Sherry C. Jarvis

Date: 08/18/23

36 Coolidge Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Jimmy L. Remillard

Seller: Kerrie Dumas

Date: 08/08/23

350 East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $370,000

Buyer: Ghaith S. Jaafar

Seller: Phoenix Development Inc.

Date: 08/11/23

29 Emmett St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Austin Tyrell

Seller: John F. Ptaszek. Jr. TR

Date: 08/11/23

23 Fay St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $272,000

Buyer: Tara K. Harrell

Seller: Donovan A. Neiford

Date: 08/11/23

333 Front St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $860,000

Buyer: 4front Ventures LLC

Seller: Bogdan Konarzewski

Date: 08/14/23

606 Front St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $300,000

Buyer: 606 Front Sreet Realty LLC

Seller: Edward Juchno

Date: 08/17/23

28 Grape St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $860,000

Buyer: 4Front Ventures LLC

Seller: Bogdan Konarzewski

Date: 08/14/23

61 Kimball St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $235,000

Buyer: Joe Joe Properties LLC

Seller: Maurice N. Lacasse

Date: 08/18/23

8 Leclair Ter.

Chicopee, MA 01013

Amount: $340,000

Buyer: Maria V. Olivo

Seller: Revampit Holdings LLC

Date: 08/11/23

1517 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $575,000

Buyer: Westover LLC

Seller: L. & R. Properties LLC

Date: 08/08/23

1517-1/2 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $575,000

Buyer: Westover LLC

Seller: L. & R. Properties LLC

Date: 08/08/23

1519 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $575,000

Buyer: Westover LLC

Seller: L. & R. Properties LLC

Date: 08/08/23

1523 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $575,000

Buyer: Westover LLC

Seller: L. & R. Properties LLC

Date: 08/08/23

1525 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $575,000

Buyer: Westover LLC

Seller: L. & R. Properties LLC

Date: 08/08/23

2017 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $1,327,065

Buyer: Car Properties LLC

Seller: Spinelli Realty LLP

Date: 08/09/23

10 Parshley St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $860,000

Buyer: 4front Ventures LLC

Seller: Bogdan Konarzewski

Date: 08/14/23

793 Pendleton Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Susanne M. Romani

Seller: Gerard Roy

Date: 08/15/23

17 Peter St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $295,000

Buyer: Ellen E. Ransow

Seller: Michael A. Nallen

Date: 08/11/23

75 Roy St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $260,000

Buyer: Justin Camp

Seller: Emily R. Boronski

Date: 08/09/23

58 Silvin Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $300,000

Buyer: Andrew Black

Seller: Natanael Crespo

Date: 08/09/23

40 Sunnymeade Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $222,000

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Darlene A. Leblanc

Date: 08/14/23

68 Trilby Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: Kyle Laplante

Seller: Avail I. LLC

Date: 08/18/23

27 Warwick Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Tiffany B. Bogart

Seller: M. T. IRT

Date: 08/09/23

EAST LONGMEADOW

63 Greenwich Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $500,000

Buyer: David Santos

Seller: Benjamin F. Turnberg

Date: 08/16/23

36 Lee St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $260,000

Buyer: Hazel Zebian

Seller: Mark J. Masi

Date: 08/16/23

304 Millbrook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $640,000

Buyer: Matthew Catacchio

Seller: Nicholas R. Kososki

Date: 08/16/23

47 Newbury Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $312,000

Buyer: Keshav Joshi

Seller: Beverly L. Carrington

Date: 08/15/23

64 Oak Brook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $530,000

Buyer: Mwathi Gatonye

Seller: James R. Shuttleworth

Date: 08/08/23

115 Old Farm Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $910,000

Buyer: Nicholas R. Kososki

Seller: Larry A. Litscher

Date: 08/17/23

390 Somers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $280,000

Buyer: Jonathan Kuivinen

Seller: Robert Potvin

Date: 08/15/23

21 White Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $376,000

Buyer: Timothy Theriaque

Seller: Patrick J. Lynch

Date: 08/17/23

GRANVILLE

44 Granby Road

Granville, MA 01034

Amount: $210,000

Buyer: Joshua Fuller

Seller: Darcy M. Grimaldi

Date: 08/15/23

HAMPDEN

381 Allen St.

Hampden, MA 01036

Amount: $339,900

Buyer: Samantha P. Dionne

Seller: Roseann Bonatakis

Date: 08/18/23

8 Echo Valley Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $375,000

Buyer: Scott A. Thomas

Seller: Ruth F. Lewenczuk

Date: 08/10/23

59 Greenleaf Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $210,000

Buyer: John T. Quackenbush

Seller: 59 Greenleaf Drive LLC

Date: 08/15/23

17 Kibbe Lane

Hampden, MA 01036

Amount: $620,000

Buyer: Nicholas Boissonneault

Seller: Michael D. Goldberg

Date: 08/18/23

20 Martin Farms Road

Hampden, MA 01036

Amount: $375,000

Buyer: Natalia J. Skoczylas

Seller: Trevor T. Howell

Date: 08/16/23

271 North Road

Hampden, MA 01036

Amount: $281,000

Buyer: Cooper Leardi

Seller: Johnson, Kelley C. (Estate)

Date: 08/11/23

13 Sessions Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $350,000

Buyer: Nicole Morales

Seller: Taran A. Savoie

Date: 08/18/23

57 Woodland Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $290,000

Buyer: Albana Deda

Seller: David M. Syrek

Date: 08/16/23

HOLLAND

6 Craig Road

Holland, MA 01521

Amount: $281,000

Buyer: Jay Milner

Seller: Gerald C. Nadeau

Date: 08/07/23

36 Massaconnic Trail

Holland, MA 01521

Amount: $520,000

Buyer: Paul Ware

Seller: Ann B. Gagnon IRT

Date: 08/11/23

1 Shore Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $250,000

Buyer: Susan Olson

Seller: Olson Jr., Arthur W. (Estate)

Date: 08/09/23

HOLYOKE

16 Brightwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $440,000

Buyer: Drew Nalewanski

Seller: Josue Lopez

Date: 08/15/23

32 Clark St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $251,000

Buyer: Robert L. Hodgkins

Seller: Pueschel, Gloria J. (Estate)

Date: 08/17/23

1047-1049 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $215,000

Buyer: Jose A. Ramos

Seller: Four Harps LLC

Date: 08/09/23

828 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $275,000

Buyer: Jennifer Moynihan

Seller: Richard Turek

Date: 08/09/23

1767 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $630,000

Buyer: Gallagher Properties LLC

Seller: 1767 Realty LLC

Date: 08/09/23

75-77 Longwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $399,900

Buyer: Taylor Robbins

Seller: Christopher Thompson

Date: 08/16/23

6-8 Portland St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $200,000

Buyer: L. & B. Greenvale Home Improvements LLC

Seller: Rafael Santos

Date: 08/14/23

55 Portland St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $290,000

Buyer: Robert C. Budynkiewicz

Seller: Johanna Torres

Date: 08/07/23

60-62 Shawmut Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $210,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Alfred J. Robarge

Date: 08/11/23

LONGMEADOW

36 Belleclaire Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $287,700

Buyer: Custom Home Development Group LLC

Seller: Asset Mortgage Investment II

Date: 08/17/23

209 Birch Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $350,000

Buyer: MD M. Reza

Seller: Jackie Tang

Date: 08/11/23

212 Burbank Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $350,000

Buyer: Jenna Goldman

Seller: Ruth Kurniawati

Date: 08/11/23

95 Dover Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $610,000

Buyer: Peter H. Carlson

Seller: James V. Barilaro

Date: 08/11/23

15 Durham Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $750,000

Buyer: David G. Kayiatos

Seller: David J. Martel

Date: 08/08/23

159 Ellington Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $785,000

Buyer: Kevin Morine

Seller: Irina U. O’Hara

Date: 08/14/23

304 Farmington Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $550,000

Buyer: Kristan Xanders

Seller: Barbara S. Verrilli TR

Date: 08/15/23

94 Wheel Meadow Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $580,000

Buyer: Vincent C. Bucklen

Seller: Ilkwon Kim

Date: 08/17/23

76 Woodland Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $452,000

Buyer: Adam W. Metzger

Seller: Joshua Warren

Date: 08/16/23

LUDLOW

70 Fuller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $215,000

Buyer: Daniel J. Whalen

Seller: F. E. Farrar-Gorcynski

Date: 08/09/23

11 Greenwich St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $370,000

Buyer: Christopher A. Rodriguez

Seller: Peter A. Morales

Date: 08/16/23

36-38 Hubbard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $390,000

Buyer: Regina Modzelewski

Seller: Susan A. Jeanroy

Date: 08/09/23

190 Moody St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $1,880,000

Buyer: Boomerang Realty LLC

Seller: H. P. Rum LLC

Date: 08/16/23

73 Pine Knoll Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $146,777

Buyer: Brian F. Fish

Seller: Wroblewski 2010 IRT

Date: 08/09/23

38 Robin Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $430,000

Buyer: Lianne E. Azevedo

Seller: Laurenio S. Azevedo

Date: 08/17/23

Sunset Ridge, Lot 10

Ludlow, MA 01056

Amount: $175,000

Buyer: Muhammad A. Saleem

Seller: Baystate Developers Inc.

Date: 08/11/23

865 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $520,000

Buyer: Scott Osbourne

Seller: Cheryl King

Date: 08/07/23

44 Wilson St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $274,999

Buyer: Germano A. Andre

Seller: Kusek, Marion (Estate)

Date: 08/11/23

28 Yale St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $260,000

Buyer: Robert T. Silva

Seller: Helen B. Waz

Date: 08/08/23

MONSON

1 Lakeshore Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $152,000

Buyer: Timothy Marquis

Seller: Jason R. Voyik

Date: 08/10/23

82 Main St.

Monson, MA 01057

Amount: $400,000

Buyer: James Joinville

Seller: Daniel J. Nolan

Date: 08/11/23

66 Palmer Road

Monson, MA 01057

Amount: $316,000

Buyer: Jeffrey A. Shaw

Seller: Gary D. Stewart

Date: 08/18/23

MONTGOMERY

86 Pineridge Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $475,100

Buyer: Jacob Gonska

Seller: Mark A. Nelson

Date: 08/15/23

PALMER

2098 Calkins Road

Palmer, MA 01069

Amount: $250,000

Buyer: Citadel Projects LLC

Seller: Daniel J. Dupuis

Date: 08/15/23

56 Laurel Road

Palmer, MA 01095

Amount: $340,000

Buyer: Alysia Mercado

Seller: Butcher Jr., John R. (Estate)

Date: 08/07/23

2340 Main St.

Palmer, MA 01080

Amount: $260,000

Buyer: Ian Curtiss

Seller: Mia L. Griffin

Date: 08/18/23

1115 Overlook Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $160,000

Buyer: Prime Partners LLC

Seller: Michael J. Cwiok

Date: 08/08/23

52 Pinney St.

Palmer, MA 01069

Amount: $425,000

Buyer: Kendrick J. Dempsey

Seller: Donald H. Labare

Date: 08/18/23

RUSSELL

118 Main St.

Russell, MA 01071

Amount: $130,000

Buyer: Andri Pomazniuk

Seller: Fitzgerald Home Solutions

Date: 08/09/23

SPRINGFIELD

384 Abbott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $315,000

Buyer: Samuel I. Polep

Seller: Luke M. Hollwedel

Date: 08/11/23

36-38 Ashmont St.

Springfield, MA 01108

Amount: $390,000

Buyer: Sandra M. Valentin

Seller: Robert J. Pelzek

Date: 08/18/23

80 Baird Terrace

Springfield, MA 01118

Amount: $352,000

Buyer: Jasmin S. Powers

Seller: Giovanni Cardaropli

Date: 08/15/23

1104 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $750,000

Buyer: Bay Street RT

Seller: Markdon Realty LLC

Date: 08/10/23

1192 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $180,625

Buyer: Barbara J. Williams

Seller: NSP Residential LLC

Date: 08/18/23

1192 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $140,000

Buyer: NSP Residential LLC

Seller: Federal National Mortgage Association

Date: 08/18/23

15-17 Biltmore St.

Springfield, MA 01108

Amount: $195,000

Buyer: Onyx Investments LLC

Seller: Maria Diaz

Date: 08/11/23

153 Brandon Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $183,000

Buyer: Christopher Fairbanks

Seller: Joann L. Gagne

Date: 08/18/23

30 Burton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $262,000

Buyer: Gloria McCutchen

Seller: Nicole L. Morales

Date: 08/18/23

137 Chalmers St.

Springfield, MA 01118

Amount: $330,000

Buyer: Erin K. Coughlin

Seller: Kenneth R. Barba

Date: 08/07/23

142 Cloran St.

Springfield, MA 01109

Amount: $270,000

Buyer: Ashley Brennan

Seller: Skyspec LLC

Date: 08/08/23

34 Crystal Brook Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $371,000

Buyer: Esther Durance

Seller: Kristina E. Tenggren

Date: 08/16/23

35-39 Darling St.

Springfield, MA 01151

Amount: $471,000

Buyer: Nevaeh Price

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 08/18/23

76 Darling St.

Springfield, MA 01151

Amount: $365,000

Buyer: Arlennis Segura

Seller: Gary A. Daula

Date: 08/15/23

91 Deepfield Road

Springfield, MA 01118

Amount: $268,000

Buyer: Claudia Quintero

Seller: LSF9 Master Part TR

Date: 08/10/23

105 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $338,000

Buyer: Ramon Torres

Seller: Julissa Ramirez

Date: 08/10/23

40 Dennis St.

Springfield, MA 01118

Amount: $245,000

Buyer: Theresa Harrington

Seller: James Coombs

Date: 08/18/23

52-54 Draper St.

Springfield, MA 01108

Amount: $380,000

Buyer: Eyea Darwulo

Seller: Jjj17 LLC

Date: 08/14/23

1571 Dwight St.

Springfield, MA 01107

Amount: $220,000

Buyer: Abigail E. Vazquez-Berduo

Seller: TKJM LLC

Date: 08/07/23

64 Ellendale Circle

Springfield, MA 01128

Amount: $170,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Lee M. Kowarsky

Date: 08/07/23

49 Fitzgerald Road

Springfield, MA 01104

Amount: $269,000

Buyer: Teri L. Meigs

Seller: Henry E. Yergeau

Date: 08/11/23

27 Forest Park Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $253,800

Buyer: Carlos A. Contreras

Seller: Joe H. Liang

Date: 08/11/23

153 Gillette Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $290,000

Buyer: Steven A. Aquino

Seller: Pah Properties LLC

Date: 08/17/23

26 Grandview St.

Springfield, MA 01118

Amount: $160,770

Buyer: Morgan Stanley IT 2007-H

Seller: Thomas P. Welch

Date: 08/16/23

108 Jerilis Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $296,500

Buyer: Kyaw Kyaw

Seller: Sunny Kim

Date: 08/11/23

80-84 Keith St.

Springfield, MA 01108

Amount: $330,000

Buyer: Chaz Williams

Seller: Elving L. Rosado

Date: 08/17/23

146 Kensington Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $535,000

Buyer: Onstar Properties AA LLC

Seller: Winners O. LLC

Date: 08/10/23

412 Kent Road

Springfield, MA 01129

Amount: $305,000

Buyer: Eileen Hernandez

Seller: Alfred J. Albano

Date: 08/18/23

86 Linnell St.

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: Isabel Pellot

Seller: John R. King

Date: 08/18/23

282-294 Locust St.

Springfield, MA 01108

Amount: $520,000

Buyer: C. & C. Auto Industries LLC

Seller: Victor S. Jimenez

Date: 08/11/23

28 Longview St.

Springfield, MA 01108

Amount: $320,000

Buyer: Justin C. Ching

Seller: Tm Properties Inc.

Date: 08/18/23

30 Lynwood Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $295,000

Buyer: Edward Kenney

Seller: Jose R. Rolon

Date: 08/09/23

18 Mark St.

Springfield, MA 01104

Amount: $191,000

Buyer: Cornerstone Homebuying LLC

Seller: Sharon R. Kosinski

Date: 08/18/23

162 Marmon St.

Springfield, MA 01129

Amount: $203,775

Buyer: Dorcas RT

Seller: Karen L. Hansen

Date: 08/11/23

42 Melrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: Giselle Collazo

Seller: Courageous Lion LLC

Date: 08/18/23

79 Oak St.

Springfield, MA 01151

Amount: $165,000

Buyer: Areid Estate LLC

Seller: Jesus M. Roman-Diaz

Date: 08/15/23

83 Oak St.

Springfield, MA 01151

Amount: $219,000

Buyer: Rejuvenate Re LLC

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 08/17/23

108 Odion St.

Springfield, MA 01118

Amount: $245,000

Buyer: Brian Mass

Seller: Nolava LLC

Date: 08/07/23

785 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $550,000

Buyer: Thi Tai Realty LLC

Seller: Penelope LLC

Date: 08/11/23

1154-1156 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $232,000

Buyer: Posiadlosc LLC

Seller: Steven E. Zeimbekakis

Date: 08/11/23

211 Pasco Road

Springfield, MA 01151

Amount: $285,500

Buyer: Maurice L. Thomas

Seller: Luis Cortes

Date: 08/10/23

174 Pineywoods Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $279,253

Buyer: Accredited Mortgage Loan TR

Seller: Michael S. Farrier

Date: 08/11/23

122 Prentice St.

Springfield, MA 01104

Amount: $265,000

Buyer: Naomi L. Deslongchamps

Seller: Stephanie J. Smith

Date: 08/18/23

19 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $280,000

Buyer: Ashok K. Mizar

Seller: Mintueman Property & Acquisitions

Date: 08/11/23

532 Roosevelt Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $395,000

Buyer: Shawn Knight

Seller: Kelly A. Thistle

Date: 08/17/23

260 Roy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $355,000

Buyer: Real Estate Victory LLC

Seller: Tyler M. Feinstein

Date: 08/18/23

73 Sawmill Road

Springfield, MA 01118

Amount: $315,000

Buyer: Lilynilka Morales

Seller: Tiara J. Chatman

Date: 08/18/23

6 Sorrento St.

Springfield, MA 01108

Amount: $455,000

Buyer: BRVS LLC

Seller: Ajn Rentals LLC

Date: 08/17/23

31 Starling Road

Springfield, MA 01119

Amount: $236,000

Buyer: Bryan Zatorski

Seller: John T. Kukowski

Date: 08/16/23

912 State St.

Springfield, MA 01109

Amount: $500,000

Buyer: Mass. Postal Holdings LLC

Seller: Raymond Rivard

Date: 08/14/23

79 Strong St.

Springfield, MA 01104

Amount: $320,000

Buyer: Miguel A. Velazquez

Seller: Gina M. Pericolosi

Date: 08/09/23

35-37 Suffolk St.

Springfield, MA 01109

Amount: $350,000

Buyer: Marco Z. Martinez

Seller: Ericka G. Carrillo

Date: 08/10/23

68-70 Suffolk St.

Springfield, MA 01109

Amount: $219,000

Buyer: Addis J. Moran

Seller: Brvsa Associates LLC

Date: 08/09/23

44 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $900,000

Buyer: Milestone Funeral Services

Seller: Ascher Zimmerman Funeral

Date: 08/14/23

150-152 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $560,000

Buyer: Exandieu Arelus

Seller: Edurd Shvetsov

Date: 08/16/23

201 Westford Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $189,000

Buyer: Pellisas Construction Inc.

Seller: Regina V. Jackson

Date: 08/15/23

131-133 Wellington St.

Springfield, MA 01109

Amount: $350,000

Buyer: Donald Maxwell

Seller: James Alberici

Date: 08/10/23

28 Wilmont St.

Springfield, MA 01108

Amount: $275,000

Buyer: Vivian J. Pagan

Seller: K. J. Valentin-Gonzalez

Date: 08/10/23

85-87 Windemere St.

Springfield, MA 01104

Amount: $350,000

Buyer: Johnathan Salas-Delgado

Seller: Jessenia Robles

Date: 08/18/23

168 Winton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $287,300

Buyer: Kody L. Crosby

Seller: Erica Bridge

Date: 08/07/23

1207-1209 Worcester St.

Springfield, MA 01151

Amount: $250,000

Buyer: 1207 Worcester Street LLC

Seller: Dilar Partynski

Date: 08/10/23

SOUTHWICK

54 Berkshire Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $460,000

Buyer: Russell H. Varney

Seller: Amanda B. Evans

Date: 08/11/23

10 Great Brook Dr.

Southwick, MA 01077

Amount: $560,000

Buyer: Laura M. Richter-Austin

Seller: Marcel J. Grondin

Date: 08/15/23

204 Hillside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $460,000

Buyer: Rebekah Diamond

Seller: Melissa Morrow

Date: 08/18/23

30 Lakeview St.

Southwick, MA 01077

Amount: $375,000

Buyer: Kevin C. Turcotte

Seller: Ronald P. Croteau

Date: 08/08/23

7 Reservoir Road

Southwick, MA 01077

Amount: $630,000

Buyer: Thomas M. Rice

Seller: Miroslav Tkach

Date: 08/15/23

17 White St.

Southwick, MA 01077

Amount: $475,000

Buyer: Mark Merrow

Seller: David S. Bunten

Date: 08/16/23

WEST SPRINGFIELD

55 Church St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $300,000

Buyer: Lilian Ayala

Seller: Danny M. Devlin

Date: 08/18/23

190 Heywood Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $260,000

Buyer: Michael Patenaude

Seller: Bryan A. Cote

Date: 08/15/23

75 Lewis Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $315,000

Buyer: Hiram Rodriguez

Seller: Dorothy M. Harris

Date: 08/14/23

44 Partridge Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $448,500

Buyer: Long Ly

Seller: Brian T. Davignon

Date: 08/11/23

2045 Riverdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Mayur Solanki

Seller: Pravinbhai C. Patel

Date: 08/07/23

WESTFIELD

63 Barbara St.

Westfield, MA 01085

Amount: $457,500

Buyer: James J. Mathieson

Seller: Joseph D. Noblit

Date: 08/10/23

29 Berkshire Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $330,000

Buyer: Erika Csekovsky

Seller: Jacob N. Lennen

Date: 08/16/23

23 Day Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Ramon M. Batista

Seller: John D. Sullivan

Date: 08/15/23

85 Dartmouth St.

Westfield, MA 01085

Amount: $225,000

Buyer: Molly Witkus

Seller: Megan O’Brien

Date: 08/07/23

856 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $320,000

Buyer: Tyler D. Spath

Seller: Jeffrey M. Beebe

Date: 08/17/23

1331 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $450,000

Buyer: Suzanne M. Pelott

Seller: Joanne L. Drozdowski

Date: 08/14/23

133 Feeding Hills Road

Westfield, MA 01085

Amount: $560,000

Buyer: Robert J. Hall

Seller: Steven Gardner

Date: 08/10/23

60 Franklin St.

Westfield, MA 01085

Amount: $2,300,000

Buyer: Starlight Realty LLC

Seller: HP Rum LLC

Date: 08/07/23

237 Granville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $266,000

Buyer: Sean M. Crawford

Seller: Gene P. Bressette

Date: 08/11/23

50 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Andreana T. Nop

Seller: Jon Kozak

Date: 08/09/23

120 Mullen Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $420,000

Buyer: Dana B. Potter

Seller: Victor Kondratyev

Date: 08/09/23

287 North Elm St.

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: Francis T. Tangredi

Seller: Tankash Inc.

Date: 08/08/23

57 Orange St.

Westfield, MA 01085

Amount: $400,000

Buyer: TGC Investments LLC

Seller: Aleksandr Katykhin

Date: 08/07/23

20 Pilgrim Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $381,000

Buyer: Kimberly Santiago

Seller: Maryanne E. Carter

Date: 08/15/23

39 Pochassic St.

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: Josue Rodriguez

Seller: Elizabeth E. Champagne

Date: 08/18/23

986 Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $340,000

Buyer: Joshua P. Stebbins

Seller: William E. Miner

Date: 08/16/23

Russellville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $168,000

Buyer: Angela Hollis

Seller: Steven H. Horkun

Date: 08/18/23

259 Steiger Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $390,000

Buyer: Kathryn L. Buttrick RET

Seller: Julie A. Sillesky

Date: 08/17/23

WILBRAHAM

17 Bittersweet Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $610,000

Buyer: Patrick J. Lynch

Seller: Michael D. Marceau

Date: 08/18/23

3085 Boston Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $435,000

Buyer: Kyle D. Jamison

Seller: LRD Realty Properties Inc.

Date: 08/18/23

8 Dalton St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $208,000

Buyer: Freedom Mortgage Corp.

Seller: Timothy M. Cosenzi

Date: 08/11/23

7 Decorie Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $328,000

Buyer: Alyn Coler

Seller: Daniel J. Hamel

Date: 08/15/23

488 Dipping Hole Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $345,000

Buyer: Nathan Teri-Savage

Seller: Mary H. Polom

Date: 08/15/23

21 Millbrook Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $550,000

Buyer: Jennifer Leydon

Seller: James C. Thompson

Date: 08/10/23

46 Monson Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $465,000

Buyer: Melissa Morrow

Seller: Jeffrey M. Lotterer

Date: 08/18/23

444 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $505,000

Buyer: Hilary J. Abigana

Seller: Erica M. Kanzinger

Date: 08/11/23

1076 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $350,000

Buyer: Jeffrey Macdonald

Seller: Ryan Westbrooks

Date: 08/14/23

2 Sylvan Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $500,000

Buyer: Lyria Unsderfer

Seller: ARF LLC

Date: 08/16/23

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

3 Evergreen Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $563,000

Buyer: Subhransu Maji

Seller: James J. Rutter

Date: 08/17/23

255 Market Hill Road

Amherst, MA 01002

Amount: $520,000

Buyer: Jennifer Gephart

Seller: Hazel V. Cardozo RET

Date: 08/18/23

15 Sherry Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $1,825,000

Buyer: Julie Silberstein

Seller: B&r Ft

Date: 08/15/23

826 South East St.

Amherst, MA 01002

Amount: $815,000

Buyer: Lauren E. Collier

Seller: Abraham Marder

Date: 08/10/23

2 Wintergreen Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $560,000

Buyer: Olufunmilayo A. Adeoyin

Seller: Natalie McKeon IRT

Date: 08/14/23

BELCHERTOWN

32 Brandywine Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $375,000

Buyer: Sean Lioyd

Seller: Robert Gaudette

Date: 08/07/23

152 Old Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $645,000

Buyer: Matthew W. Deady

Seller: Michelle D. Staudinger

Date: 08/16/23

10 Old Sawmill Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $620,000

Buyer: Timothy J. Luce

Seller: Mingxu You

Date: 08/17/23

14 Prescott Hill

Belchertown, MA 01007

Amount: $430,000

Buyer: Ancel Romero

Seller: Weichert Workforce Mobility

Date: 08/08/23

14 Prescott Hill

Belchertown, MA 01007

Amount: $430,000

Buyer: Weichert Workforce Mobility

Seller: Noah Pefaur

Date: 08/08/23

11 Rainbow Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $615,000

Buyer: Brita A. Riley

Seller: Douglas G. West

Date: 08/15/23

EASTHAMPTON

80 Clark St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $340,000

Buyer: Manuel A. Zaruma

Seller: Joseph M. Kaminski

Date: 08/10/23

198 Park St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $147,500

Buyer: John M. Doll

Seller: Williston Northampton School

Date: 08/18/23

8-10 Spring St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $425,000

Buyer: Carole A. Andrus

Seller: David W. Curtin

Date: 08/15/23

16 Truehart Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $375,000

Buyer: Lura Elderkin-Rouleau

Seller: Linda M. Lococo

Date: 08/15/23

GOSHEN

87 Lake Dr.

Goshen, MA 01096

Amount: $608,500

Buyer: Gould RET

Seller: Yvonne Ting

Date: 08/15/23

GRANBY

11 Meadow Glen Dr.

Granby, MA 01033

Amount: $308,000

Buyer: Robert J. Embury

Seller: Chrystal Petersen

Date: 08/16/23

105 North St.

Granby, MA 01033

Amount: $185,000

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Marc Loverly

Date: 08/09/23

252 Taylor St.

Granby, MA 01033

Amount: $425,000

Buyer: Christopher Gallant

Seller: Donald A. Tremblay

Date: 08/15/23

HADLEY

22 Farm Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $650,222

Buyer: Christopher Coyle

Seller: Jason E. Kopec

Date: 08/16/23

37 Shattuck Road

Hadley, MA 01035

Amount: $690,000

Buyer: Kamyar Vahdat

Seller: Ellen Woolford

Date: 08/17/23

HATFIELD

70 Depot Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $880,000

Buyer: Heather K. Tauck

Seller: CTNA Construction LLC

Date: 08/07/23

59 Dwight St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $4,408,183

Buyer: 59 Dwight LLC

Seller: Turf Care Supply LLC

Date: 08/10/23

55 North St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $415,000

Buyer: Bethany M. Accipiter

Seller: Michael S. Smith

Date: 08/15/23

HUNTINGTON

2 Stanton Ave.

Huntington, MA 01050

Amount: $315,000

Buyer: Megan Ottens-Sargent

Seller: Joanne J. Smith RET

Date: 08/07/23

NORTHAMPTON

128 Acrebrook Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $352,000

Buyer: Ryan F. McCarthy

Seller: Janet M. Turdryn

Date: 08/10/23

40 Berkshire Ter.

Northampton, MA 01062

Amount: $740,000

Buyer: Kevin Parent

Seller: Mark W. Erba

Date: 08/08/23

33 Chapel St.

Northampton, MA 01060

Amount: $442,500

Buyer: Janet L. Kelly

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 08/08/23

Chesterfield Road

Northampton, MA 01060

Amount: $165,000

Buyer: Nancy J. Bals

Seller: Joan C. Sarafib

Date: 08/09/23

120 Emerson Way

Northampton, MA 01062

Amount: $775,000

Buyer: Nishkruth Munshi

Seller: Donna M. Sugrue

Date: 08/10/23

48 Hickory Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $292,000

Buyer: Spencer FT

Seller: Deturck, Henry Michael (Estate)

Date: 08/16/23

125 Nonotuck St.

Northampton, MA 01062

Amount: $612,000

Buyer: Emily T. Hamilton

Seller: Brian Michaud

Date: 08/18/23

7 Rust Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $485,000

Buyer: Sinead A. Keogh

Seller: Patrick A. Fleming

Date: 08/08/23

220 Spring Grove Ave.

Northampton, MA 01062

Amount: $460,000

Buyer: Kristin F. McCue

Seller: Nicole A. Fritz

Date: 08/11/23

1388 Westhampton Road

Northampton, MA 01062

Amount: $440,000

Buyer: Nicole C. Wofford

Seller: Elizabeth I. McCormick

Date: 08/16/23

81 Williams St.

Northampton, MA 01060

Amount: $250,000

Buyer: Ruth Francis

Seller: Heard, Erich E. (Estate)

Date: 08/18/23

85 Woodlawn Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $866,000

Buyer: Lucas Thatcher

Seller: Lori L. Paporello TR

Date: 08/18/23

PLAINFIELD

118 South St.

Plainfield, MA 01026

Amount: $759,500

Buyer: Ivan P. Zlatev

Seller: Marcelo Suarez-Orozco

Date: 08/11/23

37 South Union St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $301,000

Buyer: Ry M. Patton

Seller: Martha J. Lynch

Date: 08/17/23

SOUTH HADLEY

32 Carriage Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $565,000

Buyer: Pawlowski IRT

Seller: Mark A. Roberts

Date: 08/14/23

2 Chatham Way

South Hadley, MA 01075

Amount: $725,000

Buyer: Nicholas Provost

Seller: Ann M. Talarico

Date: 08/10/23

42 Doane Ter.

South Hadley, MA 01075

Amount: $575,000

Buyer: Sokharun Yim

Seller: Roger T. Duval

Date: 08/09/23

249 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $315,000

Buyer: Jason A. Foxwell

Seller: Tracy A. Sawyer

Date: 08/15/23

161 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $510,000

Buyer: Maksim Grachev

Seller: Robert F. Moineau

Date: 08/15/23

20 Highland Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $385,000

Buyer: James W. Foley

Seller: Christopher R. Woloszyn

Date: 08/18/23

35 Lorraine Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $480,000

Buyer: Vanessa Magagnoli

Seller: Dean M. Rankin

Date: 08/08/23

120 Morgan St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $335,000

Buyer: Timothy Dietrick

Seller: Ryan M. Lewis

Date: 08/15/23

6 Pheasant Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $625,000

Buyer: Charles Q. Maney

Seller: Vincent A. Ferraro

Date: 08/15/23

Route 202

South Hadley, MA 01075

Amount: $510,000

Buyer: Maksim Grachev

Seller: Robert F. Moineau

Date: 08/15/23

12 San Souci Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $740,000

Buyer: Dakota J. Hebert

Seller: Michael S. Lussier

Date: 08/15/23

8 Skyline Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $425,000

Buyer: Adam Miklius

Seller: Lawrence J. Sullivan

Date: 08/15/23

3 Valley View Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $178,000

Buyer: Karen A. Lindsay

Seller: Lucid Development Inc.

Date: 08/14/23

SOUTHAMPTON

193 Brickyard Road

Southampton, MA 01073

Amount: $440,000

Buyer: Jacob N. Lennen

Seller: Kathryn L. Buttrick RET

Date: 08/16/23

154 County Road

Southampton, MA 01073

Amount: $158,000

Buyer: Foley Capital LLC

Seller: Martin P. Lusczynski

Date: 08/18/23

154 County Road

Southampton, MA 01073

Amount: $230,000

Buyer: Aleksandr Chuduk

Seller: Foley Capital LLC

Date: 08/18/23

WARE

8 Dugan Road

Ware, MA 01082

Amount: $200,000

Buyer: Kara K. Bigda

Seller: John A. Kozlowski

Date: 08/11/23

WESTHAMPTON

82 Laurel Hill Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $750,000

Buyer: Noel Cody

Seller: Linnea O. Lagerstrom

Date: 08/17/23

56 Southampton Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $610,000

Buyer: Michael Canzoniero

Seller: Thomas Rice

Date: 08/15/23

86 Southampton Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $420,000

Buyer: Jovita B. Netto

Seller: Angela T. Derouin

Date: 08/07/23

WORTHINGTON

229 Cummington Road

Worthington, MA 01098

Amount: $325,000

Buyer: I. M. Maurice LLC

Seller: Robert J. Wolff 2010 RET

Date: 08/11/23