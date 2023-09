The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

83-F Bear Mountain Dr.

Ashfield, MA 01330

Amount: $295,000

Buyer: Pasha Realty LLC

Seller: Christina A. McQuade

Date: 08/21/23

BUCKLAND

57 Clesson Brook Road

Buckland, MA 01338

Amount: $155,000

Buyer: Gavin B. Scott

Seller: Susan D. McDonald

Date: 08/29/23

1 Crittenden Hill Road

Buckland, MA 01338

Amount: $238,500

Buyer: Tyler D. Franklin

Seller: Paul J. St Martin

Date: 09/01/23

10 Fox Road

Buckland, MA 01370

Amount: $561,000

Buyer: Satto R. Rugg

Seller: Dean, Gordon Joy (Estate)

Date: 09/01/23

47 School St.

Buckland, MA 01370

Amount: $385,000

Buyer: Sean P. Geary

Seller: Daniel T. Smith

Date: 08/25/23

ERVING

2 Flagg Hill

Erving, MA 01344

Amount: $375,000

Buyer: Julianne Vaccaro

Seller: David K. Grunwald

Date: 08/25/23

66 Mountain Road

Erving, MA 01344

Amount: $331,500

Buyer: Devin Boudreau

Seller: Linda L. Brouillette

Date: 08/25/23

GILL

76 Main Road

Gill, MA 01354

Amount: $445,000

Buyer: Paul D. Lawn

Seller: Maria S. Koenigsbauer

Date: 08/30/23

12 West Gill Road

Gill, MA 01354

Amount: $675,000

Buyer: Jennifer L. Jones

Seller: David Edelman RET

Date: 08/25/23

GREENFIELD

10 Congress St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $9,300,000

Buyer: Ten Congress Acres LLC

Seller: Greenfield Acres LLC

Date: 08/25/23

313-315 Davis St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $369,000

Buyer: 313 Davis St. RT

Seller: 313-315 Davis St. RET

Date: 08/30/23

38-40 Devens St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $297,500

Buyer: Shawn Telega

Seller: Robert W. Glabach

Date: 08/22/23

200 Elm St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $310,000

Buyer: Todd Sullivan

Seller: Homestead Connections LLC

Date: 09/01/23

47 Leyden Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $330,000

Buyer: John Speers

Seller: Sund IRT

Date: 08/25/23

30 Lovers Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $410,000

Buyer: Jennifer Liebel

Seller: Silas Cutler

Date: 08/30/23

111 Meadow Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $531,000

Buyer: Waynelovich TR

Seller: Amy D. Dwight

Date: 08/31/23

91 Norwood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $395,000

Buyer: K. A. Zaltzberg-Drezdahl

Seller: Colleen S. Chapin

Date: 08/22/23

288 Silver St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $245,000

Buyer: Daniel A. Cloutier

Seller: Tina A. Michel

Date: 09/01/23

452 South Shelburne Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $800,000

Buyer: Ryan S. Jarvis

Seller: John H. Howland

Date: 08/23/23

18 Walnut St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $249,900

Buyer: Joanna Moest

Seller: Lopatka, Helen J. (Estate)

Date: 08/31/23

LEVERETT

26 Teawaddle Hill Road

Leverett, MA 01054

Amount: $575,000

Buyer: Lle Brando

Seller: Leah H. Roth-Howe

Date: 08/23/23

MONTAGUE

154 Montague City Road

Montague, MA 01376

Amount: $325,000

Buyer: Geoffrey Kabteles

Seller: Devin T. Boudreau

Date: 08/25/23

23 North Leverett Road

Montague, MA 01351

Amount: $330,000

Buyer: David L. Bunting

Seller: Cynthia J. Weir

Date: 09/01/23

NEW SALEM

394 Daniel Shays Hwy.

New Salem, MA 01355

Amount: $350,000

Buyer: Michael Welsch

Seller: Goddard, Else (Estate)

Date: 08/25/23

60 North Main St.

New Salem, MA 01355

Amount: $325,000

Buyer: Jason D. Rocheford

Seller: Jeannette L. Tibbetts

Date: 08/31/23

ORANGE

58 Benham St.

Orange, MA 01364

Amount: $279,900

Buyer: Suzanne Swenson

Seller: Stephen J. Oliver

Date: 08/30/23

20 Burrill Ave.

Orange, MA 01364

Amount: $145,000

Buyer: Julianne Sisson

Seller: Morgan A. Sisson

Date: 08/23/23

258 North Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $317,500

Buyer: Ryan Freitas

Seller: Rebekah J. Southworth

Date: 08/21/23

23 Pleasant St.

Orange, MA 01364

Amount: $247,500

Buyer: Lance Budka

Seller: Matthew Tarlin

Date: 08/31/23

24-26 Summit St.

Orange, MA 01364

Amount: $300,000

Buyer: Roxanne M. Melanson

Seller: Eliss Fifield

Date: 09/01/23

61 West Myrtle St.

Orange, MA 01364

Amount: $290,000

Buyer: Mary Donovan

Seller: Barry R. Martin

Date: 08/22/23

91 West Myrtle St.

Orange, MA 01364

Amount: $201,000

Buyer: Roger Dirth

Seller: Brenda S. Woodbury

Date: 08/29/23

157 West River St.

Orange, MA 01364

Amount: $300,000

Buyer: Randy Pinard

Seller: Thomas Ward

Date: 08/24/23

SHUTESBURY

120 Bridge St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $662,120

Buyer: Paul W. Hannan

Seller: Evan F. Angus

Date: 08/30/23

371 Locks Pond Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $125,000

Buyer: David R. Bernard

Seller: Rodovich, Sandra J. (Estate)

Date: 08/22/23

94 Patten Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $350,000

Buyer: Laura Mitchell

Seller: Hitor LLC

Date: 08/31/23

20 Pine Dr.

Shutesbury, MA 01072

Amount: $475,000

Buyer: Jennifer M. Orifice

Seller: Judith L. Remmel

Date: 08/29/23

SUNDERLAND

410 Hadley Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $465,000

Buyer: Jeffrey V. Bronke

Seller: Adam J. Dahl

Date: 08/21/23

357 Montague Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $670,000

Buyer: Linda J. Cutler TR

Seller: Lawrence S. Hepburn

Date: 08/29/23

224 River Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $310,000

Buyer: Meaghan J. Ahearn

Seller: Helen V. Sidur IRT

Date: 08/25/23

WHATELY

Masterson Road

Whately, MA 01093

Amount: $189,000

Buyer: Timothy M. Nourse TR

Seller: Randall G. Baker

Date: 08/25/23

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

29 Beverly Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $410,000

Buyer: Samantha A. Tucker

Seller: James Ollari

Date: 08/28/23

608 Cooper St.

Agawam, MA 01001

Amount: $255,000

Buyer: Anthony Muskus

Seller: Barbara J. Cox

Date: 08/23/23

86 Forest Hill Road

Agawam, MA 01030

Amount: $421,000

Buyer: Matthew J. Montano

Seller: Dominic Costanzi

Date: 08/25/23

102 Glendale Road

Agawam, MA 01001

Amount: $550,000

Buyer: Kyle J. Partridge

Seller: Yevgeniy Reznichenko

Date: 08/29/23

107 Homer St.

Agawam, MA 01030

Amount: $250,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc

Seller: Wilmes, Marjorie V. (Estate)

Date: 08/21/23

59 Horsham Place

Agawam, MA 01030

Amount: $299,900

Buyer: Elbis Del Rio

Seller: Westfort, Gertrude C. (Estate)

Date: 08/23/23

43 Hunters Greene Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $525,000

Buyer: Arynn Mundorf

Seller: John W. Gillen

Date: 08/31/23

34 Jasmine Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $600,000

Buyer: Maksim I. Loboda

Seller: Tatyana Kot

Date: 08/30/23

124 School St.

Agawam, MA 01001

Amount: $275,000

Buyer: Simon Tsyganenko

Seller: Haskel, David E. (Estate)

Date: 08/30/23

64 Simpson Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $293,000

Buyer: Alexander Cramphorn

Seller: Carey G. Sheehan

Date: 08/24/23

205 Southwick St.

Agawam, MA 01030

Amount: $285,900

Buyer: Christian Ryder

Seller: Michael A. Remy

Date: 08/25/23

BRIBMFIELD

23 Lyman Barnes Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $475,000

Buyer: Stephen P. Sandstrom

Seller: Loconto, Judith A. (Estate)

Date: 08/25/23

CHESTER

1 School St.

Chester, MA 01011

Amount: $655,000

Buyer: Chester Commons LLC

Seller: Hilltown Community Development Corp.

Date: 08/21/23

CHICOPEE

16 Asinof Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $146,000

Buyer: DMD Trucking LLC

Seller: Richard Torres

Date: 08/28/23

34 Auburn St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $288,000

Buyer: Jose Davila

Seller: Suzanne M. O’Neil

Date: 09/01/23

42 Beech St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Nicholas Wiebel

Seller: John P. Sullivan Sr. LT

Date: 08/31/23

107 Britton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $300,000

Buyer: Timothy D. Corser

Seller: Pah Properties LLC

Date: 08/23/23

48 Dunn St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $289,900

Buyer: Steve B. Washington

Seller: Tracy, Judith Ann (Estate)

Date: 08/29/23

127 Falmouth Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: James G. Wiernasz

Seller: Judith A. Pride

Date: 08/25/23

61 Fuller St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $303,000

Buyer: Michael Santos

Seller: Dawn Bourbeau

Date: 08/24/23

36 Garland St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $265,000

Buyer: Carlos R. Sanchez

Seller: Germain, Etta C. (Estate)

Date: 08/28/23

588 Granby Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $300,000

Buyer: Jordan Miller

Seller: Anthony N. Frasco

Date: 08/29/23

73 Hilton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $239,900

Buyer: Austin Mahrt

Seller: Karmelo L. Banks

Date: 09/01/23

93 Lachine St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Evans D. Roache

Seller: Kulig FT

Date: 08/24/23

108 Langevin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $290,000

Buyer: Gabriel L. Fagen

Seller: Joselito Ortiz

Date: 08/25/23

63 Lauzier Ter.

Chicopee, MA 01020

Amount: $332,000

Buyer: Gary W. McFadden

Seller: Andrew D. McElwain

Date: 08/31/23

1869 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $600,000

Buyer: Memorial Drive Holding LLC

Seller: Ansh Arya Inc.

Date: 08/25/23

101 Monroe St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $305,000

Buyer: Alethea Tschetterwood

Seller: Pah Properties LLC

Date: 08/31/23

203 Montcalm St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $287,250

Buyer: Feliciano A. Bonilla

Seller: Harborone Mortgage LLC

Date: 09/01/23

1198 Montgomery St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $350,000

Buyer: Cristonfer Cruz

Seller: Adriyan L. Pagan

Date: 09/01/23

36 Montvue St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $320,000

Buyer: Shawntea N. Crudup

Seller: Pah Properties LLC

Date: 08/30/23

563 New Ludlow Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $286,000

Buyer: Kevin Offerrall-Rivera

Seller: Timothy P. Sullivan

Date: 08/22/23

67 Pervier Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $490,000

Buyer: Grant Drain

Seller: Melphy Antuna

Date: 08/21/23

75 Saint Jacques Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $330,000

Buyer: Joselito Ortiz

Seller: John C. Brault

Date: 08/25/23

39 Sampson St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: Luis A. Santiago

Seller: Jeanne Delmonte

Date: 08/31/23

157 South St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $259,900

Buyer: Leah V. Cheney

Seller: John M. Feudo

Date: 09/01/23

101 Telegraph Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Baneen Al Kasalani

Seller: Megan Konieczny

Date: 09/01/23

91 Watson St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $283,000

Buyer: Leilani Paniagua

Seller: Jean Deresienska

Date: 08/31/23

EAST LONGMEADOW

21 Alvin St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $401,000

Buyer: Justin Alejandro

Seller: Susan C. Bertrand

Date: 08/28/23

246 Canterbury Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $650,000

Buyer: Kate E. Burby

Seller: Brian S. Wroblesky

Date: 09/01/23

252 Chestnut St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $470,000

Buyer: Adriyan Pagan

Seller: Allyssa M. Burby

Date: 09/01/23

45 Dawes St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $400,000

Buyer: Andres M. Rodriguez-Munoz

Seller: Beth A. Keet

Date: 09/01/23

159 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $344,000

Buyer: Timothy Thomas

Seller: Anicia N. Marshall-Roman

Date: 08/31/23

388 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $320,000

Buyer: Chad E. Borden

Seller: Lori A. Bousquet

Date: 08/24/23

23 Nottingham Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $679,900

Buyer: Yao Agbemordzi

Seller: Thomas S. O’Connor

Date: 08/31/23

33 Pondview Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $1,010,000

Buyer: Jacqueline A. Schmidt

Seller: Douglas G. Mcadoo

Date: 08/23/23

1 Schuyler Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $360,000

Buyer: Caira Berly

Seller: Steven M. Buckley

Date: 08/28/23

52 Schuyler Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $365,000

Buyer: Sarahi A. Perez

Seller: Timothy R. Shink

Date: 08/24/23

518 Shaker Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $500,000

Buyer: Tung M. Le

Seller: Jennie Venne

Date: 08/29/23

GRANVILLE

198 Silver St.

Granville, MA 01034

Amount: $225,000

Buyer: David Meyer

Seller: Lawrence, Elizabeth M. (Estate)

Date: 08/23/23

HAMPDEN

43 Chapin Road

Hampden, MA 01036

Amount: $290,000

Buyer: Zachary W. Allen

Seller: Lauren Johnson

Date: 08/28/23

41 Fernwood Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $425,000

Buyer: Edward J. Brunton

Seller: Beth E. Burger

Date: 08/28/23

HOLLAND

10 Hamilton Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $270,000

Buyer: Gevorg G. Paytaryan

Seller: Jordan D. Bird

Date: 08/31/23

6 Harold Lane

Holland, MA 01521

Amount: $314,900

Buyer: David S. Patterson

Seller: Casvant FT

Date: 08/30/23

40 Over The Top Road

Holland, MA 01521

Amount: $533,000

Buyer: Samantha Gadoury

Seller: Arthur H. Skalski

Date: 08/22/23

1 Vinton Lane

Holland, MA 01521

Amount: $520,000

Buyer: Douglas N. Bachand

Seller: Randy J. Romitelli

Date: 08/25/23

11 Vinton Road

Holland, MA 01521

Amount: $220,000

Buyer: Daniel Macera

Seller: Douglas N. Bachand

Date: 08/25/23

HOLYOKE

948 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,062,500

Buyer: M. Tran Properties LLC

Seller: 948 Dwight St. RT

Date: 08/25/23

75 Ely St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $260,000

Buyer: Wendelys S. Diaz

Seller: Ariel Ruiz

Date: 08/25/23

426 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $287,000

Buyer: Bryan Santiago

Seller: Revampit LLC

Date: 08/25/23

8 Liberty St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $334,900

Buyer: Kanon Karys

Seller: Alexandra J. Rowland

Date: 08/22/23

74 Meadowview Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $367,500

Buyer: Robert L. Keach

Seller: James E. Taylor

Date: 08/30/23

906 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $272,900

Buyer: Ashley McDaniel

Seller: Yanni, Annirene O. (Estate)

Date: 08/21/23

18-20 O’Connor Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $262,000

Buyer: Jesus Candelario

Seller: Thomas B. Cook

Date: 08/23/23

50 Saint James Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $240,000

Buyer: Hannah Harris

Seller: Donald Vershon

Date: 08/23/23

147-149 Suffolk St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $215,000

Buyer: Henry Eliza

Seller: Carmen J. Martinez

Date: 08/21/23

Whiting Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,062,500

Buyer: M. Tran Properties LLC

Seller: 948 Dwight St. RT

Date: 08/25/23

5-7 Worcester Place

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,500,000

Buyer: 23 Place LLC

Seller: Couture Partners LLC

Date: 08/24/23

9-11 Worcester Place

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,500,000

Buyer: 23 Place LLC

Seller: Couture Partners LLC

Date: 08/24/23

13-23 Worcester Place

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,500,000

Buyer: 23 Place LLC

Seller: Couture Partners LLC

Date: 08/24/23

LONGMEADOW

17 Andover Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $599,000

Buyer: Bryan Hagen

Seller: James M. Minnix

Date: 08/31/23

162 Blueberry Hill Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $698,000

Buyer: William R. Maybury

Seller: David G. Kayiatos

Date: 08/22/23

128 Eton Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $809,900

Buyer: 128 Eton Road Land TR

Seller: Johnson FT

Date: 08/25/23

1118 Frank Smith Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $405,000

Buyer: Emily J. Hansen

Seller: Iris L. Siegel

Date: 08/23/23

108 Greenacre Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $508,450

Buyer: Craig A. Marcks

Seller: Thomas Weldon

Date: 08/25/23

149 Lincoln Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $350,000

Buyer: Radixon LLC

Seller: Kathleen M. Allen

Date: 09/01/23

476 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $430,000

Buyer: Derek M. Strahan

Seller: Bay Path University

Date: 08/30/23

46 Longview Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $500,000

Buyer: Joseph Holstead

Seller: David M. Guthrie

Date: 08/25/23

365 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $250,000

Buyer: Dana M. Hartigan

Seller: Robert F. Miklaski RET

Date: 08/30/23

31 Meadowlark Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $387,500

Buyer: Lets Rendezvous LLC

Seller: Leone, Rio P. (Estate)

Date: 08/21/23

174 Meadowlark Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $390,000

Buyer: Diego Saavedra

Seller: Edward Ryan

Date: 08/25/23

215 Pinewood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $588,000

Buyer: C. E. Dourountoudakis

Seller: Herstel N. Ben-Naim

Date: 08/28/23

84 Riverview Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $269,900

Buyer: Amy O’Neil

Seller: Residential Credit Opportunites

Date: 08/30/23

29 Terry Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $610,000

Buyer: Kapil Chauhan

Seller: Mashrafi Ahmed

Date: 08/25/23

513 Williams St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $740,000

Buyer: Ion Drocioc

Seller: Lester C. Chua

Date: 08/31/23

179 Wimbleton Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $510,000

Buyer: Alexander D. Ostrom

Seller: Bryan P. Travers

Date: 08/22/23

LUDLOW

87 Haviland St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $329,900

Buyer: Fortunate Mbabazi

Seller: Antonio Patullo

Date: 08/28/23

164 Lyon St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $669,900

Buyer: Alyse Enderle

Seller: Mark D. Simonds

Date: 08/23/23

577 Lyon St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $380,000

Buyer: Sergio Dacruz

Seller: Todd Ely

Date: 08/21/23

Nash Hill Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $115,000

Buyer: Lupa Real Estate LLC

Seller: Benjamin N. Michalski

Date: 08/21/23

230 Prospect St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $310,000

Buyer: David C. Bull

Seller: Edward J. Perlak

Date: 08/30/23

21 Stebbins St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $237,000

Buyer: Michael T. Puffer

Seller: John J. Galvin

Date: 08/28/23

Sunset Ridge

Ludlow, MA 01056

Amount: $141,000

Buyer: Kurt Verteramo

Seller: Raymond L. Belden

Date: 08/24/23

290 Ventura St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $550,000

Buyer: John N. Manos

Seller: Cathy A. Jameson

Date: 08/25/23

355 West Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $255,000

Buyer: Ali Alribayawi

Seller: Anthony Rogers

Date: 08/31/23

875 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $235,000

Buyer: Brenda L. Cordova

Seller: James H. Guyer

Date: 08/31/23

MONSON

19 Harrison Ave.

Monson, MA 01057

Amount: $310,000

Buyer: Louise I. Barber

Seller: Aaron K. Rittlinger

Date: 08/25/23

34-1/2 Paradise Lake Road

Monson, MA 01057

Amount: $340,000

Buyer: Autumn Smith

Seller: Yan T. Li

Date: 08/25/23

MONTGOMERY

350 Main Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $185,000

Buyer: Alexander Maerko

Seller: Dale M. Rogers

Date: 09/01/23

67 Pineridge Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $385,000

Buyer: Scott M. Szpila

Seller: Matthew A. Frye

Date: 08/25/23

PALMER

21-23 Arnold St.

Palmer, MA 01069

Amount: $155,000

Buyer: Nexus Apartments LLC

Seller: Alan Gregoire

Date: 08/24/23

2 Carter St.

Palmer, MA 01069

Amount: $276,900

Buyer: Darrick T. Kustra

Seller: Timothy M. Brault

Date: 08/25/23

136 Flynt St.

Palmer, MA 01069

Amount: $158,000

Buyer: Benjamin Bubar

Seller: Carl L. Benson RET

Date: 08/24/23

7 Jim Ash Road

Palmer, MA 01069

Amount: $366,000

Buyer: Leslie A. Glista

Seller: Shaw Development Inc.

Date: 08/30/23

163 Juniper Dr.

Palmer, MA 01095

Amount: $345,000

Buyer: Denise Crosier

Seller: Elizabeth A. Duggan

Date: 08/31/23

2022-2026 Main St.

Palmer, MA 01080

Amount: $250,000

Buyer: 2022 Main Street LLC

Seller: Mike Henry Construction LLC

Date: 08/24/23

2342 Main St.

Palmer, MA 01080

Amount: $270,000

Buyer: Kimberley Symonowicz

Seller: Stephanie J. Luyssaert

Date: 08/31/23

3016 Pine St.

Palmer, MA 01069

Amount: $270,000

Buyer: Robert A. Auger

Seller: Kristine L. Hougaard

Date: 08/30/23

4038 Pleasant St.

Palmer, MA 01079

Amount: $325,000

Buyer: Steven Phillips

Seller: Christopher Loud

Date: 08/31/23

4024 School St.

Palmer, MA 01069

Amount: $340,400

Buyer: Natalie A. Long

Seller: Richard A. Lavigne

Date: 08/21/23

3030 South Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $264,000

Buyer: Meghan Gokey

Seller: Jacobs, Christina M. (Estate)

Date: 08/30/23

RUSSELL

12 Highland Ave.

Russell, MA 01071

Amount: $220,000

Buyer: Christopher Brown

Seller: Deanna Ridgway

Date: 08/31/23

SPRINGFIELD

62-64 Alderman St.

Springfield, MA 01108

Amount: $225,000

Buyer: Nolava LLC

Seller: AJN Rentals LLC

Date: 08/21/23

110-112 Almira Road

Springfield, MA 01119

Amount: $330,000

Buyer: Mabel Peguero

Seller: Horace L. Smikle

Date: 09/01/23

30 Armory St.

Springfield, MA 01104

Amount: $420,000

Buyer: Marcos Perlera

Seller: Jose R. Vargas-Gonzalez

Date: 08/24/23

76 Athol St.

Springfield, MA 01107

Amount: $120,000

Buyer: Appleton Grove LLC

Seller: Sharon Y. Taylor-Brown

Date: 08/22/23

92 Barrington Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $430,000

Buyer: Lahoussine Akanour

Seller: Sinan Hastorun

Date: 08/25/23

100 Bellwood Road

Springfield, MA 01119

Amount: $248,500

Buyer: Andres Rosario

Seller: Mary A. Smus

Date: 09/01/23

70-78 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $3,650,000

Buyer: HP Rum LLC

Seller: 70-78 Springfield Gardens LP

Date: 08/28/23

17 Belvidere St.

Springfield, MA 01108

Amount: $275,000

Buyer: Ingrid Collins

Seller: P&R Investments LLC

Date: 08/29/23

81 Bessemer St.

Springfield, MA 01104

Amount: $280,000

Buyer: Tyheshia Williams

Seller: Alonzo Williams

Date: 08/22/23

215 Birchland Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $245,000

Buyer: Sammy Huynh

Seller: Myra R. Shaw

Date: 09/01/23

48 Blueberry Hill St.

Springfield, MA 01128

Amount: $290,000

Buyer: Marangely Richiez

Seller: Harris, Sylvester S. (Estate)

Date: 08/25/23

106 Boston Road

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Aniello Gisolfi

Seller: Francesco Ferrentino

Date: 08/29/23

71-73 Bristol St.

Springfield, MA 01109

Amount: $310,000

Buyer: Luis G. Lopez-Taveras

Seller: Amy Taranto

Date: 08/30/23

43 Brunswick St.

Springfield, MA 01108

Amount: $262,720

Buyer: Christopher H. Gross

Seller: Dennis M. Hayden

Date: 08/25/23

81 Cherokee Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $300,000

Buyer: Jezreel Quinones

Seller: Dnepro Properties LLC

Date: 09/01/23

15 Churchill St.

Springfield, MA 01108

Amount: $385,000

Buyer: Jonathan S. Hermanson

Seller: Jennifer M. Sandova

Date: 08/29/23

39 Clifton Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $225,000

Buyer: Myia Misisco

Seller: Springfield Futures RT

Date: 08/30/23

569 Cooley St.

Springfield, MA 01128

Amount: $340,000

Buyer: Lyle Douglass

Seller: Luy Nguyen

Date: 08/30/23

43 Crest St.

Springfield, MA 01109

Amount: $400,000

Buyer: Jane Maye

Seller: Jets Property Development LLC

Date: 08/22/23

66 Dartmouth St.

Springfield, MA 01109

Amount: $310,000

Buyer: Alexandra Rowland

Seller: Linda G. Singer

Date: 08/22/23

31 Denton Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $225,000

Buyer: Black Rock Capital Investments LLC

Seller: Federal National Mortgage Assn.

Date: 08/23/23

20 Drexel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $275,000

Buyer: Stephen A. Hilbert

Seller: Dnepro Properties LLC

Date: 08/30/23

52 Drexel St.

Springfield, MA 01104

Amount: $399,900

Buyer: Leopold Kyendrebeogo

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 08/31/23

62 Eddy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Carlos Aponte-Roque

Seller: Slc Associates LLC

Date: 08/23/23

43 Eddywood St.

Springfield, MA 01118

Amount: $382,800

Buyer: Erin M. Perry

Seller: 43 Eddywood LLC

Date: 08/25/23

239 Ellendale Circle

Springfield, MA 01128

Amount: $351,000

Buyer: Cynthia L. Curtis

Seller: Michael C. Paul

Date: 08/22/23

51-53 Eloise St.

Springfield, MA 01118

Amount: $240,000

Buyer: Nolava LLC

Seller: Junior Properties LLC

Date: 08/21/23

52 Embassy Road

Springfield, MA 01119

Amount: $305,000

Buyer: Julymar M. Vazquez

Seller: Quinton Dodge

Date: 08/31/23

45 Eton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $260,000

Buyer: Reina Y. Landaverde

Seller: Mercy Jenkins

Date: 08/24/23

12 Fallston St.

Springfield, MA 01119

Amount: $335,000

Buyer: Diane M. Mcnamara

Seller: Deborah Patterson

Date: 08/28/23

103 Federal St.

Springfield, MA 01105

Amount: $1,850,000

Buyer: Hp Rum LLC

Seller: 99-103 Springfield Gardens LP

Date: 08/28/23

71 Fenway Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $340,000

Buyer: Melanie Salvaggio

Seller: Molly D. Peabody

Date: 08/30/23

161 Florida St.

Springfield, MA 01109

Amount: $310,000

Buyer: Kristina Fox

Seller: Jaime A. Addington

Date: 08/28/23

21 Forest St.

Springfield, MA 01108

Amount: $190,000

Buyer: Ahmad Yaqhubi

Seller: Nick Recchia

Date: 08/30/23

194 Gifford St.

Springfield, MA 01118

Amount: $178,000

Buyer: Beacon Home Buyers LLC

Seller: James Bullock

Date: 08/21/23

242 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $281,000

Buyer: Crystal R. Woodbury

Seller: Jean A. Torres

Date: 08/25/23

94 Gillette Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $357,500

Buyer: Benjamin T. Poynter

Seller: Lahoussine Akanour

Date: 08/25/23

91 Glenmore St.

Springfield, MA 01129

Amount: $252,000

Buyer: Lee Owens

Seller: Jamison Sanders

Date: 08/29/23

63 Grandview St.

Springfield, MA 01118

Amount: $140,000

Buyer: NRES LLC

Seller: Linda F. Clark

Date: 09/01/23

21-23 Grove St.

Springfield, MA 01107

Amount: $420,000

Buyer: Christopher E. Pink

Seller: Advanced Aesthetics Medical

Date: 08/29/23

208 Groveland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $340,000

Buyer: Jose Aponte

Seller: Ralph J. Cocchi

Date: 08/23/23

431 Hancock St.

Springfield, MA 01105

Amount: $205,000

Buyer: Carlos Collazo

Seller: Briell E. Pierce-Stone

Date: 08/21/23

185 Hartford Ter.

Springfield, MA 01118

Amount: $285,000

Buyer: Angela K. Doyle

Seller: Andres M. Rodriguez

Date: 09/01/23

40 Ingersoll Grove

Springfield, MA 01109

Amount: $429,900

Buyer: Angel E. Blas

Seller: Laura Rando

Date: 08/24/23

74 Judith St.

Springfield, MA 01118

Amount: $260,000

Buyer: Tara A. Bressette

Seller: Patricia A. Sullivan

Date: 08/23/23

95 Kensington Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $365,000

Buyer: Omar A. Galva

Seller: Damian A. Gawle

Date: 08/28/23

399 Kent Road

Springfield, MA 01129

Amount: $357,000

Buyer: Elva E. Talavera

Seller: Lucas R. King

Date: 08/31/23

25 Kirk Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Timothy J. Saloio

Seller: 25 Kirk Drive Partnership

Date: 09/01/23

54 Kittrell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $185,000

Buyer: Fumi Realty Inc.

Seller: Latoya A. Clarke

Date: 09/01/23

198 Lamont St.

Springfield, MA 01119

Amount: $284,000

Buyer: Angela Jenkins

Seller: Chaching Co.

Date: 08/31/23

30-32 Lebanon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $305,000

Buyer: Jose A. Ayala

Seller: Yariza Santana

Date: 08/22/23

110 Lorimer St.

Springfield, MA 01151

Amount: $250,000

Buyer: Steven Noska

Seller: Cheryl A. King

Date: 08/25/23

182 Lucerne Road

Springfield, MA 01119

Amount: $320,000

Buyer: Tonya Burks

Seller: Sareen Properties LLC

Date: 08/29/23

21 Luden St.

Springfield, MA 01118

Amount: $263,000

Buyer: Marlene A. Gilling-Fong

Seller: Andrea M. Bushman

Date: 08/31/23

398 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $357,500

Buyer: Oleg Sevastyanov

Seller: 2020 Pereira RT

Date: 09/01/23

76 Mapledell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $315,127

Buyer: Allerlaroo L. Bessette

Seller: Round Two LLC

Date: 08/31/23

42 Marengo Park

Springfield, MA 01108

Amount: $349,000

Buyer: Shawn Beaudoin

Seller: David J. Simpson

Date: 08/29/23

40 Marshall St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Anthony R. Molina-Popol

Seller: Clarence E. Baymon

Date: 08/31/23

12-20 Mattoon St.

Springfield, MA 01105

Amount: $3,025,000

Buyer: Amat Victoria Curam LLC

Seller: 12-20 Springfield Gardens LP

Date: 08/28/23

66 Mattoon St.

Springfield, MA 01105

Amount: $2,225,000

Buyer: Winners O. LLC

Seller: 66 Springfield Gardens LP

Date: 08/28/23

139 Maybrook Road

Springfield, MA 01129

Amount: $309,000

Buyer: Eddie Pumarejo

Seller: Residential Credit Opportunities

Date: 08/29/23

155 Nagle St.

Springfield, MA 01151

Amount: $342,000

Buyer: Truelove Allah

Seller: Kevin Saez-Rodriguez

Date: 08/31/23

54 Norfolk St.

Springfield, MA 01109

Amount: $226,000

Buyer: Brigely Nieves

Seller: Eich Estates Inc.

Date: 08/24/23

39 Olmsted Dr.

Springfield, MA 01108

Amount: $325,000

Buyer: Karen Roos

Seller: Frank Stefanik

Date: 08/23/23

43 Ontario St.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Sareen Properties LLC

Seller: Luis A. Torres

Date: 08/22/23

431 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $325,000

Buyer: Gui Zeng

Seller: Leonard Desmarais

Date: 08/24/23

336-338 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $385,000

Buyer: Carol M. Mateo

Seller: Posiadlosc LLC

Date: 08/29/23

1150 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $128,300

Buyer: Posiadlosc LLC

Seller: Steven E. Zeimbekakis

Date: 09/01/23

96 Pasadena St.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Joseph Bouthiette

Seller: Jose A. Ortiz-Malave

Date: 09/01/23

1363 Plumtree Road

Springfield, MA 01119

Amount: $340,000

Buyer: Nicole Leblanc

Seller: Margaret F. Ryan TR

Date: 08/28/23

34 Portulaca Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $320,000

Buyer: Shanaya Crapps

Seller: Anthony F. Geary

Date: 08/23/23

83 Prospect St.

Springfield, MA 01107

Amount: $285,000

Buyer: Carlos W. Gonzalez-Santos

Seller: Crystal M. Everett-Torres

Date: 08/23/23

45-47 Quebec St.

Springfield, MA 01151

Amount: $290,000

Buyer: Ronald Balthazar

Seller: Ana L. Arocho

Date: 08/29/23

22-24 Radner St.

Springfield, MA 01129

Amount: $320,000

Buyer: Anthony Cianflone

Seller: Nathan Jones

Date: 08/31/23

18-20 Searle Place

Springfield, MA 01105

Amount: $360,000

Buyer: 18-20 Searle Place Springfield

Seller: Leon H. Jenkins

Date: 08/31/23

115 South Tallyho Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $325,000

Buyer: Kelsey M. Coughlin

Seller: Ryan C. Mickiewicz

Date: 08/23/23

235 Starling Road

Springfield, MA 01119

Amount: $310,000

Buyer: Rosa Hernandez

Seller: Abigail N. Alejandro

Date: 08/31/23

89 Sylvester St.

Springfield, MA 01109

Amount: $285,000

Buyer: Magalie Eugene

Seller: Chhon Horl

Date: 08/31/23

85 Trafton Road

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Mark S. Smith

Seller: Mary A. Kasunick

Date: 08/29/23

115 Venture Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $385,000

Buyer: Leila Hernandez

Seller: Cambel M. Berk

Date: 08/31/23

209-211 Verge St.

Springfield, MA 01129

Amount: $290,000

Buyer: Junior P. Swaby

Seller: Dias Properties LLC

Date: 08/22/23

24-28 Wilcox St.

Springfield, MA 01105

Amount: $1,375,000

Buyer: Forest Park LLC

Seller: Courageous Lion LLC

Date: 08/24/23

218 Wollaston St.

Springfield, MA 01119

Amount: $300,000

Buyer: Juan R. Rivera

Seller: Derek M. Strahan

Date: 08/30/23

SOUTHWICK

23 Gargon Ter.

Southwick, MA 01077

Amount: $295,000

Buyer: Ashley Boudle

Seller: Jennifer M. Forest

Date: 08/29/23

9 Tall Pines Trail

Southwick, MA 01077

Amount: $660,000

Buyer: William Whitcher

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 08/24/23

158 Vining Hill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $300,000

Buyer: Jeffrey A. Dunlap

Seller: J. P. Ayotte

Date: 08/22/23

192 Vining Hill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $295,000

Buyer: Alicia Calderon

Seller: Denise Crosier

Date: 08/30/23

TOLLAND

302 Fox Den Road

Tolland, MA 01034

Amount: $402,500

Buyer: Richard Duquette

Seller: George P. Damico

Date: 08/25/23

6 Upper Otter Road

Tolland, MA 01034

Amount: $345,000

Buyer: Jeremy J. Shafer

Seller: Thomas L. Buchter

Date: 08/28/23

WALES

3 Reed Hill Road

Wales, MA 01081

Amount: $320,000

Buyer: Frederick J. Rogers

Seller: Robbins, Niles N. (Estate)

Date: 08/30/23

19 Shore Dr.

Wales, MA 01081

Amount: $240,000

Buyer: Paola V. Tierinni

Seller: Shore Drive RT

Date: 08/21/23

15 Sichols Colony Road

Wales, MA 01081

Amount: $218,000

Buyer: Dawn D. Gilliatt

Seller: Joseph A. Boyle

Date: 08/25/23

WESTFIELD

323 Buck Pond Road

Westfield, MA 01085

Amount: $306,500

Buyer: Jason M. Cisek

Seller: Ronald M. Cisek

Date: 09/01/23

85 City View Blvd.

Westfield, MA 01085

Amount: $290,000

Buyer: Andrew L. Holbrook

Seller: William D. Wright

Date: 08/29/23

21 Cleveland Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $375,000

Buyer: John Brodeur

Seller: Robert J. Chelli

Date: 09/01/23

5 Hickory Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $286,000

Buyer: Joyce E. Keller

Seller: Nickolas F. Soto

Date: 08/29/23

99 Kane Brothers Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $421,000

Buyer: Christopher Coach

Seller: John D. Colapietro

Date: 08/21/23

11 Kellogg St.

Westfield, MA 01085

Amount: $290,000

Buyer: Dayton Ducharme

Seller: Muradbek Usmonov

Date: 08/25/23

46 Kittredge Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $375,000

Buyer: Emily K. Gauger

Seller: Geoffrey Parenteau

Date: 08/24/23

18 Livingstone Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Brett Geissler

Seller: Stephen A. Hilbert

Date: 08/30/23

North Road

Westfield, MA 01085

Amount: $330,600

Buyer: Allen Tree Farm LLC

Seller: Robert S. Allen Funding TR

Date: 08/31/23

36 Pleasant St.

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Kyrylo Malov

Seller: Irene J. Flahive

Date: 08/31/23

46 Radisson Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $530,000

Buyer: James Kelley

Seller: Christopher M. Coach

Date: 08/21/23

439 Rider Road

Westfield, MA 01085

Amount: $445,000

Buyer: Charlene Leinonen

Seller: Johnson, Richard J. (Estate)

Date: 08/31/23

372 Russellville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $305,000

Buyer: Kaitlyn Camp

Seller: Silver Snake Property LLC

Date: 08/31/23

10 Shadow Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $349,900

Buyer: Debora L. Stein

Seller: Glenn E. Miemiec

Date: 08/21/23

52 Steiger Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $375,000

Buyer: Nicholas J. Langone

Seller: Shirley M. Bigelow

Date: 08/31/23

291 Steiger Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $450,000

Buyer: Michael S. Cianciola

Seller: Stephen J. Gonglik

Date: 08/25/23

70 Westwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $370,000

Buyer: Matthew R. Bishop

Seller: Alexis A. Morse

Date: 08/31/23

WILBRAHAM

23 Bittersweet Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $700,000

Buyer: Jeffrey M. O’Connor

Seller: Lianne E. Azevedo

Date: 08/28/23

7 Circle Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $454,000

Buyer: Hope Chayer

Seller: Freeman, Robert R. (Estate)

Date: 08/28/23

1 Lebel Ave.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $285,000

Buyer: Livia L. Pontes Costa

Seller: Wayne H. Dennehy

Date: 08/25/23

20 Leemond St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $430,000

Buyer: Gynn S. Silva

Seller: Piper Lowe Real Estate Group LLC

Date: 09/01/23

Monson Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $505,000

Buyer: Usmaan M. Farooqui

Seller: Natalie A. Long

Date: 08/21/23

32 Soule Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $350,000

Buyer: Sean Murphy

Seller: Allen FT

Date: 08/25/23

WEST SPRINGFIELD

86 Albert St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $215,000

Buyer: Tanya L. Lyon

Seller: Kathleen Murray

Date: 08/25/23

153 Bonnie Brae Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $315,000

Buyer: Brian J. Kolodziej

Seller: Lorraine B. Zaleski

Date: 08/24/23

14 Burke Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $402,000

Buyer: Guidewire Inc.

Seller: Abdul K. Khider

Date: 08/24/23

8 Cataumet Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $620,000

Buyer: Dominic Costanzi

Seller: Muhammad D. Sabir

Date: 08/25/23

201 Circle Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $224,000

Buyer: 1987 Brital LLC

Seller: Judkins, Lisa S. (Estate)

Date: 08/30/23

292 Dewey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $330,000

Buyer: Cheryl King

Seller: Michael J. Budri

Date: 08/25/23

571 Dewey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $309,000

Buyer: Alyssa A. Danilow

Seller: Robert C. Kelly

Date: 08/25/23

114 Edgewood Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $350,000

Buyer: Garrett L. Welker

Seller: Edward P. Welker RET

Date: 08/22/23

73 Forest Glen

West Springfield, MA 01089

Amount: $492,000

Buyer: Michael Chandler

Seller: James A. Roy RET

Date: 08/31/23

81 Greenleaf Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $325,000

Buyer: Edward Knowlton

Seller: Bridget M. Barnes

Date: 08/30/23

203 Hannoush Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $1,020,000

Buyer: Abdul K. Khider

Seller: David J. Bryson

Date: 08/25/23

65 Herrman St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $280,000

Buyer: Millicent R. Suarez-Oviedo

Seller: Suk Tamang

Date: 09/01/23

121 Herrman St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $230,000

Buyer: Steliano Properties LLC

Seller: Mary Rita Thomas RET

Date: 08/31/23

260 Jeffrey Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $565,000

Buyer: Aziza Radzhabova

Seller: Michael A. Stasack

Date: 08/25/23

262 Kings Hwy.

West Springfield, MA 01089

Amount: $125,000

Buyer: Roberto Lopez

Seller: Schuh, Irene (Estate)

Date: 08/29/23

401 Kings Hwy.

West Springfield, MA 01089

Amount: $335,000

Buyer: Gabriella Schreiber

Seller: Margaret E. Caplette

Date: 08/31/23

85 Lancaster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $235,000

Buyer: Evan A. Haynes

Seller: Roger Rogalski

Date: 08/29/23

465 Morgan Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $335,000

Buyer: Sean Coyne

Seller: Jake D. Breton

Date: 08/28/23

528 Morgan Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $285,000

Buyer: Ryan P. Donah

Seller: Daniel E. Sullivan

Date: 08/31/23

41 Nelson Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $270,000

Buyer: Jason A. Twining

Seller: Jean M. Dexter

Date: 08/28/23

64 New Bridge St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $300,000

Buyer: Alicia Rivera

Seller: RM Blerman LLC

Date: 08/22/23

125 Orchardview St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $345,000

Buyer: Charles Romboletti

Seller: Liam M. Browne

Date: 08/25/23

33 Woodmont St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $285,000

Buyer: Aislynn Rosario

Seller: Molly M. Panek

Date: 08/25/23

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

22 Arbor Way

Amherst, MA 01002

Amount: $442,000

Buyer: Amy Hunter

Seller: Mercer, Aura E. (Estate)

Date: 08/30/23

90 Belchertown Road

Amherst, MA 01002

Amount: $400,000

Buyer: NP Amherst LLC

Seller: Alexandra Barlow

Date: 08/21/23

24 Berkshire Ter.

Amherst, MA 01002

Amount: $382,000

Buyer: 452 River Dr. LLC

Seller: Berkshire Terrace Partners LLC

Date: 08/29/23

34 Carriage Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $650,000

Buyer: Gregory E. Caruso

Seller: John T. Finn

Date: 08/31/23

18 Foxglove Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $750,000

Buyer: Lincoln Ward

Seller: Amir Mikhchi International

Date: 08/21/23

15 Hazel Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $723,000

Buyer: Karunamurti LLC

Seller: Arthur W. Hebb

Date: 09/01/23

21 Hazel Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $482,000

Buyer: Karunamurti LLC

Seller: Jason T. Hebb

Date: 09/01/23

29 Hazel Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $505,000

Buyer: Karunamurti LLC

Seller: Arthur W. Hebb

Date: 09/01/23

35 Hazel Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $265,000

Buyer: Karunamurti LLC

Seller: Arthur W. Hebb

Date: 09/01/23

56 Hunters Hill Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $525,000

Buyer: Greg Priest

Seller: Paula A. Frant

Date: 08/21/23

373-375 Montague Road

Amherst, MA 01002

Amount: $430,000

Buyer: Junaid Ijaz

Seller: Kenton Tharp

Date: 08/28/23

19 Nutting Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $389,000

Buyer: 452 River Dr. LLC

Seller: Berkshire Ter. Partners LLC

Date: 08/29/23

12 Poets Court

Amherst, MA 01002

Amount: $692,900

Buyer: Susan M. Flint RET

Seller: Hani Karaouh

Date: 08/22/23

41 Shumway St.

Amherst, MA 01002

Amount: $375,000

Buyer: 452 River Dr. LLC

Seller: Berkshire Ter. Partners LLC

Date: 08/29/23

47 Shumway St.

Amherst, MA 01002

Amount: $396,000

Buyer: 452 River Dr. LLC

Seller: Chestnut St Rlty Partners

Date: 08/29/23

42 Southpoint Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $41,000,000

Buyer: Consolidated Amherst Holdings

Seller: VA7 Amherst LLC

Date: 08/29/23

745 Station Road

Amherst, MA 01002

Amount: $350,000

Buyer: Mary Martinez

Seller: Benjamin Inanchenko

Date: 08/30/23

176 Triangle St.

Amherst, MA 01002

Amount: $377,000

Buyer: 452 River Dr. LLC

Seller: Berkshire Ter. Partners LLC

Date: 08/29/23

24 Trillium Way

Amherst, MA 01002

Amount: $638,000

Buyer: Benjamin Nelson

Seller: Katherine J. Atkinson

Date: 08/23/23

BELCHERTOWN

2 Cadwell Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $440,000

Buyer: Zhu Chen

Seller: Christine R. Nolan

Date: 08/22/23

9 Everett Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $330,000

Buyer: Delaney I. Selanis

Seller: Heather F. Sicard

Date: 08/31/23

16 Maplecrest Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $465,000

Buyer: 23618 Exeter Way LLC

Seller: Yosef Nimni

Date: 08/30/23

110 Munsell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $389,000

Buyer: Collen A. Matte

Seller: Orin L. Bracey

Date: 08/23/23

Oasis Dr., Lot A

Belchertown, MA 01007

Amount: $117,000

Buyer: Tang Properties LLC

Seller: Laura Madden

Date: 08/29/23

32 Rita Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $256,000

Buyer: Mark R. Lewandowski

Seller: Hebert, Carol A. (Estate)

Date: 08/25/23

South Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $365,000

Buyer: Kevin R. Dill

Seller: Snab LLC

Date: 08/31/23

13 Stadler St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $450,000

Buyer: Luis M. Sousa

Seller: Stadler St. Realty LLC

Date: 09/01/23

140 Stebbins St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $355,000

Buyer: Nicholas Trudell

Seller: Michael A. Catalano

Date: 08/28/23

41 Warner St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $400,000

Buyer: Patrick Egar

Seller: James G. Labell

Date: 08/29/23

CUMMINGTON

45 Stage Road

Cummington, MA 01026

Amount: $390,000

Buyer: Jonathan G. Cranston

Seller: Sandra Streeter

Date: 08/21/23

EASTHAMPTON

6-8 Federal St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $280,840

Buyer: Casey J. Mumblow

Seller: Sandra Mumblow

Date: 09/01/23

10 Fox Run

Easthampton, MA 01027

Amount: $776,000

Buyer: Amy Perrier

Seller: Kevin R. Day

Date: 08/28/23

90-92 Maple St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $487,500

Buyer: Sarah D. Prall

Seller: Elephant Shoes LLC

Date: 08/24/23

10 Newell St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $335,000

Buyer: John Black

Seller: Theresa L. Dufour

Date: 08/30/23

12 Steplar Xing, Lot 12

Easthampton, MA 01027

Amount: $579,900

Buyer: Richard P. Bangham

Seller: Loudville Condominium LLC

Date: 08/29/23

74 Williston Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $620,000

Buyer: Nicole Jacobson

Seller: Corbin H. Chicoine

Date: 08/31/23

GOSHEN

100 Aberdeen Road

Goshen, MA 01032

Amount: $299,000

Buyer: Kristin Holloway-Bidwell

Seller: Keith A. Orcutt

Date: 08/28/23

GRANBY

129 Aldrich St.

Granby, MA 01033

Amount: $599,900

Buyer: Michael Johnson

Seller: Richard W. McGravey

Date: 08/31/23

Center St.

Granby, MA 01033

Amount: $200,000

Buyer: Michael A. Hatch

Seller: Nathan A. Boutin

Date: 09/01/23

40 High St.

Granby, MA 01033

Amount: $350,000

Buyer: Lora Premontos

Seller: Paelowski IRT

Date: 08/25/23

Morgan St., Lot 1

Granby, MA 01033

Amount: $120,000

Buyer: Robin Giroux

Seller: Bruce W. Pelletier

Date: 08/31/23

158 Taylor St.

Granby, MA 01033

Amount: $315,000

Buyer: George J. Welly

Seller: Laura Jackson

Date: 08/28/23

West State St.

Granby, MA 01033

Amount: $150,000

Buyer: John E. Duda

Seller: Patricia Darcy

Date: 08/31/23

8 Woodside Ter.

Granby, MA 01033

Amount: $200,000

Buyer: Jarrett A. Hauschild

Seller: Sharon A. Quesnel

Date: 08/31/23

HADLEY

258 River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $341,000

Buyer: Leann R. Leake

Seller: Walter Ammon

Date: 08/28/23

HATFIELD

113 Depot Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $380,000

Buyer: Michael Packard

Seller: Valerie Caro

Date: 08/22/23

9 Pine Edge Way

Hatfield, MA 01038

Amount: $795,000

Buyer: Hannah Smith

Seller: Julie R. Goldman

Date: 09/01/23

HUNTINGTON

113 County Road

Huntington, MA 01050

Amount: $246,000

Buyer: Nicholas Perry

Seller: Slarter Jr., Ralph F. (Estate)

Date: 08/31/23

107 Norwich Lake

Huntington, MA 01050

Amount: $165,000

Buyer: Charles H. Tobin

Seller: Walter O. Schorer

Date: 08/22/23

NORTHAMPTON

68 Blackberry Lane

Northampton, MA 01060

Amount: $850,000

Buyer: Thomas Novack

Seller: Patrick Livington

Date: 08/25/23

174 Bridge Road

Northampton, MA 01062

Amount: $461,000

Buyer: David Eisenstadter

Seller: Angela M. Ditaranto

Date: 08/31/23

78 Cahillane Ter.

Northampton, MA 01062

Amount: $211,000

Buyer: Rodman Capital Group LLC

Seller: Bell, Janice M. (Estate)

Date: 08/29/23

11 Chestnut St.

Northampton, MA 01062

Amount: $290,000

Buyer: Peter Ryan

Seller: Margaret D. Laselle

Date: 08/24/23

32 Hayes Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $351,000

Buyer: Renato P. Bartoli

Seller: Karen M. Jackowski

Date: 08/31/23

Lawn Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $420,000

Buyer: John T. Thorpe

Seller: Arnold B. Zar-Kessler

Date: 08/25/23

28 Longview Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $231,000

Buyer: Veteran Stan LLC

Seller: Chiminello RET

Date: 08/22/23

202 North Main St.

Northampton, MA 01062

Amount: $800,000

Buyer: David M. Vidman

Seller: Aiswerya M. Sampath

Date: 08/25/23

118 Overlook Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $320,000

Buyer: Pauline David

Seller: Abigail M. Dolinger

Date: 08/30/23

200 Prospect St.

Northampton, MA 01060

Amount: $400,000

Buyer: Si C. Zhu

Seller: Carrie A. Shelffo

Date: 08/24/23

215 Prospect St.

Northampton, MA 01060

Amount: $420,000

Buyer: John T. Thorpe

Seller: Arnold B. Zar-Kessler

Date: 08/25/23

25 Redford Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $377,025

Buyer: Christopher C. Stratton

Seller: Lesley A. Gray

Date: 08/25/23

141 State St.

Northampton, MA 01060

Amount: $905,000

Buyer: William Scher

Seller: John R. Noviello

Date: 08/30/23

3 Tyler Court

Northampton, MA 01060

Amount: $1,635,000

Buyer: Peter Duggan

Seller: Jennifer W. Chrisler

Date: 09/01/23

33 Winthrop St.

Northampton, MA 01060

Amount: $175,000

Buyer: Ellen Vollinger

Seller: James F. Vollinger

Date: 09/01/23

52 Woodbine Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $530,000

Buyer: Samuel W. Craig

Seller: Dunn, Kathleen E. (Estate)

Date: 08/23/23

PELHAM

7 Pine Tree Circe

Pelham, MA 01002

Amount: $480,000

Buyer: James E. McGinniss

Seller: Nancy E. Doherty

Date: 08/28/23

SOUTH HADLEY

15 Central Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $365,000

Buyer: Rebecca J. Rivenburgh

Seller: Gail S. Bielizna

Date: 08/25/23

31 East Red Bridge Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $632,500

Buyer: Adam Kobialka

Seller: John C. Kane

Date: 08/29/23

5 Enterprise St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $353,500

Buyer: Celia Almeida

Seller: Mark J. Burton

Date: 09/01/23

313 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $166,400

Buyer: Matthew A. Sexton

Seller: Oscar Real Estate LLC

Date: 09/01/23

1 Hillside Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $270,000

Buyer: Sarah Gubala

Seller: Norman Rademacher

Date: 08/25/23

284 Morgan St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $475,000

Buyer: James M. Morgan

Seller: Michael D. Lamontagne

Date: 09/01/23

15 Ranger St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $347,500

Buyer: John B. Stewart

Seller: James Bloom

Date: 08/25/23

98 Willimansett St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $349,500

Buyer: Benjamin C. Nyzio

Seller: John M. Nizio

Date: 08/25/23

SOUTHAMPTON

20 Coleman Road

Southampton, MA 01073

Amount: $518,700

Buyer: Megan M. Whalin

Seller: Brian J. Ford

Date: 08/24/23

7 Kylene Circle

Southampton, MA 01073

Amount: $712,500

Buyer: Gregory Garvey

Seller: Daniel A. O’Connell

Date: 08/31/23

66 Rattle Hill Road

Southampton, MA 01073

Amount: $465,000

Buyer: Estelle Kasal

Seller: Bean RET

Date: 08/25/23

56 Russellville Road

Southampton, MA 01073

Amount: $497,700

Buyer: Kelli M. Soto

Seller: Julie A. Leblanc

Date: 08/29/23

WARE

35 Bacon Road

Ware, MA 01082

Amount: $150,000

Buyer: Christine Stochlinski

Seller: Donald E. Rice

Date: 08/29/23

81 Beaver Lake Road

Ware, MA 01082

Amount: $315,000

Buyer: Ryan Hazzard

Seller: Jacob Fossati

Date: 08/30/23

103 Shoreline Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $350,000

Buyer: Daniel Murch

Seller: Gary A. Davis

Date: 08/31/23

WESTHAMPTON

Chesterfield Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $154,000

Buyer: Kestrel Land Trust Inc.

Seller: Joan C. Sarafin

Date: 09/01/23

266 Southampton Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $360,000

Buyer: Carolyn M. Monteriro

Seller: Marilyn C. Theroux IRT

Date: 08/23/23

12 Turkey Hill Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $1,210,700

Buyer: Patrick Livingston

Seller: Kenneth L. Richard

Date: 08/25/23

WILLIAMSBURG

5 Valley View Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $232,000

Buyer: Stevenson Ramsburgh

Seller: Milkowski, Sheila A. (Estate)

Date: 09/01/23

WORTHINGTON

615 Old North Road

Worthington, MA 01098

Amount: $435,000

Buyer: Gregory Schadel

Seller: Dewey FT

Date: 08/24/23

91 Radiker Road

Worthington, MA 01098

Amount: $227,000

Buyer: Kevin Lennon

Seller: Cold Creek Farm LLC

Date: 09/01/23