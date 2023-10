The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

62 West Branch Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $545,000

Buyer: Travis Niles

Seller: Karl J. Koenigsbauer

Date: 09/14/23

BERNARDSTON

68 Hillcrest Dr.

Bernardston, MA 01337

Amount: $323,000

Buyer: Margaret J. Dupre

Seller: William H. Bittner

Date: 09/08/23

32 Pine Grove Dr.

Bernardston, MA 01337

Amount: $205,000

Buyer: Jacob A. Bover

Seller: William M. Pachalis

Date: 09/05/23

CHARLEMONT

Burnt Hill Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $200,000

Buyer: Andrew Kurowski

Seller: David S. Gott

Date: 09/08/23

COLRAIN

74 Adamsville Road

Colrain, MA 01340

Amount: $140,000

Buyer: Amanda Gilbert

Seller: Kevin M. Gilbert

Date: 09/11/23

303 Main Road

Colrain, MA 01340

Amount: $299,000

Buyer: Anthony J. Archambault

Seller: Kent Int.

Date: 09/08/23

CONWAY

938 Roaring Brook Road

Conway, MA 01341

Amount: $618,500

Buyer: Christiane A. Gannon

Seller: Ellen G. Tinen

Date: 09/08/23

3014 Shelburne Falls Road

Conway, MA 01341

Amount: $289,000

Buyer: Colin Bargeron

Seller: Andrea E. Beaudoin

Date: 09/15/23

ERVING

109 North St.

Erving, MA 01344

Amount: $325,000

Buyer: Vikram Budhraja

Seller: Lizzie A. Hoff

Date: 09/15/23

48 River Road

Erving, MA 01344

Amount: $145,000

Buyer: Daniel M. Majewski

Seller: Zewski, John Francis (Estate)

Date: 09/07/23

Route 2

Erving, MA 01344

Amount: $140,000

Buyer: Frank E. Prondecki Int.

Seller: John A. Prondecki

Date: 09/15/23

GREENFIELD

48 Burnham Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $335,000

Buyer: Rachel J. Davis

Seller: Russell C. Bontempi

Date: 09/08/23

3 Cooke St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $351,000

Buyer: Dianne M. Smith RET

Seller: Renfrew, Donald D. (Estate)

Date: 09/14/23

436 Country Club Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $282,000

Buyer: Brian J. Zamojski

Seller: Wyman Int.

Date: 09/11/23

3 Greenway Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $286,000

Buyer: Andy Pauker

Seller: Henry Regina Ann Estate

Date: 09/13/23

40 Newell Pond Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $320,000

Buyer: Ryan Felton

Seller: Alberta W. Allen LT

Date: 09/13/23

33 Riddell St., Lot 1

Greenfield, MA 01301

Amount: $350,000

Buyer: Western Mass. Training Consortium

Seller: Baystate Franklin Medical

Date: 09/07/23

33 Riddell St., Lot 9

Greenfield, MA 01301

Amount: $350,000

Buyer: Western Mass. Training Consortium

Seller: Baystate Franklin Medical

Date: 09/07/23

60 Riddell St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $353,500

Buyer: Tessa Menatian

Seller: Braden Chattman

Date: 09/13/23

231 South Shelburne Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $485,000

Buyer: Brace K. Rennels

Seller: Nordstrom Swenson Int.

Date: 09/15/23

73 Wisdom Way

Greenfield, MA 01301

Amount: $315,000

Buyer: Shannon Schmalenberg

Seller: Craig Ryan

Date: 09/06/23

HEATH

Flagg Hill Road

Heath, MA 01346

Amount: $200,000

Buyer: Andrew Kurowski

Seller: David S. Gott

Date: 09/08/23

MONTAGUE

35 East Taylor Hill Road

Montague, MA 01351

Amount: $411,703

Buyer: Rachel Greenberg

Seller: William Kazmier

Date: 09/08/23

31 Grove St.

Montague, MA 01376

Amount: $315,000

Buyer: Maureen St. Cyr

Seller: Mary A. Choleva

Date: 09/15/23

482 Turners Falls Road

Montague, MA 01351

Amount: $555,000

Buyer: Shelah S. Bloom

Seller: Christine S. Pellerin

Date: 09/06/23

ORANGE

326 Holtshire Road

Orange, MA 01364

Amount: $282,000

Buyer: Thomas R. Dunlap

Seller: Kimberly Scot

Date: 09/14/23

45 Kelton St.

Orange, MA 01364

Amount: $205,000

Buyer: Kyle D. Kaczmarczyk

Seller: Shufelt, Brian B. (Estate)

Date: 09/15/23

37 Mechanic St.

Orange, MA 01364

Amount: $125,000

Buyer: White Birch Lore LLC

Seller: Cathleen Everbeck

Date: 09/05/23

524 South Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $240,000

Buyer: RCF 2 Acquisition TR

Seller: Mark A. Olson

Date: 09/05/23

56 Tully Road

Orange, MA 01364

Amount: $300,000

Buyer: Joshua Roe

Seller: Stuart M. Smith

Date: 09/05/23

SHUTESBURY

18 King Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $280,000

Buyer: Jennifer A. Hodgdon

Seller: Lisa Kaplan

Date: 09/15/23

3 Shore Dr.

Shutesbury, MA 01072

Amount: $255,000

Buyer: Keri Gino

Seller: Katie J. Eagan

Date: 09/07/23

WARWICK

20 Dusty Lane

Warwick, MA 01364

Amount: $292,000

Buyer: Michael Blanchard

Seller: Jane E. Devino

Date: 09/15/23

WENDELL

55 Plain Road

Wendell, MA 01379

Amount: $150,000

Buyer: Justin Fellows

Seller: Tarbox, Robert Van (Estate)

Date: 09/13/23

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

75 Alhambra Circle, North

Agawam, MA 01001

Amount: $337,500

Buyer: Angelique P. Arroyo

Seller: Plato O. Plomo Inc.

Date: 09/05/23

716 Cooper St.

Agawam, MA 01001

Amount: $550,000

Buyer: Colin Mclean

Seller: Lyudmila Serman

Date: 09/07/23

159-165 Elm St.

Agawam, MA 01001

Amount: $473,500

Buyer: Alisis Pena

Seller: Eric B. Charest

Date: 09/12/23

84 Forest Road

Agawam, MA 01001

Amount: $379,900

Buyer: Gwendolyn Moss

Seller: Alexandra M. Bonavita

Date: 09/05/23

42 Independence Road

Agawam, MA 01030

Amount: $320,000

Buyer: Prime Partners LLC

Seller: Paul G. Arpin

Date: 09/05/23

976 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $410,000

Buyer: Vadzim Hrytskevich

Seller: Ivan Hrytskevich

Date: 09/15/23

13-15 Mark Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $620,000

Buyer: Heesun Kim

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 09/15/23

359 Meadow St.

Agawam, MA 01001

Amount: $480,000

Buyer: Kevin Saez

Seller: Raymond O. Caplette

Date: 09/05/23

North West St.

Agawam, MA 01001

Amount: $315,000

Buyer: Aric Johnson

Seller: Gary E. Brown

Date: 09/08/23

414 South Westfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $235,000

Buyer: Matthew Patterson

Seller: Steven M. Desmond

Date: 09/15/23

387 Southwick St.

Agawam, MA 01030

Amount: $400,000

Buyer: Jessica L. Mitchell

Seller: Dawn L. Guerriero

Date: 09/14/23

1100 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $493,000

Buyer: Joseph J. Davis

Seller: Robert R. Wilcox

Date: 09/06/23

391 Suffield St.

Agawam, MA 01001

Amount: $235,000

Buyer: Kelsey Robare

Seller: Bruce A. Fields

Date: 09/08/23

BLANDFORD

Brookman Dr.

Blandford, MA 01008

Amount: $1,950,000

Buyer: Paul Beinstein

Seller: S. E. & Frances Bogaty

Date: 09/08/23

BRIMFIELD

50 Dix Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $480,000

Buyer: TXP Ventures LLC

Seller: Peter McQueen

Date: 09/11/23

290 Little Alum Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $275,000

Buyer: Jason F. Czech

Seller: Richer, Susan (Estate)

Date: 09/08/23

138 Old Palmer Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $280,000

Buyer: Tyler R. Bradway

Seller: Walch, Yvonne M. (Estate)

Date: 09/14/23

CHICOPEE

79 Beaudry Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $405,000

Buyer: Sewcoomaree P. Tetor

Seller: Mai T. Tran

Date: 09/08/23

237 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $425,000

Buyer: Diego P. Cardoso

Seller: Mason Capital Ventures LLC

Date: 09/07/23

168 Cyran St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $295,000

Buyer: Steven O. Specht

Seller: Denise A. Faircloth

Date: 09/08/23

109 Edgewood Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $261,000

Buyer: Liam D. Burke

Seller: Hogan FT

Date: 09/15/23

183 Granby Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $273,000

Buyer: Kenneth Tan

Seller: Kobak, Barbara J. (Estate)

Date: 09/15/23

335 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $297,500

Buyer: Leon Moultrie

Seller: Czepiel, Robert E. (Estate)

Date: 09/11/23

37 Helen St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $345,000

Buyer: Reynaldo Sanabria

Seller: Veteran Stan LLC

Date: 09/06/23

27 Hillman St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $550,000

Buyer: Kristy Wong

Seller: Charles F. Rhodes

Date: 09/08/23

7 Kimball St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $140,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Fernando J. Lucio

Date: 09/15/23

350 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $5,750,000

Buyer: Mental Health Assn. Inc.

Seller: Mass. Mutual Life Insurance Co.

Date: 09/15/23

708 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $611,000

Buyer: Ag Brothers LLC

Seller: Roy & Shirley Fanti LLC

Date: 09/08/23

244 Montgomery St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $365,500

Buyer: Monica J. Marcil

Seller: Bebo, Paul R. (Estate)

Date: 09/15/23

9 Post Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $440,000

Buyer: William Mantzios

Seller: Lisa Munoz

Date: 09/11/23

111 Reed St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $290,000

Buyer: Iesha Ramos

Seller: Felix A. Ramos

Date: 09/13/23

54 Royalton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Samantha Gonzalez

Seller: Agnieszka I. Fortuna

Date: 09/15/23

141 Syrek St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $200,000

Buyer: Scott Family Properties LLC

Seller: Bessie A. Nicodemus

Date: 09/15/23

41 Woodcrest Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $295,000

Buyer: Jason R. Riether

Seller: Sisson, Phyllis D. (Estate)

Date: 09/15/23

EAST LONGMEADOW

181 Elm St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $500,000

Buyer: Christian Hope Ministries

Seller: St. Pauls Evangelical

Date: 09/15/23

42 Harkness Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $488,000

Buyer: KM Realty LLC

Seller: Harkness Realty LLC

Date: 09/15/23

43 Lee St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $290,000

Buyer: Rebecca A. Durand

Seller: Oshaughnessy, P. L. (Estate)

Date: 09/13/23

132 Millbrook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $720,000

Buyer: Walter M. Caritj

Seller: Michael J. Molinari

Date: 09/15/23

23 Orchard Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $262,500

Buyer: David Chapdelaine

Seller: Edward J. Hoffman

Date: 09/06/23

12 Pleasant Place

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $305,000

Buyer: Leslie Messier

Seller: Nathan A. Bisson

Date: 09/07/23

HAMPDEN

4 Stony Hill Road

Hampden, MA 01036

Amount: $600,000

Buyer: Nathan Bisson

Seller: Donald L. Rovelli

Date: 09/07/23

HOLLAND

24 Collette Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $388,000

Buyer: Robert B. Santone

Seller: Rebecca Lemay

Date: 09/05/23

HOLYOKE

19 Charles St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $168,000

Buyer: Talal Mhanna

Seller: Robert Erazo

Date: 09/11/23

55 Dupuis Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $315,000

Buyer: Benjamin Beaver

Seller: Pah Properties LLC

Date: 09/05/23

1280 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $525,000

Buyer: Cataldo Holyoke LLC

Seller: Dwight St. Acquisitions Inc.

Date: 09/06/23

32 Glen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $270,000

Buyer: Nina Cole

Seller: Jennifer S. Robson

Date: 09/08/23

129 Hillside Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $318,500

Buyer: Henry M. Gallegos

Seller: Leo Campbell

Date: 09/13/23

98 Lyman St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $195,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Luz Aguilar

Date: 09/14/23

168 Morgan St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $410,000

Buyer: David P. Moynahan

Seller: Sharon K. Heston

Date: 09/08/23

1727 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $400,000

Buyer: Community Care Resources Inc.

Seller: Behavioral Health Network

Date: 09/12/23

71 Norwood Ter.

Holyoke, MA 01040

Amount: $331,000

Buyer: Jeanne L. Brunner

Seller: O’Brien, Janet K. (Estate)

Date: 09/11/23

151 Pearl St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $320,000

Buyer: Gabriel L. Rivera

Seller: Timothy Jefferson

Date: 09/11/23

244 Sargeant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $229,000

Buyer: Nathaniel Flachs

Seller: Roberto Santiago

Date: 09/06/23

143 Suffolk St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $129,900

Buyer: Woods Services Group Inc.

Seller: Patricia Pelletier

Date: 09/15/23

29 Taylor St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $321,000

Buyer: Julio A. Dominguez

Seller: Darlene Donahue

Date: 09/15/23

16 Westfield Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $303,000

Buyer: Valentina Kalkey

Seller: Laura E. Ramos

Date: 09/15/23

LONGMEADOW

21 Dunsany Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $399,000

Buyer: Kimberly W. Adegoke

Seller: Jeanette Fritz

Date: 09/15/23

40 Franklin Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $300,000

Buyer: Paul M. Douala

Seller: Ashley M. Lyman

Date: 09/14/23

21 Homestead Blvd.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $310,000

Buyer: Cathleen M. Davitt

Seller: Dorothy TR

Date: 09/14/23

83 Redfern Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $476,000

Buyer: Aaron Zierenberg

Seller: Hoyer FT

Date: 09/08/23

85 Roseland Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $351,000

Buyer: Kathleen M. Trant

Seller: Regina F. Cass

Date: 09/15/23

58 Shady Side Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $585,000

Buyer: Leonard G. Lyons

Seller: James J. Manoussoff

Date: 09/15/23

867 Shaker Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $450,000

Buyer: Aziz Ashirov

Seller: James F. Bortnick

Date: 09/13/23

112 Westmoreland Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $383,600

Buyer: Anne L. Walker

Seller: David L. Tivoli

Date: 09/08/23

387 Williams St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $485,000

Buyer: Patrick V. Johnstone

Seller: Jason Keck

Date: 09/15/23

LUDLOW

67 Americo St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $415,000

Buyer: Raymond J. Leblanc

Seller: James D. Deshaies

Date: 09/15/23

60 Blanchard Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $180,000

Buyer: Mint Realty Group LLC

Seller: Healthy Neighborhoods Group LLC

Date: 09/05/23

436 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $190,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc

Seller: Charlene L. Krawiec

Date: 09/12/23

441 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $240,000

Buyer: Maria J. Waller

Seller: Rui R. Serrazina

Date: 09/15/23

530 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $305,000

Buyer: John Habekost

Seller: WMass Residential LLC

Date: 09/12/23

56-58 Maple St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $360,000

Buyer: Isaiah Martinez

Seller: Ilidio G. Dias

Date: 09/15/23

73 Marion Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $326,000

Buyer: Ihar Cherykau

Seller: Papuga, Barbara Ann (Estate)

Date: 09/15/23

63 Oak St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $270,000

Buyer: Chantal Erhunse

Seller: P&R Investments LLC

Date: 09/08/23

Riverside Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $180,000

Buyer: Mills State Street LLC

Seller: Westmass Area Development Corp.

Date: 09/15/23

105 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $2,698,463

Buyer: 6 Obsidian Ml LLC

Seller: Cumberland Farms Inc.

Date: 09/07/23

769 West St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $510,000

Buyer: Khosro Karamshahi

Seller: Dan Modirca

Date: 09/14/23

MONSON

33 Elm St.

Monson, MA 01057

Amount: $290,000

Buyer: Trent A. Santos

Seller: Niqueal L. Brier

Date: 09/06/23

10 Heritage Lane

Monson, MA 01057

Amount: $455,300

Buyer: Justin Haggerty

Seller: Samantha V. Fisk

Date: 09/14/23

70 High St.

Monson, MA 01057

Amount: $400,000

Buyer: Faidherme Casseus

Seller: Daniel D. Gomez

Date: 09/05/23

73 Paradise Lake Road

Monson, MA 01057

Amount: $622,000

Buyer: Kristyn Burrows

Seller: Claire A. Mawaka

Date: 09/07/23

118 Moulton Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $323,000

Buyer: Jan-Michael Demaio

Seller: Salina G. Clink

Date: 09/13/23

11 Pease Ave.

Monson, MA 01057

Amount: $270,000

Buyer: Christine A. Hill

Seller: Baxter, Frederick J. (Estate)

Date: 09/08/23

81 Wales Road

Monson, MA 01057

Amount: $245,000

Buyer: Nathan Barnes

Seller: Klisiewicz Funding TR

Date: 09/15/23

PALMER

1029 Baptist Hill Road

Palmer, MA 01069

Amount: $329,900

Buyer: Robert L. Miller

Seller: Valliere, Maureen M. (Estate)

Date: 09/08/23

123 Boston Road

Palmer, MA 01069

Amount: $496,000

Buyer: Ryan Mogadam

Seller: Joshua Howe

Date: 09/07/23

115 Burlingame Road

Palmer, MA 01069

Amount: $665,000

Buyer: Jason D. Borders

Seller: VDS Properties LLC

Date: 09/13/23

215 Burlingame Road

Palmer, MA 01069

Amount: $220,000

Buyer: Kyle Ebbeling

Seller: Nicholas J. Cafarelli

Date: 09/05/23

316 Burlingame Road

Palmer, MA 01069

Amount: $270,000

Buyer: Antonio D. Pereira

Seller: Robert J. Dugay

Date: 09/05/23

29 Charles St.

Palmer, MA 01080

Amount: $273,000

Buyer: Leah A. Heyes

Seller: Cole, Michelle L. (Estate)

Date: 09/05/23

11 Desimone Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $390,000

Buyer: Colton Murphy

Seller: Richard W. Bigelow

Date: 09/15/23

15 Dublin St.

Palmer, MA 01069

Amount: $242,500

Buyer: Elizabeth Yasuna

Seller: Amanda J. Demaio

Date: 09/13/23

1008 Ware St.

Palmer, MA 01069

Amount: $150,000

Buyer: Sarah L. Karowski

Seller: Charles A. Deyo

Date: 09/08/23

99 Woodland Heights

Palmer, MA 01069

Amount: $335,000

Buyer: Jason Guskey

Seller: Fumi Realty Inc.

Date: 09/05/23

RUSSELL

141 Blandford Stage Road

Russell, MA 01071

Amount: $292,900

Buyer: Chelsea Merritt

Seller: Jacqueline L. Decker

Date: 09/14/23

321 Dickinson Hill Road

Russell, MA 01071

Amount: $346,000

Buyer: David A. Savary

Seller: Joseph A. Mann

Date: 09/13/23

SPRINGFIELD

43 Arcadia Blvd.

Springfield, MA 01118

Amount: $296,000

Buyer: Elias F. Maldonado

Seller: Kelly Baranski

Date: 09/15/23

39 Athol St.

Springfield, MA 01107

Amount: $215,000

Buyer: Eddie W. Perez

Seller: Beverly Bizon

Date: 09/08/23

131 Avery St.

Springfield, MA 01119

Amount: $118,000

Buyer: Joejoe Properties LLC

Seller: Angela Gadson

Date: 09/05/23

55 Bridle Path Road

Springfield, MA 01118

Amount: $340,000

Buyer: Mary E. Alston

Seller: Jemmala Encarnacion

Date: 09/12/23

139 Cardinal St.

Springfield, MA 01151

Amount: $333,000

Buyer: Nafees Nadeem

Seller: Source Nine Development LLC

Date: 09/07/23

867-869 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: J&R Homes Corp.

Seller: Miguel Rodriguez

Date: 09/13/23

1640 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $253,000

Buyer: Karla Y. Mendez

Seller: Rosemary B. Rosado

Date: 09/11/23

75 Copeland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $310,000

Buyer: Alexandria Jones

Seller: Steven O. Chapman

Date: 09/05/23

14 Detroit St.

Springfield, MA 01104

Amount: $225,000

Buyer: Kristoffer R. Breault

Seller: William A. Julian

Date: 09/13/23

106-108 Dwight Road

Springfield, MA 01108

Amount: $390,000

Buyer: Megan Lapierre

Seller: Daniel A. Richton

Date: 09/07/23

939-943 East Columbus Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $550,000

Buyer: A. Reyes Homes LLC

Seller: Wicked Deals LLC

Date: 09/08/23

190 Eddywood St.

Springfield, MA 01118

Amount: $290,000

Buyer: Quartz And Raffio LLC

Seller: Paul V. Allard

Date: 09/15/23

41-43 Edgemont St.

Springfield, MA 01109

Amount: $295,000

Buyer: Estela M. Rosado

Seller: Alfredo Garib

Date: 09/05/23

202 Fort Pleasant Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $172,500

Buyer: Visionary Homes LLC

Seller: Eric T. Hillmann

Date: 09/15/23

37-39 Fountain St.

Springfield, MA 01108

Amount: $380,000

Buyer: Nelly Reyes

Seller: Gary A. Daula

Date: 09/05/23

74 Francis St.

Springfield, MA 01104

Amount: $270,000

Buyer: David Montanez

Seller: Diana Nunez

Date: 09/15/23

56 Fullerton St.

Springfield, MA 01151

Amount: $390,000

Buyer: Keith Mukire

Seller: Dora Agyei

Date: 09/05/23

313 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $500,000

Buyer: Babette Nana

Seller: Matthew R. Olschefski

Date: 09/08/23

22 Glencoe St.

Springfield, MA 01104

Amount: $257,000

Buyer: Nicole M. Larriu

Seller: Grace Lavalley

Date: 09/13/23

112 Glenoak Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $318,900

Buyer: Sean C. Kamenelis

Seller: Robert C. Richter

Date: 09/08/23

22 Grove St.

Springfield, MA 01118

Amount: $325,000

Buyer: Betsania A. Garcia

Seller: Luis R. Velazquez

Date: 09/07/23

138 Groveland St.

Springfield, MA 01108

Amount: $260,000

Buyer: Nyles Irving

Seller: Orlando L. Morales

Date: 09/05/23

27 Home St.

Springfield, MA 01104

Amount: $245,000

Buyer: Dayrisol Morales

Seller: Kyara E. Linares

Date: 09/15/23

11-15 Howes St.

Springfield, MA 01118

Amount: $372,500

Buyer: Christopher Sattler

Seller: Alexander Crivelli

Date: 09/12/23

11 King St.

Springfield, MA 01109

Amount: $330,000

Buyer: Celia M. Robles-Lugo

Seller: Djuan Barklow

Date: 09/11/23

107 Laconia St.

Springfield, MA 01129

Amount: $650,000

Buyer: Magand Realty LLC

Seller: ESP Holdings LLC

Date: 09/07/23

31 Lavender Lane

Springfield, MA 01129

Amount: $288,000

Buyer: Elizabeth Land

Seller: Paul G. Couture

Date: 09/15/23

190 Longhill St.

Springfield, MA 01108

Amount: $800,000

Buyer: Gabriel Gambill

Seller: Johnnie Asencio

Date: 09/14/23

56 Louis Road

Springfield, MA 01118

Amount: $310,000

Buyer: Alexandria Plante

Seller: Ryan B. McGuire

Date: 09/15/23

947 Main St.

Springfield, MA 01103

Amount: $747,500

Buyer: Springfield Day Nursery Corp.

Seller: Davenport Square 1 LLC

Date: 09/15/23

22 Massreco St.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Kenneth E. Lyon

Seller: Property Advantage Inc.

Date: 09/15/23

3-5 Mohegan Court

Springfield, MA 01151

Amount: $470,000

Buyer: Keishamaris Diaz-Lopez

Seller: Bukowski Construction LLC

Date: 09/05/23

175 Moss Road

Springfield, MA 01119

Amount: $270,000

Buyer: Marcus Johnson

Seller: Eric Johnson

Date: 09/08/23

77 Napier St.

Springfield, MA 01104

Amount: $375,000

Buyer: 401 Liberty Street LLC

Seller: Napier Street Corp. Inc.

Date: 09/08/23

15 North Hood St.

Springfield, MA 01109

Amount: $228,000

Buyer: Elizabeth Velez

Seller: Lapointe, Maureen S. (Estate)

Date: 09/14/23

14 Norman St.

Springfield, MA 01104

Amount: $313,000

Buyer: Luis A. Cardona

Seller: Arpin, Raymond J. (Estate)

Date: 09/14/23

Norman St. (rear)

Springfield, MA 01101

Amount: $313,000

Buyer: Luis A. Cardona

Seller: Arpin, Raymond J. (Estate)

Date: 09/14/23

101 Phoenix Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $267,000

Buyer: Luz Ramos

Seller: Yellowbrick Property LLC

Date: 09/15/23

75 Pine St.

Springfield, MA 01105

Amount: $357,000

Buyer: Mayelin Gonzales

Seller: Springfield Venrtures RT

Date: 09/05/23

90 Pinecrest Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $399,000

Buyer: Myngoc Ho

Seller: Simon Ndayiragije

Date: 09/05/23

20 Rosella St.

Springfield, MA 01118

Amount: $305,000

Buyer: Tatsiana Volks

Seller: Brad Rosenberg

Date: 09/14/23

180 Roy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $277,000

Buyer: Carlos J. Perez

Seller: Kathryn L. Fitzgerald

Date: 09/15/23

24 Rupert St.

Springfield, MA 01108

Amount: $381,000

Buyer: Samuel Thimot

Seller: Angela M. Couture

Date: 09/12/23

95 Saint James Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Hoang Dang

Seller: Donald J. Carr

Date: 09/15/23

80-82 Silver St.

Springfield, MA 01107

Amount: $370,000

Buyer: Tania M. Collazo

Seller: ML Saleh Holdings Inc.

Date: 09/14/23

50 Slumber Lane

Springfield, MA 01128

Amount: $290,000

Buyer: Sandra Dipietro

Seller: Alan E. O’Dell

Date: 09/15/23

178 Slumber Lane

Springfield, MA 01128

Amount: $230,000

Buyer: Jeffrey A. Buzzelle

Seller: Victor Bortolussi

Date: 09/15/23

401 Stapleton Road

Springfield, MA 01109

Amount: $265,000

Buyer: Christopher Carnevale

Seller: Kathleen Bonavita

Date: 09/13/23

1464 State St.

Springfield, MA 01109

Amount: $210,000

Buyer: Bianca Buildings LLC

Seller: AJN Rentals LLC

Date: 09/05/23

65 Stuart St.

Springfield, MA 01119

Amount: $135,500

Buyer: East Coast Contracting LLC

Seller: Leroy G. Donaldson

Date: 09/14/23

Stuart St. (ES), Lot 14

Springfield, MA 01101

Amount: $135,500

Buyer: East Coast Contracting LLC

Seller: Leroy G. Donaldson

Date: 09/14/23

57-59 Suffolk St.

Springfield, MA 01109

Amount: $334,000

Buyer: Karla M. Arroyo

Seller: NRES LLC

Date: 09/05/23

80 Sunrise Ter.

Springfield, MA 01119

Amount: $275,000

Buyer: Natalie Alicea

Seller: Gail L. Demers

Date: 09/06/23

72 Switzer Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $300,000

Buyer: Arthur Lamour

Seller: Hector M. Rodriguez

Date: 09/11/23

34 Wallace St.

Springfield, MA 01119

Amount: $220,000

Buyer: Joyce Ortiz

Seller: Aldo Properties LLC

Date: 09/15/23

28 Warrenton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $300,000

Buyer: Yan C. Corporan

Seller: Agnes B. Akoto

Date: 09/15/23

171 Warrenton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $260,000

Buyer: William Bonavita

Seller: Nicole R. Lewis

Date: 09/06/23

24-26 Wayne St.

Springfield, MA 01118

Amount: $350,000

Buyer: Carmen L. Demercedes

Seller: Paul A. Williams

Date: 09/11/23

90 Welland Road

Springfield, MA 01151

Amount: $276,000

Buyer: Thomas R. Farrow

Seller: William N. Shipwash

Date: 09/15/23

186 William St.

Springfield, MA 01105

Amount: $165,000

Buyer: Springfield Day Nursery Corp.

Seller: Glanee Patel

Date: 09/15/23

190 William St.

Springfield, MA 01105

Amount: $165,000

Buyer: Springfield Day Nursery Corp.

Seller: Glanee Patel

Date: 09/15/23

35-37 Woodlawn St.

Springfield, MA 01108

Amount: $341,500

Buyer: Muhammad Abbasi

Seller: Candace A. Nichols

Date: 09/15/23

SOUTHWICK

181 College Hwy.

Southwick, MA 01077

Amount: $296,500

Buyer: Sandu Rebenciuc

Seller: Residential Credit TR VII-B

Date: 09/07/23

25 Eagle St.

Southwick, MA 01077

Amount: $215,000

Buyer: Mary E. Goulette

Seller: Crystal Moccio

Date: 09/15/23

5 Gillette Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $360,000

Buyer: Thomas J. Maloney

Seller: Danielle B. Sullivan

Date: 09/12/23

194 Granville Road

Southwick, MA 01077

Amount: $519,000

Buyer: Christopher Balboni

Seller: Anthony Wheeler Construction LLC

Date: 09/12/23

10 Oak St.

Southwick, MA 01077

Amount: $400,000

Buyer: Victor Decaro

Seller: Jake Malkoon

Date: 09/06/23

19 South Loomis St.

Southwick, MA 01077

Amount: $345,000

Buyer: Christopher Moccio

Seller: Cowles, Alan G. (Estate)

Date: 09/15/23

3 Tammy Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $410,000

Buyer: Frances A. Laveck

Seller: James F. Hall

Date: 09/15/23

31 Woodland Ridge

Southwick, MA 01077

Amount: $510,000

Buyer: Danielle B. Sullivan

Seller: Susana S. Lemieux

Date: 09/06/23

TOLLAND

806 Colebrook River Road

Tolland, MA 01034

Amount: $175,000

Buyer: Kevin D. Littlefield

Seller: Grondin, Allan R. (Estate)

Date: 09/06/23

147 Thicket Road

Tolland, MA 01034

Amount: $166,658

Buyer: MCLP Asset Co. Inc.

Seller: Richard J. Whelden

Date: 09/11/23

WESTFIELD

36 Cross St.

Westfield, MA 01085

Amount: $255,000

Buyer: Alaa Altush

Seller: Michael F. Smith

Date: 09/15/23

20 East Glen Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $215,500

Buyer: Lorraine Beston

Seller: Christopher Dupras

Date: 09/05/23

21 East Bartlett St.

Westfield, MA 01085

Amount: $800,000

Buyer: Jojo Investment LLC

Seller: NE Properties LLC

Date: 09/12/23

41 Highland Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $291,000

Buyer: Michael J. Manz

Seller: Talmadge, Elizabeth A. (Estate)

Date: 09/12/23

31 Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $280,000

Buyer: Nikolas Neto

Seller: David M. Murphy

Date: 09/15/23

261 Honey Pot Road

Westfield, MA 01085

Amount: $455,000

Buyer: Jeanette Belashov

Seller: Donald C. Gauthier

Date: 09/05/23

152 Montgomery St.

Westfield, MA 01085

Amount: $291,000

Buyer: Nileshkumar Maskare

Seller: Jessica Mitchell

Date: 09/14/23

77 Old Stage Road

Westfield, MA 01085

Amount: $297,600

Buyer: Jeffrey W. Saalfrank

Seller: Dorothea A. Saalfrank

Date: 09/12/23

123 Prospect St., Ext.

Westfield, MA 01085

Amount: $425,000

Buyer: Spencer J. Murphy

Seller: Ion Mata

Date: 09/08/23

16 Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: NRES LLC

Seller: Allan Ouimet

Date: 09/14/23

1008 Russell Road

Westfield, MA 01085

Amount: $370,000

Buyer: Jonathan Huertas

Seller: Jeremy A. Black-Manazer

Date: 09/15/23

8 Sherwood Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Artem Omelnytskyi

Seller: Island RT

Date: 09/06/23

555 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $750,000

Buyer: Chlastawas LLC

Seller: Lewinski, Alexander (Estate)

Date: 09/14/23

627 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $193,164

Buyer: Andrew D. Kurtz

Seller: Margaret A. Kurtz

Date: 09/06/23

15 Sunbriar Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $342,500

Buyer: Roselyn P. Garcia

Seller: Secretary Of Housing USA

Date: 09/08/23

155 Yeoman Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $312,000

Buyer: Andrea L. Leclair

Seller: Damien Roberts

Date: 09/15/23

WILBRAHAM

48 Brainard Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $475,000

Buyer: Mark R. Hall

Seller: Paul A. Cacciola

Date: 09/07/23

699 Glendale Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $544,000

Buyer: Ian A. Carter

Seller: Brigid LLC

Date: 09/13/23

77 Manchonis Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $350,000

Buyer: HRD Holdings LLC

Seller: Krishna N. Kumar

Date: 09/08/23

155 Soule Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $350,000

Buyer: Arkadiusz Dobronski

Seller: Margaret A. Denby

Date: 09/13/23

301 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $605,000

Buyer: David Deforest

Seller: Moltenbrey Builders LLC

Date: 09/14/23

WEST SPRINGFIELD

77 Albert St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $345,000

Buyer: Emily Florence

Seller: Matthew Bishop

Date: 09/15/23

38 Ames Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $300,000

Buyer: Jeanelle Santiago

Seller: Mihail Orlov

Date: 09/11/23

31 Christopher Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $295,000

Buyer: Alex W. Wytas

Seller: Panza, Jeffrey (Estate)

Date: 09/15/23

419 Dewey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $249,088

Buyer: Zaide Soufane

Seller: Ontour Properties Inc.

Date: 09/15/23

Galaska Dr., Lot 6

West Springfield, MA 01089

Amount: $150,000

Buyer: Kenneth L. Maryea

Seller: David W. Maryniski

Date: 09/08/23

130 Greenleaf Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $315,000

Buyer: Annaka Paradis-Burnett

Seller: Christopher Savenko

Date: 09/12/23

Hyde Road, Lot 7

West Springfield, MA 01089

Amount: $145,000

Buyer: Dans Construction Service Inc.

Seller: John G. Kudlic

Date: 09/15/23

80 Prince Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $317,500

Buyer: Erik Valdes

Seller: Ratna Basnet

Date: 09/08/23

43 Sheridan Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $365,000

Buyer: Wendy Z. Diaz

Seller: Donnarenee A. Cook RT

Date: 09/13/23

145 South Blvd.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Lissy L. Medina

Seller: Michael Hennessy

Date: 09/06/23

14 Vernon Place

West Springfield, MA 01089

Amount: $318,000

Buyer: Zachary R. Culver

Seller: Gary M. Gorman

Date: 09/05/23

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

143 Bay Road

Amherst, MA 01002

Amount: $200,000

Buyer: Brian M. Salem

Seller: Marlene A. Salem

Date: 09/08/23

10 Carriage Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $375,000

Buyer: Patricia Dickenson

Seller: East Pleasant St. Partners

Date: 09/08/23

60 Country Corners Road

Amherst, MA 01002

Amount: $875,000

Buyer: Kira Kmetz

Seller: Christopher M. Hoch

Date: 09/06/23

26 Hop Brook Road

Amherst, MA 01002

Amount: $650,000

Buyer: Timothy Shea

Seller: Robin Oakes

Date: 09/15/23

119 Lindenridge Road

Amherst, MA 01002

Amount: $1,014,862

Buyer: Joshua D. Sayko

Seller: Bercume Construction LLC

Date: 09/08/23

BELCHERTOWN

16 Brandywine Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $200,000

Buyer: Timothy D. Beaulieu

Seller: Goodrow, Eileen T. (Estate)

Date: 09/07/23

16 Clark St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $380,000

Buyer: Wesley M. Keene

Seller: Brandon M. Coy

Date: 09/08/23

16 Keith Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $550,000

Buyer: David W. Kann

Seller: David A. Tetreault

Date: 09/12/23

102 Munsell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $590,000

Buyer: Geoffrey A. Zielenski

Seller: M. & G. Land Development LLC

Date: 09/15/23

13 Sarah Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $410,000

Buyer: Pamela Weissman

Seller: Cheryl A. Shaw

Date: 09/06/23

17 Sunny Crest Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $600,000

Buyer: Marilyn Champagne

Seller: M&G Property Group LLC

Date: 09/11/23

CHESTERFIELD

818 Main Road

Chesterfield, MA 01012

Amount: $418,000

Buyer: Lauren J. Friel

Seller: Karen Militana

Date: 09/14/23

EASTHAMPTON

2 Dartmouth St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $560,000

Buyer: Equity Trust Co. Custodian

Seller: East Mountain Inc.

Date: 09/11/23

330 East St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $397,500

Buyer: Kristen Eklund

Seller: Jennifer MacGregor

Date: 09/15/23

165 Ferry St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $400,000

Buyer: Rowan Geistmann

Seller: Steven A. Hughes

Date: 09/08/23

4 Kania St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $449,900

Buyer: Win Zaw

Seller: Ganulin FT

Date: 09/08/23

Kirby St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $397,500

Buyer: Kristen Eklund

Seller: Jennifer MacGregor

Date: 09/15/23

380 Main St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $350,000

Buyer: Doris Ducharme

Seller: Gail A. Vishaway

Date: 09/08/23

150 Northampton St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $850,000

Buyer: Michibata LLC

Seller: F. K. & Frances E. Fedor FT

Date: 09/15/23

GOSHEN

46 Westshore Dr.

Goshen, MA 01032

Amount: $450,000

Buyer: Nicole Vankim

Seller: Linda Masek

Date: 09/12/23

GRANBY

156 Burnett St.

Granby, MA 01033

Amount: $340,000

Buyer: Jennifer M. Marion

Seller: Stephen F. Marion

Date: 09/06/23

HADLEY

46 Huntington Road

Hadley, MA 01035

Amount: $520,000

Buyer: Erica Verrillo

Seller: Jeremy Ober

Date: 09/12/23

North Branch Road

Hadley, MA 01035

Amount: $139,000

Buyer: Christopher F. Baj

Seller: Mish Potato & Produce

Date: 09/12/23

HUNTINGTON

18 Blandford Hill Road

Huntington, MA 01050

Amount: $250,000

Buyer: Benjamin E. Vega

Seller: Andrew Seeberg

Date: 09/15/23

NORTHAMPTON

212 Acrebrook Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $335,000

Buyer: S. Hoffmaster-Bachrach

Seller: Patricia A. Duffy

Date: 09/11/23

321 Bridge St.

Northampton, MA 01060

Amount: $300,000

Buyer: Healthy Neighborhoods Group LLC

Seller: Robert Zuraw

Date: 09/07/23

28 Columbus Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $500,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Schroder FT

Date: 09/08/23

21 Franklin St.

Northampton, MA 01060

Amount: $1,850,000

Buyer: Dowsett FT

Seller: Harvey Silberstein

Date: 09/06/23

79 King St.

Northampton, MA 01060

Amount: $2,600,000

Buyer: 79 King Street LLC

Seller: 79 King Street NT

Date: 09/15/23

115 Moser St.

Northampton, MA 01060

Amount: $747,000

Buyer: Alan M. Gates

Seller: Tapan V. Pujara

Date: 09/06/23

63 Olander Dr.

Northampton, MA 01060

Amount: $782,000

Buyer: Donald L. Darnell

Seller: Gary Richardson

Date: 09/15/23

71 Pleasant St.

Northampton, MA 01060

Amount: $300,000

Buyer: Spring Capital LLC

Seller: Gary R. Champagne LT

Date: 09/08/23

24 Wilson Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $565,000

Buyer: Kathleen Regan

Seller: Elizabeth M. George

Date: 09/06/23

47 Winslow Ave.

Northampton, MA 01062

Amount: $294,000

Buyer: Jonathan Schluenz

Seller: Donna A. Akers

Date: 09/07/23

PLAINFIELD

31 West St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $304,500

Buyer: Sarah M. Fournier-Scanlon

Seller: R. T. & Rita D. Hughes IRT

Date: 09/12/23

SOUTH HADLEY

30 Alvord Place

South Hadley, MA 01075

Amount: $280,000

Buyer: Ronald J. Pete

Seller: John P. Sullivan

Date: 09/13/23

38 Ridge Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $422,500

Buyer: Maureen Walsh

Seller: Jeffrey Doucette

Date: 09/12/23

39 School St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $246,000

Buyer: Luke D. Parsons

Seller: Lorraine R. Manley

Date: 09/08/23

Smith St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $200,000

Buyer: Scott Family Properties LLC

Seller: Bessie A. Nicodemus

Date: 09/15/23

21 Taylor St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $285,000

Buyer: Ernest D. Harris

Seller: Segundo E. Huanca-Huanca

Date: 09/15/23

SOUTHAMPTON

Gil Farm Road Lot 3

Southampton, MA 01073

Amount: $165,000

Buyer: Ivan Urgin

Seller: Gil Farm Road Estates Inc.

Date: 09/15/23

8 Gil Farm Road

Southampton, MA 01073

Amount: $795,000

Buyer: Reginald E. Greene

Seller: David A. Hardy Contractor

Date: 09/11/23

116 Middle Road

Southampton, MA 01073

Amount: $544,000

Buyer: Diane Kaemmer

Seller: Michael S. Cianciola

Date: 09/06/23

182 Pomeroy Meadow Road

Southampton, MA 01073

Amount: $332,500

Buyer: Geoffrey M. Parenteau

Seller: J. V. & Celia A. Garstka IRT

Date: 09/15/23

WARE

100 Church St.

Ware, MA 01082

Amount: $350,000

Buyer: Miguel E. Ocasio

Seller: Muri, Marjorie A. (Estate)

Date: 09/08/23

30 Greenwich Plains Road

Ware, MA 01082

Amount: $235,500

Buyer: Sawyer M. Blake

Seller: Rachel Heyn

Date: 09/11/23

208 Old Belchertown Road

Ware, MA 01082

Amount: $307,000

Buyer: Roxanne Kasehagen

Seller: Gerald H. Clough

Date: 09/06/23

198 Osborne Road

Ware, MA 01082

Amount: $234,000

Buyer: Paul E. Folta

Seller: Winners O. LLC

Date: 09/14/23

1-5 Vernon St.

Ware, MA 01082

Amount: $355,000

Buyer: Ross Shong

Seller: Stephanie Rodriguez

Date: 09/15/23

50 Warebrook Village

Ware, MA 01082

Amount: $227,000

Buyer: Tanya Cournoyer

Seller: Federal National Mortgage Assn.

Date: 09/14/23

13 Willow St.

Ware, MA 01082

Amount: $248,000

Buyer: Steven J. Oster

Seller: Nu-Way Mobile Home Supplies

Date: 09/13/23

WILLIAMSBURG

2 Deer Haven Dr.

Williamsburg, MA 01039

Amount: $965,000

Buyer: Jennifer Chrisler

Seller: Jacob H. Schauer

Date: 09/07/23

109 Petticoat Hill Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $687,500

Buyer: Pamela K. Hilliard

Seller: Sarah E. Christiansen

Date: 09/15/23

49 South Main St.

Williamsburg, MA 01039

Amount: $552,000

Buyer: Halie M. Rando

Seller: Leatrice T. Archbald

Date: 09/15/23