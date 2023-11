The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BUCKLAND

119 Elm St.

Buckland, MA 01370

Amount: $680,000

Buyer: Steven C. Parsons

Seller: J. T. McConnell Investment

Date: 10/03/23

40 Mechanic St.

Buckland, MA 01370

Amount: $350,500

Buyer: John MacGibbon

Seller: Sachs Int.

Date: 10/13/23

CONWAY

638 South Deerfield Road

Conway, MA 01341

Amount: $150,700

Buyer: Herlinda Tuesca

Seller: Pioneer Valley Habitat For Humanity

Date: 10/10/23

GILL

4 Set Back Lane

Gill, MA 01354

Amount: $289,000

Buyer: Paul D. Viens

Seller: Richard Cramm

Date: 10/10/23

GREENFIELD

11 Conway St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $1,000,000

Buyer: Eagle Real Estate Ventures LLC

Seller: Monahan Int.

Date: 10/06/23

110 Cottage St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $130,000

Buyer: Dauntless Path LLC

Seller: Lovell, George L., (Estate)

Date: 10/06/23

38 Ferrante Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $476,000

Buyer: Ryan Lavoie

Seller: Lawrence P. Interlande

Date: 10/11/23

150 Green River Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $313,000

Buyer: Joshua M. Levin

Seller: Steiner, Mary L., (Estate)

Date: 10/05/23

23-25 Haywood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $335,000

Buyer: Hillary E. Smith

Seller: William Spencer

Date: 10/04/23

75 Laurel St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $260,000

Buyer: Kerry Heathwaite

Seller: Yestramski, Francis J., (Estate)

Date: 10/10/23

462 Leyden Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $292,500

Buyer: Zachary Fry

Seller: Richardson, Sally Tam, (Estate)

Date: 10/06/23

99 Meadow Lane

Greenfield, MA 01301

Amount: $425,000

Buyer: Corissa E. Tripp

Seller: Wong, Yoshiko, (Estate)

Date: 10/02/23

4 Michelman Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $165,000

Buyer: Douglas Simon

Seller: John F. Lobik

Date: 10/10/23

36 Robbins Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $281,750

Buyer: Freeland J. Tuden

Seller: Joseph R. Lavallee

Date: 10/13/23

LEVERETT

2 Laurel Hill Dr.

Leverett, MA 01054

Amount: $778,750

Buyer: Linda A. Bullock

Seller: Peter Longiaru

Date: 10/12/23

LEYDEN

168 Kately Hill Road

Leyden, MA 01301

Amount: $781,000

Buyer: 168 Kately Hill LLC

Seller: Donald R. Adams

Date: 10/05/23

6 Stephen Lane

Leyden, MA 01301

Amount: $319,000

Buyer: 168 Kately Hill LLC

Seller: Donald R. Adams

Date: 10/05/23

MONTAGUE

111 Federal St.

Montague, MA 01349

Amount: $147,250

Buyer: Edward Terault

Seller: Warsawski, Rose A., (Estate)

Date: 10/12/23

110 L St.

Montague, MA 01376

Amount: $1,350,000

Buyer: L St. Corporate Mgmt. LLC

Seller: Pioneer Valley Redevelopers LLC

Date: 10/06/23

132 L St.

Montague, MA 01376

Amount: $1,350,000

Buyer: L St Corporate Mgmt. LLC

Seller: Pioneer Valley Redevelopers LLC

Date: 10/06/23

19 Morris Ave.

Montague, MA 01376

Amount: $130,000

Buyer: Tomas Ovalle

Seller: Vivier, Pearl, (Estate)

Date: 10/11/23

NORTHFIELD

571-E Millers Falls Road

Northfield, MA 01360

Amount: $310,000

Buyer: Joseph R. Lavallee

Seller: David Gorzocoski

Date: 10/13/23

ORANGE

475 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $128,000

Buyer: 475 East Main St. RT

Seller: Avila, John B., (Estate)

Date: 10/06/23

188 Pleasant St.

Orange, MA 01364

Amount: $165,000

Buyer: Timothy J. Wickline

Seller: TCS Home Group LLC

Date: 10/13/23

SHUTESBURY

Summer Mountain Road, Lot 2

Shutesbury, MA 01072

Amount: $150,000

Buyer: Lugosch Int.

Seller: Joan A. Antonino

Date: 10/12/23

SUNDERLAND

Brown Cross Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $195,500

Buyer: Wiseacre LLC

Seller: Monterey Rose LLC

Date: 10/11/23

River Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $195,500

Buyer: Wiseacre LLC

Seller: Monterey Rose LLC

Date: 10/11/23

WENDELL

95 Lockes Village Road

Wendell, MA 01379

Amount: $242,533

Buyer: Donald Kuzmeskus

Seller: Chicorka, Katrina L., (Estate)

Date: 10/04/23

WHATELY

167 Haydenville Road

Whately, MA 01093

Amount: $402,000

Buyer: Allissa T. Jukiro

Seller: Grace G. Dwight RET

Date: 10/04/23

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

28 Center St.

Agawam, MA 01001

Amount: $200,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Whitehead. Donald R., (Estate)

Date: 10/04/23

52 Edgewater Road

Agawam, MA 01001

Amount: $350,000

Buyer: Daniel M. Geiger

Seller: Dorothy A. Sliech

Date: 10/10/23

28 Maynard St.

Agawam, MA 01030

Amount: $440,000

Buyer: Douglas Delaroche

Seller: Thomas E. Schnepp

Date: 10/13/23

832 North West St.

Agawam, MA 01030

Amount: $342,500

Buyer: Thomas C. Williams

Seller: Colin O. McLean

Date: 10/06/23

20 Ottawa St.

Agawam, MA 01001

Amount: $330,000

Buyer: Brian Cote

Seller: Campagnari Construction LLC

Date: 10/12/23

99 Pineview Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $335,000

Buyer: Caroline A. Scherpa

Seller: Charles H. Heimann IRC

Date: 10/10/23

79 Poinsetta St.

Agawam, MA 01001

Amount: $340,000

Buyer: Brian F. Moriarty

Seller: Daniel Geiger

Date: 10/10/23

362 Poplar St.

Agawam, MA 01030

Amount: $549,000

Buyer: Stephen J. Wodecki

Seller: Viktor Savonin

Date: 10/05/23

435 River Road

Agawam, MA 01001

Amount: $429,000

Buyer: Colin M. Deforge

Seller: Longo, Robert L., (Estate)

Date: 10/03/23

966 Shoemaker Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $400,000

Buyer: Mark R. Magistri

Seller: Rising, Daniel Cesan, (Estate)

Date: 10/05/23

277 Silver St.

Agawam, MA 01001

Amount: $2,562,500

Buyer: Maya Associates LLC

Seller: 277 Silver LLC

Date: 10/11/23

558 Southwick St.

Agawam, MA 01030

Amount: $345,000

Buyer: Maven Investment Co. LLC

Seller: Cynthia A. Kozak

Date: 10/04/23

647 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $250,000

Buyer: Brett Bamford

Seller: Kevin J. Davidson

Date: 10/03/23

784 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $225,000

Buyer: Timothy J. Tracy

Seller: Tomroc Holdings LLC

Date: 10/02/23

BRIMFIELD

108 Cubles Dr.

Brimfield, MA 01010

Amount: $334,000

Buyer: Chad Carter

Seller: Joseph Lace

Date: 10/10/23

26 Hollow Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $445,000

Buyer: Jennysa Singvongsa

Seller: Methuselah RT

Date: 10/11/23

85 Hollow Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $218,500

Buyer: Kristen Wood Special Need

Seller: Jockamo H. Baldina

Date: 10/11/23

230 Park Ave.

Brimfield, MA 01010

Amount: $180,000

Buyer: Paige Hill Properties LLC

Seller: Rcfam LLC

Date: 10/10/23

Sturbridge Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $180,000

Buyer: Paige Hill Properties LLC

Seller: Rcfam LLC

Date: 10/10/23

CHESTER

92 Old State Hwy.

Chester, MA 01011

Amount: $275,000

Buyer: Lisa Estrada

Seller: Terence M. Pease

Date: 10/13/23

CHICOPEE

18 Bemis St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $250,000

Buyer: Meg Realty LLC

Seller: Dalton Alexis

Date: 10/10/23

415 East St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $350,000

Buyer: SS Enterprises Inc.

Seller: C&H Investments Inc.

Date: 10/12/23

8 Grace St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $140,000

Buyer: Ahmed Al Jashaam

Seller: Brodeur, Gail A., (Estate)

Date: 10/03/23

138 Grattan St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $333,000

Buyer: Jack Watson

Seller: Andrew J. Crane

Date: 10/06/23

131 Hampden St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $226,000

Buyer: Shirley Donkor

Seller: Bozek Realty Inc.

Date: 10/04/23

30 Lafayette St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $365,000

Buyer: Priscilla Goldman

Seller: Jonathan W. Moulton

Date: 10/13/23

106 Lawrence Road

Chicopee, MA 01013

Amount: $344,900

Buyer: Nancy M. Benard

Seller: Kazimiera Bak

Date: 10/11/23

1752 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $115,000

Buyer: Matthew Yacavone

Seller: Carolyn Z. Vickers

Date: 10/04/23

36 Mercedes St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $246,500

Buyer: Patrick E. Goonan

Seller: Michael J. Goonan

Date: 10/11/23

Pleasantview Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $140,000

Buyer: Ahmed Al Jashaam

Seller: Brodeur, Gail A., (Estate)

Date: 10/03/23

123 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $375,000

Buyer: Adivio V. Gomes

Seller: Revampit LLC

Date: 10/13/23

12 Tenney St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $314,000

Buyer: Donald A. Houle

Seller: Daniel A. Brosseau

Date: 10/04/23

27 Thornwood St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Phillip Rankin

Seller: McEwan, Joyce M., (Estate)

Date: 10/05/23

115 Tolpa Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $440,000

Buyer: Brendan Levesque

Seller: Donald J. Roy

Date: 10/13/23

44 Wallace Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $311,000

Buyer: Barbara Paulo

Seller: Kyle J. Partridge

Date: 10/13/23

EAST LONGMEADOW

Denslow Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $325,000

Buyer: Laplante Construction Inc.

Seller: Richard G. Elfman

Date: 10/13/23

41 Holland Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $250,000

Buyer: Megan Sullivan

Seller: Hugh K. Martin

Date: 10/10/23

11 Kenneth Lunden Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $435,000

Buyer: Brandon Obrien

Seller: David C. Malchow

Date: 10/11/23

39 Lenox Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $475,000

Buyer: Sara Margoles TR

Seller: Lynn M. Bolton

Date: 10/02/23

260 Maple St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $281,500

Buyer: Kyle T. Palazzi

Seller: Darlene M. Collins

Date: 10/05/23

136 Meadow Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $345,000

Buyer: Brian Gurski

Seller: Walter J. Crawford

Date: 10/11/23

32 Melwood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $370,000

Buyer: Nicholas Gero

Seller: Grigely, Anne M., (Estate)

Date: 10/06/23

32 Melwood Ave., Lot 12

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $370,000

Buyer: Nicholas Gero

Seller: Grigely, Anne M., (Estate)

Date: 10/06/23

4 Millbrook Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $550,000

Buyer: Amanda Torres-Alvarado

Seller: Quercus Properties LLC

Date: 10/06/23

91 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $310,000

Buyer: Ryan B. McGuire

Seller: Erin Ahart

Date: 10/13/23

Purves St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $200,000

Buyer: 60 Munson Meeting Way LLC

Seller: Laplante Construction

Date: 10/13/23

48 Wellington Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $690,000

Buyer: Jaafar M. Hamadeh

Seller: Thomas C. Williams

Date: 10/06/23

70 Wood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $260,000

Buyer: Robert McCarthy

Seller: Michelle McCarthy

Date: 10/12/23

HAMPDEN

50 Baldwin Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $352,000

Buyer: Ryan M. Terbush

Seller: Joseph Hutchison

Date: 10/10/23

102 Baldwin Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $166,200

Buyer: Lumturi RT

Seller: Polley, David M., (Estate)

Date: 10/02/23

522 Main St.

Hampden, MA 01036

Amount: $375,000

Buyer: 522 Main St. Realty LLC

Seller: Hatch Property Mgmt. LLC

Date: 10/03/23

HOLYOKE

30 Ashley Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $310,000

Buyer: Megan E. Fanning

Seller: Mark J. Dizek

Date: 10/12/23

44 Congress Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $225,000

Buyer: Gabriella Phelan

Seller: Pedro Berrios

Date: 10/11/23

1519 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $1,451,412

Buyer: Cadet 23 LLC

Seller: Oliver Auto Body

Date: 10/04/23

26 Florence Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $322,000

Buyer: Jason Laboy

Seller: Sky RET

Date: 10/03/23

278 Hillside Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $285,000

Buyer: Maria M. Aquino

Seller: Ameilia M. Czarnik

Date: 10/05/23

50-52 Vernon St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $280,000

Buyer: Sarah Jerome

Seller: Hann Realty LLC

Date: 10/12/23

LONGMEADOW

Brookside Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $300,000

Buyer: Camille Burger

Seller: Mark E. Salomone

Date: 10/12/23

112 Captain Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $465,000

Buyer: Anthony G. Dallessandro

Seller: Luigi Chiarella

Date: 10/06/23

55 Cedar Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $190,000

Buyer: John Stocks

Seller: Reginald D. Smith

Date: 10/03/23

120 Crestview Circle

Longmeadow, MA 01106

Amount: $675,000

Buyer: Eileen Castellanos

Seller: Daniel R. Schwarting

Date: 10/11/23

58 Fairfield Ter.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $492,500

Buyer: Jeslyn Carr

Seller: Jonathan A. Bubier

Date: 10/05/23

24 Herbert St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $305,000

Buyer: Xuan Tang

Seller: Matthew Gaffney

Date: 10/02/23

389 Inverness Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $640,000

Buyer: Neil Greene

Seller: Jacob B. Webber

Date: 10/11/23

549 Laurel St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $525,000

Buyer: Gregory J. Hughes

Seller: David A. Hirsh

Date: 10/04/23

64 Redfern Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $440,000

Buyer: G. B. & Susan R. Gravel RET

Seller: March Thompson

Date: 10/05/23

1112 Williams St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $635,000

Buyer: Matthew Sandler

Seller: Gregory Dumeny

Date: 10/02/23

42 Woodlawn Pl

Longmeadow, MA 01106

Amount: $500,000

Buyer: Christen Brownlee

Seller: Woodlawn Property LLC

Date: 10/05/23

57 Woolworth St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $267,000

Buyer: Goodman LLC

Seller: Morgan, Marjorie S., (Estate)

Date: 10/13/23

LUDLOW

66 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $325,000

Buyer: Antonio G. Norton

Seller: Robert J. Lefebvre

Date: 10/02/23

504 Fuller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $400,000

Buyer: Galina Mashitlova

Seller: Transform Property Group LLC

Date: 10/02/23

415 Holyoke St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $170,000

Buyer: Robert F. Bourdeau

Seller: Bourdeau Sr., Robert D., (Estate)

Date: 10/11/23

16 May Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $302,000

Buyer: Christopher J. Behnk

Seller: Flowers, Steven A., (Estate)

Date: 10/11/23

455 Miller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $290,000

Buyer: Nathanial Mizula

Seller: Nicholas R. Fales

Date: 10/05/23

13 Salli Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $340,000

Buyer: Christopher H. Newman

Seller: Stephanie A. Richard

Date: 10/02/23

15 Victor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $265,300

Buyer: Darlene L. Kennedy

Seller: Shawn N. Thompson

Date: 10/12/23

MONSON

59 Beebe Road

Monson, MA 01057

Amount: $245,000

Buyer: Heather Garvie

Seller: Judith C. Chlebus

Date: 10/05/23

MONTGOMERY

217 Pitcher St.

Montgomery, MA 01085

Amount: $665,000

Buyer: Amy Varner

Seller: David W. Tourville

Date: 10/05/23

PALMER

4001-4003 Hill St.

Palmer, MA 01069

Amount: $400,000

Buyer: Stan Properties LLC

Seller: Jose Miranda

Date: 10/05/23

1505-A-C North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $290,000

Buyer: Abdul Bashier Sroosh

Seller: Linda S. Pardo

Date: 10/03/23

1644-1646 North Main St.

Palmer, MA 01069

Amount: $250,000

Buyer: Steven Mercure

Seller: A To Z Property Mgmt.

Date: 10/12/23

1061 Park St.

Palmer, MA 01069

Amount: $375,000

Buyer: Ana Hernandez

Seller: Mt Home LLC

Date: 10/11/23

RUSSELL

541 Woodland Way

Russell, MA 01071

Amount: $430,000

Buyer: Jonathan Fannin Special TR

Seller: Tony L. Lewis

Date: 10/10/23

SPRINGFIELD

86 Anniversary St.

Springfield, MA 01104

Amount: $278,000

Buyer: Lismarie S. Negron-Morales

Seller: Mark A. Wikar

Date: 10/11/23

234 Arnold Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $273,000

Buyer: Frederick Collins

Seller: Douglas J. Dichard

Date: 10/12/23

438 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $375,000

Buyer: Yulaska G. Aguasvivas

Seller: Shaynah M. Orr

Date: 10/04/23

665 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $150,000

Buyer: Thomas Wilson

Seller: Joanne L. Lupi

Date: 10/13/23

726 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $740,000

Buyer: Shariyfah Lupus Fund LLC

Seller: Airbel Real Estate LLC

Date: 10/04/23

788 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $740,000

Buyer: Shariyfah Lupus Fund LLC

Seller: Airbel Real Estate LLC

Date: 10/04/23

818 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $305,000

Buyer: Padam Gajmer

Seller: Ravin Sharma

Date: 10/02/23

24-26 Berkshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $285,000

Buyer: Okeila S. Ledgister

Seller: Franco Henriques IRT

Date: 10/06/23

220 Birchland Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $296,000

Buyer: Jennifer D. King

Seller: Ann Hughes

Date: 10/04/23

333 Boston Road

Springfield, MA 01109

Amount: $975,000

Buyer: 1 Root Inc.

Seller: Boston Road RT

Date: 10/03/23

212 Bowles Park

Springfield, MA 01104

Amount: $280,000

Buyer: Andrea Giordano

Seller: Rene Ricardi

Date: 10/04/23

392-394 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $163,500

Buyer: Posiadlosc LLC

Seller: Steven E. Zeimbekakis

Date: 10/10/23

145 Carr St.

Springfield, MA 01118

Amount: $258,000

Buyer: Nickolas S. Demetrius

Seller: Robert M. Gleason

Date: 10/02/23

66 Cedar St.

Springfield, MA 01105

Amount: $156,800

Buyer: JR & Dee Realty LLC

Seller: Peter E. Sares

Date: 10/02/23

11 Champlain Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $140,000

Buyer: P. & R. Investments LLC

Seller: Stacy L. Jacobs

Date: 10/03/23

43-45 Clayton St.

Springfield, MA 01107

Amount: $340,000

Buyer: Robinah Kintu

Seller: Kevin Kitchens

Date: 10/02/23

66 Clement St.

Springfield, MA 01118

Amount: $275,000

Buyer: Kristopher G. Hills

Seller: Robert H. Wilder

Date: 10/05/23

66 Crystal Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $175,000

Buyer: Keys Upgrade LLC

Seller: Sullivan Property Preservation

Date: 10/13/23

631-633 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Earl N. Reed

Seller: Khai D. Do

Date: 10/06/23

98-100 Draper St.

Springfield, MA 01108

Amount: $754,500

Buyer: Round Two LLC

Seller: Junior Properties LLC

Date: 10/03/23

37 Dubois St.

Springfield, MA 01151

Amount: $131,700

Buyer: Malia Homebuyers LLC

Seller: Emily A. Linzi

Date: 10/06/23

116 Edgemere Road

Springfield, MA 01119

Amount: $300,000

Buyer: Sasha Ramos

Seller: M. & F. Vazquez Home Improvements

Date: 10/06/23

57-59 Eloise St.

Springfield, MA 01118

Amount: $754,500

Buyer: Round Two LLC

Seller: Junior Properties LLC

Date: 10/03/23

156 Fair Oak Road

Springfield, MA 01128

Amount: $270,000

Buyer: Wolfpack Realty Corp.

Seller: Anthony S. Cremonti

Date: 10/06/23

31 Freeman Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $115,000

Buyer: Beacon Cornerstone LLC

Seller: Paul L. Keyes

Date: 10/12/23

32-34 Fresno St.

Springfield, MA 01104

Amount: $335,000

Buyer: Idamaris Vega

Seller: Dimetrius A. Hatcher

Date: 10/11/23

27 Gillette Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $290,000

Buyer: Jonathan Schroeder

Seller: Christopher J. Castellano

Date: 10/04/23

63 Gilman St.

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Anissa L. Nieves

Seller: Royal Hill LLC

Date: 10/11/23

128 Glenmore St.

Springfield, MA 01129

Amount: $399,000

Buyer: Alex J. Tsang

Seller: Czeslaw Kierkla

Date: 10/06/23

130 Glenmore St.

Springfield, MA 01129

Amount: $399,000

Buyer: Alex J. Tsang

Seller: Czeslaw Kierkla

Date: 10/06/23

71 Grape St.

Springfield, MA 01109

Amount: $245,000

Buyer: Keron Leslie

Seller: Rosalyn Champlain

Date: 10/10/23

18 Greenacre Square

Springfield, MA 01105

Amount: $270,000

Buyer: Aramis Ruiz

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 10/10/23

517-519 Hancock St.

Springfield, MA 01105

Amount: $290,000

Buyer: Silvia Gonzalez

Seller: Sonia C. Marte

Date: 10/13/23

54 Hood St.

Springfield, MA 01109

Amount: $270,000

Buyer: Sandra Roman

Seller: Wilson & Family Real Estate LLC

Date: 10/11/23

157 Jamaica St.

Springfield, MA 01119

Amount: $295,000

Buyer: Daliza M. Burgos-Ramos

Seller: Darryl E. Moss

Date: 10/06/23

56-58 Jefferson Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $320,000

Buyer: Bright Day Care LLC

Seller: Jose J. Feliz-Gonzalez

Date: 10/03/23

96 Magnolia Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $470,000

Buyer: Emily Sprague

Seller: 96 Magnolia Terrace LLC

Date: 10/13/23

403-405 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $344,000

Buyer: Lassarone Charlemagne

Seller: Lachenauer LLC

Date: 10/11/23

1628-1640 Main St.

Springfield, MA 01103

Amount: $758,000

Buyer: Mago Inc.

Seller: New England Farm Workers Council

Date: 10/06/23

49 Mallowhill Road

Springfield, MA 01129

Amount: $250,000

Buyer: Shaynah M. Orr

Seller: Carla M. Sylla

Date: 10/05/23

28 Medford St.

Springfield, MA 01107

Amount: $121,000

Buyer: Jjj17 LLC

Seller: Gonzalez, Pedro M., (Estate)

Date: 10/06/23

255 Oak St.

Springfield, MA 01151

Amount: $445,000

Buyer: Giovanni Paz

Seller: Relegacy Investments LLC

Date: 10/10/23

151 Packard Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $305,000

Buyer: Shanu Shanmugampillai

Seller: Alethea A. Haines

Date: 10/13/23

63 Park Edge Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $360,000

Buyer: Kevin P. Coffee

Seller: Skerker FT

Date: 10/06/23

676 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $306,000

Buyer: Andrea M. Bushman

Seller: Betty Deluca

Date: 10/10/23

174 Pineywoods Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $248,500

Buyer: Camilla J. Miller

Seller: Accredited Mtg. Loan TR 200

Date: 10/13/23

85 Pocantico Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: Lisa Holland

Seller: Courageous Lion LLC

Date: 10/06/23

12 Prescott St.

Springfield, MA 01108

Amount: $367,000

Buyer: Robert Foster

Seller: Patricia A. Maione

Date: 10/13/23

50 Riverview St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Will J. Severe

Seller: Riverview Street RT

Date: 10/11/23

6 Rogers Ave.

Springfield, MA 01151

Amount: $131,000

Buyer: Lee A. Dutil

Seller: Lachenauer LLC

Date: 10/13/23

34-36 Ruskin St.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Steven Hayes

Seller: Diane N. Kadzik

Date: 10/02/23

30 Sachem St.

Springfield, MA 01108

Amount: $754,500

Buyer: Round Two LLC

Seller: Junior Properties LLC

Date: 10/03/23

239 Saint James Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $145,000

Buyer: Eric Chang

Seller: Fnma

Date: 10/13/23

288 Saint James Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $127,260

Buyer: Mortgage Assets Mgmt LLC

Seller: Annie L. Davis

Date: 10/06/23

22 Savoy Place

Springfield, MA 01104

Amount: $265,000

Buyer: John Lizardi

Seller: Caroline R. Malaquias

Date: 10/06/23

116 Sierra Vista Road

Springfield, MA 01128

Amount: $320,000

Buyer: Sherilyn K. Small

Seller: Amanda C. Alvarado

Date: 10/06/23

12 Skyridge Lane

Springfield, MA 01128

Amount: $365,000

Buyer: Anthony Quinones

Seller: Casey L. Brown

Date: 10/12/23

34 Sonia St.

Springfield, MA 01129

Amount: $240,000

Buyer: Jason G. Peskurich

Seller: Anna M. Maliga

Date: 10/06/23

1193 State St.

Springfield, MA 01109

Amount: $345,000

Buyer: SRS Partners LLC

Seller: Pogman Realty LLC

Date: 10/02/23

52-54 Stockman St.

Springfield, MA 01104

Amount: $350,000

Buyer: Nelson Luciano

Seller: JJJ17 LLC

Date: 10/10/23

261 Sunrise Ter.

Springfield, MA 01119

Amount: $300,000

Buyer: Emilio J. Bruno-Diaz

Seller: JJJ17 LLC

Date: 10/10/23

19 Taft St.

Springfield, MA 01108

Amount: $218,530

Buyer: United Wholesale Mtg. LLC

Seller: Michael Sandberger

Date: 10/04/23

35 Trafton Road

Springfield, MA 01108

Amount: $325,000

Buyer: Mohamed Bendrao

Seller: Garken Realty LLC

Date: 10/02/23

201 Verge St.

Springfield, MA 01151

Amount: $285,000

Buyer: James H. Burrell

Seller: Scott J. Denesha

Date: 10/02/23

80 West Alvord St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,500

Buyer: Round Two LLC

Seller: AJN Rentals LLC

Date: 10/03/23

122 West Crystal Brook Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $255,000

Buyer: Graham & Lumpkin LLC

Seller: Paul R. Hanney

Date: 10/06/23

208 Westford Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $225,000

Buyer: Tandeka Hicks

Seller: Td Bank

Date: 10/02/23

111 Winterset Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $340,000

Buyer: Magaly M. Vazquez

Seller: Stephen Farr

Date: 10/03/23

50 Winthrop St.

Springfield, MA 01105

Amount: $300,000

Buyer: Alfred Shattelroe

Seller: Alfred Shattelroe

Date: 10/13/23

45 Yale St.

Springfield, MA 01109

Amount: $265,000

Buyer: Ebony Badger

Seller: David Givans

Date: 10/06/23

SOUTHWICK

62 Davis Road

Southwick, MA 01077

Amount: $390,000

Buyer: Elizabeth R. Imelio

Seller: Joseph M. Carnevale

Date: 10/02/23

25 Fernwood Road

Southwick, MA 01077

Amount: $339,000

Buyer: Scott Denesha

Seller: Streeter, Leland E., (Estate)

Date: 10/02/23

210 Hillside Road

Southwick, MA 01077

Amount: $272,000

Buyer: Connor J. Birchall

Seller: Paula Wells

Date: 10/11/23

105 Lakeview St.

Southwick, MA 01077

Amount: $590,000

Buyer: Launa Klimowicz

Seller: Jason K. Lichtenberger

Date: 10/13/23

7 Pineywood Road

Southwick, MA 01077

Amount: $282,000

Buyer: James Foley

Seller: Shirley Cross

Date: 10/12/23

TOLLAND

227 Lakeside Dr.

Tolland, MA 01034

Amount: $420,000

Buyer: Gary P. Fredericks

Seller: Susan M. Bullock

Date: 10/02/23

2000 New Boston Road

Tolland, MA 01034

Amount: $180,000

Buyer: Diane C. Christian

Seller: Dina Dumezil

Date: 10/13/23

WALES

77 Mount Hitchcock Road

Wales, MA 01081

Amount: $150,000

Buyer: Jeffrey R. Latour

Seller: Sherry Latour

Date: 10/10/23

WEST SPRINGFIELD

2 Elizabeth St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $310,000

Buyer: Mass Housing LLC

Seller: McNulty, Thomas O., (Estate)

Date: 10/06/23

512 Elm St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $350,000

Buyer: Joseph J. Czarnik

Seller: Samuel Sevelo

Date: 10/05/23

69 Hampden St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $225,000

Buyer: URL Properties LLC

Seller: Alan N. Sharpe

Date: 10/05/23

26 Southworth St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Sean M. Fitzpatrick

Seller: Charles T. Disponett

Date: 10/04/23

38 Upper Beverly Hills

West Springfield, MA 01089

Amount: $395,000

Buyer: Anthony Pelletier

Seller: Trevor Cupp

Date: 10/03/23

2165 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $255,000

Buyer: Nathaniel M. Mish

Seller: Andrew J. Gasperini

Date: 10/11/23

48 Worthen St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $300,000

Buyer: Stephen A. Alvord

Seller: West Co. Investments LLC

Date: 10/02/23

WESTFIELD

21 Allen Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $380,000

Buyer: Christopher Ramos

Seller: Paul R. Troy

Date: 10/13/23

55 Apple Orchard Heights

Westfield, MA 01085

Amount: $200,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Theodore R. Alvord

Date: 10/02/23

90 Berkshire Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $281,000

Buyer: Stephen J. Oleksak

Seller: Constance J. Tkaczek

Date: 10/06/23

25 Big Wood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $577,300

Buyer: Jonathan Zuber

Seller: Kelly J. Cieplinski LT

Date: 10/11/23

30 Cardinal Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $530,000

Buyer: Tatyana Sevostyanov

Seller: Gil D. Talamayan

Date: 10/06/23

51 Crescent Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $489,900

Buyer: Charles Marsland

Seller: Thomas M. Bregoli

Date: 10/06/23

108 Elizabeth Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $317,000

Buyer: Dario Duchi

Seller: Aldo Palazzi

Date: 10/13/23

149 Glenwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $339,000

Buyer: Mary B. Tichacek

Seller: Edward P. Andreski

Date: 10/13/23

7 Harvest Moon Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $800,000

Buyer: Robert M. Levesque

Seller: Chad H. Nelson

Date: 10/06/23

95 Honey Pot Road

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Andrew R. Loftus

Seller: Robert M. Lafrance

Date: 10/02/23

66 Janis Road

Westfield, MA 01085

Amount: $395,000

Buyer: Tyler Simmitt

Seller: Kimberly A. Constance

Date: 10/03/23

33 Jessie Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $498,000

Buyer: Stephen Dowd

Seller: William E. O’Neill

Date: 10/06/23

109 Joseph Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $312,000

Buyer: Andrey Nesen

Seller: Jeevan Kafley

Date: 10/10/23

39 Magnolia Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $615,000

Buyer: Shannon N. Anderson

Seller: Sandra L. Fiedler

Date: 10/11/23

67 Mainline Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $700,000

Buyer: Morestate LLC

Seller: Three Brothers LLC

Date: 10/06/23

30 Medieros Way

Westfield, MA 01085

Amount: $950,000

Buyer: NGL Supply Terminal Co. LLC

Seller: Mongeau Realty LLC

Date: 10/03/23

199 Munger Hill Road

Westfield, MA 01085

Amount: $670,000

Buyer: Thomas M. Bregoli

Seller: Michael A. Mundorf

Date: 10/06/23

30-32 Park St.

Westfield, MA 01085

Amount: $468,000

Buyer: Viktor Pikulskyi

Seller: Jeremy J. Beltrandi

Date: 10/13/23

Pitcher St.

Westfield, MA 01085

Amount: $665,000

Buyer: Amy Varner

Seller: David W. Tourville

Date: 10/05/23

7 Westwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $512,000

Buyer: Richard Howitt

Seller: Randolph R. Calvo

Date: 10/10/23

139 Wyben Road

Westfield, MA 01085

Amount: $525,000

Buyer: Benjamin Gillespie

Seller: Courtney M. Gagne

Date: 10/03/23

WILBRAHAM

291 3 Rivers Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $520,000

Buyer: William D. John

Seller: William L. Meeker

Date: 10/12/23

103 Burleigh Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $303,333

Buyer: Ashlee M. Tromblay

Seller: David T. Tromblay

Date: 10/10/23

12 Delmor Circle

Wilbraham, MA 01095

Amount: $340,000

Buyer: Valerie P. Huard

Seller: Christopher J. Behnk

Date: 10/11/23

161 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $310,000

Buyer: Joan A. Devitto

Seller: Elizabeth Damato

Date: 10/11/23

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

18 Bayberry Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $827,500

Buyer: Dominick C. Lacapra

Seller: Jonathan J. Kane

Date: 10/13/23

80 Fearing St.

Amherst, MA 01002

Amount: $642,500

Buyer: Enhan Wang

Seller: Kruppres LLC

Date: 10/11/23

85 Hillcrest Place

Amherst, MA 01002

Amount: $695,000

Buyer: Thomas E. Brennan

Seller: Nicholas J. Dufresne

Date: 10/06/23

29 Justice Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $404,000

Buyer: Rongjuan Liu

Seller: Francis X. O’Connor

Date: 10/10/23

BELCHERTOWN

256 Cold Spring Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $435,000

Buyer: Sean P. Garcia

Seller: Theresa A. Przybylowcz

Date: 10/03/23

459 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $575,000

Buyer: Mary B. Gunther

Seller: Kelly O. Galster

Date: 10/12/23

73-A Hamilton St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $153,647

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Shirley D. Desroches

Date: 10/12/23

73-B Hamilton St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $153,647

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Shirley D. Desroches

Date: 10/12/23

73-C Hamilton St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $153,647

Buyer: Wells Fargo Bank

Seller: Shirley D. Desroches

Date: 10/12/23

18 Ledgewood Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $510,000

Buyer: Monica Fowler

Seller: Michael A. Siniscalchi

Date: 10/06/23

Woodland Lane Lot R

Belchertown, MA 01007

Amount: $130,000

Buyer: JHP Builders LLC

Seller: Bell Property Corp.

Date: 10/03/23

EASTHAMPTON

41-43 Chapman Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $780,000

Buyer: North Harlow LLC

Seller: Arc Investments LLC

Date: 10/04/23

26-28 Federal St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $290,000

Buyer: KMAK LLC

Seller: Christine E. Rucinski

Date: 10/10/23

3-3A Franklin St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $415,000

Buyer: Elaine M. Bryan

Seller: James R. Witmer

Date: 10/11/23

26 High St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $780,000

Buyer: North Harlow LLC

Seller: Arc Investments LLC

Date: 10/04/23

1-3 Lincoln St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $450,000

Buyer: David Walter

Seller: Amy E. Linnell

Date: 10/06/23

106 Lovefield St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $456,200

Buyer: Stela J. Conyer

Seller: Brian J. Murphy

Date: 10/02/23

9-11 Lovell St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $460,000

Buyer: Jeremy D. O’Ber

Seller: John A. Knybel

Date: 10/04/23

16 Lyman St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $140,000

Buyer: Jose Faria

Seller: Canal Real Estate LLC

Date: 10/11/23

65 Phelps St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $360,000

Buyer: Kelly R. Lewis

Seller: Pah Properties LLC

Date: 10/13/23

22 Willow Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $640,000

Buyer: Indenture Of T. Eli T. Harr

Seller: Matthew F. Sandler

Date: 10/02/23

GRANBY

21 Center St.

Granby, MA 01033

Amount: $170,000

Buyer: Charles J. James

Seller: Cynthia J. Ames

Date: 10/03/23

61 North St.

Granby, MA 01033

Amount: $360,000

Buyer: Cherie L. Braun

Seller: Malia Homebuyers LLC

Date: 10/11/23

HADLEY

139 Mount Warner Road

Hadley, MA 01035

Amount: $300,000

Buyer: Jeffery M. Campbell

Seller: Steven B. Constant

Date: 10/02/23

255 River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $240,000

Buyer: Justin R. Yezierski

Seller: Yeszierski, Claire, (Estate)

Date: 10/10/23

NORTHAMPTON

343 Brookside Circle

Northampton, MA 01062

Amount: $335,000

Buyer: Kaitlynne Hard-Pieczarka

Seller: Kelly R. Lewis

Date: 10/13/23

1041 Burts Pit Road

Northampton, MA 01062

Amount: $371,000

Buyer: Justin L. Sheffler

Seller: Mildred Jimenez

Date: 10/10/23

25 Finn St.

Northampton, MA 01060

Amount: $465,000

Buyer: Allyson M. Garcia

Seller: Carmen M. Santiago

Date: 10/05/23

1095 Florence Road

Northampton, MA 01062

Amount: $280,000

Buyer: Day Farm LLC

Seller: Duga 3rd, Paula, (Estate)

Date: 10/11/23

5 Highland Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $600,000

Buyer: Bradley J. Levay

Seller: Justin T. Serpone

Date: 10/02/23

11 Kensington Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $729,000

Buyer: Amy A. Kassalty

Seller: Baker & Titelman 2012 RT

Date: 10/13/23

1095 Park Hill Road

Northampton, MA 01060

Amount: $280,000

Buyer: Day Farm LLC

Seller: Duga 3rd, Paula, (Estate)

Date: 10/11/23

57 Pine St.

Northampton, MA 01062

Amount: $540,000

Buyer: Rachel G. Wolk

Seller: Ann M. Konieczny

Date: 10/04/23

PELHAM

290 Amherst Road

Pelham, MA 01002

Amount: $485,000

Buyer: Kerri A. Tester

Seller: Doris M. Sherburne IRT

Date: 10/11/23

SOUTH HADLEY

48 Amherst Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $245,000

Buyer: Brightwood Properties LLC

Seller: Paul D. Viens

Date: 10/06/23

11 Dale St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $240,000

Buyer: Jonathan Jasmin

Seller: Julianne F. Barkman

Date: 10/12/23

70 Lathrop St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $341,250

Buyer: Vantage Home Buyers LLC

Seller: Brian A. Corriveau

Date: 10/03/23

6 Ludlow Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $345,000

Buyer: Yahdiel E. Torres

Seller: Donna M. Pellissier

Date: 10/06/23

143 Lyman St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $390,000

Buyer: Zachary C. Wright

Seller: Lisa L. Schechterle

Date: 10/05/23

550 New Ludlow Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $500,000

Buyer: Moynihan Realty Group LLC

Seller: Morningstar Enterprise LLC

Date: 10/04/23

37 Searle Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $385,000

Buyer: Carly A. Robinson

Seller: Benjamin T. Judge

Date: 10/12/23

23 Spring St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $315,000

Buyer: Sean Dawkins

Seller: Andrew J. Schnitzer

Date: 10/05/23

SOUTHAMPTON

12 Couture Road

Southampton, MA 01073

Amount: $287,000

Buyer: Joshua J. Prystowski

Seller: Simone Prystowski

Date: 10/06/23

5 Pomeroy Meadow Ext.

Southampton, MA 01073

Amount: $170,000

Buyer: Fumi Realty Inc

Seller: Moeller, Beverly Dean, (Estate)

Date: 10/06/23

153 Pomeroy Meadow Road

Southampton, MA 01073

Amount: $415,000

Buyer: Carly A. Phillips

Seller: Benjamin C. Gillespie

Date: 10/03/23

WILLIAMSBURG

67 Depot Road

Williamsburg, MA 01039

Amount: $175,000

B uyer: Gregory Harry

Seller: Kathryn J. Harry

Date: 10/13/23