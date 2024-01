The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

137 Beldingville Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $262,500

Buyer: Michael O’Malley

Seller: Keith Zorn

Date: 11/29/23

369 Bullitt Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $4,500,000

Buyer: Starflower Farm LLC

Seller: Raycharles J. Lamontagne

Date: 12/01/23

243 Main St.

Ashfield, MA 01330

Amount: $329,000

Buyer: Hilary Burgin

Seller: Thomas J. Miner

Date: 11/28/23

BERNARDSTON

88 Shedd Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $300,000

Buyer: Coastline Property Renovation

Seller: Home Roots Properties Inc.

Date: 11/27/23

BUCKLAND

135 East Buckland Road

Buckland, MA 01370

Amount: $170,000

Buyer: Joseph Kotowki

Seller: Libby Int.

Date: 12/08/23

CHARLEMONT

81 Maxwell Road

Charlemont, MA 01339

Amount: $429,000

Buyer: Christopher Defilippi

Seller: Christine Hayer Repasy LT

Date: 12/01/23

COLRAIN

120 Franklin Hill Road

Colrain, MA 01340

Amount: $232,000

Buyer: Everett M. Rauch

Seller: Charles W. Roberts

Date: 12/07/23

CONWAY

820 East Guinea Road

Conway, MA 01096

Amount: $190,000

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Andrew J. Wickline

Date: 11/30/23

DEERFIELD

123 Lee Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $425,000

Buyer: Eula L. Duncan-Dennis

Seller: Brenda Young

Date: 12/05/23

8 Old Main St.

Deerfield, MA 01342

Amount: $1,850,000

Buyer: Deerfield Academy

Seller: Joan W. Arms IRT

Date: 12/01/23

47 River Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $334,000

Buyer: M&H Property Ventures LLC

Seller: Dennis M. Gobeil

Date: 11/28/23

89 Whately Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $325,000

Buyer: Samuel Carpenter

Seller: Rotkiewicz RET

Date: 12/08/23

GREENFIELD

259 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $142,500

Buyer: Benegan 2 LLC

Seller: Jason P. Bohonowicz

Date: 11/28/23

118 Conway St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $160,000

Buyer: David R. Potter

Seller: James M. Elwell

Date: 12/08/23

18-24 Federal St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $400,000

Buyer: Vlades Ventures LLC

Seller: Jane Realty LLC

Date: 12/08/23

14-16 Hayes Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $210,000

Buyer: MAG Real Estate Holdings-Greenfield LLC

Seller: Daryl R. Springman

Date: 11/29/23

257 Leyden Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $1,025,000

Buyer: 257 Leyden Rd LLC

Seller: Kathleen L. Hammond

Date: 11/28/23

140 Wells St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $129,900

Buyer: Rogers Real Estate Solutons Inc.

Seller: Prime Partners LLC

Date: 12/01/23

270 Wisdom Way

Greenfield, MA 01301

Amount: $235,000

Buyer: Ann N. Bocharnikova

Seller: Jerome M. Duprey

Date: 11/29/23

LEVERETT

163 Montague Road

Leverett, MA 01054

Amount: $575,000

Buyer: Better Together Dog Rescue

Seller: Dakin Pioneer Valley Humane

Date: 11/29/23

MONTAGUE

41 Hillside Road

Montague, MA 01351

Amount: $375,000

Buyer: Jonathan E. Schaming

Seller: Carolyn D. Murphy

Date: 11/30/23

312 Meadow Road

Montague, MA 01351

Amount: $600,000

Buyer: WW Real Estate Holdings LLC

Seller: Nicholson 2012 FT

Date: 12/01/23

408 Millers Falls Road

Montague, MA 01349

Amount: $420,000

Buyer: Hannah N. Liquori

Seller: Michaelle A. Call

Date: 11/30/23

34 Montague St.

Montague, MA 01376

Amount: $323,500

Buyer: Stephen T. Call

Seller: Philip Harrington TR

Date: 11/30/23

20 Turners Falls Road

Montague, MA 01301

Amount: $299,000

Buyer: Pattarapon Siwapornchai

Seller: Sergei Skorupa

Date: 12/05/23

NEW SALEM

160 Neilson Road

New Salem, MA 01355

Amount: $389,900

Buyer: Wouter J. Schievink

Seller: Phyllis R. Rogers FT

Date: 12/05/23

NORTHFIELD

22 West Lane

Northfield, MA 01360

Amount: $148,800

Buyer: Brandon S. Shantie

Seller: Toraby Mass. RT

Date: 12/05/23

ORANGE

27 Chase St.

Orange, MA 01364

Amount: $182,750

Buyer: Vrmtg Asset TR

Seller: Joan M. Davis

Date: 12/04/23

507 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $190,000

Buyer: Dream Home Investments LLC

Seller: Stephen F. Chase

Date: 12/07/23

12 Fieldstone Dr.

Orange, MA 01364

Amount: $295,000

Buyer: Jacob D. Forest

Seller: Curtis Sciabarrasi

Date: 12/06/23

20 Horton Road

Orange, MA 01364

Amount: $208,000

Buyer: Christopher H. Hansen

Seller: Karen M. Grant

Date: 11/29/23

22 Horton Road

Orange, MA 01364

Amount: $160,000

Buyer: James Gleason

Seller: Karen M. Grant

Date: 11/28/23

173 Memory Lane

Orange, MA 01364

Amount: $330,000

Buyer: Patricia M. Lablanc

Seller: Michael J. Killay

Date: 12/01/23

67 Sandrah Dr.

Orange, MA 01364

Amount: $299,000

Buyer: Francis E. Banister

Seller: Catia Boucher

Date: 11/29/23

90 West River St.

Orange, MA 01364

Amount: $415,000

Buyer: 3M Innovations Inc.

Seller: M. Jemms Orange I LLC

Date: 11/28/23

44 Whitney St.

Orange, MA 01364

Amount: $315,000

Buyer: Rene Jurado

Seller: Kyle Bicknell

Date: 12/07/23

ROWE

169 Ford Hill Road

Rowe, MA 01367

Amount: $278,000

Buyer: Danielle Beaumier

Seller: John A. Magnago

Date: 11/27/23

SHELBURNE

455 Colrain Shelburne Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $547,500

Buyer: Michael S. Schneider

Seller: Laura A. Stevens

Date: 11/28/23

200 Old Albany Road

Shelburne, MA 01301

Amount: $700,000

Buyer: Coastline Prop Renovation

Seller: Home Roots Properties Inc.

Date: 11/27/23

7 Pleasant St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $477,500

Buyer: Tamatha A. Gaumnitz

Seller: Linda L. Palermo FT

Date: 12/01/23

2 South Maple St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $285,000

Buyer: Allen Price

Seller: Andrew E. Smith

Date: 11/28/23

SHUTESBURY

6 Haskins Way

Shutesbury, MA 01072

Amount: $232,500

Buyer: Sharra R. Rossi

Seller: Sarah McCormick-Goodhart

Date: 11/28/23

WENDELL

Jennison Road

Wendell, MA 01379

Amount: $160,000

Buyer: Whetstone Wood Trust Fund

Seller: Andrea D. Gentl

Date: 11/28/23

Wendell Road

Wendell, MA 01379

Amount: $160,000

Buyer: Whetstone Wood Trust Fund

Seller: Andrea D. Gentl

Date: 11/28/23

WHATELY

215 River Road

Whately, MA 01093

Amount: $299,900

Buyer: Danielle Hartnett

Seller: Pasiecnik, James M., (Estate)

Date: 11/30/23

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

105 Bradford Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $291,111

Buyer: Amanda Dee

Seller: Theresa Bachhuber

Date: 11/30/23

36 Canterbury Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $650,000

Buyer: Benjamin J. Saunders

Seller: Giuseppe Tirone

Date: 11/29/23

63 Coronet Circle

Agawam, MA 01030

Amount: $249,000

Buyer: Flipping Best LLC

Seller: Robert J. Bartnik

Date: 12/07/23

30 Federal St. Ext.

Agawam, MA 01001

Amount: $365,000

Buyer: Thackeray FT

Seller: Jacob Kopyscinski

Date: 11/28/23

723 Main St.

Agawam, MA 01001

Amount: $585,000

Buyer: Center Square Professional

Seller: Ascioti-Vincunas LLC

Date: 11/29/23

818 North St.

Agawam, MA 01030

Amount: $282,000

Buyer: Christina Fusick

Seller: Richard B. Fattini

Date: 11/30/23

30 Randall St.

Agawam, MA 01001

Amount: $273,000

Buyer: Dee Tardiff

Seller: Dale A. Melanson

Date: 11/28/23

BLANDFORD

54 Gibbs Road

Blandford, MA 01008

Amount: $950,000

Buyer: Tiffany Stockman

Seller: Jarom D. Olson

Date: 12/07/23

3 Kaolin Road

Blandford, MA 01008

Amount: $261,000

Buyer: Jeremy Weaver

Seller: 3 Kaolin Road Land Trust

Date: 12/08/23

BRIMFIELD

43 7th St.

Brimfield, MA 01010

Amount: $350,000

Buyer: Jeremy M. Carlson

Seller: Baker O. Brown

Date: 12/08/23

Haynes Hill Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $160,000

Buyer: Nathaniel Vannoy

Seller: Adam Blais

Date: 12/07/23

CHICOPEE

11 Anthony St.

Chicopee, MA 01104

Amount: $265,000

Buyer: Keon Fernandes

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 12/08/23

55 Bennett St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $287,000

Buyer: David Galipeau

Seller: Marcin Rozanski

Date: 11/29/23

10 Bill St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $150,000

Buyer: No Limit Assets LLC

Seller: Gamache, Leonard Henry, (Estate)

Date: 12/05/23

24 Billings St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Fernando Mattei

Seller: Andre F. Palatino-Mattei

Date: 11/30/23

6 Cecile Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $235,000

Buyer: Jose S. Claros

Seller: Laura Piquette

Date: 12/04/23

620 Chester St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $150,000

Buyer: No Limit Assets LLC

Seller: Gamache, Leonard Henry, (Estate)

Date: 12/05/23

38 Dillon St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $281,000

Buyer: Turgay Yanbul

Seller: Laurie Breault

Date: 11/29/23

276 East Main St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $630,000

Buyer: Casa Bonita Apts. LLC

Seller: Anthony S. Morsen

Date: 12/06/23

19 Ellen St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $480,000

Buyer: Selpan Holdings LLC

Seller: John Wojcik

Date: 12/08/23

9 Emerson St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $410,000

Buyer: Jonathan Fernandez

Seller: LP Properties LLC

Date: 12/04/23

11 Fanjoy Dr.

Chicopee, MA 01013

Amount: $275,000

Buyer: Michael De Oliveira

Seller: Paul S. Urban

Date: 12/06/23

149 Hampden St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $1,075,000

Buyer: Round Two LLC

Seller: Springfield Marion RT

Date: 12/06/23

49 Harrington Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $225,000

Buyer: Ashley L. Reyes

Seller: Michael Owsiak

Date: 12/05/23

14 Janine St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $260,000

Buyer: Aniely O. Figuero-Nater

Seller: Page, Lucille, (Estate)

Date: 11/28/23

177 Marion St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $1,075,000

Buyer: Round Two LLC

Seller: Springfield Marion RT

Date: 12/06/23

123 McKinstry Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $275,000

Buyer: Vincent Silano

Seller: Joseph A. Janusz

Date: 12/01/23

192 Meadow St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $285,000

Buyer: Ashish Kasturia

Seller: Frederick J. Vollrath

Date: 11/29/23

200 Narragansett Blvd.

Chicopee, MA 01013

Amount: $337,000

Buyer: Savier Masionet-Pagan

Seller: William Rivera

Date: 11/30/23

14 Norman St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $230,000

Buyer: Jacob Demeo

Seller: Evelyn Cruz-Ruiz

Date: 11/28/23

57 Oakwood St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Michael C. Tencza

Seller: Denise Zampiceni

Date: 12/06/23

111 Paderewski Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $230,000

Buyer: Coalie RT

Seller: Brian G. Pelletier

Date: 11/27/23

102 Pennsylvania Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Carlos Laboy

Seller: RB Ventures LLC

Date: 11/28/23

43 Percy St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Brian Root

Seller: Beaudry, Susie M., (Estate)

Date: 11/30/23

Ruth Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $480,000

Buyer: Selpan Holdings LLC

Seller: John Wojcik

Date: 12/08/23

487 Springfield St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $1,075,000

Buyer: Round Two LLC

Seller: Springfield Marion RT

Date: 12/06/23

66 Taylor St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $220,000

Buyer: Wesley Desousa

Seller: Louis & Mary TR

Date: 12/05/23

124 Whitin Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $283,000

Buyer: Andrew M. Pellegrini

Seller: Todd Kasperowski

Date: 12/01/23

57 Willwood St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $310,000

Buyer: Julio Figueroa

Seller: Roberto Rivera-Negron

Date: 11/28/23

EAST LONGMEADOW

11 Brookhaven Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $136,300

Buyer: A-O-K RT

Seller: Beverly A. O’Connor

Date: 11/27/23

200 Chestnut St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $360,000

Buyer: Julie Monts

Seller: Judith A. Duggan TR

Date: 12/08/23

16 Deerfoot Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $524,000

Buyer: Stephanie A. Gordon

Seller: Christian B. Hamilton

Date: 11/30/23

17 Ericka Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $665,000

Buyer: Daniel Parrow

Seller: Melissa H. Sullivan

Date: 11/30/23

43 Gerrard Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $388,400

Buyer: Hoa T. Lam

Seller: Sean R. Agustynowicz

Date: 12/01/23

42 Helen Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $242,500

Buyer: Isabella K. Fazio

Seller: Beek, Margaret J., (Estate)

Date: 11/27/23

33 Knollwood Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $280,000

Buyer: Jesse O. Rivera

Seller: Louise D. House

Date: 12/04/23

111 Maple St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $390,000

Buyer: Olivier Emmanuel

Seller: Michelle M. Romero

Date: 12/01/23

120 Melwood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $444,500

Buyer: Ajay & Laurie Murthy FT

Seller: Sara N. Bartolucci

Date: 11/30/23

89 Rogers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $322,000

Buyer: Nicholas V. Scibelli

Seller: Matthew D. Lloyd

Date: 12/08/23

10 Sanford St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $405,000

Buyer: Melissa H. Sullivan

Seller: Nancy A. Thibodeau

Date: 11/30/23

13 Thompson St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $250,000

Buyer: 507 North Main Street LLC

Seller: Nancy Lessard-Reh

Date: 12/05/23

109 Vineland Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $388,500

Buyer: Haoran Zhang

Seller: Przemyslaw P. Szura

Date: 12/07/23

61 Westernview Circle

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $446,500

Buyer: William Bushey

Seller: Jeremy R. Giard

Date: 12/04/23

GRANVILLE

313 Crest Lane

Granville, MA 01034

Amount: $429,000

Buyer: Katherine Kinsman

Seller: Federal National Mortgage Association

Date: 12/04/23

HAMPDEN

62 Allen St.

Hampden, MA 01036

Amount: $157,489

Buyer: Fumi Realty Inc.

Seller: Balboni, Doreen M., (Estate)

Date: 12/01/23

4 Mount Vision Road

Hampden, MA 01036

Amount: $320,000

Buyer: Mason R. Lewis

Seller: Steven A. Aulisio

Date: 11/30/23

80 Rock A. Dundee Road

Hampden, MA 01036

Amount: $572,000

Buyer: Mitchell Gilbert

Seller: Andri Tverdokhlib

Date: 11/29/23

171 Scantic Road

Hampden, MA 01036

Amount: $1,025,000

Buyer: Jonathan S. Weibel

Seller: Jonathan A. Wietecha

Date: 12/05/23

HOLLAND

39 Craig Road

Holland, MA 01521

Amount: $550,000

Buyer: Jennifer M. Laing

Seller: Woodward Ft

Date: 12/01/23

7 Lakeshore Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $685,000

Buyer: Jennifer L. Chapin

Seller: Robert A. Ardizzoni

Date: 12/08/23

69 Stafford Road

Holland, MA 01521

Amount: $314,900

Buyer: Raymond T. Condrate

Seller: John D. Holdcraft

Date: 11/28/23

HOLYOKE

34 Ashley Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $245,000

Buyer: Julie G. Turgeon

Seller: Guyotte, Linda J., (Estate)

Date: 11/28/23

27 Cherry Hill

Holyoke, MA 01040

Amount: $340,000

Buyer: Liam Botelho

Seller: Peter R. Fritz

Date: 12/08/23

187 Chestnut St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $310,000

Buyer: Lourdes M. Diaz Valles

Seller: Maritza Westbrooks

Date: 12/01/23

1 Day Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: Fab Holdings LLC

Seller: Saundra G. Leighton

Date: 12/01/23

43 Downing Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $300,000

Buyer: Ryan M. Tracy

Seller: Jonathan G. Allyn

Date: 12/08/23

24 Linden St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: Jeidimar C. Miranda

Seller: William S. Andrews

Date: 11/30/23

887 Main St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: Fab Holdings LLC

Seller: Saundra G. Leighton

Date: 12/01/23

1242 Main St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $270,000

Buyer: Jenniffer Beltran

Seller: FNMA

Date: 12/08/23

47 North Summer St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $232,000

Buyer: Lady Bedoya

Seller: Ale Ventures LLC

Date: 11/28/23

1714 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $420,000

Buyer: Joel Vargas

Seller: 1712-1714 Northampton St.

Date: 11/30/23

1846 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $420,000

Buyer: Kezia C. Fitzgerald

Seller: Vladimir Shabunin

Date: 11/27/23

363 Pleasant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $320,000

Buyer: Stanley C. Taylor

Seller: Rachael Swan

Date: 11/30/23

7 Sheehan Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $180,000

Buyer: David K. Bartley

Seller: Edward A. O’Malley

Date: 11/28/23

11 Taylor St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $355,000

Buyer: Jessica Gersony

Seller: Daniel Falcetti

Date: 11/28/23

99 Westfield Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $220,000

Buyer: Erin B. Brunelle

Seller: Gayle M. Hellyar

Date: 12/01/23

34 Willow St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $280,000

Buyer: Deborah Hernandez

Seller: Edward M. Monarca

Date: 12/01/23

32 Woodland St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $335,000

Buyer: Axelmma V. Martinez

Seller: Olga J. Lopez

Date: 12/08/23

LONGMEADOW

99 Berwick Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $225,000

Buyer: Kevin J. Connor

Seller: June C. Fitzgerald

Date: 12/06/23

113 Berwick Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $225,000

Buyer: Kevin J. Connor

Seller: June C. Fitzgerald

Date: 12/06/23

690 Bliss Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $30,400,000

Buyer: Regency Centers LP

Seller: GPT-Longmeadow LLC

Date: 12/01/23

80 Chiswick St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $330,000

Buyer: Kimberly A. Chiusano

Seller: Sapelli 3rd, Joseph J., (Estate)

Date: 12/08/23

236 Franklin Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $445,000

Buyer: Sasikumar Deivasikamani

Seller: Francis C. Miller

Date: 11/30/23

83 Hopkins Place

Longmeadow, MA 01106

Amount: $485,000

Buyer: Thomas B. Mcgowan

Seller: Suzanne Thrift Johnson TR

Date: 12/01/23

85 Inverness Lane

Longmeadow, MA 01106

Amount: $376,000

Buyer: Vello Bendt

Seller: Elizabeth E. Evans

Date: 12/08/23

77 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $570,000

Buyer: Cynthia L. Kesterke

Seller: Etabav RT

Date: 12/08/23

1656 Longmeadow St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $389,000

Buyer: 1656 Longmeadow Partners

Seller: Karen Stamand

Date: 12/08/23

260 Williams St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $427,000

Buyer: Alfred A. Vitiello

Seller: Joshua P. Lamson

Date: 11/30/23

220 Wolf Swamp Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $350,000

Buyer: Edmund Bourgeois

Seller: Mokritski, Henry, (Estate)

Date: 11/27/23

477 Wolf Swamp Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $415,000

Buyer: Sarah M. Lake

Seller: John C. Hoagland RET

Date: 12/08/23

LUDLOW

214 Americo St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $240,000

Buyer: Bho Realty LLC

Seller: Susanne B. Markus

Date: 11/29/23

Balsam Hill Road, Lot 77

Ludlow, MA 01056

Amount: $159,900

Buyer: Milet Inc.

Seller: Whitetail Wreks LLC

Date: 12/06/23

17 Chadbourne Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $490,000

Buyer: Diane M. Lautier

Seller: Christopher M. Eldridge

Date: 11/30/23

26 Chadbourne Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $531,000

Buyer: Christopher M. Eldridge

Seller: Anthony Patalano

Date: 11/30/23

43-45 Cypress St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $355,000

Buyer: Dennis Thomas

Seller: Louis D. Teixeira

Date: 12/08/23

834 Lyon St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $490,000

Buyer: Christopher Zadeh

Seller: Matthew D. Galle

Date: 11/30/23

27-29 Miller St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $292,000

Buyer: Croix W. Paquette

Seller: Gary F. Dominique

Date: 11/28/23

735 Moore St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $371,500

Buyer: Robert D. Greene

Seller: Alexander Binczyk

Date: 12/08/23

28 Nash Hill Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $306,000

Buyer: Jeremy Davidson

Seller: Sean C. Arpin

Date: 12/01/23

114 Piney Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $300,000

Buyer: Jackie H. Kohn

Seller: Vadnais, Samuel J., (Estate)

Date: 11/30/23

465 Winsor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $330,000

Buyer: Fatima Afonso-Mendes

Seller: Fernado A. Da Silva

Date: 12/07/23

124 Woodside Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $620,000

Buyer: Jorge H. Galica-Herrera

Seller: Johnny Bourassa

Date: 11/30/23

MONSON

113 Bogan Road

Monson, MA 01057

Amount: $447,500

Buyer: Remo J. Pizzichemi

Seller: Paul E. Sullivan

Date: 11/27/23

206 Brimfield Road

Monson, MA 01057

Amount: $360,000

Buyer: Travis M. Richardson

Seller: Karen Palmerino

Date: 12/08/23

High St.

Monson, MA 01057

Amount: $250,000

Buyer: Zero High St. Realty LLC

Seller: John D. Hanic

Date: 12/04/23

10 Robbins Road

Monson, MA 01057

Amount: $205,000

Buyer: M. & F. Vazquez Home Improvements

Seller: Jay Mooney

Date: 11/30/23

200 Town Farm Road

Monson, MA 01057

Amount: $325,000

Buyer: Alec A. North

Seller: Bradley J. Kennison

Date: 12/08/23

MONTGOMERY

77 Jourdan Road

Montgomery, MA 01085

Amount: $600,000

Buyer: Jennifer L. Boulais

Seller: William Sinigur

Date: 12/01/23

PALMER

5 Country Lane

Palmer, MA 01069

Amount: $328,900

Buyer: Samantha R. Rozkuszka

Seller: Richard Manley

Date: 11/30/23

41 Longview St.

Palmer, MA 01069

Amount: $360,000

Buyer: Faith Boudreau

Seller: Rhonda A. Horton

Date: 12/04/23

2038 Maple St.

Palmer, MA 01080

Amount: $200,000

Buyer: Maria E. Dejesus

Seller: Kirk -Pelissier LT

Date: 12/01/23

77 Saint John St.

Palmer, MA 01069

Amount: $205,000

Buyer: Jonathan Rua

Seller: Elizabeth A. Lagacy

Date: 12/05/23

77-81 Springfield St.

Palmer, MA 01080

Amount: $195,000

Buyer: Isac L. Nicolau

Seller: Pretium Mortgage Acquisition TR

Date: 12/04/23

52 Summer St.

Palmer, MA 01079

Amount: $339,900

Buyer: Anthony M. Pupillo

Seller: Marcia L. Turner

Date: 12/07/23

RUSSELL

20 General Knox Road

Russell, MA 01071

Amount: $437,500

Buyer: Eduard Popovichenko

Seller: Kelly L. Buckman

Date: 12/08/23

SPRINGFIELD

19 Agnes St.

Springfield, MA 01118

Amount: $280,000

Buyer: Jennylee Jimenez

Seller: Timothy W. Gallagher

Date: 12/07/23

127 Ambrose St.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: Geison Reynoso

Seller: Pascacio Reynoso

Date: 12/08/23

15 Amos Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $225,000

Buyer: MLM Holdings LLC

Seller: Buck, Annette, (Estate)

Date: 11/30/23

16 Ansara St.

Springfield, MA 01104

Amount: $225,000

Buyer: Henrry Lozada

Seller: Anthony F. Roda

Date: 11/30/23

47-49 Appleton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $264,000

Buyer: Darwin Frometa

Seller: Alexander E. Samol LT

Date: 12/01/23

58 Appleton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $265,000

Buyer: Jonathan Beato

Seller: Barry, Susan B., (Estate)

Date: 12/01/23

85 Ashbrook St.

Springfield, MA 01118

Amount: $225,000

Buyer: Ryan D. Beturne

Seller: Elizabeth H. Kenney

Date: 12/07/23

145 Barrington Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $535,000

Buyer: George Thompson

Seller: Robert W. Karrasch

Date: 11/30/23

1295 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $127,500

Buyer: Cornerstone Homebuying LLC

Seller: Rivera, Justa, (Estate)

Date: 11/30/23

70-72 Berkshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $325,000

Buyer: Wayne Davis

Seller: Revampit Holdings LLC

Date: 12/08/23

15-17 Biltmore St.

Springfield, MA 01108

Amount: $340,000

Buyer: Barry J. Smith

Seller: Onyx Investments LLC

Date: 11/30/23

55-57 Bloomfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $396,000

Buyer: Lourdes A. Guallan

Seller: Angel O. Alban

Date: 12/07/23

112 Bridle Path Road

Springfield, MA 01118

Amount: $350,000

Buyer: Erica S. Jack

Seller: Brendan P. McNeish

Date: 12/05/23

14 Cleveland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $305,000

Buyer: Sherice Shettlewood

Seller: Yarlie Miranda

Date: 11/30/23

68 Dayton St.

Springfield, MA 01118

Amount: $270,000

Buyer: Yariza Santana

Seller: Coloutman Family Realty NT

Date: 11/30/23

84 Derryfield Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $265,000

Buyer: Jonathon A. Tavarez

Seller: Adhip Siwa

Date: 11/30/23

44 Dexter St.

Springfield, MA 01105

Amount: $183,750

Buyer: Wieslaw Winkiewicz

Seller: Nikodem Sinzohagers

Date: 12/06/23

520 Dutchess St.

Springfield, MA 01129

Amount: $286,500

Buyer: Christopher M. Phillips

Seller: Nathan C. Saltz

Date: 11/30/23

16 Eddy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $270,000

Buyer: Faheem Shakeel

Seller: Francisco Ramirez

Date: 12/05/23

76 Eddy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Jocelyn I. Rivera

Seller: Yolanda Rivera

Date: 12/01/23

156 Fair Oak Road

Springfield, MA 01128

Amount: $342,000

Buyer: Rodimiro M. Garcias

Seller: Wolfpack Realty Corp.

Date: 12/01/23

54 Fernald St.

Springfield, MA 01109

Amount: $215,000

Buyer: Rayan G. Nieves

Seller: Millet, Alphonse, (Estate)

Date: 12/04/23

43 Fort Pleasant Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $299,000

Buyer: Hassanatu Bah

Seller: Yamilka Diaz

Date: 12/05/23

49 Fremont St.

Springfield, MA 01105

Amount: $251,000

Buyer: Elided Gonzalez

Seller: Gloria Castillo

Date: 12/08/23

25 French St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Victoria D. Jimenez

Seller: EWA Boucher

Date: 12/08/23

19 Genesee St.

Springfield, MA 01104

Amount: $145,000

Buyer: Bing Bang Realty Group LLC

Seller: Winifred H. Cardaropoli

Date: 11/30/23

19 Genesee St.

Springfield, MA 01104

Amount: $230,000

Buyer: North East Construction Services Inc.

Seller: Bing Bang Realty Group LLC

Date: 11/30/23

63-65 Granby St.

Springfield, MA 01108

Amount: $370,000

Buyer: Derek Heltzel

Seller: Caitlin R. Hoffman

Date: 12/01/23

970-972 Grayson Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $331,000

Buyer: Jared Morgan

Seller: Francine C. Asensio

Date: 11/28/23

48 Greenlawn St.

Springfield, MA 01119

Amount: $275,000

Buyer: Anthony N. Lteif

Seller: John J. Lampro

Date: 12/05/23

17 Greenwich St.

Springfield, MA 01107

Amount: $454,100

Buyer: Erick Weber

Seller: A&M Investments LLC

Date: 11/27/23

156 Hampshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $272,000

Buyer: Garrett H. Claflin

Seller: Edgar Guerra

Date: 12/01/23

102 Harrow Road

Springfield, MA 01118

Amount: $333,000

Buyer: Ashley N. Santos

Seller: Daniel J. Wood

Date: 11/30/23

90 Hartwick St.

Springfield, MA 01108

Amount: $365,000

Buyer: Ashley A. Degray

Seller: Quercus Properties LLC

Date: 11/28/23

290 Hartwick St.

Springfield, MA 01108

Amount: $255,000

Buyer: Devon W. McDonald

Seller: Carl A. Knodler

Date: 11/27/23

85 Hermitage Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $276,000

Buyer: Ramon Ortiz

Seller: Nicole J. Turoczy

Date: 11/28/23

54 Ionia St.

Springfield, MA 01109

Amount: $257,580

Buyer: Property Warehouse LLC

Seller: Danielle A. Noonan

Date: 12/04/23

93 Kathleen St.

Springfield, MA 01119

Amount: $277,000

Buyer: Edgar Guerra

Seller: Clement P. Chelli

Date: 12/01/23

166 Laurelton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Jerod De Jesus

Seller: Wiljanet Cornier

Date: 12/04/23

284-286 Lexington St.

Springfield, MA 01104

Amount: $415,000

Buyer: Lorie Dorce

Seller: Home Staging & Realty LLC

Date: 11/30/23

104 Linnell St.

Springfield, MA 01104

Amount: $224,001

Buyer: Robert A. Cavicchioli

Seller: Joseph M. Humel

Date: 11/27/23

1654-1660 Main St.

Springfield, MA 01103

Amount: $500,000

Buyer: Omnipoint Technology

Seller: New England Farm Workers Council

Date: 11/27/23

1670 Main St.

Springfield, MA 01103

Amount: $500,000

Buyer: Omnipoint Technology Digi

Seller: New England Farm Workers Council

Date: 11/27/23

32 Mapledell St.

Springfield, MA 01109

Amount: $348,000

Buyer: Yongyao Cai

Seller: Mark R. Lawrence

Date: 11/30/23

119 Marengo Park

Springfield, MA 01108

Amount: $227,500

Buyer: Walter Gardner

Seller: Rosemarie C. Morrissey

Date: 12/06/23

80 Margerie St.

Springfield, MA 01109

Amount: $225,000

Buyer: Iris Lozada

Seller: Paulo Villegas

Date: 11/29/23

60 Mooreland St.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Wilson A. Rivera

Seller: Lourdes M. Diaz-Valles

Date: 11/30/23

210 Navajo Road

Springfield, MA 01109

Amount: $160,000

Buyer: Louis Bonavita

Seller: RMAC Trust Series 2016-CTT

Date: 11/29/23

60 Norman St.

Springfield, MA 01104

Amount: $265,000

Buyer: Venessa Malave

Seller: Cherie Burton

Date: 12/05/23

88 Northampton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $235,000

Buyer: Emma Burke

Seller: Turner, Jean A., (Estate)

Date: 11/30/23

104 Orpheum Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $265,000

Buyer: Susana L. Callirgos

Seller: Richard S. Ascrizzi

Date: 12/08/23

234 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $190,000

Buyer: Tassandra Barnaby

Seller: John R. Lecuyer

Date: 11/28/23

248 Parker St.

Springfield, MA 01151

Amount: $190,000

Buyer: A&T Properties LLC

Seller: Suzan M. Dumas

Date: 11/29/23

155 Pasco Road

Springfield, MA 01151

Amount: $240,000

Buyer: Emmaniel Perez

Seller: Geovanie R. Rivera

Date: 12/04/23

183 Peekskill Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $310,000

Buyer: Michael Judd

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 11/27/23

179 Powell Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $237,000

Buyer: Linda Stone

Seller: Matthew O. Stebbins

Date: 12/05/23

89 Ravenwood St.

Springfield, MA 01129

Amount: $270,000

Buyer: Bonnie Elcevich

Seller: Axelmma V. Martinez

Date: 12/08/23

82-84 Santa Barbara St.

Springfield, MA 01104

Amount: $350,000

Buyer: Donald S. Carty

Seller: Ashleen Lopez

Date: 12/05/23

37 Silver St.

Springfield, MA 01107

Amount: $119,255

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Pomales, Albaris N., (Estate)

Date: 12/06/23

831 South Branch Pkwy.

Springfield, MA 01118

Amount: $310,000

Buyer: John O. Hayden

Seller: Lula M. Lagares

Date: 11/30/23

60 South Shore Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $335,000

Buyer: Sarah E. Contant

Seller: Cory A. Bellucci

Date: 11/30/23

49 School St.

Springfield, MA 01105

Amount: $400,000

Buyer: School Holdings LLC

Seller: Springfield Gardens 41-49 LP

Date: 11/28/23

83 Sherbrooke St.

Springfield, MA 01104

Amount: $305,000

Buyer: Joseph Figueroa

Seller: Emily T. Figueroa

Date: 12/01/23

80 Steuben St.

Springfield, MA 01151

Amount: $290,000

Buyer: Noralys M. Santana-Merced

Seller: Richton & Wynne LLC

Date: 12/08/23

27 Stocker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $234,000

Buyer: Brittany-Ann Desrochers

Seller: Anne F. Brady

Date: 11/30/23

440 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Anthony M. Santaniello

Seller: Sumner LLC

Date: 12/07/23

140 Talbot Road

Springfield, MA 01119

Amount: $290,000

Buyer: Sanae Drhalej

Seller: Ali Ali

Date: 12/01/23

85 Talmadge Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $208,000

Buyer: Joan K. Pawlowski

Seller: Doyle, Patrick A., (Estate)

Date: 11/28/23

63 Telbar St.

Springfield, MA 01128

Amount: $171,159

Buyer: Ajax 2020-D Reo Corp.

Seller: Kevin E. Brown

Date: 11/27/23

102 Thompson St.

Springfield, MA 01109

Amount: $140,000

Buyer: Ziyad I. Jarad

Seller: Rose, Myrtle Joyce, (Estate)

Date: 11/30/23

11 Turner St.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: Jean-Gardy Lasar

Seller: Dianilda Rosario-Horne

Date: 12/01/23

238-240 Union St.

Springfield, MA 01105

Amount: $5,600,000

Buyer: Illuminati Holdings LLC

Seller: Springfield Gardens 238-262 LP

Date: 11/28/23

250-260 Union St.

Springfield, MA 01105

Amount: $5,600,000

Buyer: Illuminati Holdings LLC

Seller: Springfield Gardens 238-262 LP

Date: 11/28/23

266 West Allen Ridge Road

Springfield, MA 01118

Amount: $285,000

Buyer: Corey J. Wagner

Seller: Oumar Keita

Date: 12/08/23

121 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $360,000

Buyer: Flamboyan Properties LLC

Seller: Julio Carrasquillo

Date: 12/06/23

24 Woodlawn St.

Springfield, MA 01108

Amount: $208,000

Buyer: Gifton R. Bryan

Seller: 4 Woodlawn St. RT

Date: 12/08/23

SOUTHWICK

246 Feeding Hills Road

Southwick, MA 01077

Amount: $220,000

Buyer: Tirone Development Corp.

Seller: Joan M. Presz

Date: 11/29/23

40 Mort Vining Road

Southwick, MA 01077

Amount: $600,000

Buyer: Terence J. Hickey

Seller: Oak Ridge Custom Home Builders

Date: 11/29/23

234 Sheep Pasture Road

Southwick, MA 01077

Amount: $200,000

Buyer: Vanessa Filiault

Seller: Alan Fletcher

Date: 12/05/23

14 Southwick Hill

Southwick, MA 01077

Amount: $237,500

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Anthony B. Grochowski

Date: 12/04/23

WALES

2 Birch Lane

Wales, MA 01081

Amount: $262,000

Buyer: Mish R. Coffey

Seller: Heather Conrad

Date: 11/29/23

WEST SPRINGFIELD

151 Ashley St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $240,000

Buyer: Lee Lopez

Seller: Amanda T. Lynds

Date: 11/28/23

25 Boulevard Place

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Vincent Lollio

Seller: Gita B. Oza

Date: 11/29/23

71 Cayenne St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $149,000

Buyer: Abbas Alhuwali

Seller: R. M. Blerman LLC

Date: 11/29/23

71 Cayenne St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $138,000

Buyer: RM Blerman LLC

Seller: Murad Drifish

Date: 11/29/23

62 Field St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $170,000

Buyer: Dnepro Properties LLC

Seller: Julianne Ramos

Date: 12/08/23

90 Laurence Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $380,000

Buyer: Tyler J. Kenefick

Seller: Michael W. Matroni

Date: 12/05/23

695 Morgan Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $310,000

Buyer: Dijana Popovic

Seller: William Rivera

Date: 12/08/23

355 Morton St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Vladimir Shabunin

Seller: Donna Jacobs

Date: 11/27/23

20 Nelson St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $310,000

Buyer: Carlos E. Iglesias

Seller: Jamie J. Mitchell

Date: 11/28/23

95 Poplar Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $525,000

Buyer: Michael W. Matroni

Seller: James M. Shea

Date: 12/05/23

56 Sean Louis Circle

West Springfield, MA 01089

Amount: $605,000

Buyer: Islam T. Niyazov

Seller: Judith M. Atkin

Date: 11/30/23

1314 Union St., Ext.

West Springfield, MA 01089

Amount: $1,500,000

Buyer: 1314 Union St. LLC

Seller: Charles J. Reilly III RET

Date: 12/06/23

50 Wilder Ter.

West Springfield, MA 01089

Amount: $279,000

Buyer: Morgan Curtin

Seller: Majed A. Baki

Date: 12/01/23

WESTFIELD

538 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $275,000

Buyer: Konstantin A. Belyakov

Seller: Samuel M. Bovino

Date: 12/01/23

1928 East Mountain Road

Westfield, MA 01085

Amount: $425,000

Buyer: Mason P. St.Pierre

Seller: Kyle Randall

Date: 12/01/23

19 Fairview St.

Westfield, MA 01085

Amount: $300,000

Buyer: Ashley R. Lindeland

Seller: Flutura Doko

Date: 12/08/23

19 Harrison Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $165,000

Buyer: Next Phase Properties LLC

Seller: Delance, Jeffery C., (Estate)

Date: 11/30/23

133 Meadow St.

Westfield, MA 01085

Amount: $208,000

Buyer: J. Tessier-Williford

Seller: Timothy Tierney

Date: 12/08/23

3 Norton St.

Westfield, MA 01085

Amount: $199,695

Buyer: Freedom Mortgage Corp.

Seller: Vladimir Gorozhankin

Date: 12/04/23

226 Notre Dame St.

Westfield, MA 01085

Amount: $245,000

Buyer: William F. Barry

Seller: Patricia Clem

Date: 11/28/23

10 Oakcrest Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $565,000

Buyer: Torsten N. Bidwell

Seller: Magdalena Czerkawska

Date: 11/30/23

54 Orange St.

Westfield, MA 01085

Amount: $302,500

Buyer: William Sanfardino

Seller: David C. Fazzino

Date: 12/01/23

883 Southampton Road

Westfield, MA 01085

Amount: $115,000

Buyer: Robert K. Walker

Seller: Judith E. Gutt

Date: 11/30/23

47 West School St.

Westfield, MA 01085

Amount: $195,000

Buyer: Courtney L. Bussiere

Seller: Silver Snake Properties LLC

Date: 12/06/23

52 Westwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $294,000

Buyer: John D. Colapietro

Seller: James A. Petrucelli

Date: 11/30/23

71 Wildflower Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $575,000

Buyer: Kevin Hearn

Seller: Simm, David J., (Estate)

Date: 12/08/23

53 Yankee Circle

Westfield, MA 01085

Amount: $470,000

Buyer: Zuleika Dejesus

Seller: Barbara G. Trant

Date: 11/30/23

WILBRAHAM

325 3 Rivers Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $750,000

Buyer: Samuel Boateng

Seller: Lesley J. Lamarche

Date: 11/29/23

24 Brookmont Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $472,000

Buyer: Patrick Ayres

Seller: Melissa Knowles

Date: 12/07/23

15 Hunting Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $360,000

Buyer: Jason R. Grimes

Seller: Nancy Carmichael

Date: 12/08/23

3 Lance Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $437,000

Buyer: Anna G. Peine

Seller: Waylynn T. Pabon

Date: 12/01/23

13 Peak Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $950,000

Buyer: Jenna Klicker

Seller: Kevin Hinkamper

Date: 12/04/23

17 Westwood Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $439,900

Buyer: Brianna McNeish

Seller: John C. Welch

Date: 12/05/23

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

236 Harkness Road

Amherst, MA 01002

Amount: $355,000

Buyer: Brian Mills

Seller: Chelesa E. Grybko

Date: 12/06/23

18 North Prospect St.

Amherst, MA 01002

Amount: $700,000

Buyer: Affordable Home Solutions LLC

Seller: John J. Michaels

Date: 12/04/23

431 Pine St.

Amherst, MA 01002

Amount: $300,000

Buyer: Catherine T. Bennett TR

Seller: Judith E. O’Keefe LT

Date: 12/08/23

42 Woodlot Road

Amherst, MA 01002

Amount: $872,900

Buyer: Kunstler Ft

Seller: Patricia Z. Levine TR

Date: 12/04/23

BELCHERTOWN

25 Jackson St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $385,000

Buyer: Alexander G. Alvarado

Seller: Joseph J. Wrona

Date: 12/08/23

59 Maple St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $310,000

Buyer: Matthieu Decker

Seller: Ivy A. Lenihan

Date: 11/28/23

656 North Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $489,000

Buyer: Stephanie C. Bonafini

Seller: M. & G. Land Development LLC

Date: 11/30/23

65 Old Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $425,000

Buyer: Julia Jordan RET

Seller: James L. Ritchie-Dunham

Date: 12/06/23

86 Pondview Circle

Belchertown, MA 01007

Amount: $494,000

Buyer: Ludiana Meus

Seller: Tara M. Mercer

Date: 12/04/23

52 Sabin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $585,000

Buyer: Mitchel S. Fields

Seller: Jennifer L. Derome

Date: 12/01/23

171 South Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $649,900

Buyer: Jeffrey M. Charron

Seller: Gary G. Decoteau

Date: 12/06/23

404 State St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $650,000

Buyer: Nathan T. Meaux

Seller: Jeffrey M. Charron

Date: 12/06/23

441 State St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $185,000

Buyer: JJB Builders Corp.

Seller: Karen Lamoureux

Date: 12/04/23

EASTHAMPTON

60 Florence Road

Easthampton, MA 01027

Amount: $380,000

Buyer: Amelia Tarren

Seller: Ingrid R. Gugler

Date: 11/28/23

Hendrick St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $450,000

Buyer: Norwich Properties LLC

Seller: Bruce R. Kuhnert

Date: 12/05/23

26-28 Holyoke St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $630,000

Buyer: Craig Nelson

Seller: JD Powers Property Mgmt. LLC

Date: 12/05/23

GRANBY

276 Amherst St.

Granby, MA 01033

Amount: $655,000

Buyer: David A. Hutchison

Seller: Choquette Capital Investments LLC

Date: 11/30/23

44 Morgan St.

Granby, MA 01033

Amount: $330,000

Buyer: Nicholas Volkman

Seller: Daniel G. Bressette

Date: 12/01/23

HADLEY

8 Adare Place

Hadley, MA 01035

Amount: $185,000

Buyer: Alex K. Phakos

Seller: Adare Place Properties LLC

Date: 11/29/23

87 Russell St.

Hadley, MA 01035

Amount: $330,000

Buyer: Xiaoqian Gong

Seller: Lee Ann Wanczyk FT

Date: 12/08/23

HATFIELD

61 Bridge St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $566,000

Buyer: Kristin Rivera

Seller: Jayne A. Sullivan RET

Date: 11/30/23

HUNTINGTON

6 Maple St.

Huntington, MA 01050

Amount: $207,928

Buyer: Lakeview Loan Servicing LLC

Seller: Amber Small

Date: 12/01/23

NORTHAMPTON

13 Arlington St.

Northampton, MA 01060

Amount: $787,530

Buyer: Karen V. Atkinson

Seller: Clare W. Perry

Date: 12/06/23

11 Carpenter Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $435,000

Buyer: Saulo Colon

Seller: Shumway Properties LLC

Date: 12/08/23

18 Corticelli St.

Northampton, MA 01062

Amount: $1,000,000

Buyer: Sleevies LLC

Seller: Nu-Way Homes Inc.

Date: 12/04/23

8 High St.

Northampton, MA 01062

Amount: $416,800

Buyer: Equity Trust Inc.

Seller: Tammi M. Kozuch

Date: 11/30/23

8 High St.

Northampton, MA 01062

Amount: $416,800

Buyer: Flo-Op Cooperative Inc.

Seller: Equity Trust Inc.

Date: 11/30/23

139 Nonotuck St.

Northampton, MA 01062

Amount: $410,000

Buyer: Madeleine Hubbell

Seller: Rachel T. Mustin TR

Date: 11/30/23

93 Overlook Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $275,000

Buyer: Bridget A. Diggins

Seller: Lisa Vanoudenhove

Date: 12/01/23

967 Ryan Road

Northampton, MA 00062

Amount: $289,000

Buyer: Claire McClain

Seller: Edward M. Slezek

Date: 12/06/23

PELHAM

44 Amherst Road

Pelham, MA 01002

Amount: $495,000

Buyer: Justin B. Annes

Seller: Logan R. Fritz

Date: 12/05/23

7 Country Lane

Pelham, MA 01002

Amount: $595,000

Buyer: Laura Chambers

Seller: Dean Brown

Date: 11/29/23

SOUTH HADLEY

512 Amherst Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $410,000

Buyer: Jonah B. Casey-Cohen

Seller: Luke D. Showalter

Date: 11/29/23

49 Bridge St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $330,000

Buyer: Alex Matsuk

Seller: Sandra Roy

Date: 12/08/23

19 East St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $345,000

Buyer: Heniek Wykowski

Seller: Mary A. Connery-Simmons

Date: 11/29/23

186 Granby Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $370,000

Buyer: Stephanie R. George

Seller: Jeremiah J. Mello

Date: 12/01/23

12 Karen Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $282,500

Buyer: Steven Patruno

Seller: Sears, John J., (Estate)

Date: 12/06/23

104 Pittroff Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $370,000

Buyer: Tiffany Ducharme

Seller: Arthur L. Williamson

Date: 11/28/23

26 San Souci Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $599,000

Buyer: Edward J. Sayer 2020 LT

Seller: Laurel Francke

Date: 12/01/23

7 Taylor St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $200,000

Buyer: Jason D. Leary

Seller: Deborah A. Lacasse

Date: 12/08/23

66 Westbrook Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $314,000

Buyer: Jonathan G. Kehoe

Seller: David E. Dauphinais

Date: 11/30/23

SOUTHAMPTON

137 Fomer Road

Southampton, MA 01073

Amount: $370,000

Buyer: Amanda Gunness

Seller: Vannak Kong

Date: 12/05/23

WARE

Doane Road

Ware, MA 01082

Amount: $160,000

Buyer: Michael F. Hewitt

Seller: Kozyra Doane-Walker RT

Date: 12/06/23

11 East Main St.

Ware, MA 01082

Amount: $155,000

Buyer: 11 EM LLC

Seller: Gabryel Narutowicz Inc.

Date: 11/29/23

62 Old Gilbertville Road

Ware, MA 01082

Amount: $295,000

Buyer: Debra J. Jurczyk

Seller: Ashley M. St.George

Date: 11/30/23

21 Otis Ave.

Ware, MA 01082

Amount: $150,000

Buyer: Park Otis LLC

Seller: George Rzeznik

Date: 12/08/23

181 Upper Church St.

Ware, MA 01082

Amount: $273,500

Buyer: Jerome L. Sicard

Seller: Joseph Kotowski

Date: 12/08/23

Walker Road

Ware, MA 01082

Amount: $160,000

Buyer: Michael F. Hewitt

Seller: Kozyra Doane-Walker RT

Date: 12/06/23

38 Warebrook Village

Ware, MA 01082

Amount: $250,000

Buyer: Xenia E. Paez

Seller: Angelo Setaro

Date: 11/30/23

WILLIAMSBURG

65 Village Hill Road

Williamsburg, MA 01096

Amount: $405,000

Buyer: Daniel T. Stuart

Seller: Diane Karowski

Date: 11/29/23

WESTHAMPTON

Mine Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $135,000

Buyer: Olympic Holdings LLC

Seller: Wayne T. Parks

Date: 11/30/23

7 Northwest Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $400,000

Buyer: Christopher J. Tenczar

Seller: Kyle D. Kinlock

Date: 12/04/23

230 Northwest Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $200,000

Buyer: Fumi Realty Inc.

Seller: John R. Grimes

Date: 12/08/23

WORTHINGTON

118 Old North Road

Worthington, MA 01098

Amount: $403,000

Buyer: Dianna E. Fitztola

Seller: Peter W. Kievitt

Date: 11/27/23

90 Patterson Road

Worthington, MA 01098

Amount: $410,000

Buyer: James Bernhard

Seller: Hu B. Rhodes

Date: 11/28/23