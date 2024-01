The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

BUCKLAND

10 Dungarvin Dr.

Buckland, MA 01370

Amount: $465,000

Buyer: Lisa Pontoppidan

Seller: Susan A. Schriber TR

Date: 12/29/23

DEERFIELD

Cross St.

Deerfield, MA 01342

Amount: $135,000

Buyer: Jeremy Ober

Seller: Peter M. Kuzdeba

Date: 01/03/24

GREENFIELD

20 Congress St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $225,000

Buyer: Newlife LLC

Seller: Hosford, Charles W., (Estate)

Date: 12/27/23

MONTAGUE

22 Park St.

Montague, MA 01376

Amount: $300,000

Buyer: Danielle M. Missell

Seller: Ann M. Lutz

Date: 01/04/24

54 Randall Road

Montague, MA 01351

Amount: $350,000

Buyer: John H. Heins

Seller: Todd M. Dodge

Date: 01/05/24

ORANGE

30 Boyden Road

Orange, MA 01364

Amount: $707,500

Buyer: Davold Parker

Seller: Boyden Road RT

Date: 12/29/23

22 Fountain St.

Orange, MA 01364

Amount: $150,000

Buyer: Matthew D. Tarlin

Seller: Carole A. Evans

Date: 01/05/24

28 Hayden St.

Orange, MA 01364

Amount: $260,000

Buyer: William F. Polan

Seller: John B. Barilone

Date: 12/27/23

212 Holtshire Road

Orange, MA 01364

Amount: $225,000

Buyer: Ana G. Andino

Seller: Virginia Realty Inc.

Date: 12/27/23

185 Memory Lane

Orange, MA 01364

Amount: $305,000

Buyer: Melissa A. Burnett

Seller: Jaime L. Ollendorf

Date: 12/29/23

118 Tully Road

Orange, MA 01364

Amount: $308,000

Buyer: Amanda L. Janssens

Seller: Mickey Gonzalez

Date: 01/03/24

SHELBURNE

369 South Shelburne Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $375,000

Buyer: Amber R. Quinn

Seller: Drumheller, Phillip G., (Estate)

Date: 01/05/24

174 Locks Pond Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $650,000

Buyer: Ralph P. Guisti

Seller: Courtney A. Kinney

Date: 12/29/23

SUNDERLAND

654 Amherst Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $925,000

Buyer: Petite Pond LLC

Seller: Socrates Corp.

Date: 12/29/23

WHATELY

60 State Road

Whately, MA 01373

Amount: $3,750,000

Buyer: Northampton Storage Solutions

Seller: Pioneer Valley Self-Storage

Date: 12/27/23

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

209 Adams St.

Agawam, MA 01001

Amount: $250,000

Buyer: Arthur Robichaud

Seller: Trust2u RT

Date: 12/27/23

11 Birch Hill Road

Agawam, MA 01001

Amount: $535,000

Buyer: Mehmet Yesilbas

Seller: Brenda Loguidice

Date: 12/29/23

12 Depalma St.

Agawam, MA 01030

Amount: $165,000

Buyer: David Johnson

Seller: Kozak, Mary, (Estate)

Date: 12/29/23

168 Elm St.

Agawam, MA 01001

Amount: $1,130,000

Buyer: Silver Brook Mill LLC

Seller: KB Realty Enterprises LLC

Date: 12/29/23

151 Mallard Circle

Agawam, MA 01001

Amount: $450,000

Buyer: Richard Champigny

Seller: Marnie T. Budreau

Date: 12/29/23

42 Reed St.

Agawam, MA 01001

Amount: $308,000

Buyer: Esther Rogers

Seller: Cindy L. White

Date: 01/05/24

825 Springfield St.

Agawam, MA 01030

Amount: $500,000

Buyer: Rhino Realty LLC

Seller: Paul E. Malkoon

Date: 12/29/23

BRIMFIELD

1222 Dunhamtown Brimfield Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $475,000

Buyer: Grigorii Novitckii

Seller: Todd R. Burke

Date: 01/05/24

1477 Dunhamtown Brimfield Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $165,000

Buyer: Richard Anischik

Seller: Residential Asset Mortgage Pro 2006-E

Date: 12/28/23

CHICOPEE

101 Blanchwood Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $220,000

Buyer: Joel P. Kupeyan

Seller: Galerneau, Alice A., (Estate)

Date: 01/05/24

94 Bonner St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $285,000

Buyer: Tiara L. Ortiz

Seller: Christopher M. Roy

Date: 01/03/24

880 Burnett Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $6,020,000

Buyer: Burnett Road Property LLC

Seller: Quality Beverage LP

Date: 01/03/24

1 Hamburg St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Karen M. Iovaine

Seller: Karol R. Celmer

Date: 12/29/23

46 Joy St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $350,000

Buyer: Ryan Mooney

Seller: Jedediah S. Fiske

Date: 12/28/23

19 Lemay St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $200,000

Buyer: Kevin Elliot

Seller: Sharon C. Martin

Date: 12/27/23

22 Lord Ter. North

Chicopee, MA 01020

Amount: $495,000

Buyer: Brian Clark

Seller: Malia Homebuyers LLC

Date: 12/29/23

127 Lukasik St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $305,000

Buyer: Aaron Metzger

Seller: Nicholas Bourgault

Date: 12/27/23

21 Luther St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $326,000

Buyer: Anthony Wheeler

Seller: Thomas P. Urban

Date: 01/05/24

1752 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Kenya A. Guerra-Cesino

Seller: Matthew Yacovone

Date: 12/28/23

Montgomery St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $170,000

Buyer: Angel L. Rodriguez

Seller: Hanecak, Mary M., (Estate)

Date: 12/29/23

77 Norman St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $260,000

Buyer: Braulio D. Pinto-Maldonado

Seller: William J. Sicard

Date: 01/05/24

126 Peace St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $440,000

Buyer: Sukhchain Singh

Seller: Luz A. Eichstaedt FT

Date: 01/05/24

24 Pendleton Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $142,000

Buyer: Skyspec LLC

Seller: Hedge Hog Industries Corp.

Date: 12/28/23

49 Pondview Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $140,000

Buyer: Revampit LLC

Seller: Bednarz, Elaine M., (Estate)

Date: 01/05/24

65 Sanders St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $450,000

Buyer: David A. Mahan

Seller: Frank N. Laflamme

Date: 12/29/23

20 Towne St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $170,000

Buyer: Angel L. Rodriguez

Seller: Hanecak, Mary M., (Estate)

Date: 12/29/23

69 Yvette St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $266,500

Buyer: Wiljanet Cornier

Seller: Jennifer Wehr

Date: 01/04/24

18 Wildermere St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $205,000

Buyer: Manchester Enterprises LLC

Seller: Thomas P. Rondeau

Date: 12/29/23

EAST LONGMEADOW

1 Jennifer Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $369,900

Buyer: Sarah R. Bizzotto

Seller: Pah Properties LLC

Date: 01/04/24

170 Mapleshade Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $365,000

Buyer: Angelica M. Lugo

Seller: Marc J. Oldenburg

Date: 12/27/23

9 Melody Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $370,000

Buyer: Evan P. Landers

Seller: Laurene Avezzie

Date: 12/28/23

101 Somers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $237,000

Buyer: Brent Lang

Seller: Sarah A. Knowlton

Date: 12/29/23

25 Sturbridge Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $760,000

Buyer: Mario A. Ferrentino

Seller: Sugar Magnolia RT

Date: 12/29/23

GRANVILLE

1251 Main Road

Granville, MA 01034

Amount: $385,000

Buyer: Travis Searles

Seller: Gina Beery

Date: 01/02/24

HAMPDEN

66 Greenleaf Dr.

Hampden, MA 01036

Amount: $370,000

Buyer: Jonathan D. Maciorowski

Seller: F. & Phyllis Watson IRT

Date: 01/05/24

755 Main St.

Hampden, MA 01036

Amount: $325,000

Buyer: Amanda Knodler

Seller: David L. Williams

Date: 12/28/23

HOLLAND

8 Amber Road

Holland, MA 01521

Amount: $380,000

Buyer: Kylie M. Packard

Seller: Renee Couture

Date: 01/04/24

10 Barclay St.

Holland, MA 01521

Amount: $183,000

Buyer: Christopher Downey

Seller: Peter Lesbirel

Date: 12/29/23

68 North Wales Road

Holland, MA 01521

Amount: $261,000

Buyer: Jacob Singvongsa

Seller: Donna J. Cocaine

Date: 01/05/24

HOLYOKE

114 Brown Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $950,000

Buyer: Holyoke Haven Properties LLC

Seller: Alex Ilchenko

Date: 01/02/24

294 Cabot St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $265,000

Buyer: Danna B. Decolon

Seller: Gurvitch, John M., (Estate)

Date: 01/05/24

45 Lawler St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $315,000

Buyer: Derick A. Seibold

Seller: Brian Devine

Date: 01/05/24

60 Lower Westfield Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $130,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Daryn M. Sampson

Date: 12/29/23

1669 Northampton St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $500,000

Buyer: Tock LLC

Seller: Crosstown Development LLC

Date: 12/29/23

210 Pine St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $248,000

Buyer: Next Level Energy LLC

Seller: Lydia Rivera

Date: 01/04/24

34 Vernon St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $215,000

Buyer: Janet F. Gutierrez

Seller: Jess E. Affhauser

Date: 12/29/23

LONGMEADOW

41 Bel Air Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $420,000

Buyer: Jillian Kirastoulis

Seller: Andrea S. Martin

Date: 01/05/24

312 Blueberry Hill Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $410,000

Buyer: Matthew Bruce

Seller: Bruce Richard Hayes TR

Date: 01/04/24

359 Converse St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $510,000

Buyer: Daniel Englehardt

Seller: Aditya Bothate

Date: 12/29/23

130 Ellington Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $679,500

Buyer: Natalie E. Poteran

Seller: William Y. Christie

Date: 12/29/23

221 Meadowlark Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $410,000

Buyer: James Trubia

Seller: Stuart D. Weissman

Date: 01/05/24

LUDLOW

334 Chapin St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $375,000

Buyer: Robert M. Hart

Seller: Krista M. Mitchell

Date: 12/27/23

21 Libby St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $279,000

Buyer: Pawel Lukaszewicz

Seller: Beebe, John C., (Estate)

Date: 01/03/24

23 Oregon Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $247,000

Buyer: Y. & S. Properties LLC

Seller: Wolf Realty LLC

Date: 01/02/24

1 State St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $165,000

Buyer: Brownbox Properties LLC

Seller: Westmass Area Development Corp.

Date: 12/28/23

393 State St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $312,250

Buyer: Vanessa Roxo

Seller: Antonio D. Palatino

Date: 01/05/24

MONSON

135 Upper Palmer Road

Monson, MA 01057

Amount: $345,000

Buyer: Melissa Nooney

Seller: Domingo Tavarez

Date: 12/28/23

33 Washington St.

Monson, MA 01057

Amount: $257,000

Buyer: Matthew Faye

Seller: John D. Holdcraft

Date: 12/28/23

PALMER

34 Commercial St.

Palmer, MA 01069

Amount: $180,000

Buyer: Stanley R. Castillo

Seller: Tami A. Myers

Date: 12/29/23

69-A-C State St.

Palmer, MA 01069

Amount: $475,000

Buyer: Adam J. Dziewit

Seller: 69 A-C State St. RT

Date: 12/28/23

123 State St.

Palmer, MA 01069

Amount: $315,000

Buyer: Patrick J. Cavanaugh

Seller: Emily E. Labarre

Date: 01/05/24

SPRINGFIELD

37 Alberta St.

Springfield, MA 01108

Amount: $245,000

Buyer: Jose J. Mendoza

Seller: Anh N. Nguyen

Date: 12/28/23

390-392 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: 390 Allen St Realty LLC

Seller: Amark II RT

Date: 12/28/23

410 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $147,500

Buyer: First Landing Investments LLC

Seller: Jeannette Barbosa

Date: 01/04/24

410 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $163,000

Buyer: Abdall M. Alwreikat

Seller: First Landing Investments LLC

Date: 01/04/24

1893 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $318,000

Buyer: Thalia Castro

Seller: Baldwin Street LLC

Date: 12/28/23

212 Almira Road

Springfield, MA 01119

Amount: $206,000

Buyer: Nicholas Raleigh

Seller: Negron, William Rey, (Estate)

Date: 01/03/24

Ardmore St.

Springfield, MA 01101

Amount: $273,000

Buyer: Bielcka Builes

Seller: George O. Thompson

Date: 12/28/23

99-101 Ardmore St.

Springfield, MA 01104

Amount: $550,000

Buyer: Kevin J. Reilly

Seller: Stephen M. Reilly

Date: 01/05/24

33 Ashbrook St.

Springfield, MA 01118

Amount: $215,000

Buyer: Richard E. Duffy

Seller: John S. Jackson

Date: 12/26/23

58-60 Avon Place

Springfield, MA 01105

Amount: $280,000

Buyer: Jose Ramirez

Seller: Jose A. Laboy

Date: 01/05/24

63 Beaumont St.

Springfield, MA 01108

Amount: $345,000

Buyer: Peter Bien-Aime

Seller: Zuleika M. Schmitz

Date: 01/04/24

66 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $360,000

Buyer: Marie L. Sylvain

Seller: Real Estate Investments Northeast LLC

Date: 12/28/23

70-78 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $4,300,000

Buyer: Forest Park Apartments LLC

Seller: HP Rum LLC

Date: 01/03/24

877 Belmont Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $410,000

Buyer: Bernoulli Louissaint

Seller: Joseph M. Santaniello

Date: 01/05/24

270 Berkshire Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: Wei Q. Ni

Seller: Li Q. Zhu

Date: 01/05/24

50 Burton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $225,000

Buyer: Livingwater Capital LLC

Seller: McKain, Lorraine A., (Estate)

Date: 01/03/24

653 Carew St.

Springfield, MA 01104

Amount: $174,000

Buyer: Maria R. Chimborazo

Seller: Roberto Cardona

Date: 01/03/24

31-33 Carver St.

Springfield, MA 01108

Amount: $275,000

Buyer: Shelisha Sinclair

Seller: Chelsey M. Harris

Date: 12/29/23

30 Chester St.

Springfield, MA 01105

Amount: $240,000

Buyer: Stave-Been Francois

Seller: Real Estate Investments Northeast LLC

Date: 12/28/23

53 Clantoy St.

Springfield, MA 01104

Amount: $360,000

Buyer: Luis Natal

Seller: Jaime J. Monserrate

Date: 12/29/23

38-40 Clarendon St.

Springfield, MA 01109

Amount: $365,000

Buyer: Jesus M. Roman

Seller: Ana Texidor

Date: 12/29/23

61 Cornwall St.

Springfield, MA 01104

Amount: $157,000

Buyer: 21 Shawmut Ave. LLC

Seller: Manuel Robles

Date: 12/29/23

96 Decatur St.

Springfield, MA 01151

Amount: $265,000

Buyer: Jesus Oquendo

Seller: Brickhouse Homes LLC

Date: 12/29/23

187 Denver St.

Springfield, MA 01109

Amount: $219,021

Buyer: Dayanalee A. Ruiz

Seller: Medina, Edayn Ruiz, (Estate)

Date: 01/04/24

68 Fitzgerald Road

Springfield, MA 01104

Amount: $269,000

Buyer: Eric Perez

Seller: Carol H. Grise

Date: 12/29/23

102 Florence St.

Springfield, MA 01105

Amount: $280,000

Buyer: George P. Anderson

Seller: Ahmed Aljanabi

Date: 12/26/23

251 Gilbert Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $270,000

Buyer: Carlos Ortas

Seller: Donna C. Leonard-Dubinsky

Date: 01/03/24

32 Grandview St.

Springfield, MA 01118

Amount: $220,000

Buyer: Yerica S. Garcia

Seller: Stanislaus J. Skarzynski

Date: 12/28/23

97 Hadley St.

Springfield, MA 01118

Amount: $300,000

Buyer: Winslow Suarez

Seller: Jeffrey Donaruma

Date: 01/05/24

122-124 Hamburg St.

Springfield, MA 01107

Amount: $550,000

Buyer: Kevin J. Reilly

Seller: Stephen M. Reilly

Date: 01/05/24

295 Harkness Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $305,000

Buyer: Shane Shelton

Seller: Pah Properties LLC

Date: 12/29/23

85 Hayden Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $175,000

Buyer: Luz Quinonez

Seller: J. & S. LLC

Date: 01/02/24

22 Holy Cross St.

Springfield, MA 01104

Amount: $290,000

Buyer: Beury T. Gil

Seller: Julie A. Kenney

Date: 12/29/23

28-30 Langdon St.

Springfield, MA 01104

Amount: $330,000

Buyer: Kwadwo A. Mireku

Seller: Antigoni M. Proctor

Date: 01/04/24

63 Magnolia Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $400,000

Buyer: Martha Gavilanes

Seller: Laura Fenn

Date: 12/26/23

38 Manchester Ter.

Springfield, MA 01108

Amount: $124,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Jeanne I. Bonnett

Date: 12/29/23

162 Marmon St.

Springfield, MA 01129

Amount: $291,000

Buyer: Tristan L. Donahue

Seller: Dorcas RT

Date: 12/28/23

111 Mayflower Road

Springfield, MA 01118

Amount: $295,000

Buyer: Brianna M. Rivers

Seller: Gail L. Foss

Date: 12/29/23

127 Millbrook Road

Springfield, MA 01128

Amount: $168,000

Buyer: Joejoe Properties LLC

Seller: Edward F. Grant

Date: 01/05/24

84-86 Morris St.

Springfield, MA 01105

Amount: $258,000

Buyer: Peter Williams

Seller: Samuel Rivera

Date: 01/05/24

104 Norfolk St.

Springfield, MA 01109

Amount: $290,000

Buyer: Alexander Fontanez

Seller: Manirakiza Jamari

Date: 12/29/23

180-182 Northampton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $277,000

Buyer: Mustaf Hassan

Seller: Andre L. Devonish

Date: 12/29/23

214-216 Oak Grove Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $387,000

Buyer: Bianna Silencieux

Seller: Adam Carrington

Date: 12/29/23

79 Oak St.

Springfield, MA 01151

Amount: $359,000

Buyer: Alfredo Carrasquillo

Seller: Areid Estate LLC

Date: 12/27/23

295 Orange St.

Springfield, MA 01108

Amount: $195,000

Buyer: Roberto A. Ramos

Seller: Brvsa Associates LLC

Date: 12/27/23

46 Osborne Ter.

Springfield, MA 01104

Amount: $290,000

Buyer: John W. Farmer

Seller: Jennifer I. Dixon

Date: 12/28/23

356-358 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $240,000

Buyer: Jesuny Ferreira

Seller: Hipolito J. Abreu

Date: 12/28/23

1854 Parker St.

Springfield, MA 01128

Amount: $240,000

Buyer: Richard Ringer

Seller: Louis D. Corgnati

Date: 12/27/23

44 Revere St.

Springfield, MA 01108

Amount: $319,000

Buyer: Yokasta Rodriguez

Seller: Yellowbrick Property LLC

Date: 01/05/24

25 Sachem St.

Springfield, MA 01108

Amount: $225,000

Buyer: DSZ Management LLC

Seller: Xiuyu Ma

Date: 12/29/23

146-148 Shawmut St.

Springfield, MA 01108

Amount: $550,000

Buyer: Kevin J. Reilly

Seller: Stephen M. Reilly

Date: 01/05/24

67 Sierra Vista Road

Springfield, MA 01128

Amount: $240,000

Buyer: Shahab A. Bonakdar

Seller: Patricia Torres

Date: 12/27/23

77 Somerset St.

Springfield, MA 01108

Amount: $266,000

Buyer: Jennifer S. McColley

Seller: Katherine R. Kayser-Hirsh

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB5

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB20

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB3

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB7

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB14

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB15

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB1

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB16

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB2

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB17

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB13

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB21

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB4

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

34 Sumner Ave., Lot PB12

Springfield, MA 01108

Amount: $3,614,000

Buyer: Mooring NC Investors LLC

Seller: 34 Sumner Realty LLC

Date: 12/28/23

19 Talbot Road

Springfield, MA 01119

Amount: $565,000

Buyer: Anh N. Nguyen

Seller: Bretta Construction LLC

Date: 12/29/23

259 Trafton Road

Springfield, MA 01108

Amount: $381,000

Buyer: Kivitz FT

Seller: Geoffrey M. Schmidt

Date: 12/29/23

37-39 Virginia St.

Springfield, MA 01108

Amount: $385,000

Buyer: Vitalis Acholonu

Seller: Ismael Bernabel

Date: 12/29/23

SOUTHWICK

4 Tall Pines Trail

Southwick, MA 01077

Amount: $160,000

Buyer: Shahil Patel

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 01/05/24

WALES

38 Walker Road

Wales, MA 01081

Amount: $750,000

Buyer: Michael Dupont

Seller: Webfirst LLC

Date: 12/29/23

WESTFIELD

127 Birch Bluffs Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $310,000

Buyer: Maddie Sprague

Seller: Bard, Francis L., (Estate)

Date: 12/29/23

4 Brentwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: Vanessa Torres

Seller: Paul F. Mazut

Date: 12/28/23

10 Cottage Ave.

Westfield, MA 01040

Amount: $320,000

Buyer: Tina-Marie Faunce

Seller: Christine A. Bejune

Date: 01/04/24

10 Heggie Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $410,000

Buyer: Eugene J. Witczak

Seller: Donald P. Sicard

Date: 01/05/24

555 Holyoke Road

Westfield, MA 01085

Amount: $403,000

Buyer: Lisa J. Schwartz

Seller: Carolyn A. Koszarek

Date: 12/27/23

Lockhouse Road (off)

Westfield, MA 01085

Amount: $350,000

Buyer: TV Realty & Development Inc.

Seller: Burek RT

Date: 12/29/23

92 Meadow St.

Westfield, MA 01085

Amount: $249,900

Buyer: Megan Benway

Seller: Matthew K. Berndt

Date: 01/05/24

15 Noble Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $260,000

Buyer: Vlam Realty LLC

Seller: Polo Dental LLC

Date: 12/28/23

415 Pochassic Road

Westfield, MA 01085

Amount: $176,020

Buyer: Dale Darosa

Seller: Rose C. Austin

Date: 12/28/23

280 Sackett Road

Westfield, MA 01085

Amount: $240,000

Buyer: Lyudmila P. Shalygo

Seller: Joseph P. Daly

Date: 12/29/23

162 Union St.

Westfield, MA 01085

Amount: $2,018,062

Buyer: Pierce Builders Inc.

Seller: H. & W. LLC

Date: 12/29/23

WILBRAHAM

8 Conifer Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $327,500

Buyer: Carlos J. Rivera

Seller: Diplomat Property Manager LLC

Date: 12/26/23

34 Decorie Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $445,000

Buyer: Jamie M. Schwarz

Seller: William J. Kern

Date: 01/04/24

119 Silver St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $655,000

Buyer: Shane Linscott

Seller: Rosinski Realty Inc.

Date: 01/05/24

795 Stony Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $451,000

Buyer: Jaiminkumar Patel

Seller: Fitzgerald, Robert J., (Estate)

Date: 01/05/24

WEST SPRINGFIELD

342 Circle Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $214,205

Buyer: Lizette Hernandez

Seller: Ashley Drost

Date: 12/28/23

2 Dewey St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Scott Felt

Seller: Vanity Bryant

Date: 01/05/24

120 Hillside Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $365,000

Buyer: Alexandru Pascal

Seller: Patrick M. Daggett

Date: 01/02/24

68 Jeffrey Lane

West Springfield, MA 01089

Amount: $565,000

Buyer: Brian Devine

Seller: Lori A. Perella

Date: 01/05/24

69 Sprague St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $250,000

Buyer: Kemran Lachinov

Seller: Property Advantage Inc.

Date: 12/28/23

19 Thompson St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $210,000

Buyer: Anthony J. Sarkis

Seller: Joseph C. Sarkis

Date: 12/26/23

39 Worthen St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $268,000

Buyer: Tara B. Rai

Seller: Mostovoy, Nikolay S., (Estate)

Date: 01/05/24

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

65 Grantwood Dr.

Amherst, MA 01002

Amount: $625,000

Buyer: Andrea Thamm

Seller: Nathan Margalit

Date: 12/29/23

35 High St.

Amherst, MA 01002

Amount: $1,500,000

Buyer: Kirkpatrick Realty LLC

Seller: Henry A. Brown

Date: 12/28/23

10 Pine St.

Amherst, MA 01002

Amount: $615,000

Buyer: Vladimir Gotlieb

Seller: Pine Street Partners LLC

Date: 01/05/24

BELCHERTOWN

497 Chauncey Walker St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $180,000

Buyer: Christopher Larrivee

Seller: Albert Winkler

Date: 12/28/23

65 West St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $681,500

Buyer: Rachel Thomas

Seller: Timothy J. Ferreira

Date: 12/28/23

EASTHAMPTON

42 East St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $300,000

Buyer: Ryan Murphy

Seller: Chad D. Alexander

Date: 12/29/23

468 East St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $401,000

Buyer: Joseph R. Gentile

Seller: Paula J. Della-Bernarda

Date: 01/03/24

15 Gaugh St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $360,000

Buyer: Abigail M. Forcier

Seller: Foxy Properties LLC

Date: 12/28/23

19 Harvey St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $367,500

Buyer: Michael K. Gonda

Seller: James E. Barnett

Date: 01/05/24

45 West St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $365,000

Buyer: Huanmin Ma

Seller: Helen P. Furman IRT

Date: 12/28/23

GRANBY

601 Amherst Road

Granby, MA 01033

Amount: $299,900

Buyer: Meaghan Tretheway

Seller: Michael Pancione

Date: 12/29/23

611 Amherst Road

Granby, MA 01033

Amount: $280,000

Buyer: Charles W. Baranowski

Seller: Carilyn W. Schebel

Date: 12/29/23

96 Cold Hill Road

Granby, MA 01033

Amount: $651,900

Buyer: Katherine MacLennan

Seller: Drew E. Powers

Date: 01/03/24

12-R Jackielyn Circle

Granby, MA 01033

Amount: $380,000

Buyer: Vitality Village LLC

Seller: Castle Farm Enterprises LLC

Date: 12/29/23

HADLEY

1 Cold Spring Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $440,000

Buyer: Richard P. Gotta

Seller: Carrie-Ann Gaynor

Date: 12/27/23

23 North Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $422,000

Buyer: Steven L. Smith

Seller: Shane Conklin

Date: 12/27/23

HUNTINGTON

9 Basket St.

Huntington, MA 01050

Amount: $229,000

Buyer: Jose L. Acevedo-Rivera

Seller: Brian Kopinto

Date: 01/05/24

69 Bromley Road

Huntington, MA 01050

Amount: $260,000

Buyer: Gemma McClure

Seller: U.S. Secretary Of Veterans Affairs

Date: 12/29/23

NORTHAMPTON

21 Bliss St.

Northampton, MA 01062

Amount: $249,608

Buyer: Thomas F. Kelly

Seller: Ian D. Premo

Date: 01/05/24

12 Marc Circle

Northampton, MA 01062

Amount: $390,000

Buyer: Alicia M. Grubb

Seller: Leslie T. Frey

Date: 12/28/23

23 Mary Jane Lane

Northampton, MA 01062

Amount: $285,000

Buyer: Saddam H. Abdul

Seller: Chelsea Warywoski

Date: 12/27/23

63 State St.

Northampton, MA 01060

Amount: $500,000

Buyer: 63 State St. NT

Seller: Serio Family Realty LLC

Date: 12/29/23

63 Washington Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $635,000

Buyer: Sherry L. Taylor

Seller: Fiona MacNeill

Date: 12/28/23

SOUTH HADLEY

61 College St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $735,000

Buyer: Viktoria Harrison

Seller: Deborah G. Eaton RET

Date: 01/05/24

47 Hillside Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $410,000

Buyer: Jorge O. Mendoza

Seller: Diane D. Afonso

Date: 12/28/23

56 Lyman St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $298,000

Buyer: South Hadley Rentals LLC

Seller: Gallagher Properties LLC

Date: 12/29/23

47 Susan Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $295,000

Buyer: Kristina S. Powers

Seller: Julian Jocque

Date: 01/03/24

19 Upper River Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $619,900

Buyer: Ryan Randall

Seller: Christopher E. Flynn

Date: 01/04/24

20 Washington Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $285,000

Buyer: Gavin Ulias

Seller: Christine Hamel

Date: 01/03/24

SOUTHAMPTON

382 College Hwy.

Southampton, MA 01073

Amount: $300,000

Buyer: Thomas Lucchesi

Seller: Joan G. Muse

Date: 12/26/23

18 Crooked Ledge Road

Southampton, MA 01073

Amount: $611,990

Buyer: Adam P. Dunne

Seller: Daviau & Robert Properties LLC

Date: 01/05/24

120 East St.

Southampton, MA 01073

Amount: $130,000

Buyer: Berkshire County Arc Inc.

Seller: Kristine P. Canton

Date: 11/16/23

3 Rosalie Lane

Southampton, MA 01073

Amount: $410,000

Buyer: Edgardo Sanchez

Seller: Laliberte RT

Date: 01/04/24

23 Strong Road

Southampton, MA 01073

Amount: $499,900

Buyer: Caitlin R. Cauley

Seller: Walter L. Hubert

Date: 12/29/23

WARE

78 Aspen St.

Ware, MA 01082

Amount: $250,000

Buyer: Rolando B. Santa

Seller: Robert D. Ellithorpe

Date: 12/28/23

83 Beaver Lake Road

Ware, MA 01082

Amount: $316,000

Buyer: Jacob F. Crevier

Seller: Stace A. Collette

Date: 12/26/23

24 High St.

Ware, MA 01082

Amount: $168,000

Buyer: Jacob Cifizzari

Seller: Brian Curboy

Date: 12/29/23

54 Old Gilbertville Road

Ware, MA 01082

Amount: $330,000

Buyer: Tyle Goodfield

Seller: Slattery Sr., George C., (Estate)

Date: 12/29/23

9 Walter Dr.

Ware, MA 01082

Amount: $475,000

Buyer: Daniel L. Collette

Seller: Jennifer D. Shea-Kettles

Date: 12/28/23

WESTHAMPTON

11 Loudville Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $565,600

Buyer: Letitia A. Cole LT

Seller: Greenbrier Estates LP

Date: 01/03/24

WORTHINGTON

184 Cudworth Road

Worthington, MA 01098

Amount: $2,000,000

Buyer: Deidre J. Johnson

Seller: Heywood Farms NT

Date: 01/05/24

Starkweather Hill Road

Worthington, MA 01098

Amount: $125,000

Buyer: Payne FT

Seller: Diane J. Bartletr

Date: 12/28/23

West St.

Worthington, MA 01098

Amount: $125,000

Buyer: Payne FT

Seller: Diane J. Bartletr

Date: 12/28/23