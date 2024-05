The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

449 Main St.

Ashfield, MA 01330

Amount: $510,000

Buyer: Craig Gibson

Seller: Susan A. Gambino

Date: 04/16/24

BERNARDSTON

84 Bald Mountain Road

Bernardston, MA 01337

Amount: $340,000

Buyer: Robert Graves

Seller: Eric M. Boliski

Date: 04/17/24

BUCKLAND

7 Mary Lyon Road

Buckland, MA 01338

Amount: $600,000

Buyer: Choegar Gong Inc.

Seller: Natural Light Retreat LLC

Date: 04/26/24

CONWAY

1076 Roaring Brook Road

Conway, MA 01341

Amount: $650,000

Buyer: Roaring Brook Camp LLC

Seller: New England Church Of God

Date: 04/17/24

DEERFIELD

594 Greenfield Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $178,321

Buyer: Arpc LLC

Seller: Winn, Mildred G. (Estate)

Date: 04/26/24

ERVING

21 East Main St.

Erving, MA 01344

Amount: $268,000

Buyer: Ryan A. Bailey

Seller: John D. McAuley

Date: 04/19/24

GREENFIELD

111 Bungalow Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $335,100

Buyer: Abdelilah Safir

Seller: Annette Kilminster

Date: 04/26/24

270 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $265,000

Buyer: Anthony Stokes

Seller: Francisco Santiago

Date: 04/22/24

291 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $264,600

Buyer: Carrington Mortgage Services LLC

Seller: Cayla Plasse

Date: 04/22/24

7 Cooke St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $140,000

Buyer: Scherrer Holdings LLC

Seller: Kaminski, Kevin P. (Estate)

Date: 04/19/24

100 Fairview East

Greenfield, MA 01301

Amount: $272,000

Buyer: Pioneer Valley Redevelopment LLC

Seller: Pioneer Valley Redevelopment LLC

Date: 04/18/24

73 Ferrante Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $385,000

Buyer: Jeanne T. Canteen

Seller: Sigsworth Int.

Date: 04/18/24

20 Frederick Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $339,000

Buyer: Michael McCormack

Seller: Judith A. Karpinski

Date: 04/19/24

169 Old Albany Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $800,000

Buyer: Old Albany Rd LLC

Seller: Jeanne T. Canteen

Date: 04/17/24

50 Petty Plain Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $177,000

Buyer: Bethaney L. Messer

Seller: Christian J. Dodge

Date: 04/26/24

HAWLEY

124 East Hawley Road

Hawley, MA 01339

Amount: $425,000

Buyer: 124 East Hawley Road LLC

Seller: Lien Vuong

Date: 04/18/24

LEVERETT

475 Long Plain Road

Leverett, MA 01054

Amount: $140,000

Buyer: Si C. Zhu

Seller: Hong T. Cai

Date: 04/17/24

MONTAGUE

411 Federal St.

Montague, MA 01351

Amount: $300,000

Buyer: Anne L. Moore

Seller: Justin D. Killeen

Date: 04/19/24

54 Greenfield Road

Montague, MA 01351

Amount: $380,000

Buyer: Maxwell V. Over

Seller: Jared L. Porter

Date: 04/26/24

NORTHFIELD

59 Strowbridge Road

Northfield, MA 01360

Amount: $426,000

Buyer: Jospeh F. Montanaro

Seller: Christina L. Williams

Date: 04/25/24

ORANGE

12 Chase St.

Orange, MA 01364

Amount: $330,000

Buyer: Ismael A. Silva

Seller: Homestead Real Estate Investment LLC

Date: 04/22/24

78 Cheney St.

Orange, MA 01364

Amount: $160,298

Buyer: 1900 Capital TI

Seller: Ellen L. Adams

Date: 04/17/24

67 Fountain St.

Orange, MA 01364

Amount: $175,000

Buyer: DPM Consult LLC

Seller: Bruce A. Gabrenas

Date: 04/16/24

250 Holtshire Road

Orange, MA 01364

Amount: $235,000

Buyer: Dennis Piragis

Seller: Cathy L. Cronin

Date: 04/26/24

23 Stone Valley Road

Orange, MA 01364

Amount: $154,732

Buyer: Jean Maurin

Seller: Pennymac Loan Services LLC

Date: 04/19/24

SHELBURNE

169 Old Albany Road

Shelburne, MA 01370

Amount: $800,000

Buyer: Old Albany Road LLC

Seller: Jeanne T. Canteen

Date: 04/17/24

23 Mechanic St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $308,000

Buyer: RB Realty Associates LLC

Seller: Phillips Int.

Date: 04/22/24

7 Warren Court

Shelburne, MA 01370

Amount: $400,000

Buyer: T. W. Flanders

Seller: Kathleen T. O’Rourke

Date: 04/19/24

SHUTESBURY

309 Montague Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $372,000

Buyer: Bryan D. Beneitone

Seller: Patricia Convery

Date: 04/16/24

WHATELY

105 Christian Lane

Whately, MA 01093

Amount: $200,000

Buyer: Jake Skroski

Seller: Cynthia A. Skroski

Date: 04/26/24

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

85 Cooper St.

Agawam, MA 01001

Amount: $435,000

Buyer: Jayden D. Cho

Seller: Peggy C. Risley

Date: 04/17/24

540 Cooper St.

Agawam, MA 01001

Amount: $325,000

Buyer: Anna Waite

Seller: Bruna M. Morassi

Date: 04/26/24

75-77 Hope Farms Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $370,000

Buyer: Tatyana Gingeruha

Seller: Neis FT

Date: 04/26/24

84 Norris St.

Agawam, MA 01030

Amount: $325,000

Buyer: Philemon Kosgei

Seller: Fred U. Sisson

Date: 04/19/24

120 Oak Lane

Agawam, MA 01030

Amount: $495,000

Buyer: Murat Karaarslan

Seller: Plata O. Plomo Inc.

Date: 04/24/24.

74 Pleasant Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $275,000

Buyer: Ryan S. Stork

Seller: Stuart W. Stork

Date: 04/18/24

92 Poplar St.

Agawam, MA 01030

Amount: $2,200,000

Buyer: Car Wash Holdings LLC

Seller: Prestige World Wide Enterprises

Date: 04/22/24

114 South West St.

Agawam, MA 01030

Amount: $578,000

Buyer: George Timmons

Seller: Michael A. Mirski

Date: 04/23/24

304 Silver St.

Agawam, MA 01001

Amount: $355,000

Buyer: Jonathan Beaty

Seller: Ahmet Gunay

Date: 04/26/24

40 Stewart Lane

Agawam, MA 01001

Amount: $310,000

Buyer: Sergey Skovorodin

Seller: James V. Afflitto

Date: 04/25/24

BLANDFORD

87 Chester Road

Blandford, MA 01008

Amount: $535,000

Buyer: American Towers LLC

Seller: Lloyd J. Martin

Date: 04/24/24

47 North St.

Blandford, MA 01008

Amount: $400,000

Buyer: Shannon Kanelong

Seller: Michael L. Thomas

Date: 04/26/24

BRIMFIELD

128 Old Palmer Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $276,000

Buyer: John A. Sciaraffa

Seller: Jesus Gonzalez

Date: 04/25/24

CHESTER

674 Skyline Trail

Chester, MA 01011

Amount: $505,000

Buyer: Adam Washburn

Seller: Keith Orr

Date: 04/25/24

CHICOPEE

39 Ashgrove St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $310,000

Buyer: Kyle Laplante

Seller: Sandra J. Burgess

Date: 04/24/24

93 Beeler Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $470,000

Buyer: Arthur W. Boutin

Seller: Timothy B. Martin

Date: 04/19/24

51 Blanchard St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $140,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Woytych, Carol A. (Estate)

Date: 04/16/24

58 Bonner St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $319,900

Buyer: Kerry-Ann McLean

Seller: Nexius LLC

Date: 04/22/24

590 Broadway St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $340,000

Buyer: Marvin Ventura

Seller: Ivan Carrasquillo

Date: 04/18/24

99 Cobb Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $267,500

Buyer: Maksim Gladysh

Seller: Laurel Placzek

Date: 04/24/24

134 Farnsworth St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $280,000

Buyer: Todd S. Allegreto

Seller: Zakory Christian

Date: 04/16/24

74 Hilton St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $295,000

Buyer: KSM Home Properties LLC

Seller: Joel R. Colon

Date: 04/26/24

73 Kaveney St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $279,000

Buyer: Kelly Ryan

Seller: Normand R. Lussier

Date: 04/22/24

66 Moore St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $500,000

Buyer: Rachael Kwasnik

Seller: Sergey Dikan

Date: 04/24/24

31 Ruskin St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $488,500

Buyer: Pawel A. Karbarz

Seller: Arthur W. Boutin

Date: 04/19/24

88 Skeele St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $243,750

Buyer: Michael F. Lacoste

Seller: Norman L. Lacoste RET

Date: 04/19/24

175 Szetela Dr.

Chicopee, MA 01013

Amount: $340,000

Buyer: Christopher R. Dupont

Seller: Mark S. Lukas

Date: 04/17/24

286 Szetela Dr.

Chicopee, MA 01013

Amount: $375,000

Buyer: Jennifer Wallace-Johnson

Seller: Jan Makselon

Date: 04/23/24

75 Thomas St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $330,000

Buyer: Wayne L. Mecteau

Seller: Pah Properties LLC

Date: 04/24/24

40 West St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $377,500

Buyer: 40 West Street Properties LLC

Seller: MD Realty LLC

Date: 04/16/24

49 Wilson Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $323,000

Buyer: Raghdah H. Aldoghani

Seller: Pezda, Thomas R. (Estate)

Date: 04/18/24

127 Woodcrest Circle

Chicopee, MA 01020

Amount: $275,000

Buyer: Mohammed Alkhabi

Seller: Fahmia A. Charanek

Date: 04/18/24

EAST LONGMEADOW

76 Alpine Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $220,000

Buyer: Michael Carabetta

Seller: Richard H. Brent RET

Date: 04/19/24

286 Benton Dr.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $300,000

Buyer: Center For Human Development Inc.

Seller: MPT Development LLC

Date: 04/17/24

60 Highlandview Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $475,000

Buyer: Kristina M. Ranieri

Seller: Jim F. Arroyo

Date: 04/19/24

25 Mill Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $640,000

Buyer: Timothy M. Giguere

Seller: Maria Russo-Appel

Date: 04/25/24

541 Parker St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $440,000

Buyer: Hannah Byam-Mooney

Seller: David G. Abad

Date: 04/22/24

25 Speight Arden

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $389,900

Buyer: Lucia Zachowski

Seller: Mary L. Donohue

Date: 04/26/24

24 Westwood Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $235,000

Buyer: Nicholas A. Bordoni

Seller: B. J. Anzalotti-Colby IRT

Date: 04/25/24

HOLYOKE

25 Amherst St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $365,000

Buyer: Julia A. Meslener

Seller: Elise M. Roy

Date: 04/22/24

151 Beech St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $155,000

Buyer: Coterie Investment Group

Seller: Joseph Lynskey

Date: 04/18/24

52 Belvidere Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: Aisling Buckley

Seller: Joyce G. Smalley

Date: 04/22/24

93 Chapin St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $280,000

Buyer: Kenyatta R. Titus

Seller: Aldo Properties LLC

Date: 04/17/24

31 Columbus Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $270,000

Buyer: Jane A. Heye

Seller: Smith, Madeline R. (Estate)

Date: 04/25/24

67 Edward Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $284,000

Buyer: Brian T. Jackson

Seller: Peter N. Papineau

Date: 04/22/24

24 Fairfield Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $450,000

Buyer: John R. O’Connell

Seller: Meara Properties LLC

Date: 04/25/24

17-19 Gates St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $462,000

Buyer: Germika L. Davis

Seller: Amanda Bialas

Date: 04/17/24

19 Greenwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $335,000

Buyer: Michael J. Gaugh

Seller: Brett A. Scott

Date: 04/16/24

151 Homestead Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $500,000

Buyer: Alexander Alfano

Seller: Gloria D. Neves

Date: 04/25/24

14 Orchard St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $271,000

Buyer: Kenneth Revett

Seller: Daigle, Joan M. (Estate)

Date: 04/26/24

7 Stanford St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $410,000

Buyer: Markeisha Hill

Seller: Gretchen Siegchrist

Date: 04/17/24

15 Village Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $255,000

Buyer: Sunscape Investments LLC

Seller: Hohenberger, Ann T. (Estate)

Date: 04/19/24

108 West Meadowview Road

Holyoke, MA 01040

Amount: $380,985

Buyer: Brett A. Scott

Seller: Macmillan, Patricia L. (Estate)

Date: 04/16/24

LONGMEADOW

73 Captain Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $1,125,000

Buyer: Herka Diamond NT

Seller: Alexander Farhadi

Date: 04/19/24

28 Farmington Ave.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $558,000

Buyer: Michael Harper

Seller: Quentin Sweeney

Date: 04/19/24

29 Longview Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $436,000

Buyer: Craig Kasprzak

Seller: Carol C. Spelman

Date: 04/16/24

138 Maple Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $368,000

Buyer: Jenna Schwartz

Seller: Gregory L. O’Connor

Date: 04/18/24

308 Pinewood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $625,000

Buyer: Benjamin R. Baraldi

Seller: Kirankumar P. Chauhan

Date: 04/22/24

131 Western Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $640,000

Buyer: Erika Hajati

Seller: Jennifer J. Langieri

Date: 04/26/24

LUDLOW

214 Americo St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $375,000

Buyer: Melissa Premo

Seller: Bho Realty LLC

Date: 04/16/24

Balsam Hill Road, Lot 60

Ludlow, MA 01056

Amount: $170,000

Buyer: Waclaw Plewa

Seller: Nelson G. Duarte

Date: 04/19/24

158 Highland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $280,000

Buyer: Jose Marchi

Seller: Jaime I. Thayer-Awoniyi

Date: 04/19/24

13 Lillian St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $175,000

Buyer: Anthony Gagnon

Seller: Thomas F. Hodgins

Date: 04/26/24

142 Marion Circle

Ludlow, MA 01056

Amount: $405,000

Buyer: Jennifer Rivera

Seller: Stebbins, Jennie A. (Estate)

Date: 04/23/24

158 Munsing St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $365,000

Buyer: Megan Delrosario

Seller: Bertilia Goncalves IRT

Date: 04/26/24

111 Pine St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $250,000

Buyer: Shannon K. Tucker

Seller: Jose F. Santos

Date: 04/23/24

175 Sewall St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $243,000

Buyer: Susana A. Williams

Seller: Manuel D. Silva

Date: 04/17/24

15 Victor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $349,000

Buyer: Eric E. Rivas

Seller: Darlene L. Kennedy

Date: 04/17/24

149 West Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $301,000

Buyer: Keturah M. Kreps

Seller: Chris E. Dempsey

Date: 04/23/24

MONSON

257 Hovey Road

Monson, MA 01057

Amount: $270,000

Buyer: Lauren L. Libiszewski

Seller: John C. Durham

Date: 04/22/24

1 Lakeshore Dr.

Monson, MA 01057

Amount: $439,900

Buyer: Ryan Cox

Seller: Timothy Marquis

Date: 04/18/24

163 Moulton Hill Road

Monson, MA 01057

Amount: $465,000

Buyer: N. Jr. & Diane Baril LT

Seller: Laurie A. Jacobsen

Date: 04/19/24

PALMER

17 Country Lane

Palmer, MA 01069

Amount: $490,000

Buyer: Jeffrey D. Jacob

Seller: Lloyd E. Lords

Date: 04/25/24

7 Crawford St.

Palmer, MA 01069

Amount: $448,000

Buyer: Christopher J. Besancon

Seller: Vision Invest Rental Properties LLC

Date: 04/19/24

60 East Palmer Park Dr.

Palmer, MA 01069

Amount: $335,000

Buyer: Diane M. Santos

Seller: Cole, Brenda (Estate)

Date: 04/22/24

2038 Pleasant St.

Palmer, MA 01080

Amount: $210,000

Buyer: Eric M. Gilbert

Seller: Karen L. Noakes

Date: 04/18/24

39 Smith St.

Palmer, MA 01069

Amount: $550,000

Buyer: Lake Thompson Realty LLC

Seller: Kelly Davis

Date: 04/25/24

46 Smith St.

Palmer, MA 01069

Amount: $415,000

Buyer: Laura R. Quintero

Seller: Malia Homebuyers LLC

Date: 04/26/24

102 State St.

Palmer, MA 01069

Amount: $370,000

Buyer: Jennica Huff

Seller: Nicholas Mardirosian

Date: 04/16/24

120 State St.

Palmer, MA 01069

Amount: $151,000

Buyer: Forever Home Improvement LLC

Seller: Federal National Mortgage Assn.

Date: 04/25/24

RUSSELL

4 Park St.

Russell, MA 01071

Amount: $260,000

Buyer: Derek Vaughan

Seller: Sean J. Zielinski

Date: 04/24/24

SPRINGFIELD

127 Abbott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $168,000

Buyer: Naples Homes Buyers TR

Seller: Elaina A. Mendrala

Date: 04/17/24

339 Abbott St.

Springfield, MA 01118

Amount: $165,000

Buyer: Millennia Development LLC

Seller: Sonia Velazquez

Date: 04/19/24

32 Aldrew Ter.

Springfield, MA 01119

Amount: $262,000

Buyer: Binh T. Le

Seller: Guadalupe M. Defriedson

Date: 04/24/24

339-441 Allen St.

Springfield, MA 01108

Amount: $420,000

Buyer: Changin Lee

Seller: Mindruns Properties LLC

Date: 04/25/24

769 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $355,000

Buyer: Pamela Gomes

Seller: Tavernier Investments LLC

Date: 04/22/24

61-63 Ames St.

Springfield, MA 01104

Amount: $145,000

Buyer: Plata O. Plomo Inc.

Seller: Carmen Shaver

Date: 04/24/24

153-155 Arnold Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $360,000

Buyer: Tony & Tong LLC

Seller: Fatima Marques

Date: 04/18/24

17-19 Banbury St.

Springfield, MA 01104

Amount: $385,000

Buyer: Xiumei Ye

Seller: Donaldsons Development TR

Date: 04/16/24

27 Aspen Road

Springfield, MA 01128

Amount: $294,500

Buyer: Elizabeth Cruz

Seller: Deblois, Jr. George C. (Estate)

Date: 04/26/24

16 Athol St.

Springfield, MA 01107

Amount: $340,000

Buyer: Daniel Tellez

Seller: Barbara Dobronski

Date: 04/23/24

52 Bairdcrest Road

Springfield, MA 01118

Amount: $260,000

Buyer: Anthony M. Santaniello

Seller: Laflamme, Joseph R. (Estate)

Date: 04/23/24

1342 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $265,000

Buyer: Alexandra P. Leon-Fils

Seller: Felix B. Suren

Date: 04/25/24

129 Bellevue Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $425,000

Buyer: Christian Cherisclair

Seller: Burns, Karin E. (Estate)

Date: 04/22/24

52 Berkshire St.

Springfield, MA 01151

Amount: $460,000

Buyer: Nery G. Rodriguez

Seller: Buitrago & Ballesteros LLC

Date: 04/17/24

517 Boston Road

Springfield, MA 01109

Amount: $284,000

Buyer: Mental Health Assn. Inc.

Seller: Shwee-Tian Chou

Date: 04/17/24

1165 Bradley Road

Springfield, MA 01118

Amount: $405,500

Buyer: Hong S. Jang

Seller: Joseph J. Deburro

Date: 04/19/24

114-116 Breckwood Circle

Springfield, MA 01119

Amount: $315,000

Buyer: Sharnett T. Thomas

Seller: Karl-Marx Delphonse

Date: 04/18/24

30 Brianna Lane

Springfield, MA 01129

Amount: $390,000

Buyer: Stephen Crapello

Seller: Joseph Zarlengo

Date: 04/16/24

6 Brookburn St.

Springfield, MA 01119

Amount: $330,000

Buyer: Margaretta F. Robert

Seller: Ilyssa O. Zippin

Date: 04/19/24

147 Carnavon Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: Lester C. McDonald

Seller: Nathaniel T. Sanders

Date: 04/22/24

28 Chilson St.

Springfield, MA 01118

Amount: $275,000

Buyer: Kenneth R. Spear

Seller: Patriot Living Properties LLC

Date: 04/22/24

642 Cooley St.

Springfield, MA 01128

Amount: $237,157

Buyer: Abby Wilson

Seller: Sarah A. Baiye

Date: 04/19/24

1-3 Decatur St.

Springfield, MA 01151

Amount: $315,000

Buyer: Kayla M. Bieber

Seller: Mary T. Popko

Date: 04/26/24

558 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $345,000

Buyer: Ryan Shaver

Seller: Deirdre Alton

Date: 04/26/24

770 Dickinson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $262,500

Buyer: Agape Haguma

Seller: Samuel A. Pava

Date: 04/25/24

72 Druid Hill Road

Springfield, MA 01129

Amount: $265,000

Buyer: Teilyn Lopez

Seller: Anne M. White

Date: 04/19/24

185 East St.

Springfield, MA 01104

Amount: $250,000

Buyer: Mark Lucente

Seller: Bernice C. Salvas

Date: 04/24/24

79 Elaine Circle

Springfield, MA 01101

Amount: $590,000

Buyer: Carlos A. Rosado

Seller: Grahams Construction Inc.

Date: 04/16/24

90 Elijah St.

Springfield, MA 01109

Amount: $150,000

Buyer: George Petropulos

Seller: Montes, Celestino (Estate)

Date: 04/23/24

76-78 Enfield St.

Springfield, MA 01151

Amount: $325,000

Buyer: Marco Reis

Seller: Greitcha M. Velez

Date: 04/26/24

1 Factory Road

Springfield, MA 01101

Amount: $465,000

Buyer: Astro Chemicals Inc.

Seller: Burke Hendee Realty LLC

Date: 04/23/24

14 Fairfield St.

Springfield, MA 01108

Amount: $280,000

Buyer: Nathan Andary

Seller: Michael R. Ferrier

Date: 04/17/24

18 Fenway Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $346,500

Buyer: Anwar L. Thomas

Seller: Santana Real Estate Inc.

Date: 04/16/24

16 Fordham St.

Springfield, MA 01118

Amount: $276,000

Buyer: Pedro Alicea

Seller: Chenevert Properties LLC

Date: 04/26/24

23 Foster St.

Springfield, MA 01105

Amount: $250,000

Buyer: Ramona Flores

Seller: Belvid Realty Group LLC

Date: 04/19/24

53 Foster St.

Springfield, MA 01105

Amount: $285,000

Buyer: Shalina B. Wray

Seller: Springfield Ventures RT

Date: 04/24/24

125 Frank B. Murray St.

Springfield, MA 01103

Amount: $525,000

Buyer: Glaze Realty LLC

Seller: 621-625 Center Street RT

Date: 04/19/24

166 Grayson Dr.

Springfield, MA 01119

Amount: $280,000

Buyer: Edgardo Rivera

Seller: Francesco Siniscalchi

Date: 04/24/24

246-248 Hancock St.

Springfield, MA 01109

Amount: $260,000

Buyer: Omar Awkal

Seller: Oussama Awkal

Date: 04/23/24

284 Hermitage Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $315,000

Buyer: Sarahi Rivera

Seller: Murat Karaarslan

Date: 04/24/24

25 Kazbeck St.

Springfield, MA 01151

Amount: $270,000

Buyer: Evan Springer

Seller: Methuselah RT

Date: 04/26/24

156 King St.

Springfield, MA 01109

Amount: $190,000

Buyer: San J. Harrison

Seller: Lachenauer LLC

Date: 04/24/24

221 Laurelton St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: Juan A. Cintron

Seller: Methuselah RT

Date: 04/26/24

39-41 Lyndale St.

Springfield, MA 01108

Amount: $116,600

Buyer: Waiwai RT

Seller: Stephen T. Kowal

Date: 04/26/24

34 Macomber Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $294,800

Buyer: Veronica Morales

Seller: Ramon Rivera

Date: 04/26/24

184-186 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $280,000

Buyer: Paradise 1971 Star Realty

Seller: Hanna Kucharczyk

Date: 04/19/24

254-256 Main St.

Springfield, MA 01151

Amount: $700,000

Buyer: Rafael A. Martinez

Seller: Winners O. LLC

Date: 04/26/24

74-78 Manitoba St.

Springfield, MA 01108

Amount: $340,000

Buyer: Faruq M. Stokes

Seller: Diane T. Sheets

Date: 04/25/24

46 Marsden St.

Springfield, MA 01109

Amount: $260,000

Buyer: Tamarah R. Chinn

Seller: William E. Higgins

Date: 04/26/24

39 Massachusetts Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $400,000

Buyer: Jose H. Quintana

Seller: Yellowbrick Property LLC

Date: 04/19/24

126-128 Maynard St.

Springfield, MA 01109

Amount: $200,000

Buyer: App Realty TLLC

Seller: Yochana R. Mitchell RT

Date: 04/22/24

83 Mazarin St.

Springfield, MA 01151

Amount: $236,000

Buyer: Michelle Love

Seller: Judithann M. Campbell

Date: 04/23/24

14 Meredith St.

Springfield, MA 01108

Amount: $165,000

Buyer: Phung Le

Seller: Thuy T. Nai

Date: 04/23/24

69 Merrimac Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $175,000

Buyer: Abdullah M. Jashaami

Seller: Robert E. McNulty

Date: 04/23/24

62 Midway St.

Springfield, MA 01151

Amount: $315,000

Buyer: Maria Mead

Seller: Joeilys D. Ofray

Date: 04/26/24

88 Newton Road

Springfield, MA 01118

Amount: $290,000

Buyer: Austin Hamel

Seller: Raymond Hamel

Date: 04/24/24

13-15 Noel St.

Springfield, MA 01108

Amount: $325,000

Buyer: Ahmat A. Hilal

Seller: Lachenauer LLC

Date: 04/24/24

383 Nottingham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $358,000

Buyer: Lissette Saillant

Seller: Snhst LLC

Date: 04/19/24

120 Paramount St.

Springfield, MA 01104

Amount: $320,000

Buyer: Luis E. Rivera

Seller: Wendy R. Kearney

Date: 04/26/24

1840 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $360,000

Buyer: Fernando O. Walker-Rivera

Seller: Janet Staples

Date: 04/26/24

362 Parkerview St.

Springfield, MA 01129

Amount: $324,000

Buyer: Oscar Castro

Seller: William Pacheco

Date: 04/26/24

23 Preston St.

Springfield, MA 01109

Amount: $256,280

Buyer: Emmanuel Tirado

Seller: Melvin Cordero

Date: 04/16/24

49 Rimmon Ave.

Springfield, MA 01107

Amount: $280,000

Buyer: Christopher A. Rodriguez

Seller: Elizel Martinez

Date: 04/19/24

41 Rosella St.

Springfield, MA 01118

Amount: $257,000

Buyer: Tiburcio Romero-Martinez

Seller: Boland, Suzanne (Estate)

Date: 04/25/24

239 Saint James Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $340,000

Buyer: Tyler Rae

Seller: Tok Chang

Date: 04/18/24

115 Santa Barbara St.

Springfield, MA 01104

Amount: $210,000

Buyer: India M. Colon

Seller: Chelsea Wait

Date: 04/25/24

220 Senator St.

Springfield, MA 01129

Amount: $390,000

Buyer: Juliana B. Ocampo

Seller: Thomas Davis

Date: 04/22/24

663 Sumner Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $240,000

Buyer: North East Construction Services Inc.

Seller: Spring Forth Properties LLC

Date: 04/24/24

124-126 Westford Circle

Springfield, MA 01109

Amount: $310,000

Buyer: Plastoid LLC

Seller: Onota Rental LLC

Date: 04/16/24

995 Worthington St.

Springfield, MA 01109

Amount: $1,900,000

Buyer: Guidewire Inc

Seller: Mental Health Assn. Inc.

Date: 04/19/24

92 Wrentham Road

Springfield, MA 01119

Amount: $319,000

Buyer: Joshua Rios

Seller: David A. Bennett

Date: 04/24/24

SOUTHWICK

103 Feeding Hills Road

Southwick, MA 01077

Amount: $220,000

Buyer: Moccio FT

Seller: Danette Peters

Date: 04/17/24

9 Gargon Ter.

Southwick, MA 01077

Amount: $240,000

Buyer: William F. Lavigne

Seller: Michael Tefts

Date: 04/16/24

6 Shirley Ter.

Southwick, MA 01077

Amount: $302,500

Buyer: Kimberly Morrissey

Seller: Michelle Bertrand

Date: 04/26/24

Silvergrass Lane, Lot 17

Southwick, MA 01077

Amount: $160,000

Buyer: Hamelin Framing Inc.

Seller: Fiore Realty Holdings LLC

Date: 04/19/24

247 Vining Hill Road

Southwick, MA 01077

Amount: $289,000

Buyer: Petrona B. Hodges

Seller: Anne D. Viets

Date: 04/25/24

TOLLAND

82 Stones Throw Dr.

Tolland, MA 01034

Amount: $448,200

Buyer: Mark Cohen

Seller: Gerald F. Devokaitis

Date: 04/24/24

WEST SPRINGFIELD

225 Butternut Hollow Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $475,000

Buyer: Matthew N. Slowick

Seller: Timothy E. Slowick

Date: 04/19/24

26 Exeter St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $380,000

Buyer: Brianna M. Brush

Seller: Matthew N. Slowick

Date: 04/18/24

62 George St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $238,000

Buyer: Zulimar Rios

Seller: Alycar Investments LLC

Date: 04/22/24

73 Herrman St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $300,000

Buyer: Lou Lou Holdings LLC

Seller: Lee, Vergie Mae (Estate)

Date: 04/23/24

23 James Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $375,000

Buyer: Lok B. Bhattarai

Seller: Islam Niyazov

Date: 04/26/24

35 Lancaster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $297,000

Buyer: Alisha Orwat

Seller: Susan M. Vandal

Date: 04/18/24

161 New Bridge St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $379,000

Buyer: Natalia Varela

Seller: Angeljoy Co. LLC

Date: 04/26/24

6 Primrose St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $283,000

Buyer: Suk Rai

Seller: Arpc LLC

Date: 04/16/24

714 Rogers Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $132,000

Buyer: Joanne J. Hamel

Seller: John J. Yiznitsky

Date: 04/17/24

9 Willard Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $236,000

Buyer: Marties Floating Event

Seller: Masjid Al-Baqi Inc.

Date: 04/26/24

WESTFIELD

37 Buschmann Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $227,000

Buyer: Richard M. Stephens

Seller: Thomas Tomasini

Date: 04/26/24

9 Crown St.

Westfield, MA 01085

Amount: $352,000

Buyer: Joshua C. Cyr

Seller: Deborah L. Burkott

Date: 04/22/24

45 Jaeger Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $123,000

Buyer: Martin Millan

Seller: John S. Hezik

Date: 04/26/24

14 Mather St.

Westfield, MA 01085

Amount: $373,000

Buyer: Rebeka L. Hoffman

Seller: MJ Real Estate LLC

Date: 04/16/24

76 Meadow St.

Westfield, MA 01085

Amount: $237,000

Buyer: Eric K. Lacombe

Seller: Kaitlin Davis

Date: 04/26/24

97 Mechanic St.

Westfield, MA 01085

Amount: $232,000

Buyer: Francis A. Hastings

Seller: Lou M. Sanchez

Date: 04/17/24

400 North Road

Westfield, MA 01085

Amount: $460,000

Buyer: Kevin Dansereau

Seller: Daniel Gilbert

Date: 04/18/24

100 Rachael Ter.

Westfield, MA 01085

Amount: $632,500

Buyer: Christopher M. Bannish

Seller: Dawn M. Bonneau

Date: 04/24/24

535 Russellville Road

Westfield, MA 01085

Amount: $617,000

Buyer: Kelly A. Freeman

Seller: Cheryl Denardo

Date: 04/22/24

3 Shadow Lane

Westfield, MA 01085

Amount: $431,500

Buyer: Todd G. Clark

Seller: Gregory E. Freeman

Date: 04/22/24

236 Shaker Road

Westfield, MA 01085

Amount: $487,500

Buyer: Mariah L. Bouchard

Seller: Arshad Mehmood

Date: 04/26/24

30 Summer St.

Westfield, MA 01085

Amount: $210,000

Buyer: Matthew D. Blonairz

Seller: James R. Jylkka

Date: 04/26/24

WILBRAHAM

224 3 Rivers Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $540,000

Buyer: Monique Worthy

Seller: Amjad Real Estate LLC

Date: 04/24/24

2138 Boston Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $2,200,000

Buyer: Car Wash Holdings LLC

Seller: Prestige World Wide Enterprises

Date: 04/22/24

3 Branch Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $444,900

Buyer: D. J. Bozak Eclaration Of TR

Seller: Joyce M. Butler 2010 RET

Date: 04/16/24

21 Brooklawn Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $375,000

Buyer: Amanda Ingerson

Seller: Sarah Hauser

Date: 04/25/24

59 Glenn Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $390,000

Buyer: Victoria W. Kirton

Seller: Connor Courtney

Date: 04/26/24

417 Mountain Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $225,000

Buyer: Positive Spin Real Estate Investments Inc.

Seller: Raschi, John A. (Estate)

Date: 04/26/24

9 Ruth Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $462,000

Buyer: Alec Upperton

Seller: Kirk 2010 Ruth Dr. TR

Date: 04/24/24

102 Sandalwood Dr., Lot 102

Wilbraham, MA 01095

Amount: $554,900

Buyer: Bryan D. Jamgochian

Seller: Ac Homebuilding LLC

Date: 04/16/24

3 Weston St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $238,500

Buyer: Lucielle A. Spindola

Seller: Jennifer Wallace-Johnson

Date: 04/23/24

12 Wilbraview Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $350,000

Buyer: Margaret A. Treacy

Seller: Alfred W. Patrie

Date: 04/26/24

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

161 Chestnut St.

Amherst, MA 01002

Amount: $695,800

Buyer: YG Chestnut 161 LLC

Seller: Melida D. Dyar

Date: 04/22/24

60 Country Corners Road

Amherst, MA 01002

Amount: $925,000

Buyer: David Sandak

Seller: Kira Kmetz

Date: 04/16/24

306 Northampton Road

Amherst, MA 01002

Amount: $339,000

Buyer: A1N1 LLC

Seller: North Pleasant St. Partner

Date: 04/16/24

22-24 Nutting Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $750,000

Buyer: Eastern Realty LLC

Seller: ACS 22-24 Nutting Ave Inc.

Date: 04/19/24

28-30 Nutting Ave.

Amherst, MA 01002

Amount: $750,000

Buyer: Eastern Realty LLC

Seller: ACS 28-30 Nutting Ave

Date: 04/19/24

BELCHERTOWN

122 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $570,000

Buyer: Greige Belchertown Realty LLC

Seller: Federal Building LLC

Date: 04/19/24

620 Federal St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $420,000

Buyer: D. & Susan Coates LT

Seller: Timothy E. Spears

Date: 04/19/24

479 Franklin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $574,900

Buyer: Ryan Donoghue

Seller: Kara F. Kirchner

Date: 04/16/24

17 Sabin St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $710,000

Buyer: John E. Nelson

Seller: Laliberte Home Builders Inc

Date: 04/17/24

BELCHERTOWN

365 Bardwell St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $460,000

Buyer: Alee T. Morgado

Seller: Johnny C. Allen

Date: 04/23/24

CUMMINGTON

88 Nash Road

Cummington, MA 01026

Amount: $455,000

Buyer: Cameren R. Granger

Seller: Delbert H. Robbins

Date: 04/19/24

EASTHAMPTON

10 Beyer Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $399,900

Buyer: Lorna K. Hunt

Seller: Pah Properties LLC

Date: 04/19/24

18 Gaugh St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $470,000

Buyer: Thom Properties LLC

Seller: 18 Gaugh LLC

Date: 04/22/24

148 Holyoke St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $325,000

Buyer: Emma P. Shumeyko

Seller: Jill J. Cooney

Date: 04/23/24

122 Parsons St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $200,000

Buyer: W. Marek Inc

Seller: Parda, Lynn F. (Estate)

Date: 04/26/24

5 Plaza Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $398,000

Buyer: Cheryl J. Davis

Seller: Villamora Homes LLC

Date: 04/19/24

GRANBY

92 Batchelor St.

Granby, MA 01033

Amount: $170,000

Buyer: PTB Realty LLC

Seller: Roach, Kathleen (Estate)

Date: 04/24/24

7 Lanebrook Circle

Granby, MA 01033

Amount: $320,000

Buyer: Marvin W. Jackson

Seller: Paula Leclair

Date: 04/18/24

119 School St.

Granby, MA 01033

Amount: $170,000

Buyer: Golden Lotus RT

Seller: Nawrockis Inc.

Date: 04/25/24

HADLEY

1 Adare Place

Hadley, MA 01035

Amount: $165,000

Buyer: Rosemund LLC

Seller: Adare Place Properties LLC

Date: 04/18/24

8 Colony Road

Hadley, MA 01035

Amount: $180,000

Buyer: Bercume Construction LLC

Seller: Yuhua Li

Date: 04/16/24

12 Indian Pipe Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $1,100,000

Buyer: Max Borten RET

Seller: Shaun McConkey

Date: 04/25/24

9 Middle St.

Hadley, MA 01035

Amount: $435,000

Buyer: Michael S. Macdonald

Seller: Shane R. Conklin

Date: 04/18/24

NORTHAMPTON

14 Claire Ave.

Northampton, MA 01062

Amount: $420,000

Buyer: James F. Roberts

Seller: Patricia V. Huff

Date: 04/19/24

29 Ford Xing

Northampton, MA 01060

Amount: $850,000

Buyer: Ulsh Ft

Seller: Sarah Myrth Diggon TR

Date: 04/16/24

20 Ormond Dr.

Northampton, MA 01062

Amount: $500,000

Buyer: Irhe Sohn

Seller: Mark W. Erba

Date: 04/24/24

PELHAM

33 Harkness Road

Pelham, MA 01002

Amount: $300,000

Buyer: Pamela J. Taylor

Seller: John H. Marshall

Date: 04/16/24

206 North Valley Road

Pelham, MA 01002

Amount: $825,000

Buyer: Currie Larkin Barron TR

Seller: John R. Mullin

Date: 04/17/24

PLAINFIELD

49 North Union St.

Plainfield, MA 01070

Amount: $225,000

Buyer: Frank Reyes

Seller: Scott, Ronald A. (Estate)

Date: 04/26/24

SOUTH HADLEY

11 Ashton Lane

South Hadley, MA 01075

Amount: $575,000

Buyer: Bryan Gleason

Seller: Jason M. Walker

Date: 04/25/24

19 Dartmouth St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $292,000

Buyer: Amanda Walker

Seller: Francis Geraghty

Date: 04/25/24

25 High St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $600,000

Buyer: Julie E. Steiner

Seller: Kevin McCarthy

Date: 04/24/24

24 Lyon Green

South Hadley, MA 01075

Amount: $629,500

Buyer: Julie E. Sansoucy

Seller: J.N. Duquette & Son Construction

Date: 04/26/24

160 North Main St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $475,000

Buyer: Nicholas Fieldging

Seller: Altagracia Ramirez

Date: 04/24/24

SOUTHAMPTON

20 Katelyn Way

Southampton, MA 01073

Amount: $700,000

Buyer: Michael F. Seklecki

Seller: Ninsheng Zhu

Date: 04/26/24

75 Lead Mine Road

Southampton, MA 01073

Amount: $250,000

Buyer: New England Remodeling

Seller: Vera K. Gaughan RET

Date: 04/19/24

535 Russellville Road

Southampton, MA 01085

Amount: $617,000

Buyer: Kelly A. Freeman

Seller: Cheryl Denardo

Date: 04/22/24

Russellville Road (rear)

Southampton, MA 01073

Amount: $617,000

Buyer: Kelly A. Freeman

Seller: Cheryl Denardo

Date: 04/22/24

WARE

35 Bacon Road

Ware, MA 01082

Amount: $379,000

Buyer: Chad Balicki

Seller: Christine Stochlinski

Date: 04/26/24

62 Church St.

Ware, MA 01082

Amount: $250,000

Buyer: Noah P. Shields

Seller: Wicked Deals LLC

Date: 04/19/24

1 Pleasant Ter.

Ware, MA 01082

Amount: $165,000

Buyer: Fumi Realty Inc.

Seller: Lynn A. Liquornik

Date: 04/24/24

45 South St.

Ware, MA 01082

Amount: $310,000

Buyer: Henry Valerio

Seller: MacKenna Hogan

Date: 04/23/24

Upper North St., Lot 2

Ware, MA 01082

Amount: $135,000

Buyer: Robert Rucki

Seller: Donald Williams

Date: 04/25/24

WILLIAMSBURG

4 Main St.

Williamsburg, MA 01096

Amount: $682,500

Buyer: E. Waverly Realty LLC

Seller: Brewmasters Realty LLC

Date: 04/25/24

87 Main St.

Williamsburg, MA 01039

Amount: $265,000

Buyer: Douglas W. Laroche

Seller: Torrey, Dannie T. (Estate)

Date: 04/18/24

WESTHAMPTON

68 Reservoir Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $420,000

Buyer: Timothy A. Reilly

Seller: Eds Enterprises LLC

Date: 04/19/24