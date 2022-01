Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the month of December 2021. (Filings are limited due to closures or reduced staffing hours at municipal offices due to COVID-19 restrictions).

DEERFIELD

Kelly’s Farm Store

218 Greenfield Road

Kelly Hickey

River Bend Farm

44A South Main St.

Richard Wysk

LONGMEADOW

Goldrup Vocational Consulting

95 Field Road

Andrea Goldrup

Knot My Balloon

63 Churchill Dr.

Katerina McGowen, Scott McGowen

Longmeadow Dental Care

813 Williams St.

Reiff Eichenlaub

Susan Choquette

184 Edgewood Ave.

Susan Choquette

True Help Financial

165 Prynnwood Road

Lihua Zhao

NORTHAMPTON

Auto Plus

125 Carlon Dr.

Jonathan Lastowski

Cancer Connection Thrift Shop

375 South St.

Christine Quinn

Carrie Ferguson Music

68 Cherry St.

Carrie Ferguson

Champagne Conference & Consultation

418 Ryan Road

Tina Champagne

Computer First Aid

209 Main St.

Cian Dowling

Filos Green Taverna

279 Main St.

Konstantinos Sierros

Haven Body Arts

108 Main St.

Penelope Silverstein

Ken Hobbs Design Build

95 South St., Apt. 2R

Kenneth Hobbs

The Houle School

251 Pleasant St., Apt. 7A

Erika Houle

Sutter Meats LLC

65 King St.

Terence Ragasa

Toward Harmony Tai Chi & Qigong

16 Center St., Suite 527

Charles Ryan

SOUTHWICK

Hany’s Barber Shop

587 College Highway

Hany Fares

Jay’s Mobile Welding Office

97 Foster Road

Joseph Mendes

Red’s Café LLC

95 Berkshire Ave.

Jason Hartwig

Vesta Organics LLC

22 South Longyard Road

Robert Slate Jr.

SPRINGFIELD

ARA Junk Removal

35 Eldridge St.

Peter Albano

BB Gas

362 Liberty St.

Leroy Sterling

Balise Ready Credit

693 East Columbis Ave.

Balise HY Inc.

Bearly Bothered Boards

18 Homestead Ave.

Cameron Gauthier

DSP Audio

20 Leonard St.

Alejandro Sanchez

Delores Dotson

120 Sunrise Ter.

Delores Dotson

Deon L. Smith Mobile Mass

191 Chestnut St.

Deon Smith

El Che Auto Repair

720 Berkshire Ave.

Jose Cedeno

Elsthetics

133 Maple St.

Elena Figueroa

Gemazing413

60 Westbanks Court

Eric Klimkowicz

Get Bats Out

759 Chestnut St.

UBC I Inc.

Get Pressed by Elise

72 Prospect St.

Elise Gonzalez

Gladys Cleaning Services

56 Kensington Ave.

Gladys Orozco Lopez

Glam & Glow Studio

460 Main St.

Shannon Yelinek

Kababji Grill

253B Pasco Road

Ibrahim Babetti

Kenneth the Barber

9 Robert Dyer Circle

Kenneth Jose

Kumar & Andy Inc.

145 Boston Road

Ravinder Arora

KaeHaus Creator

7 Peekskill Ave.

Kailyn Giroux

Lunenburg Store Inc.

349 Allen St.

Sawkat Wally

Medeiros Remodeling & Building

25 Gardens Dr.

Clifton Medeiros

Macho Taco at South End Market

One MGM Way

Blue Tarp Redevelopment LLC

Market Liquors

459 Main St.

Chandresh Patel

North End Mini Market Inc.

2469 Main St.

Xiomara Marrero

Ron Desellier Electric

97 Goodwin St.

Ronald Desellier

Ronda Trucking

138 Sanderson St.

Freddie Ronda

Safe Harbor

47 Braywood Circle

Cynthia Brown-Clemons

Sammy’s Tires

32 Lincoln St.

Elisamuel Figueroa

Trinity Health Of New England

271 Carew St.

Trinity Health Of New England

V’s Slipcovers & Bows

170 Cambria St.

Patricia Vallecillo

WESTFIELD

DM Wood Ceramic

11 Skipper Lane

Dmytro Monko

Mount Everest Expedite

44 East Silver St.

Bijoy Rai

Roy Memorial Lettering

63 Knollwood Dr.

Robert Roy

Vozik

22 Dickens Dr.

Eric Shilyuk

Willey Landscaping LLC

260 Prospect St. Ext.

Dylan Willey

WEST SPRINGFIELD

Crepes Tea House

261 Union St.

Arturas Ribinskas

Donut Dip Inc.

1305 Riverdale St.

Paul Shields

Five Star Games West Springfield

233 Memorial Ave.

Michael Farnham

Healthtrax Fitness and Wellness

155 Ashley Ave.

Marina Lebo

Janna Grill & Social Club LLC

751 Union St.

Andrei Modirca

Joe’s Landscaping

19 Wayside Ave.

Joseph Schmidt

Pavel Pavement Maintenance

70 Windsor St.

Michael Crean

Pride

757 Riverdale St.

Marsha Medina

Pride

1247 Riverdale St.

Marsha Medina