Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the month of March 2023.

AMHERST

Alice Buckner Consulting

85 Crossbrook Ave.

Alice Buckner

Amherst Extensions & Beauty Salon

460 West St.

Yasmin Brandford

Bouvier Grant Group

30 Autumn Lane

Margaret Bouvier

Doctorbird LLC

26 South Prospect St., #7

Khama Ennis

Intentional Health LLC

26 South Prospect St., #7

Khama Ennis

Rivershed Farm

132 Pelham Road

Mark Rutkowski

BELCHERTOWN

Northeast Green

21 Plaza Ave.

George Hassenfratz

Rustic Logging & Tree Service Co.

230 Old Enfield Road

Russell Scott Jr.

CHICOPEE

7th Ave. Designs

91 7th Ave.

Thomas LaFleur

Abundant Wellness

665 Prospect St., Suite 1

Deborah Boulanger

Ashley Homestore

1441 Memorial Dr.

Susan Halvarson

Caron Construction

11 Freedom St.

Scott Caron

Cruz Notary Service

1316 Memorial Dr.

Edgardo Cruz Ortiz

D2 Cleaning Services

627 Chicopee St.

Prossy Drinkwine, Thomas Drinkwine

Live Love Hair

129 Church St.

Betsy Cotto, Lilliana Rosario Santana

Partyka Resource Management Cos. Inc.

495 Springfield St.

Joan Partyka, John Krzeminski Jr.

Resident Apartments

690 Chicopee St.

Wayzaro Mills

Sweet Moments Ultrasound Studio Inc.

246 Montcalm St., Suite 2C

Cenea Velasquez

Two Hands Construction LLC

24 Baril Lane

Edwin Morales

EASTHAMPTON

Artisan Builders and Craftsmen

19 Plain St.

Aaron Scott

The Giving Tree of Massage & Reiki

247 Northampton St., Suite 8

Janna Mangini

Joyful Valley Coaching

11 Water St.

Sarah Schmidt

Mark Nomad

9 Reservation Road

Mark Maulucci

Salon Avanti

186 Northampton St.

Michelle Finnessey

Tip Top Wine Shop

150 Pleasant St., #155

Miranda Brown, Lauren Clark

EAST LONGMEADOW

A.W. Brown

144 Shaker Road

TBW Inc.

Connecticut Valley Construction

12 Town View Circle

Felix Tranghese

John R. Sweeney Insurance Agency

264 North Main St., #6

John Sweeney

Landmark Realtors

60 North Main St.

Susan Rheaume

Meadows Driving School Inc.

16-20 Baldwin St.

Maria Spear

Picano Landscaping

30 Maynard St.

John Picano

VA Motors

57 Tufts St.

Andrii Fedosh

HADLEY

BodyMind Bodywork & Movement

245 Russell St.

Michele Feldmein

Eversource Energy

55 Russell St.

NSTAR Electric Co.

Generative Leadership Consult

200 Venture Way

Institute for Generative LS LLC

Harbor Freight Tools

303 Russell St.

Harbor Freight Tools USA Inc.

Northwest Auto Sales II

117 Russell St.

Jim Boyle

Steve Lewis Subaru

315 Russell St.

Balise SLS LLC

ZG Motors

249 Russell St.

Armani George

LEE

Berkshire Gal Friday

17 Greylock St.

LivDeAndrea

Berkshire Pet Pals LLC

45 Hartwood Road

Kathy Kergaravat

Berk St. James

80 St. James Ave.

Rebecca Leger

Collins & Sons General Store

100 Meadow St.

Alice Collins

Eddie Bauer LLC

270 Premium Outlets Blvd.

Ron Byers

First Response Outdoor Services

90 Pine St.

Joseph Gardino

Kate Spade

490 Premium Outlets Blvd.

Tapestry Inc.

The Lakehouse Inn

615 Laurel St.

Kurt Inderbitzin

Mind Over Motion

214 West Park St.

Tiffany Wilding-White

MJ Kelly Inc.

3 Main St.

Michael Kelly

Papa Gino’s

370 Stockbridge Road

New England Authentic Eats LLC

S.J. Michael’s Construction

35-2 Housatonic St.

Steven Michaels

Stone Improvements

19 Union St.

Micah Stone

Valley Veterinary Services

920 Pleasant St.

CareVet Massachusetts LLC

Wickham & Daughters

45 David St.

Thomas Wickham

PALMER

A&J Mowing

89 Shearer St.

James Taylor

Amy’s All Natural Soaps

21 Wilbraham St.

Amy Mitchell

Cute Kids Preschool

17 Highland St.

Ghada Ghrear

Demore’s Automotive LLC

1307 Park St.

Michelle Demore

Doc’s Duffle Bag LLC

1085 Park St.

Michael McKenney

Kitchen Table Taxes

65 Jim Ash St.

David Whitney, Melissa Whitney

Palmer Antiques Co-op

1239 South Main St.

Louise Krassler

Repair Services Inc.

145 Boston Road

Robert McNabb

RJ Foskit Building & Remodeling

42 Barker St.

Ronald Foskit

Rondeau’s Dairy Bar

1300 Ware St.

Michael Rondeau

Sensory Solutions Today

3 Carriage Dr.

Kristopher Theriault

TJ’s Pop

1418 North Main St.

Troy Atherton Sr.

The Victorian

1500 North Main St.

Julia Dias

Yankee Flea Market

1311 Park St.

Michael Walker

Ziemba Home Improvments

42 Mechanic St.

Mike Ziemba

PITTSFIELD

Assured Home Renovations

99 Wendell Ave.

Christopher Temkin

AST Scuba

19 Arch St.

AST Scuba Inc.

Berile Environmental Inc.

P.O. Box 607

Mark Barile

Berkshire Custom Apparel

98 Brown St.

Brendan Remillard

Berkshire Mountain Faerie Festival

35 Atwood Ave.

Blackington Artisans Inc.

Berkshire Real Estate Title Examinations

31 Whittier Ave.

Romana Messer

Cove Street Service Inc.

9 Cove St.

Cove Street Service Inc.

Dairy Cone

359 Crane Ave.

Richard Herbert

digitalcarbon

34 James St.

Michael White

The Dungeon’s Edge

15 Atwood Ave.

Ashley Davis

Faateh

253 South St.

Saleem Ahmed

Fresh Start Painters

17 Noble Ave.

Joshua Salas

Gate Management Systems

28 Fairfield St.

Russell Marcus

JEL Construction

31 Wendell Ave.

Estefania Arias Batista

JS Works LLC

91 Elberon Ave.

Jack Salatino

K&M Bowling

555 Dalton Ave.

Kari Mathes

Maggie Sadoway Immigrant Cooperative

97 Edward Ave.

Maria Arias

Marie’s Eatery

146 North St.

Marie’s Eatery Pittsfield LLC

Shelley’s Kitchen

453 South Main St.

Shelley Strizzi

SOUTHAMPTON

Bolduc Farm

48 Russellville Road

Gregoire Bolduc

Renex Construction

133 Middle Road

Valentin Katalnikov

SOUTH HADLEY

Love Leaf Farm

169 Granby Road

Love Leaf Farm LLC

Pioneer Valley Health and Rehabilitation

573 Granby Road

Blupoint Boston Healthcare

WESTFIELD

AG Home Infusion LLC

53 Murray Ave.

Alexander Govor

Buscalabras

18 Margerie St.

Jaime Riano

Citrine Circus Design & Supply

5 Woronoco Ave.

Brianne Zulkiewicz

FL Productions

102 Elm St.

Fong Lee

Greg Mastroianni Electrician

265 Montgomery Road

Greg Mastroianni

Guidance for Inner Peace

5 Noble Ave.

Janice Pagano

Hot Oven Cookies LLC

40 Elm St.

Sheila Coon

Le Buddies Helping Hands

110 Main St.

Althea Carter

Precision Kitchen & Bath

467 Loomis St.

Siarhei Sharbatsevich

Western Mass Demolition Corp.

64 Medeiros Way

Western Mass Demolition Corp.

William H. Fenton Co. Inc.

174 Main St.

William H. Fenton Co. Inc.

VNG Home Improvement

46 Western Ave.

Valeriy Gavrilyuk

WEST SPRINGFIELD

A&A Furniture Repair

32 Partridge Lane

Alan Archambault

Advanced Aesthetics Medi Spa LLC

166 South Blvd.

Yelena Ivanov

Avis Budget Group

2161 Riverdale St.

Matt Rettura

Clarion Motel

1080 Riverdale St.

Shailesh Patel

Exude Relaxation Spa Essentials

107 Lancaster Ave.

Cassandra Price

Jakes JS

481 Brush Hill Ave.

Jake Janis

Parus

766 Main St.

Javat Azizov

Pavel Water Filtration

70 Windsor St.

John Crean

Santana’s Kung-Fu Studio

452 Main St.

Maria Santana

SMD & Associates

343 Birnie Ave.

Suzanne Demers

Soaps Scents & Blessings

73 Peachstone Glen

Alexandra Mason

Super Washing Well Laundry

1126 Union St.

David Cortis

The Venetian Bakery

90 Baldwin St.

Adam Oliveri

WILBRAHAM

Blue Elephant Restaurant LLC

2000 Boston Road

Dan O’Connell, Nuchjaree O’Connell

DIY Productions

4 Chestnut Hill Road

Ryan Visneau

Essential Canine

777 Stony Hill Road

Heather Hitchcock

Fieldcrest Brewing Co. LLC

2343 Boston Road

Adam Field

Filomena’s Gifts

10 Brentwood Dr.

Donna Gregoire

The Flower Shed

95 Post Office Park, #10-11

Jennifer Wands

Home Medics

4 Tall Timber Road

Oussama Awkal

Jessica Hurley

2 Three Rivers Road

Jessica Hurley

Life Care Center of Wilbraham

2399 Boston Road

Dennis Lopata

The Massage Clinic

2341 Boston Road, Unit 301

Anne Ambrose

Mountainbrook Landscaping

27 Mountainbrook Road

Brett Jones

Owen Comeau Farrier

7 Ripley St.

Owen Comeau

Platinum Beverage Services

1070 Glendale Road

Darren Vickery

Te Marie’s Hair Design

40 Dumaine St.

Esther Martinez Munoz

Wilbraham Commons Assoc.

269 Stony Hill Road

Chris Bowden