The following real estate transactions (latest available) were compiled by Banker & Tradesman and are published as they were received. Only transactions exceeding $115,000 are listed. Buyer and seller fields contain only the first name listed on the deed.

FRANKLIN COUNTY

ASHFIELD

259-A Hawley Road

Ashfield, MA 01330

Amount: $334,000

Buyer: Ellen Leue

Seller: Paul R. Sabin

Date: 08/09/22

BERNARDSTON

43 Eden Trail

Bernardston, MA 01337

Amount: $276,000

Buyer: A. Joseph Papazian

Seller: Viguers, Doris K., (Estate)

Date: 08/18/22

BUCKLAND

128 State St.

Buckland, MA 01370

Amount: $531,500

Buyer: Peter R. Allard

Seller: Marsha B. Rossi RET

Date: 08/15/22

CONWAY

221 Thompson Road

Conway, MA 01341

Amount: $254,000

Buyer: Virginia V. Yu

Seller: Joseph J. Giandalone

Date: 08/19/22

149 Whately Road

Conway, MA 01341

Amount: $580,000

Buyer: Carolyn S. Macchiavelli

Seller: Emily A. Edwards

Date: 08/08/22

DEERFIELD

638 Greenfield Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $130,000

Buyer: Christopher Mason

Seller: A. J. Wondoloski TR

Date: 08/12/22

91 Hawks Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $752,500

Buyer: Scott D. Minckler

Seller: Andrew M. Hufnagel

Date: 08/10/22

9 Jones Road

Deerfield, MA 01342

Amount: $165,000

Buyer: Kady J. Flanagan

Seller: Richard E. Thornton

Date: 08/08/22

47 Lee Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $234,215

Buyer: Wilmington Trust

Seller: Janet M. Filarey

Date: 08/12/22

Merrigan Way

Deerfield, MA 01342

Amount: $450,000

Buyer: Nupro LLC

Seller: Town Of Deerfield

Date: 08/15/22

10 Settright Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $470,000

Buyer: Namgyal Yangkhab

Seller: Kiel V. McAvoy

Date: 08/19/22

45 Sawmill Plain Road

Deerfield, MA 01373

Amount: $525,000

Buyer: Johannah E. Morrison

Seller: Neal E. Leno

Date: 08/08/22

36 Sugarloaf St.

Deerfield, MA 01373

Amount: $150,000

Buyer: Sarah Fuller

Seller: Jacqueline S. Beauvais

Date: 08/19/22

GILL

4 Munns Ferry Road

Gill, MA 01354

Amount: $175,000

Buyer: Christopher Urgiel

Seller: John M. Monska

Date: 08/09/22

29 Riverview Dr.

Gill, MA 01354

Amount: $235,000

Buyer: Dillon S. Dudek

Seller: Patricia A. Thompson

Date: 08/16/22

95 West Gill Road

Gill, MA 01354

Amount: $385,000

Buyer: Seth P. Tuler

Seller: Betsy J. Burnham

Date: 08/12/22

GREENFIELD

193 Barton Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $265,000

Buyer: Matthew Roy

Seller: Nathan Santerre

Date: 08/19/22

71 Beacon St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $270,000

Buyer: Rebecca Messineo

Seller: Lisa A. Haag

Date: 08/17/22

73 Birch St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $320,000

Buyer: Jennifer Shropshire

Seller: Craig D. Ryan

Date: 08/12/22

291 Chapman St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $269,000

Buyer: Cayla Plasse

Seller: Paul F. Sirum

Date: 08/08/22

106 Haywood St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $245,000

Buyer: Alice Timmons

Seller: William J. Pugliese

Date: 08/10/22

29 Highland Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $915,000

Buyer: Alexa Beach

Seller: Carl G. Burwick

Date: 08/12/22

32 Homestead Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $299,900

Buyer: Tamarin Butcher

Seller: Wendy M. Harris

Date: 08/11/22

31 Linden Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $270,000

Buyer: Rachel M. Fish

Seller: Jessica M. Matteson

Date: 08/11/22

274 Shelburne Road

Greenfield, MA 01301

Amount: $255,000

Buyer: Josephine Barrale

Seller: Richard J. Bernier

Date: 08/16/22

15 Washington St.

Greenfield, MA 01301

Amount: $225,000

Buyer: Nicole Lyskawa

Seller: Steven Podlesny

Date: 08/12/22

53 Wildwood Ave.

Greenfield, MA 01301

Amount: $282,000

Buyer: Laura M. Place

Seller: David J. Scarfe

Date: 08/12/22

HAWLEY

12 Pudding Hollow Road

Hawley, MA 01339

Amount: $420,000

Buyer: Jill R. Behringer

Seller: Bryan W. Clark

Date: 08/09/22

MONTAGUE

1 K St.

Montague, MA 01376

Amount: $241,000

Buyer: Jeffrey C. Singleton

Seller: Molongoski, Edmund C., (Estate)

Date: 08/10/22

67 Oakman St.

Montague, MA 01376

Amount: $381,500

Buyer: Viktor Iakimov

Seller: Scott D. Minckler

Date: 08/15/22

11 Poplar St.

Montague, MA 01301

Amount: $335,000

Buyer: Sam McGullam

Seller: Gerry G. Simons

Date: 08/16/22

NORTHFIELD

291 Birnam Road

Northfield, MA 01360

Amount: $190,000

Buyer: Brett W. Smith

Seller: Thomas Aquinas College

Date: 08/12/22

424 Old Wendell Road

Northfield, MA 01360

Amount: $310,000

Buyer: Kevin Barnes

Seller: Victoria Anderson

Date: 08/11/22

ORANGE

199 East Main St.

Orange, MA 01364

Amount: $255,000

Buyer: M3 Innovations Inc.

Seller: 199 East Main Street Inc.

Date: 08/19/22

245 Hayden St.

Orange, MA 01364

Amount: $210,000

Buyer: Herve R. Maillet

Seller: Jay M. Guilmette

Date: 08/10/22

162 Memory Lane

Orange, MA 01364

Amount: $339,900

Buyer: Roger Farrow

Seller: Dana Soroka

Date: 08/12/22

48 Putnam St.

Orange, MA 01364

Amount: $208,500

Buyer: Danielle M. Pellon

Seller: Wendy J. Labonte

Date: 08/19/22

150 Quabbin Blvd.

Orange, MA 01364

Amount: $750,000

Buyer: 150 Quabbin Boulevard LLC

Seller: Peter A. Gerry

Date: 08/11/22

27 Winter St.

Orange, MA 01331

Amount: $320,000

Buyer: Ronald J. Comeau

Seller: Oakland Development Co. LLC

Date: 08/08/22

SHELBURNE

21 High St.

Shelburne, MA 01370

Amount: $525,000

Buyer: Douglas R. Engle

Seller: Richard G. Muller

Date: 08/10/22

SHUTESBURY

9 Birch Dr.

Shutesbury, MA 01072

Amount: $145,000

Buyer: Philip J. Parker

Seller: Ruben Magdaleno

Date: 08/09/22

13 Great Pines Dr. Ext.

Shutesbury, MA 01072

Amount: $266,750

Buyer: Amanda L. Nash

Seller: Victoria Feyre-Febonio

Date: 08/10/22

44 Old Egypt Road

Shutesbury, MA 01072

Amount: $340,000

Buyer: Brice O. Hereford

Seller: David A. Durham

Date: 08/15/22

SUNDERLAND

192 Hadley Road

Sunderland, MA 01375

Amount: $400,000

Buyer: Hector L. Toruno

Seller: Yan Y. Ma

Date: 08/11/22

WARWICK

8 Chestnut Hill Road

Warwick, MA 01378

Amount: $434,900

Buyer: Andrew M. Pratt

Seller: Scott D. Walker

Date: 08/12/22

44 Hemlock Lane

Warwick, MA 01378

Amount: $333,000

Buyer: Agnes H. Piscopo FT

Seller: George W. Timmons

Date: 08/17/22

HAMPDEN COUNTY

AGAWAM

32 Alexander Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $465,000

Buyer: Maitri Patel

Seller: Anthony F. Grassetti

Date: 08/11/22

20 Barry St.

Agawam, MA 01030

Amount: $323,000

Buyer: Miranda M. Jurras

Seller: S. Massoia Fairway TR

Date: 08/12/22

156 Barry St.

Agawam, MA 01030

Amount: $425,000

Buyer: Kevin M. Martin

Seller: Louis R. Poirier

Date: 08/11/22

77 Cricket Road

Agawam, MA 01030

Amount: $460,000

Buyer: Corey A. Malaquias

Seller: Richard J. Oc’Connell

Date: 08/09/22

47 Edward St.

Agawam, MA 01001

Amount: $325,000

Buyer: Christopher R. Colitti

Seller: Golden Gorillas LLC

Date: 08/12/22

80 Granger Dr.

Agawam, MA 01030

Amount: $320,000

Buyer: Stephanie R. Whitley

Seller: Timothy R. Sterner

Date: 08/18/22

26 Harvey Johnson Dr.

Agawam, MA 01001

Amount: $263,000

Buyer: Ryan Cullen

Seller: Kathleen S. Werner

Date: 08/19/22

492 North St.

Agawam, MA 01030

Amount: $250,000

Buyer: Kyle A. Paro

Seller: Kevin E. Paro

Date: 08/19/22

92 Poplar St.

Agawam, MA 01030

Amount: $1,100,000

Buyer: Prestige World Wide Enterprises LLC

Seller: Chabot & Parrelli Realty Inc.

Date: 08/19/22

183 School St.

Agawam, MA 01001

Amount: $366,000

Buyer: Sarah L. Landry

Seller: Francis E. Carmel

Date: 08/18/22

31 Strawberry Hill Road

Agawam, MA 01030

Amount: $500,000

Buyer: Erman Acar

Seller: Vladimir Zamotayev

Date: 08/08/22

30 Tom St.

Agawam, MA 01030

Amount: $305,000

Buyer: Tiffany L. Gibson

Seller: Fitzgerald Home Solutions LLC

Date: 08/12/22

BLANDFORD

54 Gibbs Road

Blandford, MA 01008

Amount: $840,000

Buyer: Jarom D. Olson

Seller: Michael Peay

Date: 08/19/22

BRIMFIELD

Dunhamtown Brimfield Road Lot 3

Brimfield, MA 01010

Amount: $125,000

Buyer: Brian Sacerdote

Seller: Hull Forestlands LP

Date: 08/19/22

160 Warren Road

Brimfield, MA 01010

Amount: $374,900

Buyer: Taryn Gray-Storey

Seller: Hannah T. Lazo

Date: 08/19/22

CHESTER

74 Kinnebrook Road

Chester, MA 01011

Amount: $380,000

Buyer: Jan C. Almquist

Seller: Nicholas A. Schwartz

Date: 08/10/22

CHICOPEE

49 Alfred St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Christopher W. Warner

Seller: Cynthia L. Forsythe

Date: 08/19/22

111 Artisan St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $300,000

Buyer: David E. MacNeil

Seller: Joanna Giec

Date: 08/12/22

243 Basil Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $420,000

Buyer: Daniel Ruiz

Seller: Alyson A. Wilk

Date: 08/12/22

31 Beverly St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $330,000

Buyer: Josefa M. Cruz

Seller: Dariusz P. Drap

Date: 08/19/22

70 Bourbeau St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $265,000

Buyer: Taner T. Scott

Seller: Amanda E. Gaulin

Date: 08/11/22

223 Broadway St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $280,000

Buyer: Elizel Martinez

Seller: Andrew S. Lawton

Date: 08/12/22

444 Broadway St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $422,000

Buyer: Rossana M. Sandoval

Seller: Highland Mountain Ventures LLC

Date: 08/12/22

729 Chicopee St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $290,000

Buyer: BBTD Inc.

Seller: Munsing Ridge Realty LLC

Date: 08/17/22

105 Davenport St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $180,000

Buyer: Jacek Klosowski

Seller: Luiz Edward A., (Estate)

Date: 08/09/22

315 Front St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $170,000

Buyer: Pah Properties LLC

Seller: Andrew Boryczka

Date: 08/12/22

102 Frontenac St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $245,000

Buyer: Kasha M. Wint

Seller: David Medina

Date: 08/12/22

1480 Granby Road

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: Yadira Kazimova

Seller: Leliose C. Benoit

Date: 08/16/22

29 Jacob St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $255,000

Buyer: Bryan A. Torres

Seller: Kasie A. Provencal

Date: 08/15/22

281 James St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $300,000

Buyer: Andrew T. Argenio

Seller: Vantage Home Buyers LLC

Date: 08/12/22

47 Joy St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $455,000

Buyer: Dharmeshkumar R. Patel

Seller: Oussama M. Awkal

Date: 08/19/22

48 Laclede Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $290,000

Buyer: Shawn C. Runyon

Seller: Ashley E. Tavares

Date: 08/15/22

23 Louise Ave.

Chicopee, MA 01013

Amount: $225,000

Buyer: Fernando Carvalho

Seller: Petraniuk, M. J., (Estate)

Date: 08/19/22

1361 Memorial Dr.

Chicopee, MA 01020

Amount: $1,100,000

Buyer: G&E Jennings Bypass Trust

Seller: NVA Memorial Drive LLC

Date: 08/16/22

44 Oakwood St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $250,000

Buyer: Flora M. Bergeron

Seller: Arthur E. Geoffroy

Date: 08/19/22

23 Pleasant St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $175,000

Buyer: Skyspec Holdings LLC

Seller: Manuel A. Salgado

Date: 08/15/22

155 Royal St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $240,000

Buyer: Andrea Laviolette

Seller: Abigail Lynn

Date: 08/12/22

24 Sandtrap Way

Chicopee, MA 01020

Amount: $502,000

Buyer: Ethan J. Goldberg

Seller: Jesse A. Wells

Date: 08/19/22

96 Stedman St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $251,000

Buyer: John J. Daley

Seller: Mark R. Willemain

Date: 08/16/22

214 Wheatland Ave.

Chicopee, MA 01020

Amount: $260,000

Buyer: Dheyaa A. Zaidan

Seller: Mark F. Dubilo

Date: 08/08/22

29 Wintworth St.

Chicopee, MA 01013

Amount: $229,000

Buyer: Davila Enterprises LLC

Seller: Robert Bonneau

Date: 08/10/22

86 Woodstock St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $140,000

Buyer: Nelson Garcia

Seller: Pierrette M. Cote

Date: 08/15/22

22 Yale St.

Chicopee, MA 01020

Amount: $325,000

Buyer: Abimael Robles

Seller: Cameron Danalis

Date: 08/11/22

EAST LONGMEADOW

21 Baldwin St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $807,500

Buyer: JGM Holdings LLC

Seller: Wilcox Baldwin LLC

Date: 08/17/22

153 Chestnut St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $190,000

Buyer: Douglas Dichard

Seller: Christine A. Carroll

Date: 08/19/22

53 Fairview St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $405,000

Buyer: Joshua Hatch

Seller: Rachel E. Beaudet

Date: 08/15/22

1 Fairway Lane

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $580,000

Buyer: Nolan Gluchowski

Seller: David K. Runion

Date: 08/11/22

27 Lasalle St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $365,000

Buyer: Yevgeniy Pilman

Seller: Marie L. Dawson

Date: 08/12/22

520 North Main St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $425,000

Buyer: NMHA LLC

Seller: Caf’e Court LLC

Date: 08/19/22

526 Prospect St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $700,000

Buyer: Rosanna Labonte

Seller: Bliss, Anora A., (Estate)

Date: 08/12/22

21 Rankin Ave.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $335,000

Buyer: William A. Tyler TR

Seller: Aimee J. Lawrence

Date: 08/09/22

33 Rogers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $310,000

Buyer: Alexa D. Liberopoulos

Seller: Antonios Liberopoulos

Date: 08/18/22

105 Sanford St.

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $515,000

Buyer: Daniel P. McCarthy

Seller: Sandra F. Feld

Date: 08/09/22

190 Somers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $267,000

Buyer: Bryan Magdalensky

Seller: Chad P. Herrick

Date: 08/09/22

254 Somers Road

East Longmeadow, MA 01028

Amount: $388,000

Buyer: Sarah A. Bedard

Seller: Northeast Asset Management LLC

Date: 08/11/22

HAMPDEN

34 Mountain Road

Hampden, MA 01036

Amount: $279,900

Buyer: Tanner D. Alves

Seller: Kellne, Virginia M., (Estate)

Date: 08/11/22

16 Old Coach Circle

Hampden, MA 01036

Amount: $337,500

Buyer: Wesley Harrington

Seller: Cynthia A. Spearman

Date: 08/11/22

24 Walnut Road

Hampden, MA 01036

Amount: $385,000

Buyer: Nancy K. Decker

Seller: Phillip B. Chesky

Date: 08/12/22

HOLLAND

9 Leisure Dr.

Holland, MA 01521

Amount: $225,000

Buyer: Bamn Realty LLC

Seller: Paul J. Girouard

Date: 08/12/22

HOLYOKE

35 Davis St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $203,000

Buyer: Johanna Feliz

Seller: Timothy V. Flouton

Date: 08/11/22

53 Dillon Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $255,000

Buyer: Taryn Ortiz

Seller: Gino S. Viamari

Date: 08/19/22

345-363 Dwight St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $140,000

Buyer: 345 Dwight St LLC

Seller: Assets Investment Co. Inc.

Date: 08/19/22

5 Greenwood Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $325,000

Buyer: Benjamin Coburn

Seller: Kristina F. Deome

Date: 08/18/22

161 High St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $397,000

Buyer: Portorreal Corp.

Seller: 161 High Street LLC

Date: 08/19/22

6 Keefe Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $258,000

Buyer: Arthur E. Lustenberger

Seller: Barbara E. O’Neill

Date: 08/11/22

10 Lexington Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $525,000

Buyer: Sarah Chotkowski

Seller: Grayson A. Dewitt

Date: 08/11/22

71 Lexington Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $395,000

Buyer: Jun X. Qiu

Seller: Mary K. Griffith

Date: 08/18/22

79 Lynch Dr.

Holyoke, MA 01040

Amount: $275,000

Buyer: Robin M. Lavalley

Seller: Minerva Marrero

Date: 08/08/22

203 Michigan Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $270,000

Buyer: Martha Gillispie

Seller: Mary Webster

Date: 08/15/22

521 Pleasant St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $325,000

Buyer: Germania N. Gonzalez

Seller: Villa Verde LLC

Date: 08/12/22

42 Shawmut Ave.

Holyoke, MA 01040

Amount: $250,000

Buyer: Juan Rivera

Seller: Christina L. Gusek

Date: 08/10/22

18 West Glen St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $245,000

Buyer: Norma I. Burgos

Seller: Dennis W. Birks

Date: 08/17/22

32 Willow St.

Holyoke, MA 01040

Amount: $257,000

Buyer: Federico S. Delgado

Seller: Muriel C. Perrier

Date: 08/19/22

LONGMEADOW

272 Burbank Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $405,000

Buyer: Frederick E. Binczewski

Seller: Riccardo Albano

Date: 08/12/22

48 Colony Acres Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $500,900

Buyer: Brian Collins

Seller: Michael V. Adamski

Date: 08/11/22

245 Deepwoods Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $506,000

Buyer: Stephen A. Byrne

Seller: RHL Properties LLC

Date: 08/12/22

14 Druid Circle

Longmeadow, MA 01106

Amount: $679,000

Buyer: Hans J. Vonnahme

Seller: Robert J. Krushell

Date: 08/19/22

137 Laurel St.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $462,500

Buyer: Victoria Leo

Seller: Jennifer A. Jester

Date: 08/09/22

45 Longfellow Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $260,000

Buyer: Ryan McDowell

Seller: Paula A. Buckovitch

Date: 08/19/22

87 Oakwood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $405,000

Buyer: Richard Lam

Seller: Sean M. Tiret

Date: 08/09/22

63 Pinewood Hills

Longmeadow, MA 01106

Amount: $710,000

Buyer: Yizhe Zhang

Seller: Howard L. Singer

Date: 08/15/22

78 Quinnehtuk Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $626,000

Buyer: Philip Chandler

Seller: Marc D. Haber

Date: 08/12/22

29 Shady Side Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $150,000

Buyer: Rhonda M. Castillo-Cage

Seller: Thomas E. Cage

Date: 08/10/22

96 Tanglewood Dr.

Longmeadow, MA 01106

Amount: $960,000

Buyer: Gaurav Jain

Seller: Arun S. Uthayashankar

Date: 08/08/22

40 West Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $470,000

Buyer: Justin A. Rivas

Seller: Ricardo Malave

Date: 08/08/22

48 Willow Brook Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $759,900

Buyer: William L. Collins

Seller: Jodie Foster

Date: 08/15/22

420 Wolf Swamp Road

Longmeadow, MA 01106

Amount: $425,000

Buyer: Raphael L. McCoy

Seller: Timothy Lucier

Date: 08/16/22

LUDLOW

30 Arbor St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $270,000

Buyer: Armando M. Nunes

Seller: Priscilla A. Pettell

Date: 08/19/22

132 Cedar St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $225,000

Buyer: Diane Mastoraski-Leal

Seller: Dulce Santiago-Diegel

Date: 08/12/22

58 Coolidge Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $270,000

Buyer: Joshua B. Paulino

Seller: Evelyn Pilon

Date: 08/19/22

96 East Akard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $316,000

Buyer: Susana P. Nute

Seller: Karen M. Lindblad

Date: 08/11/22

118 Grimard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $279,900

Buyer: Corey D. Butler

Seller: Timothy Terbush

Date: 08/12/22

61 Homestretch Dr.

Ludlow, MA 01056

Amount: $245,000

Buyer: Maximo A. Gonzalez

Seller: William M. Rae

Date: 08/10/22

Jefferson Lane

Ludlow, MA 01056

Amount: $270,000

Buyer: Joshua B. Paulino

Seller: Evelyn Pilon

Date: 08/19/22

105 Kirkland Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $290,200

Buyer: Jackline Kitambi

Seller: Manuel Palatino

Date: 08/18/22

164 Lakeview Ave.

Ludlow, MA 01056

Amount: $290,000

Buyer: Joao Pedroso

Seller: Delfim L. Goncalves

Date: 08/17/22

293 Moore St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $330,000

Buyer: Dariusz P. Drap

Seller: Daven M. Winiewski

Date: 08/19/22

Timberidge Road

Ludlow, MA 01056

Amount: $180,000

Buyer: Derek Rodrigues

Seller: Barbara Capuano

Date: 08/08/22

35 West Akard St.

Ludlow, MA 01056

Amount: $274,900

Buyer: Regina A. Morrissey

Seller: Marta M. James

Date: 08/17/22

MONSON

25 Brimfield Road

Monson, MA 01057

Amount: $315,000

Buyer: Andre Dubois

Seller: Joseph M. Gonyer

Date: 08/17/22

161 Hovey Road

Monson, MA 01057

Amount: $410,000

Buyer: Elijah P. Kumpf

Seller: Armando M. Nunes

Date: 08/19/22

72 Reimers Road

Monson, MA 01057

Amount: $370,000

Buyer: Thomas Murphy

Seller: Jo A. Sauriol

Date: 08/19/22

33 Washington St.

Monson, MA 01057

Amount: $192,000

Buyer: Newrez LLC

Seller: Ryan P. Fortier

Date: 08/17/22

PALMER

2141 Baptist Hill Road

Palmer, MA 01069

Amount: $390,000

Buyer: Theresa Nallett

Seller: Bradley V. Sulewski

Date: 08/16/22

4 Bowden St.

Palmer, MA 01069

Amount: $250,000

Buyer: Jose A. Turcios

Seller: Michael R. Magiera

Date: 08/12/22

1011 Foster St.

Palmer, MA 01069

Amount: $250,000

Buyer: Janise G. Fitzpatrick

Seller: Denise I. Bucior

Date: 08/18/22

4498 High St.

Palmer, MA 01069

Amount: $195,000

Buyer: Collin Boucher

Seller: Karen C. Sikes

Date: 08/19/22

16 Holbrook St.

Palmer, MA 01069

Amount: $269,000

Buyer: Carlie Ferry

Seller: Sa Holdings 2 LLC

Date: 08/10/22

2191 Main St.

Palmer, MA 01080

Amount: $170,000

Buyer: Mint Realty Group LLC

Seller: Amber Zuron

Date: 08/15/22

5 Packard St.

Palmer, MA 01069

Amount: $125,000

Buyer: John D. Holdcraft

Seller: Wen & Lan LLC

Date: 08/16/22

124 Peterson Road

Palmer, MA 01069

Amount: $235,000

Buyer: Richard D. Wiesner

Seller: Hull, Daniel A., (Estate)

Date: 08/12/22

150 Ware Road

Palmer, MA 01007

Amount: $132,425

Buyer: Amos Financial LLC

Seller: Diane L. Nelson

Date: 08/17/22

RUSSELL

20 Park St.

Russell, MA 01071

Amount: $260,000

Buyer: Jesse McComas

Seller: Robert M. Williams

Date: 08/11/22

340 Westfield Road

Russell, MA 01071

Amount: $500,000

Buyer: Jason Ballou

Seller: Jeffrey M. Williams

Date: 08/15/22

SOUTHWICK

94 Berkshire Ave.

Southwick, MA 01077

Amount: $925,000

Buyer: Nei Global Relocation Co.

Seller: Brian E. Durand

Date: 08/15/22

20 Eagle St.

Southwick, MA 01077

Amount: $125,600

Buyer: Andrew L. Gorenc

Seller: Douglas E. Newton

Date: 08/11/22

48 Pineywood Road

Southwick, MA 01077

Amount: $272,500

Buyer: Charles Spurlock

Seller: Scott A. Blais

Date: 08/08/22

8 Silvergrass Lane

Southwick, MA 01077

Amount: $560,000

Buyer: Christopher Hartmann

Seller: Hamelin Framing Inc.

Date: 08/12/22

SPRINGFIELD

35 Algonquin Place

Springfield, MA 01104

Amount: $330,000

Buyer: Guivens Andre

Seller: Enrique Ortiz

Date: 08/18/22

465 Allen St.

Springfield, MA 01118

Amount: $255,000

Buyer: Morgan D. Plante

Seller: Brenda M. Grandbois

Date: 08/15/22

110 Appleton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $250,000

Buyer: Eric A. Robinson

Seller: Adam Zeger

Date: 08/18/22

71 Balfour Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $188,000

Buyer: Gary Mascaro

Seller: Donna M. McCarthy

Date: 08/15/22

1341 Bay St.

Springfield, MA 01109

Amount: $220,000

Buyer: Lester Jowers

Seller: Maureen L. Landis

Date: 08/19/22

53 Bevier St.

Springfield, MA 01107

Amount: $130,000

Buyer: Crossover Corp

Seller: Eileen M. Heffernan

Date: 08/15/22

130 Brandon Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $200,000

Buyer: Luis A. Maldonado-Ortiz

Seller: Taylor Housey

Date: 08/19/22

121 Breckwood Blvd.

Springfield, MA 01119

Amount: $230,000

Buyer: Gage M. Oyola

Seller: Stefany Serrano-Hernandez

Date: 08/19/22

91-93 Brunswick St.

Springfield, MA 01108

Amount: $330,000

Buyer: Katherine P. Robillard

Seller: Kenny Nguyen

Date: 08/08/22

68-70 Calhoun St.

Springfield, MA 01107

Amount: $410,000

Buyer: Elder Gonzalez-Aldana

Seller: Rodman Capital Group LLC

Date: 08/16/22

67 California Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: K&M Enterprises LLC

Seller: Tracy A. Savoie

Date: 08/18/22

73 California Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $250,000

Buyer: Jozlyn Squaire

Seller: Erik O. Cubi

Date: 08/12/22

145-147 Catharine St.

Springfield, MA 01109

Amount: $301,000

Buyer: Jose G. Quiroz

Seller: Felix L. Rentas

Date: 08/12/22

66 Chalmers St.

Springfield, MA 01118

Amount: $318,000

Buyer: Kevin M. Schoener

Seller: Lisa Moriarty

Date: 08/12/22

26 Colchester St.

Springfield, MA 01109

Amount: $145,000

Buyer: C&M Res Rental LLC

Seller: Marie, Bankston, (Estate)

Date: 08/12/22

27-29 Coomes St.

Springfield, MA 01108

Amount: $300,000

Buyer: Jennifer N. Pineyro

Seller: Springfield Portfolio Holdings

Date: 08/11/22

22-24 Crane St.

Springfield, MA 01104

Amount: $210,000

Buyer: Kelnate Realty LLC

Seller: Opus Durum LLC

Date: 08/17/22

30 Daytona St.

Springfield, MA 01108

Amount: $245,000

Buyer: Ibrahim Mohamed

Seller: Sumayya M. Ghalaini

Date: 08/19/22

25-27 Dorset St.

Springfield, MA 01108

Amount: $330,000

Buyer: Autumn A. Hodge

Seller: Mengru Li

Date: 08/10/22

961 East Columbus Ave.

Springfield, MA 01105

Amount: $600,000

Buyer: Pena Lopez Auto Repair

Seller: Jeremy D. Ober

Date: 08/11/22

154 Ellsworth Ave.

Springfield, MA 01108

Amount: $235,000

Buyer: William Fabbri

Seller: Darci A. Morrisette

Date: 08/19/22

34 Entrybrook Dr.

Springfield, MA 01108

Amount: $355,000

Buyer: Paula A. Buckovitch

Seller: Lynn Lessard

Date: 08/19/22

45 Florida St.

Springfield, MA 01109

Amount: $320,000

Buyer: Felix L. Rentas-Torres

Seller: My Dream Properties LLC

Date: 08/12/22

84 Glenwood St.

Springfield, MA 01119

Amount: $220,000

Buyer: Eyeri M. Perez-Padilla

Seller: Kasha M. Wint

Date: 08/12/22

21-23 Governor St.

Springfield, MA 01104

Amount: $210,000

Buyer: Kelnate Realty LLC

Seller: Opus Durum LLC

Date: 08/17/22

16 Grove St.

Springfield, MA 01107

Amount: $274,900

Buyer: Katia Abdallah

Seller: Home LLC

Date: 08/16/22

33 Hawthorne St.

Springfield, MA 01105

Amount: $150,000

Buyer: Prestigious 1 LLC

Seller: Alycar Investments LLC

Date: 08/11/22

23 Hillside Dr.

Springfield, MA 01118

Amount: $330,000

Buyer: Dennis Davis

Seller: Melanie Bisson

Date: 08/08/22

116-118 Johnson St.

Springfield, MA 01108

Amount: $210,000

Buyer: Kelnate Realty LLC

Seller: Opus Durum LLC

Date: 08/17/22

69 Kenwood Park

Springfield, MA 01108

Amount: $157,000

Buyer: JJJ17 LLC

Seller: Felix D. Menendez

Date: 08/11/22

43 Lang St.

Springfield, MA 01104

Amount: $151,240

Buyer: Bank New York Mellon

Seller: Gregory W. Tapp

Date: 08/08/22

55-57 Lansing Place

Springfield, MA 01108

Amount: $345,000

Buyer: Johnathan Jiminian

Seller: Vince LLC

Date: 08/08/22

130 Leitch St.

Springfield, MA 01109

Amount: $300,000

Buyer: Maria Ramos

Seller: Michelle A. Shilasi

Date: 08/12/22

14 Leroy Place

Springfield, MA 01104

Amount: $133,000

Buyer: Maven Investments Co. LLC

Seller: Lizbeth Cruz

Date: 08/08/22

133 Lexington St.

Springfield, MA 01107

Amount: $205,000

Buyer: Luz Lopez

Seller: Miguel A. Rodriguez

Date: 08/12/22

132 Lumae St.

Springfield, MA 01119

Amount: $240,000

Buyer: Roseann Amaya

Seller: Jeremiah J. Ocasio

Date: 08/18/22

64 Lyndale St.

Springfield, MA 01108

Amount: $230,000

Buyer: Joseph T. Lastowski

Seller: Jennifer Diaz

Date: 08/12/22

147 Marion St.

Springfield, MA 01109

Amount: $240,000

Buyer: Reina A. Rodriguez

Seller: JJJ17 LLC

Date: 08/12/22

74 Margerie St.

Springfield, MA 01109

Amount: $220,000

Buyer: Suzette Kerr-Nelson

Seller: Amat Victoria Curam LLC

Date: 08/18/22

104 Massachusetts Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $405,000

Buyer: Center For Human Development Inc.

Seller: Round 2 LLC

Date: 08/11/22

22-24 Massasoit Place

Springfield, MA 01107

Amount: $259,000

Buyer: J. Dasilva

Seller: Kobi Grant

Date: 08/09/22

171 Newhouse St.

Springfield, MA 01118

Amount: $275,000

Buyer: Michael Smith

Seller: James Cordero

Date: 08/12/22

146 North Brook Road

Springfield, MA 01119

Amount: $295,000

Buyer: Carlos A. Torres-Gonzalez

Seller: Oscar Castro

Date: 08/09/22

181 Northampton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $352,000

Buyer: Nathan H. McClain

Seller: Donald A. Smith

Date: 08/17/22

206-208 Northampton Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: Miguel A. Acevedo

Seller: Glen Zuffelato

Date: 08/08/22

197-199 Nottingham St.

Springfield, MA 01104

Amount: $270,000

Buyer: Yue Yang

Seller: Kenneth H. Allen

Date: 08/11/22

136 Oak Hollow Road

Springfield, MA 01128

Amount: $350,000

Buyer: Jeffrey P. Meunier

Seller: Michael Hyder

Date: 08/09/22

54 Osgood St.

Springfield, MA 01107

Amount: $260,000

Buyer: Frandel M. Delrosario

Seller: Wilner Abel

Date: 08/12/22

463 Page Blvd.

Springfield, MA 01104

Amount: $147,000

Buyer: Albert E. Rauh

Seller: Becker, Giuseppina, (Estate)

Date: 08/15/22

1029 Parker St.

Springfield, MA 01129

Amount: $211,000

Buyer: K&M Enterprises LLC

Seller: Ericson, Lorraine A., (Estate)

Date: 08/18/22

106 Paulk Ter.

Springfield, MA 01128

Amount: $407,000

Buyer: Frank J. Golfieri

Seller: Kenneth R. Cote

Date: 08/16/22

103 Phillips Ave.

Springfield, MA 01119

Amount: $229,900

Buyer: Anna Digregorio

Seller: Yarida Cruz

Date: 08/16/22

11-17 Putnam Circle

Springfield, MA 01104

Amount: $342,000

Buyer: Reshmi Muthraja

Seller: Christine Giera

Date: 08/19/22

21 Radner St.

Springfield, MA 01129

Amount: $350,000

Buyer: Donald A. Smith

Seller: Willie G. Ndungu

Date: 08/18/22

447 Riverside Road

Springfield, MA 01107

Amount: $150,000

Buyer: Melro Associates Inc.

Seller: Pablo Rivera

Date: 08/08/22

50 Saint Lawrence Ave.

Springfield, MA 01104

Amount: $244,000

Buyer: Mark Ako-Abrew

Seller: Nehal Parekh

Date: 08/16/22

115 Santa Barbara St.

Springfield, MA 01104

Amount: $170,000

Buyer: Chelsea Wait

Seller: Lake Rentals LLC

Date: 08/17/22

105-111 School St.

Springfield, MA 01105

Amount: $2,070,000

Buyer: Matthew Rasetta

Seller: New Man Ventures

Date: 08/10/22

9 Shamrock St.

Springfield, MA 01108

Amount: $304,000

Buyer: Samuel D. Carter

Seller: Chad Lynch

Date: 08/17/22

54-56 Stanton St.

Springfield, MA 01108

Amount: $399,900

Buyer: Phillip Lwasa

Seller: Anatoliy Ovdiychuk

Date: 08/10/22

443 State St.

Springfield, MA 01105

Amount: $180,000

Buyer: DM Renaissance Development LLC

Seller: William Kavanagh Furniture Co

Date: 08/19/22

31 Steuben St.

Springfield, MA 01151

Amount: $175,000

Buyer: Michael M. Barile

Seller: O’Connor Mary Kate B., (Estate)

Date: 08/19/22

1319 Sumner Ave.

Springfield, MA 01118

Amount: $215,000

Buyer: Maribel A. Lajara

Seller: Marisabelle Hernandez

Date: 08/12/22

12 Sunset Dr.

Springfield, MA 01109

Amount: $263,000

Buyer: Brian P. Manning

Seller: Guy M. Lorenzo

Date: 08/09/22

57 Tamarack Dr.

Springfield, MA 01129

Amount: $355,000

Buyer: James A. Jackson

Seller: Michael J. Anderson

Date: 08/08/22

448 Tinkham Road

Springfield, MA 01129

Amount: $430,000

Buyer: Jennifer L. Keefe

Seller: Dennis P. Garvey

Date: 08/19/22

6 Tyrone St.

Springfield, MA 01104

Amount: $270,000

Buyer: Charles Stokes

Seller: Barbara A. Burgen

Date: 08/10/22

166 Waldorf St.

Springfield, MA 01109

Amount: $250,000

Buyer: H&P Investments LLC

Seller: HSB Investments LLC

Date: 08/10/22

108 Webber St.

Springfield, MA 01108

Amount: $217,000

Buyer: Rozaida Velazquez

Seller: Scott M. Johnson-Yasufuku

Date: 08/11/22

186-188 Westford Ave.

Springfield, MA 01109

Amount: $280,000

Buyer: Sonia Cartagena

Seller: Yanjie Wang

Date: 08/08/22

83 Wexford St.

Springfield, MA 01118

Amount: $324,000

Buyer: Moussa H. Danioko

Seller: Verman H. Brown

Date: 08/19/22

193-195 White St.

Springfield, MA 01108

Amount: $175,000

Buyer: Prestigious 1 LLC

Seller: Paz LLC

Date: 08/16/22

47-49 Whittier St.

Springfield, MA 01108

Amount: $290,000

Buyer: Raquel Medina

Seller: Javier Flores-Baez

Date: 08/12/22

175 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $325,000

Buyer: David E. Quezada-Andrade

Seller: Crystal D. Chambers

Date: 08/12/22

836 Wilbraham Road

Springfield, MA 01109

Amount: $186,000

Buyer: Feliciano Bonilla

Seller: Rhodlyn K. Thomas

Date: 08/11/22

135-137 Woodlawn St.

Springfield, MA 01108

Amount: $327,000

Buyer: Steven Jimenez

Seller: Desiree Lopez-Olan

Date: 08/10/22

935-937 Worthington St.

Springfield, MA 01105

Amount: $245,000

Buyer: Ramon Tapia

Seller: Luz M. Lazala

Date: 08/16/22

45 Wrona St.

Springfield, MA 01151

Amount: $256,500

Buyer: Alisa Troncoso

Seller: Patricia C. Rivera

Date: 08/19/22

68 Yale St.

Springfield, MA 01109

Amount: $155,000

Buyer: John H. Meissner

Seller: Alonzo Williams

Date: 08/16/22

TOLLAND

115 Covell Road

Tolland, MA 01034

Amount: $131,300

Buyer: US Bank

Seller: Homer L. Rogers

Date: 08/15/22

203 Lands End Dr.

Tolland, MA 01034

Amount: $630,000

Buyer: Ashley A. Matlow

Seller: Steven R. Southiere

Date: 08/08/22

17 View Dr.

Tolland, MA 01034

Amount: $421,700

Buyer: Robert G. Pelletier

Seller: Lisa J. Ioli

Date: 08/11/22

WALES

44 Fountain Road

Wales, MA 01081

Amount: $700,000

Buyer: Louis A. Rizoli TR

Seller: Barbara Baratz 2001 RET

Date: 08/12/22

WEST SPRINGFIELD

76-82 Capital Dr.

West Springfield, MA 01089

Amount: $2,439,000

Buyer: Capital Drive Properties LLC

Seller: Robin C. Taylor LLC

Date: 08/15/22

46 Chestnut St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $296,642

Buyer: Isanthes LLC

Seller: Sandra L. Lapan

Date: 08/17/22

15 East School St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $153,500

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Yelena Vlasyuk

Date: 08/18/22

56 Elmdale St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $235,000

Buyer: Barrak H. Abdraba

Seller: John M. McCarthy

Date: 08/12/22

50-52 Irving St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $300,000

Buyer: Danil Kudryashov

Seller: Mario J. Ronghi

Date: 08/19/22

61 Lancaster Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $280,000

Buyer: Sarahlee Trumball

Seller: Sajid Khan

Date: 08/15/22

29-31 Merrick St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $195,000

Buyer: US Bank

Seller: Jose Gutierrez

Date: 08/08/22

250 Morgan Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $162,000

Buyer: Vertex Design & Build LLC

Seller: Beatrice A. Panto

Date: 08/09/22

101 Peachstone Glen

West Springfield, MA 01089

Amount: $615,000

Buyer: Vladimir Shandrin

Seller: Ducharme, Marjorie C., (Estate)

Date: 08/18/22

75 Piper Road

West Springfield, MA 01089

Amount: $290,000

Buyer: Heather Watson

Seller: Karen M. Tetrault

Date: 08/12/22

356 Sibley Ave.

West Springfield, MA 01089

Amount: $385,000

Buyer: Jorge G. Fonseca

Seller: Robert C. Oliver

Date: 08/18/22

1740 Westfield St.

West Springfield, MA 01089

Amount: $340,000

Buyer: Jodi M. Williams

Seller: Dharas Realty LLC

Date: 08/08/22

WESTFIELD

19 Adams St.

Westfield, MA 01085

Amount: $225,000

Buyer: Timothy M. Rivers

Seller: Brian M. Barlow

Date: 08/09/22

18 Allen Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $140,000

Buyer: Malia Homebuyers LLC

Seller: Joseph P. Czerbinski

Date: 08/12/22

111 Big Wood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $485,000

Buyer: Michael V. Adamski

Seller: Songja No

Date: 08/11/22

14 Cherry St.

Westfield, MA 01085

Amount: $270,000

Buyer: Jakob Boutet

Seller: John West

Date: 08/19/22

92 Christopher Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $465,500

Buyer: William Allard

Seller: Gary R. Nault

Date: 08/08/22

225 East Main St.

Westfield, MA 01085

Amount: $825,000

Buyer: 228 East Main Street LLC

Seller: Double Play Properties LLC

Date: 08/16/22

2 Fowler Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $257,500

Buyer: Jason Howard

Seller: Glenn Korostynski

Date: 08/17/22

33 Fowler Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $272,000

Buyer: Cody Livingston

Seller: Nicolasa Marcil

Date: 08/12/22

20 Fox Hill Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $367,000

Buyer: Luke K. Barlar

Seller: Marjorie M. Palmer

Date: 08/19/22

17 Jeanne Marie Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $500,000

Buyer: Darryl A. Bonner

Seller: Joseph H. Potts

Date: 08/12/22

400 Loomis St.

Westfield, MA 01085

Amount: $294,900

Buyer: Danylo Shmyglya

Seller: Jeffrey L. Cos

Date: 08/19/22

18 Lynnwood Dr.

Westfield, MA 01085

Amount: $385,000

Buyer: Joseph Arsenault

Seller: Charles D. Spurlock

Date: 08/08/22

321 Montgomery Road

Westfield, MA 01085

Amount: $359,900

Buyer: Cole J. Labonte

Seller: Glenn Samuel

Date: 08/19/22

27 North Road

Westfield, MA 01085

Amount: $165,000

Buyer: Jacob Shokov

Seller: Peter Sychev

Date: 08/19/22

59 Notre Dame St.

Westfield, MA 01085

Amount: $265,000

Buyer: Alyson K. Finnerty

Seller: Nicholas S. Tillman

Date: 08/15/22

22 Phillip Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $330,000

Buyer: Samantha J. Bara

Seller: Carol Hicks

Date: 08/19/22

45 Pleasant St.

Westfield, MA 01085

Amount: $450,000

Buyer: Ahmet Cayan

Seller: Argishti Gukasyan

Date: 08/19/22

54 Pontoosic Road

Westfield, MA 01085

Amount: $149,000

Buyer: Sergey Domnenko

Seller: Ronayne, David J. Jr., (Estate)

Date: 08/16/22

62 Pontoosic Road

Westfield, MA 01085

Amount: $387,000

Buyer: Nicole Tillman

Seller: Olsen, Christopher, (Estate)

Date: 08/15/22

64 Roosevelt Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $142,000

Buyer: LKN Realty Investments LLC

Seller: Bank New York Mellon

Date: 08/12/22

41 Washington St.

Westfield, MA 01085

Amount: $215,000

Buyer: Marisa Lisette-Castro

Seller: Martin Nunez

Date: 08/12/22

142 Western Ave.

Westfield, MA 01085

Amount: $306,000

Buyer: Babatunde O. Adeyemi

Seller: Seth A. Bush

Date: 08/17/22

WILBRAHAM

2138 Boston Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $1,100,000

Buyer: Prestige World Wide Enterprises

Seller: JCJC Realty Corp.

Date: 08/19/22

8 Carla Lane

Wilbraham, MA 01095

Amount: $530,000

Buyer: Mark A. Duda

Seller: Jason A. Mancuso

Date: 08/19/22

76 Crane Hill Road

Wilbraham, MA 01095

Amount: $490,000

Buyer: Scott B. Gifford

Seller: Christopher H. Raymond

Date: 08/08/22

19 Deerfield Dr.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $725,000

Buyer: Daniele Decesare

Seller: Joseph M. Pafumi

Date: 08/18/22

911 Main St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $387,000

Buyer: Christopher Broughton

Seller: Hesham M. Asif

Date: 08/15/22

20 Oaks Farm Lane, Lot 20

Wilbraham, MA 01095

Amount: $489,900

Buyer: Louis J. Scungio

Seller: AC Homebuilding LLC

Date: 08/15/22

16 Shirley St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $535,000

Buyer: David K. Runion

Seller: William T. Bradford

Date: 08/12/22

140 Springfield St.

Wilbraham, MA 01095

Amount: $508,885

Buyer: Daniil Effraimidis

Seller: Kevin J. Czaplicki

Date: 08/19/22

HAMPSHIRE COUNTY

AMHERST

20-40 Ball Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $850,000

Buyer: Valley Community Development Corp.

Seller: Carl T. Matuszko RET

Date: 08/15/22

63 Chestnut St.

Amherst, MA 01002

Amount: $462,550

Buyer: Maina C. Handmaker

Seller: Margaret A. Perkins

Date: 08/15/22

561 Flat Hills Road

Amherst, MA 01002

Amount: $1,288,500

Buyer: Katrina Goldsaito

Seller: Peter M. Seterdahl

Date: 08/18/22

61 Gray St.

Amherst, MA 01002

Amount: $715,000

Buyer: Eastern Realty LLC

Seller: Niels L. Nielsen

Date: 08/10/22

25 Hedgerow Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $457,000

Buyer: Beverly Prager

Seller: Howe FT

Date: 08/15/22

30 Kestrel Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $825,000

Buyer: Nathan T. Wilson

Seller: Mark Bucciarelli

Date: 08/15/22

83 Morgan Circle

Amherst, MA 01002

Amount: $395,000

Buyer: Hummad Ijaz

Seller: Stephan Gharabegian

Date: 08/16/22

86 Northampton Road

Amherst, MA 01002

Amount: $299,000

Buyer: Katharine F. Correia

Seller: Amherst College

Date: 08/15/22

241 Old Farm Road

Amherst, MA 01002

Amount: $689,500

Buyer: Megan M. Patton-Lopez

Seller: Teter FT

Date: 08/17/22

370 Potwine Lane

Amherst, MA 01002

Amount: $398,000

Buyer: Desy Raturoma-Williams

Seller: Peter M. Levy

Date: 08/16/22

34 Shumway St.

Amherst, MA 01002

Amount: $353,420

Buyer: Ronald Keith

Seller: Kosarick, Everett A., (Estate)

Date: 08/11/22

613 South Pleasant St.

Amherst, MA 01002

Amount: $776,000

Buyer: Michael J. Coolong

Seller: Karl Jeffries

Date: 08/12/22

194 Strong St.

Amherst, MA 01002

Amount: $439,200

Buyer: Maria Stager

Seller: 194 Strong Street LLC

Date: 08/19/22

76 Woodlot Road

Amherst, MA 01002

Amount: $560,000

Buyer: Marc Littman

Seller: Frieda B. Friedman

Date: 08/16/22

BELCHERTOWN

134 Allen Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $258,700

Buyer: Kyle J. Snide

Seller: Cornerstone Homebuying LLC

Date: 08/19/22

53 Amherst Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $475,000

Buyer: Kyle G. Unsderfer

Seller: Nicholas J. Smetana

Date: 08/09/22

9 Autumn Lane

Belchertown, MA 01007

Amount: $421,000

Buyer: Nathaniel L. Wilson

Seller: Benjamin McCullough

Date: 08/11/22

11 Chestnut Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $540,000

Buyer: Joseph G. Carofano

Seller: Laura B. Laramee

Date: 08/16/22

25 Dogwood Dr.

Belchertown, MA 01007

Amount: $524,500

Buyer: Ghazaleh Parvini

Seller: Allen J. Bousquet

Date: 08/10/22

28 Lloyd Ave.

Belchertown, MA 01007

Amount: $425,000

Buyer: Catherine L. McEachern

Seller: Tamara J. Dennehy

Date: 08/12/22

594 North Washington St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $630,000

Buyer: Vincent Cardona

Seller: Richard A. Twining

Date: 08/11/22

160 Old Bay Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $385,000

Buyer: Christian Nielsen

Seller: Richard R. Martin

Date: 08/19/22

185 Railroad St.

Belchertown, MA 01007

Amount: $485,000

Buyer: Curtis Miarecki

Seller: Jennifer L. Greene

Date: 08/18/22

85 Wilson Road

Belchertown, MA 01007

Amount: $250,844

Buyer: Jehoram RT

Seller: David M. Jalbert

Date: 08/09/22

CHESTERFIELD

213 Ireland St.

Chesterfield, MA 01084

Amount: $410,000

Buyer: Justin Sherratt

Seller: Kamil Zakrzewski

Date: 08/17/22

163 Sugar Hill Road

Chesterfield, MA 01096

Amount: $315,000

Buyer: Anthony Service

Seller: Steven D. Root

Date: 08/08/22

EASTHAMPTON

5 Hannum Brook Dr.

Easthampton, MA 01027

Amount: $375,000

Buyer: Ya Ching Hsu

Seller: Denise M. Blais

Date: 08/19/22

152 Northampton St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $350,000

Buyer: Nicholas D. Duprey

Seller: ANK LLC

Date: 08/08/22

5 Plaza Ave.

Easthampton, MA 01027

Amount: $211,000

Buyer: Wicked Deals LLC

Seller: Richard C. Peterson

Date: 08/18/22

61 Pomeroy St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $425,000

Buyer: Laura S. Derr

Seller: Alan R. Lavigne

Date: 08/12/22

46-54 Union St.

Easthampton, MA 01027

Amount: $825,000

Buyer: Union West LLC

Seller: Stephen C. Robinson

Date: 08/12/22

3 Willow Circle

Easthampton, MA 01027

Amount: $555,000

Buyer: Ryan P. Anderson

Seller: Matthew P. Boruchowski

Date: 08/16/22

GOSHEN

8 Bissell Road

Goshen, MA 01096

Amount: $345,000

Buyer: Bryan W. Clark

Seller: Troy Glaszcz

Date: 08/09/22

GRANBY

205 Batchelor St.

Granby, MA 01033

Amount: $271,500

Buyer: Lobsang Gyatso

Seller: Emond FT

Date: 08/15/22

Cold Hill Road, Lot 7

Granby, MA 01033

Amount: $150,000

Buyer: L. J. Development LLC

Seller: Stephen P. Brunetti

Date: 08/08/22

Cold Hill Road, Lot 8

Granby, MA 01033

Amount: $150,000

Buyer: L. J. Development LLC

Seller: Stephen P. Brunetti

Date: 08/08/22

Cold Hill Road, Lot 6

Granby, MA 01033

Amount: $150,000

Buyer: L. J. Development LLC

Seller: Stephen P. Brunetti

Date: 08/08/22

Cold Hill Road, Lot 5

Granby, MA 01033

Amount: $150,000

Buyer: L. J. Development LLC

Seller: Stephen P. Brunetti

Date: 08/08/22

HADLEY

4 Crystal Lane

Hadley, MA 01075

Amount: $948,000

Buyer: Todd R. Brees

Seller: Bercume Construction LLC

Date: 08/12/22

10 Farm Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $426,550

Buyer: Kamal Dangi

Seller: Cartus Financial Corp.

Date: 08/15/22

10 Farm Lane

Hadley, MA 01035

Amount: $426,550

Buyer: Cartus Financial Corp.

Seller: Dallas Kalbacher

Date: 08/15/22

56 River Dr.

Hadley, MA 01035

Amount: $200,000

Buyer: Marjorie F. Southworth

Seller: Martin Rule

Date: 08/10/22

HATFIELD

19 Bridge St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $335,000

Buyer: Victoria Slysz

Seller: Slysz, Darleen S., (Estate)

Date: 08/18/22

15 Elm St.

Hatfield, MA 01038

Amount: $763,000

Buyer: Roni Almog

Seller: Phoebe D. Sheldon

Date: 08/15/22

Jericho Road

Hatfield, MA 01038

Amount: $385,000

Buyer: SMD 3 LLC

Seller: Boyle FT

Date: 08/10/22

75 Pantry Road

Hatfield, MA 01088

Amount: $200,000

Buyer: W. Marek Inc.

Seller: Gary A. Wood

Date: 08/12/22

171 West St.

Hatfield, MA 01088

Amount: $1,250,000

Buyer: Union West LLC

Seller: Stephen C. Robinson

Date: 08/12/22

177 West St.

Hatfield, MA 01088

Amount: $1,250,000

Buyer: Union West LLC

Seller: Stephen C. Robinson

Date: 08/12/22

HUNTINGTON

11 Cullen Hill Road

Huntington, MA 01050

Amount: $435,000

Buyer: Jonathan Robadue

Seller: Karen Rain

Date: 08/09/22

52 Worthington Road

Huntington, MA 01050

Amount: $128,250

Buyer: Stephen J. Fisk

Seller: David G. Fisk

Date: 08/12/22

NORTHAMPTON

351 Bridge St.

Northampton, MA 01060

Amount: $290,000

Buyer: Manuel Leyton-Palacios

Seller: Michael J. Lyons

Date: 08/12/22

Cardinal Way Lot 1

Northampton, MA 01060

Amount: $190,000

Buyer: William A. Brown

Seller: Laurence Cadorette

Date: 08/15/22

357 Coles Meadow Road

Northampton, MA 01060

Amount: $257,000

Buyer: Jeffrey T. Sullivan

Seller: Cheryl L. Pascucci

Date: 08/10/22

134 Emerson Way

Northampton, MA 01062

Amount: $789,270

Buyer: Graham Immerman

Seller: Sunwood Development Corp.

Date: 08/12/22

77 Harrison Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $875,000

Buyer: Mary B. Caschetta

Seller: Kessler, Greta M., (Estate)

Date: 08/09/22

12 Hockanum Road

Northampton, MA 01060

Amount: $763,000

Buyer: ADB 1 Properties LLC

Seller: Powers Laperle FT

Date: 08/17/22

16 Hockanum Road

Northampton, MA 01060

Amount: $763,000

Buyer: ADB 1 Properties LLC

Seller: Powers Laperle FT

Date: 08/17/22

66 Massasoit St.

Northampton, MA 01060

Amount: $237,120

Buyer: Amy Stein

Seller: Amy Stein

Date: 08/16/22

98 Nonotuck St.

Northampton, MA 01062

Amount: $479,900

Buyer: Stephen G. Claps

Seller: Augustine M. O’Grady

Date: 08/11/22

17 Villone Dr.

Northampton, MA 01053

Amount: $710,000

Buyer: 17 Villone Drive LLC

Seller: Alice G. McKusick

Date: 08/16/22

19 Western Ave.

Northampton, MA 01060

Amount: $749,000

Buyer: Melanie Greenman

Seller: Alexa Beach

Date: 08/11/22

PELHAM

23 Amherst Road

Pelham, MA 01002

Amount: $355,000

Buyer: Lauren M. Leonardis

Seller: William M. Rock

Date: 08/19/22

17 Enfield Road

Pelham, MA 01002

Amount: $570,000

Buyer: Althea Topek

Seller: Lance Hodes

Date: 08/16/22

178 North Valley Road

Pelham, MA 01002

Amount: $538,000

Buyer: Benjamin Ladd

Seller: Marianna Marguglio

Date: 08/15/22

SOUTH HADLEY

35 Chestnut Hill Road

South Hadley, MA 01075

Amount: $410,000

Buyer: Kelly Richardson

Seller: Alanna R. Darling

Date: 08/18/22

9 Helm St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $260,000

Buyer: Matthew Wolanczyk

Seller: Kevin P. Corley

Date: 08/17/22

1 Hunter Ter.

South Hadley, MA 01075

Amount: $324,900

Buyer: Angelyn Thornton

Seller: Chelsea K. Barnicle

Date: 08/18/22

4 Karen Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $372,500

Buyer: Samuel T. Lev

Seller: Richard L. Wilson

Date: 08/09/22

35 Lorraine Ave.

South Hadley, MA 01075

Amount: $480,000

Buyer: Dean M. Rankin

Seller: Jeannette M. Ensor

Date: 08/19/22

332 Newton St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $264,000

Buyer: Felicia J. Heredia

Seller: Dreamwake Homes Inc.

Date: 08/18/22

Pine St.

South Hadley, MA 01075

Amount: $135,000

Buyer: Cynthia I. Overgaag

Seller: Ciolek, Bernice K., (Estate)

Date: 08/19/22

Valley View Dr.

South Hadley, MA 01075

Amount: $150,000

Buyer: Lucid Development Inc.

Seller: Pheasants LLC

Date: 08/12/22

SOUTHAMPTON

85 Pleasant St.

Southampton, MA 01073

Amount: $750,000

Buyer: Chelsea E. Halon RET

Seller: Vandeberghe FT

Date: 08/09/22

16 Thomas Circle

Southampton, MA 01073

Amount: $320,000

Buyer: Stephen R. Deloach

Seller: Christopher J. Wayne

Date: 08/12/22

WARE

24 Clinton St.

Ware, MA 01082

Amount: $180,000

Buyer: Jessie Rivera

Seller: Janet A. Suprise

Date: 08/11/22

120 Main St.

Ware, MA 01082

Amount: $208,000

Buyer: Jeammessa Brimage

Seller: Jeremiah A. Patrie

Date: 08/18/22

101 Malboeuf Road

Ware, MA 01082

Amount: $589,000

Buyer: Cierra Figueroa

Seller: Martin J. Sweeney

Date: 08/16/22

112 Monson Turnpike Road

Ware, MA 01082

Amount: $315,000

Buyer: Travis Mitchell

Seller: Christopher D. Broughton

Date: 08/15/22

181 Monson Turnpike Road

Ware, MA 01082

Amount: $305,000

Buyer: Jesse H. Usher-Barrett

Seller: Megan K. Scott

Date: 08/19/22

55 North St.

Ware, MA 01082

Amount: $250,000

Buyer: Jeremiah Pinto

Seller: Matthew Robidoux

Date: 08/18/22

64 West St.

Ware, MA 01082

Amount: $230,000

Buyer: Gary Ajootian

Seller: Chad Roy

Date: 08/10/22

WESTHAMPTON

10 Main Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $260,000

Buyer: Lori D. Taylor

Seller: Glenda C. Hall RT

Date: 08/10/22

412 Main Road

Westhampton, MA 01027

Amount: $260,000

Buyer: Lori D. Taylor

Seller: Glenda C. Hall RT

Date: 08/10/22