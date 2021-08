Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the month of July 2021.

CHICOPEE

City Tree

93 Riverpark Ave.

Gaige LaFontaine, Lucjan Galecki

Daniel Kaafi Electrician

169 St. James Ave.

Daniel Kaafi

Faded Barber Lounge

974 Chicopee St.

Ricardo Diaz

Jarrett Express

5 Zoar Ave.

Ryan Jarrett

JM Remodels, LLC

270 Exchange St.

Amanda Jordan

Rodney’s Family Studio

54 Bell St., Apt. 28

Michael Rodney

Suarez Trucking Service Inc.

9 Wilfred St.

Nelson Suarez

DEERFIELD

Engineered Tooling Solutions/Cooper Sales

64 Eastern Ave.

Richard Cooper

H.B. Farm

63 Stillwater Road

Max Antes Jr.

House of the Ferret

221 Greenfield Road

Rita King

J.B. Transportation

6 Porter St.

Joan Baker

Mill River Farm

8 Hobbie Road

Brent Young

Old Deerfield Country Store

480 Greenfield Road

Nancy Sadoski

Penny Stewart, Esthetician

235 Greenfield Road

Penny Stewart

Sandri Stonework

69 Graves St.

Benjamin Sandri

Small World Preschool & Child Care Center

52 Sugarloaf St.

Laura Winter

Time Bandit Photography

10D Elm St.

Kimberly Lindner

HADLEY

Cheesy Street Grill Western MA

367 Russell St.

Jon Oligino

Conway Trader Energy Systems

217 Russell St.

Christopher Hermann

Hartford Cleaners

440 Russell St.

Hyou Kim

Med Express

424 Russell St.

David Ferrell

Mountainview Auto Sales

71 Lawrence Plain Road

Patricia McMarthy

Nail Pro

367 Russell St.

Hong Nguyen

Simmons Masonry, LLC

7 Norwottuck Dr.

Gregory Simmons

Trader Joe’s

375 Russell St.

Trader Joe’s

X9 Games

367 Russell St.

Seth Yeaton

HOLYOKE

Flora and Fauna

911 Main St.

Jennifer Krassler

Gene’s Ford & Chevrolet

103 North Bridge St.

Christopher Wenzel

Gilbert Towing Co.

950 Main St.

Gilbert Negron

Hair by Nicole

351 Jarvis Ave.

Nicole Fontaine

Hollywood Nails

5 Cabot St.

Quyen Nguyen

JC Home Improvement

16 School St.

Jose Santiago

King Mart

494 Westfield Road

Sanjay Patel, Krishnakant Swadia

Master Heo’s Tae Kwon Do

225 South St.

Hoon Heo

Real China Restaurant

1529 Northampton St.

Zijian Yan

NORTHAMPTON

Constant Growth Marketing and Consulting

35 Pilgrim Dr.

Dee Dice

Donnabelle Designs

30 North Maple St.

Donnabelle Casis

Harlow Builders

336 Coles Meadow Road

Scott Harlow

Innovation Plumbing

51 Clark St.

Gabriel Fagen

Metro by T-Mobile

134 King St.

James Ralph

Murray Emerson

237 Riverside Dr.

Murray Emerson

Pioneer Site Plans

80 Barrett St., Apt. 1

John Haryasz

Pizza Amore

18 Green St.

Harun Lyigel

SpitJack

296 Nonotuck St.

Bruce Frankel

United Way of the Franklin and Hampshire Region

71 King St.

John Holloway-Bidwell

SOUTHWICK

Ballou Home Improvement

5 Grandview Ter.

Kenneth Audet

LBI Truck & Bus Repair

824R College Highway

Darrell Lecrenski

Southern Financial Group Inc.

208 College Highway, Suite 15

Keith Deyo

WESTFIELD

Barbieri Express

160 Falcon Dr.

Brockway Transport Inc.

Beau Co. Wine Imports

95B Mainline Dr.

Susan Beaudry

Champagne Apothecary

26 Lozier Ave.

Amber Matos

Crystals of Mind

83A Main St.

Lisa DiLuzio

Mehndi Designs by Mandy, LLC

4 Columbia St.

Amanda Zuniga

MOST Builders & General Contracting

1101 East Mountain Road

MOST Builders & General Contracting

Pomeroy Farm, LLC

479 Russellville Road

Pomeroy Farm, LLC

Trinity Investment Club

24 Chestnut St.

Matthew Keeney

WEST SPRINGFIELD

Asian Halal Market, LLC

20 River St.

Nazbutt Naji

Atlas Technical

73 William Franks Dr.

Bradford Twombly

Banaru Electric

122 Heywood Ave.

Pavel Banaru

Basic Packaging Supply

136 Wayside Ave.

James Polland

Brothers Covers

239 Western Ave.

Kenneth Labelle

Lubanski Construction

210 Windsor St.

Brandon Lubanski

Nippon Grill

935 Riverdale St.

Xian Ming Zheng

Riverdale Dental

1073 Riverdale St.

Vijay Gaddam

Salamon Realty, LLC

103 Myron St.

Mitchell Salamon