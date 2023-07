Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the month of June 2023.

BELCHERTOWN

Berkshire Henna & Handicrafts

107 Pondview Circle

Vanessa Concordia Dang

Chubby’s Belchertown Inc.

165 South St.

Anthony Damato

Consulting for the Journey

191 East St.

Robert Zucker

Creative Dance

1 Stadler St.

Kathryn Scherr

Homecare for Independent Living Inc.

82 West St.

Kathleen Sullivan

Mill Valley Vet

224 Mill Valley Road

Jesse Sugrue

Rustic Fusion

746 Bay Road

Christopher Snow

School Sprouts Educational Garden

185 Summit St.

Hope Guardenier

Utley Exteriors

631 Warren Wright St.

Stephen Utley

HOLYOKE

FTF

475 Beech St.

Ronny Authier

GoldNDiamonds

50 Holyoke St.

Lavinia Oprea

In Three Consulting

203 Ontario Ave.

Michael Dodge

Jan Transport

36 Hampden St.

Juan Morales

Lane Bryant Brands OPCO LLC

50 Holyoke St.

Lane Bryant Brands OPCO LLC

Maranatha Cleaning

183 Sargeant St.

Marcos Colon, Felicita Colon

Premium Brands OPCO LLC

50 Holyoke St., #E262

Premium Brands Services

QA Maintenance

98 Lower Westfield Road

Frances Russell

Unity Financial & Insurance

330 Whitney Ave., Suite 300

Robert Houle

Rejuven8 Painting and Powerwash

116 Waldo St.

Anel J. Serrano

Springfield Grocery

845 Main St.

Muhammad Khawaja

Western Mass Appliances LLC

2291 Northampton St.

Jason Brazee, Donald Dumais

LEE

Berkshire Gifts

970 Cape St.

Sandeep Verma

Claire’s #6634

290 Premium Outlets Blvd.

Suzanne Stoddard

Edwin Landscaping

460 East St.

Edwin Mizgquiri

Kiddleton Inc.

17 Premium Outlets Blvd.

Atsushi Iyoda

Northeast Paving

60 Willow Hill Road

Eurovia Atlantic Coast LLC

R.E. Leigh

245 East Center St.

Rubielle Nejaime

PALMER

Alfred’s Properties

1013 Maple St.

Alfred Tucker

Alpha Home Improvement

132 River St.

James Peterson

Dean P. Browne Home Improvement

203 State St.

Dean Browne

Hayden Marshall Equipment

13 Homestead St.

Robert Fowler

Once Upon a Memory Treasures

1444 North Main St.

John Havens Jr., John Havens Sr.

RJN Handyman

10 Elizabeth St.

Ryan Novia

Salon Trendz

1005 Church St.

Teresa Thompson

Sean’s Xscape Property Maintenance

150 Boston Road

Sean Duhamel

VCA Palmer Animal Hospital

1028 Thorndike St.

VCA Animal Hospital Inc.

PITTSFIELD

Alexis’s Landscaping

165 King St.

Cesar Lagunas

All Stars Barber Shop

308 Tyler St.

184 Dalton Ave.

Anthony’s Auto Sales

1420 East St.

Joseph Renzi

Bonnie Brae Campground

108 Broadway St.

Decoweaver Enterprises LLC

Bostonfun

184 Doreen St.

Shuang Liu

By Design Landscaping

58 Garland Ave.

Anthony Quinto

Center Staged

14 Caratina Ave.

Christine Traversa

General Computing Solutions

132 Lincoln St.

Kouakou Koffi

Grumpy Gardener

78 Howard St.

Kamaar Taliaferro

K&A Cleaning

328 Benedict Road

Kimberly Strattman, Amanda Strattman

Pixley’s Cleaning Service

61 Alden Ave.

Lisa Anne Pixley

Plant Food NJ

82 Wendell Ave., Suite 100

Plant Food Co. Inc.

Psychic Studio

152½ South St.

Elizabeth Stevens

Seddon Business Services

27 Dewey Ave.

Barbara Seddon

Simpler Home Loans

82 Wendell Ave.

DTJS Financial Services Inc.

Smoke and Soul Blvd.

45 South Merriam St.

Tommy and Teta LLC

Tully Services

58 Oak Hill Road

Mark Tully

Vazquez Auto Detailing

25 West Housatonic St.

Herman Vazquez

WESTFIELD

Alexis Rose Photography

144 Susan Dr.

Alexis Puza

B&D Pallet Building & Industrial Supply

997 Western Ave.

Joseph Musco

Dunkin’ Donuts

475 Southampton Road

Emanuel Sardinha

Ild Construction

3 Lozier Ave., Unit 2

Ildar Khuzhakhmetov

KG Pickup Manufacturing

9 Michael Dr.

Kenneth Gustafan

MK Galaxy Gutters

111 Roosevelt Ave.

Mark Krasnowski

NextGen Construction Inc.

301 North Elm St., Suite 2

NextGen Construction Inc.

RSG Specialty LLC

94 North Elm St., Unit 311

Ryan Specialty LLC

Silverfoxx Photography

23 Sherwood Ave.

Wendy McCann

A Typical Curio

425 West Road

Jennifer Christensen

Woodfeather Flutes

104 Park River Dr.

David Olszewski

WEST SPRINGFIELD

Atlantis Fresh Market #518

884 Westfield St.

Jimmy Kochisari

Babylon

716 Union St.

Asaad Al Juboori

BK Builders

59 Norman St.

Brian Kolodziej

Card Conservatory

350 Dewey St.

Alan Kazimov

Ezee Mart

662 Kings Highway

Mohamed Afraz

Fine Fettle Dispensary

175 Memorial Ave.

Benjamin Zachs

GameStop #789

935 Riverdale St.

Diana Jajeh

Hidden Gem 2

10 Elizabeth St.

Joseph Switzler

Infinity Auto Rental Inc.

74 Baldwin St.

Joseph Gallo

Long Radio

1102 Riverdale St.

Matthew Imbriglio

Lynn Property Services

848 East Elm St.

Samuel Lynn

MCI Dion Hair

33 Westfield St.

Melanie Dion

Nescor

148 Doty Circle

Sharon Tariff

Online Fabric Store

333 Park St.

Mayer Kahan

Print Design

150 Front St.

Miguel Rivera

Violinist’s Footsteps Studio

47 Hill St.

Liudmila Emciuc

Wedding Dreams

311 Elm St.

Ievgenii Gusiev