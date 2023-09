Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the month of September 2023.

AMHERST

Celebrity Cab Co.

35 Fruit St., #54E

John Santaniello

Fisher Auto Parts Inc.

205 University Dr.

Kevin Quinn, David Clymore, Ken Cox

Five College Realtors

190 University Dr.

Gregory Rogers Haughton

Greenleaves Realty Group

27 Greenleaves Dr.

James Kane

The Haffey Center

433 West St., Suite 5

Mark Haffey

MVP Strategies

25 Sunset Ave.

Jackson Katz

Red Door Salon

835 Main St.

McKenzie Cooke

Sprouting Readers

7 Strong St.

Taryn Shea La Roja

Stangl Associates

65 Wentworth Manor Dr.

Mitchel Stangl

EASTHAMPTON

First Cut Tree Service

10 Industrial Parkway

Philip St. Laurence

Loveszy Woodworks

43 Parsons St.

Rafael Loveszy

Square One Thrift

22 Bayberry Dr.

Susan Redmond

HOLYOKE

A Plus Convenience Store and Smoke Shop

301 High St.

Naila Akram

American Muffler & Brake

2237 Northampton St.

Mony Tith

Correa & Sons

98 Lower Westfield Road

Rafael Correa

Domino’s

341 Appleton St.

Augusto Garcia

Hoppy Mustard

98 Lower Westfied Road

Justin Peritore

Mont Marie Rehabilitation & Healthcare Center

36 Lower Westfield Road

Quinton Guardian LLC, URK Consulting LLC

Tony Digital Music & Media

619 South Summer St.

Antonio Bermudez

Uber Skills

176 Pleasant St.

Lyle Delmolino

Vivid Dreams Photo Booth

56 Suffolk St.

Jazmin Ortiz

Walgreens #4967

1588 Northampton St.

Walgreens Eastern Co. Inc.

LENOX

6 Jennifer Street LLC

14 David Road

Andrew Tanner

East Coast Cashmere Inc.

36 Walker St.

Peter Dictenberg

ESK Consulting

126 Cliffwood St.

Ellyn Kusmin

Lillian Lennox, LMHC

195 Old Stockbridge Road

Lillian Whitehead

Ludlow Cottage

73 Main St.

Cornelia Gilder

New England Grounds

135 Housatonic St.

Timothy Bellamy

Young Deer Ventures

14 Hutchinson Lane

Brian-Logan Reid

MONSON

Alexis Pools

37 Thayer Road

Michael Murray

Arthur J. Stevens Fine Furniture

510 Old Wales Road

Arthur Stevens

Cruz Management Inc.

320 Wilbraham St.

Carlos Cruz

Details Full Service Interiors

14 Zuell Road

Wendy Woloshchuk

Fry’d Guys

3 Green St.

Derek Belisle

Girlie’s Cakes

13 Flynt Ave.

Alysse Davis

Granite Valley Electric LLC

247 Stafford Road

Jaime Gilbride

Gregoire Excavation

93 Maxwell Road

Thomas Gregoire

Hamm’s Welding & Trailers

8 Waid Road

Joseph R. Hamm

King Group Realty Inc.

11 Longview Dr.

Karen King

Mass RVT

12 Maple St.

Mary Hull

New England Naturalscapes

23 Cote Road

Derek Castonguey

PAW’s Asphalt & Construction Services

11 Bogan Road

Prescott Watson Jr.

Plumley Falls Stock Farm

30 Moulton Hill Road

Phillip Plumley

Quinkoowasett Farms

39 Bunyan Road

Ken Gagne

Richard Mayoski Excavating

103 Maxwell Road

Richard Mayoski

S-L Plumbing and Heating

96 Brimfield Road

Samuel Lowney

Tom’s Vintage Electronics

290 Wilbraham Road

Thomas Scrivner

Veterans Power Wash

22 May Hill Road

Michael Putala

PALMER

9 to 5 Business Solutions

2260 Main St.

Arthur Rodrigues Alves

Enisde Salt Therapy

1372 Main St.

Denise Pelletier

Finesse Garage and Fabrication

21 Wilbraham St.

Jason Methe

The Fixers

3118 Main St.

Monica Rucker

Hebert Home Improvement

9 Country Lane

David Hebert

Massachusetts Field Services

16 Fletcher St.

Norma Camara

McCormack Cleaning Services

33 Belanger St.

Heather McCormack

Palmer Pro Bike Corp.

1438 Main St.

Jeffrey Soja

Tempco Fly Fishing

95 State St.

Matthew Tempco

PITTSFIELD

Berkshire Barred Owl

1774 East St.

Dawn Shamper Schecter

Holiday Inn & Suites Pittsfield-Berkshires

1 West St.

Berkshire Hospitality Group LLC

KJ’s Used Auto Sales

768 East St.

KJ’s Used Auto Sales and Service LLC

Meghan Burden LMT

75 South Church St.

Meghan Burden

RecruitingStuff LLC

7 Vin Hebert Blvd.

Nathan Saldo

Subway

457 Dalton Ave.

Amsterdam Subway LLC

Subway

502 East St.

Amsterdam Subway LLC

Subway

555 Hubbard Ave.

Amsterdam Subway LLC

Subway

370 Pecks Road

Amsterdam Subway LLC

Subway

179 South St.

Amsterdam Subway LLC

Tweenbrook Construction

356 East New Lenox Road

Andrew Noble

WESTFIELD

All Green Pest Control

30A Beckwith Ave.

Daniel Morin, Elizabeth Morin

Clean Club Detail

110 Lockhouse Road

Eric Elliott

Fudge This!

17 Westminster St.

April Lewis-Krol

Ink Busters

16 Union Ave.

Tonya Skwira

Kelly’s Kids

321 Montgomery Road

Kelly Labonte

Lynsgrims

91 Riverside Dr.

Lyndsay Grimsley

Memories on Elm Banquets and More

89 Elm St.

Shannon Sutherland

Microcut

15 St. Pierres Lane

Jeffrey Dunlop

Serenity Dog Spa

22 Church St.

Tracy Durkee

T Cuts Decals & More

30 Sackett Road

Tracey Beaulieu

Valley View Property & Management Services

65 Deborah Lane

Steven Morse

WILBRAHAM

Wilbraham Community Preschool

500 Main St.

Francesco Siniscalchi

Wilbraham Family Chiropractic

2703 Boston Road

Peter Houser

Wilbraham HVAC

3265 Boston Road.

KRE-BSL Husky

Wilbraham Import Cars Inc.

2145 Boston Road

John Pappanikou