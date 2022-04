Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the month of March 2022. (Filings are limited due to closures or reduced staffing hours at municipal offices due to COVID-19 restrictions).

NORTHAMPTON

AK Construction

710 Florence Road

Alex Komler

Alchemy Healing Center

17 New South St., #108

Leta Herman

Better Marketing Realty

243 King St., Suite 100

Daniel Shermeta

Born Perfect

17 New South St., #108

Jaye McElroy

Boy Harsher

11 Verona St.

Jessica Matthews

Coles Meadow Music

470 Coles Meadow Road

William Hunt

Northampton Athletic Club

306 King St.

Perry Messer, Judy Messer

Northampton Concrete

400 Westhampton Road

Steohen Calcagnino

Ostrander Law Office

36 Service Center Road

David Ostrander

Penny Lane

141 Main St.

Ronny Hazel

PORT

202 Main St.

Benjamin Glushein

Shop Therapy

189 Main St.

Ronny Hazel

Skytemple

19C Hawley St.

Curtis Hayden

Tandem Bagel

306 King St.

Christopher Zawacki

Valley Fabrics

59 Service Center Road

Francesca Den Hartog

SPRINGFIELD

2nd II None Consulting

216 Fort Pleasant Ave.

Desi Jackson

The 50/50 Food Truck LLC

62 Laurel St.

Stephanie Figueroa

A1 Mobile Detailing

44 Trinity Terrace

Gary Rodowiez

Alexus Taxi

34 Florida St.

Ibrahim Adil

Bay State Mini Mart

314 Bay St.

HSD Corp.

Beautiful Boutique

48 Martha St.

Kassandra Maldonado

Bentley’s Barbershop

1142 Berkshire Ave.

Evan Nyman

Best Painters

1172 Page Blvd.

Daniel Santiago

BLK Photography

27 Bancroft St.

Alex River

Blood and Water Designs

1400 State St.

John Platten

Blooming Roses Childcare

119 Mildred Ave.

Leslie Perez

Boss Scrubs LLC

12 Somerset St.

Donovan Phillips

Boston Babe’s Realty LLC

869 Worthington St.

Gissel Santiago

Building Your Dreams

121 State St.

Felix Pagan DeJesus

Café Christo

513 Belmont Ave.

Christos Kalaitzidis

Cephas Enterprises LLC

30 Abbott St.

Robert Cephas

Chabela’s Beauty Salon

898 Main St.

Teodocia Martinez

Charlene’s Boutique LLC

1655 Boston Road

Charlene Naylor

Cyphen Sportswear Two

135 Victoria St.

Jared Bogart

Daniels Family Child Care

74 Andrew St.

Eis Quinones

Elohim Family Day Care

54 Hebert Ave.

Massiel Herrera

Express Gas & Foodmart

1103-1107 State St.

Amjad Hussain

Family Home Improvement

11 Brigham St.

Keven Torres

Fresh International

49 Whittier St.

Kirk Rigg

Gato’s Barbershop

932 Boston Road

Jonathan Velez

Happy Juice Palace

32 Hampden St.

Marielys Rosado

Hola Restaurant

455 Belmont Ave.

Joanny Queazada

HR Springfield Corp.

13-67 Boston Road

HR-Twenty Corp.

HSD Corp.

314 Bay St.

Aamir Wani

Hummingbird

347 Orange St.

Fresh International

IC Realty & Trust

566 Newbury St.

Israel Calderon

J. Monsee Car Washing

146 Gresham St.

Jackson Monsee

JR Transportation LLC

64 Moreland St.

Joel Rodriguez Puello

JJJ Handyman

77 Grover St.

Jonathan Berrmudez

Joy Travel Agency

132 Lucerne Road

Jaimary Acevedo Cotto

Just B

900 Allen St.

Bianca Jackson

KC Logistics

38 Cherrelyn St.

Karrish Frost-Mercado

Knots Indeed

63 Lakevilla Ave.

Rita Bartholomew

L&T Floor Covering

101 Whittier St.

Luis Carraballo

La Favorita Mini Mart

179 Walnut St.

Fizaan Muhammad

Liznail’s

43 Whittier St.

Liz Santiago

Lola’s Lashes

214 Spear Road

Anaida Cruz

Maggie’s Family Child Care

9 Sycamore St.

Milagros Alverio

Marcel’s Legendary Eats

536 Worthington St.

Marcel Minto

Market Monsters

64 Gillette Ave.

John Spear Jr.

Mary’s Family Child Care

92 Grenada Terrace

Maribel Antigua

Mass Value Painting LLC

61 Eloise St.

Samuel Diaz

Mayers Home Repairs

34 Front St.

Simeon Mayers

WESTFIELD

AC Auto Sales

766 Southampton Road

Charles Croney

Affable Tea

253 Granville Road

Janet Ruiz

All Energy Solar

66D Mainline Dr.

All Energy Solar

BCA Property Management

404 Southwick Road

Brandon Avery

Blackbrook Solutions

466 Pochassic Road

Carl Schwarzenbach

Broken Wolf BBQ

6 Hickory Ave.

Eric Lacombe

Cote’s Popcorn

1343 Southampton Road

Raymond Cote

Crazy Arepas

480 Southampton Road

Crazy Arepas

Doody Dashers

206 Fowler Road

Aaron Kremer

Honeyland Farms Food Shop

4 Russell Road

Kandy 2022 LLC

Hourglass Half Full

932 Russell Road

Kevin Weldell

JML Enterprises

129 Root Road

Jeff James

KBL Designs

9 Frederick St.

Bryanna Lannon

Lady Vee Soapery

10 Smith Ave., Apt. 1

Lady Vee Soapery LLC

Louis & Clark Country Gifts

1029 North Road

Clark Matthews

MAR Consulting

83 Pineridge Dr.

Mona Rastegar

Marek’s Automotive

11 Sherman St.

Marek Sobolewski

My Home Is Your Home Daycare

50 Holland Ave.

Sara Williams

New England Chiropractic Care

94 North Elm St.

New England Chiropractic Care

OBF

10 Smith Ave., Apt. 1

Obsession Be Fit LLC

Onsite Women’s Health

815 North Road

Michael Rockwal

Ortiz Lawn Care Services

8 Morris Ave.

Angel Ortiz

Relax.Rinse.Repeat

106 City View Road

Stephanie Liptak

Rusin Business Solutions

32 Jessie Lane

Jeffrey Rusin

Six Zemi

11 Pleasant St.

Janis Christian

Tierney Properties

22 Pearl St.

MTB Real Estate LLC