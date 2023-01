Doing Business as Certificates

The following business certificates and/or trade names were issued or renewed during the month of December 2022. (Filings are limited due to closures or reduced staffing hours at municipal offices due to COVID-19 restrictions).

AGAWAM

Business Planning and Development Services

66 Stony Hill Road

David Lyman

Chestnut Hill Farm & Services

625 Shoemaker Lane

Jon Benerakis

Collars and Couplings

92 Herbert P Almgren Dr.

Christopher Damore

Danner Painting

76 Alfred Circle

Eric Danner

Elite Services

172 School St.

Karen Melloni

Feeding Hills Dental Care

33 Southwick St.

Mark Bourcier

New Renovation Inc.

10 Columbus St., Unit 3

Roman Khyliuk

AMHERST

Bacon Wilson, P.C./Monsein & MacConnell

6 South East St.

Bacon Wilson

Public Serpents

44 North Pleasant St.

Sean Mcardle

BELCHERTOWN

Austin Ridge Acres

241 Bardwell St.

Loni Austin

Webster’s Garage

176 Federal St.

Barry Potter

CHICOPEE

Bowlero Chicopee

291 Burnett Road

Brett Parker

Everything Window Tint

450B New Ludlow Road

Victor Delgado

Jan’s Auto Service

1737 Donahue Road

Jan Wegrzynek

JD Group

515 Granby Road

John Dunn

Kristen Thiel, LMT

48 Center St., Suite 215

Kristin Thiel

DEERFIELD

Carolyn Wallace

66 North Main St.

Carolyn Wallace

Greenfield Antiques & Collectibles

242A Greenfield Road

Cynthia Meehan, Virginia Tash

EAST LONGMEADOW

Cherokee Flying Club Inc.

116 Meadowbrook Road

Hugh Stebbins

Dina Tax Services

72 Canterbury Circle

Dina Pham Lam

Dusty Goat Farm Living Foods

229 Hampden Road

Erin Sewell

FM Cleaning Service

7 Odion St.

Maria Machado

EASTHAMPTON

DCW Stairways

158 Line St.

Denis Shpak

Silver Spoon Restaurant

73 Main St.

Ana Diaz

ENFIELD

Acapulcos Mexican Restaurant

61 Palomba Dr.

Ruben Huerta

Asset Business & Tax Services

389 Elm St.

Barbara Crabb

CMI Time Management

89 Phoenix Ave.

Sean Grady

EVSE

89 Phoenix Ave.

Sean Grady

GREAT BARRINGTON

Berkshire Compost

307 North Plain Road

Melissa Beeson Higgins

Berkshire Glass & Glow

175 Main St.

Daniel Lowenstein

Berkshire Glass & Glow

965 Main St.

Daniel Lowenstein

GREENFIELD

AAP

12 Verde Dr.

David Komerzan

Cole Ecological Inc.

15 Bank Row, Suite B

Michael Cole

Fortin Painting

169 Wisdom Way

Shawn Fortin

Found & Co.

284 High St.

Tracy Dresser

Georgio’s Pizza

25 Main St.

Costas Alimonos

Green Mart Convenience

124 Conway St.

Sameer Khan

Ken’s Tax Prep

280 Main St.

Frank Dudek

L&S Cleaning

69 Devens St.

Serghei Taraburca

HADLEY

Aspen Dental

344 Russell St.

Patrick Dermesropian

Astarte Farm LLC

123 West St.

James Mead

Latino’s Cuisine

367 Russell St., Unit C19

Alejandro Peignand

LeCleaner

245 Russell St.

Cipriano Rodriques

LEE

Almost Anything Legal for a Buck, LLC

25 Greylock St.

Stephen Passetto

J.M. Salice

95 Old Pleasant St.

Joseph Salice

LENOX

21 Housatonic Street LLC

21 Housatonic St.

Scott Shortt

Brava

65 Church St.

Whitney Asher

Eye Care Center

55 Pittsfield Road, Unit 8A

Amanda Hale

LUDLOW

Hole Specialist

38 Virginia St.

Joseph Deliso

J.B. Meats

141 Center St.

John Batista

John’s Corner

784 Chapin St.

John Wrona

MONSON

Oktober Acres Equestrian Center

147 Wales Road

Aliya Corkery

NORTH ADAMS

Bluebird Cleaning Co.

23 South St.

Lydia Reyburn

Tim Allard Publishing

171 Kemp Ave.

Tim Allard

Top Shelf Sales

29 Dean St.

Mitchell Biros

NORTHAMPTON

Aubrey Clarinet Services

351 Pleasant St., Suite B196

Jonathan Aubrey

Bird’s Store

94 Maple St.

Gaurang Patel

Cat Nanny Love

60 Platinum Circle

Nevline Ninaji

Dunbar Associates

1152 Burts Pit Road

Joseph Dunbar

Fitness Together

22 Strong Ave.

Jessica Phaneauf

La Escuela Family Childcare

34 Hockanum Road

Bertha Thorman

Nail Care by Shawna

16 Center St., Suite 511

Shawna Rogers

PALMER

A to Z Heating and Cooling

422 Old Warren Road

Kevin Kowalski

Acropolis Pizza

1240 Park St.

Kathleen Athanasiadis

Apollo Pizza

1581 North Main St.

Jose Guimares

Baldyga Services LLC

11 Walnut St.

Bruce Baldyga

Bohnet Romani and Farrington PA

16 King St.

Jeffery Bohnet

Depot Auto Sales

1221 Thorndike St.

Edward Wurszt

Edward Jones

1448 Main St.

Edward Jones

Elite Transmision

320 Wilbraham St.

Robert Linehan III

Florian Soaps

11 Vernon St.

Ryan Gauthier

SOUTH HADLEY

Automotive Solutions

650 New Ludlow Road

Carriagetown Specialized Transportation Inc.

CR Auto Repair

55A School St.

Carlos Luis Rivera Morales

Ebenezer’s Bar & Grill

60 Bridge St.

DFI Enterprises

Hangar Pub & Grill

515 Granby Road

Chicowings Inc.

Lev Networks LLC

4 Karen Drive

Lev Networks

Liz Schwellenbach Massage Therapy

19 Ashfield Lane

Liz Schwellenbach

Medalco Metals

23 College St.

Metal Exchange Corp.

SOUTHAMPTON

The Mossy Apothecary LLC

285 College Highway

Allison Gero, Rebekah Hanlon

SPRINGFIELD

413Therapy

130 Maple St.

413Therapy

A.Tajae Clothing

17 Ringgold St.

A.Tajae Clothing

Acropolis Enterprises

191 Chestnut St.

Jorge Martinez

Before and After Beauty Services

686 Belmont Ave.

Jose Calderon

Boringquen Convenience Store

239 Dwight St.

Zainio LLC

Cintron Home Repair

11 Fordham St.

Javier Cintron

Cortes Transportation

59 Parkside St.

Ruddy Cortes

DS Design & Events Planner

104 Dunmoreland St.

Donnalee Stewart

DiLaura Naturals

245 Roosevelt Ave.

Tunzala Eynula

Family Dollar #32212

1250 St. James Ave.

Family Dollar Stores

First Family Logistics LLC

113 Cambridge St.

Veronica Wilson

G&G Transport

49 Webster St.

Jonathan Guzman

Garcia Transport

66 Oswego St.

Engel Garcia

Golden Base Tech Solutions

1500 Main St.

Michael Ayittey

Gorkha Mart

712 Sumner Ave.

Sita Pathak

The Hair Boutique

524 Main St.

Gary Corbett

Hancock Market

260 Hancock St.

Rigoberto Grullon, Cristine Batista

I.Q. Smoke Shop

1655 Boston Road

Cameron Quinlan

Immaculate Cleaning Service

64 Melha Ave.

Shukrallah Reissour

J’Majesty Hair Collection

30 Leete St.

Janeesa Smalls

SOUTHWICK

Della’s Property Services

23 North Longyard Road

Paul Della Giustina

JJORP Enterprises

1 Noble Steed Xing

Jason Perron

WARE

Hall of Fresh Embroidery and Designs

26 Pine St.

Bobbie Grimes

MSK Proofreading Services

25 Hardwick Pond Road

Martha Klassanos

WEST SPRINGFIELD

Appa Accounting & Tax Professionals

776 Westfield St.

Thinesh Kumar

Beauty Nails Care

366 Memorial Ave.

Long Ly

Cariot Consulting

1343 Riverdale St.

Jose Barina

Consumer Transport

75 West School St.

Miguel Garcia Jr.

Contractors Home Appliances

2025 Riverdale St.

Todd Thibodeau

C’s Signature and Cleaning Services

110 Old Barn Road

Lucy Mushi

WILBRAHAM

Mama Life Oils and Wellness

6 Old Farm Road

Jessica Petit

Melissa Stimpson Photography

10 Springfield St.

Melissa Stimpson